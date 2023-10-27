ستساعدك المقالة التالية: يدافع نائب رئيس بحث Google عن الممارسات مع تقدم محاكمة مكافحة الاحتكار

في محاكمة مكافحة الاحتكار عالية المخاطر التي رفعتها ضدها وزارة العدل الأمريكية و38 ولاية، تواصل جوجل الزعم بأن الابتكار وجودة البحث، وليس الممارسات المانعة للمنافسة، هي التي تفسر هيمنتها على البحث على الإنترنت.

بدأت المحاكمة الشهر الماضي في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة وتمثل أهم قضية لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا منذ أكثر من 20 عامًا.

تسيطر شركة Google على أكثر من 90% من عمليات البحث على الويب على مستوى العالم، بينما لا يستحوذ المنافسون مثل Bing التابع لشركة Microsoft على حصة سوقية مكونة من رقم واحد فقط.

إذا خسرت جوجل، فقد تضطر إلى إجراء تغييرات كبيرة على أعمالها، مثل فصل أجزاء من عملياتها. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه القضية المعقدة إلى سنوات من الاستئناف قبل تنفيذ العلاجات النهائية.

نائب رئيس البحث في Google يتخذ الموقف

واستدعت جوجل شاهدها الأول، باندو ناياك، إلى المنصة يوم الأربعاء.

وتحدث ناياك، نائب رئيس قسم البحث في جوجل منذ عام 2004، عن “الجهد الكبير” الذي تبذله الشركة لضمان جودة نتائج البحث الخاصة بها، وفقًا لما ذكره موقع “space” الأمريكي. رويترز.

وشمل ذلك بناء البنية التحتية لفهرسة مئات المليارات من صفحات الويب، واستخدام أدوات التعلم الآلي التي طورتها جوجل لتحسين النتائج، وتوظيف الآلاف من المقيمين البشريين لتقييم مدى ملاءمة نتائج البحث وموثوقيتها.

وبدا أن شهادة ناياك تهدف إلى دحض الحجج التي قدمها في وقت سابق من المحاكمة شهود استدعتهم وزارة العدل.

وزعم هؤلاء الشهود أن جوجل تحافظ على هيمنتها على البحث جزئيًا من خلال العقود الحصرية مع صانعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات اللاسلكية بقيمة مليارات الدولارات والتي جعلت جوجل محرك البحث الافتراضي.

ومع ذلك، أشار ناياك إلى أن حجم البحث أقل أهمية من البرامج الذكية. وأضاف في شهادته أن “الأكبر ليس بالضرورة الأفضل”. اوقات نيويورك.

مقارنة جوجل بالمنافسين

وتضمنت شهادة ناياك مقارنات مع محركات البحث المنافسة، ولا سيما محرك البحث Bing التابع لشركة Microsoft.

كشف ناياك أن Google تقوم بقياس جودة نتائج البحث الخاصة بها بشكل نشط مقارنة بالمنافسين مثل Microsoft Bing.

وذكر أن جوجل وجدت نتائج بحثها متفوقة في الاختبار. ولم يقدم ناياك تفاصيل حول منهجية جوجل لمقارنة محركات البحث.

وأخيرًا، ذكر أن جوجل بدأت في مقارنة نتائجها مع نتائج تطبيق مشاركة الفيديو TikTok.

التأثير المحتمل إذا خسرت جوجل

وتقول مجموعات المستهلكين إن هيمنة جوجل تعني أن المستخدمين ليس لديهم خيارات بحث بديلة، مما يخنق الابتكار.

ومع ذلك، تؤكد جوجل أن الأشخاص يستمرون في استخدامه لأنه يوفر تجربة البحث المثالية.

وإذا خسرت جوجل، فقد تضطر إلى تعديل خوارزميات البحث الخاصة بها، أو إنهاء بعض الصفقات الحصرية، أو بيع أجزاء من أعمالها الإعلانية.

ومن المتوقع أن يشهد المسؤولون التنفيذيون في Google، مثل الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، لاحقًا لدحض مزاعم الممارسات المانعة للمنافسة.