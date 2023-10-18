ستساعدك المقالة التالية: يرسل Google DoubleClick بريدًا إلكترونيًا إلى عملاء DoubleClick/Dart عند الاستحواذ النهائي

لقد مرت عملية الاستحواذ على Google DoubleClick للتو عبر عقبة الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه بإمكان Google وDoubleClick أخيرًا إبرام صفقة الاستحواذ.

لقد أرسلت DoubleClick للتو هذه الرسالة الإلكترونية إلى جميع عملائها. يجعل لقراءة مثيرة للاهتمام. [Thanks Scott]

عزيزي العميل الكرام،

كما سمعتم، فقد أنهت Google عملية الاستحواذ على DoubleClick اليوم.

أردت أن أشارككم شخصيًا خططنا الأولية الآن حيث يمكن لأعمالنا أن تجتمع معًا.

يسعدنا جدًا أن نكون قادرين على الجمع بين خبرة DoubleClick الصناعية وريادتها في السوق مع تكنولوجيا Google ومواردها لخدمة الوكالات وعملائها. نحن نركز على توحيد مقاييس البحث والعرض عبر الإنترنت وعلى تحسين قياس وتنفيذ الحملات الإعلامية.

أردنا أن نتناول على الفور بعض الآثار المحددة لعملية الاستحواذ، لذلك لدينا بعض الأسئلة الشائعة أدناه لنمنحك مزيدًا من المعلومات حول شراكتنا مع Google وخططنا للمستقبل. في الوقت الحالي، لن تتغير العروض والخدمات وستظل تعمل مع نفس فريق DoubleClick الرائع. عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتكامل الأعمال والمنتجات، لن نبقيك على علم بالتقدم المحرز فحسب، بل سنطلب أيضًا تعليقاتك. أولويتنا القصوى هي الاستمرار في تقديم أعلى مستوى من الخدمة لك.

نأمل أن نتحدث معك قريبًا بخصوص أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك ونتطلع إلى العمل معك خلال هذا الوقت المثير!

يعتبر،

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1. هل ستستمر في دعم منتجاتي وخدماتي من DoubleClick؟

قامت DoubleClick ببناء أعمالها من خلال تقديم أفضل الخدمات للعملاء. نحن ملتزمون بالحفاظ على مستويات الخدمة هذه مع دمج الشركتين. ونحن ملتزمون بتلبية احتياجاتك بشكل أفضل حيث نقوم بدمج الموارد وتطوير الحلول المحسنة في المستقبل.

2. هل يتغير أي شيء في ملكيتي لبياناتي؟

تظل سرية البيانات إحدى أولويات DoubleClick وGoogle. سنحترم تمامًا عقود عملائنا التي تحكم استخدام البيانات، وليس لدينا أي خطط لتغيير أحكام الاستخدام المحدود المنصوص عليها في تلك العقود.

3. ما هي خططك للمضي قدمًا؟

يشمل عرض الإعلانات مجموعة من التقنيات المهمة التي ستحصل على المزيد من الدعم والموارد بعد الإغلاق. يتمثل هدف الشركة المندمجة في الاستفادة من منتجات وخدمات DoubleClick حتى تتمكن من التوسع في المستقبل. نحن ملتزمون ببناء حل حقيقي وشامل يمنح الوكالات مزيدًا من الكفاءة وقابلية التوسع والربحية. سيعمل فريقا منتجات DoubleClick وGoogle بشكل وثيق خلال الأشهر القليلة المقبلة لوضع خطة لتقديم خدمة الإعلانات من الجيل التالي.

سيتم تقديم علامات DART في شبكة محتوى Google. وبعد الإغلاق، ستبدأ Google في اختبار منتجات عرض الإعلانات من DoubleClick لتمهيد الطريق لقبول علامات DART في شبكة المحتوى. سيبدأ الاختبار على نطاق صغير ويتوسع على مدار العام المقبل. ونحن نتطلع إلى مشاركة المزيد والعمل معك لتحقيق أقصى قدر من إمكانات الشبكة.

سنعمل معًا على ربط الحملات على شبكة البحث والشبكة الإعلانية، لتحقيق الوعد المتمثل في الحملات المتكاملة حقًا. وستعمل المجموعات المدمجة على خلق فرص جديدة للعملاء في مجالات مثل إنشاء لوحة معلومات عبر جميع القنوات، والابتكارات التي تتيح تحسينًا محسنًا وحلولًا للاستفادة من القنوات الناشئة.