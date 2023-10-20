ستساعدك المقالة التالية: يريد مستخدمو الهاتف المحمول البحث والبحث محليًا
أصدرت iCrossing مؤخرًا دراسة حول سلوك مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول. من المثير للدهشة، وفقًا للدراسة، أن 30 بالمائة فقط من مستخدمي الهاتف المحمول يصلون إلى الإنترنت من خلال أجهزتهم المحمولة، و75 بالمائة ممن يقومون بذلك يقومون أيضًا بإجراء عمليات بحث.
النتائج الرئيسية للدراسة:
- التردد يميز الوصول إلى الويب عبر الهاتف المحمول. 30% من مستخدمي الهاتف المحمول يصلون إلى الإنترنت من خلال أجهزتهم المحمولة، و50% منهم يقومون بذلك عدة مرات في الأسبوع
- الجوال هو وسيلة بحث. 75% ممن يصلون إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول يقومون بعمليات بحث على أجهزتهم المحمولة.
- تتحكم محركات البحث في وظيفة البحث عن شركات النقل. يفضل الباحثون عبر الهاتف المحمول الانتقال مباشرة إلى الإصدارات الخاصة بالهاتف المحمول من محركات البحث الرئيسية مثل Google وYahoo! وMSN وAsk لاستخدام وظائف البحث التي يوفرها مشغل شبكة الجوال (مثل شريط البحث أو مربع الصفحة الرئيسية) بهامش يبلغ حوالي اثنين إلى واحد.
- إمكانية رؤية بحث الهاتف المحمول بسعر أعلى. تعد الخرائط/الاتجاهات والطقس والمعلومات المحلية من فئات المحتوى الأكثر أهمية بالنسبة للباحثين عبر الهاتف المحمول، ولكن النتيجة التي تشير إلى أن حوالي 75% من المستخدمين لا يرغبون في التصفح خارج الصفحة الثانية من نتائج البحث تضع أهمية كبيرة على إمكانية رؤية بحث الهاتف المحمول.
- مواقع الويب المخصصة للجوال أمر لا بد منه. يتوقع 84% من الباحثين عبر الأجهزة المحمولة أن تحتوي المواقع التي يزورونها بشكل متكرر على إصدار مخصص للهواتف المحمولة.