ستساعدك المقالة التالية: يستغل المتسللون ثغرة IE7 من خلال روابط Google الدعائية

إذا كنت تستخدم IE7 كمتصفحك الأساسي، فمن الأفضل التأكد من تحديثه وصيانته بشكل صحيح باستخدام التصحيحات والتحديثات وإلا فقد يتم اختراقك بواسطة متسللي الويب عند النقر فوق تلك الإعلانات التي يتم عرضها في نتائج بحث Google.

يقوم قراصنة الأعمال بسرقة معلومات حيوية من مستخدمي IE7 والتي لم يتم تصحيحها بشكل صحيح عن طريق الشراء جوجل ادوردس وإدراج الروابط في تلك الوحدات الإعلانية التي توجه المستخدمين إلى موقع يبدو شرعيًا. ولكن بمجرد جلب المستخدم إلى الموقع، يتم استخدام آلية المماطلة التي تستخرج معلومات قيمة عن المستخدمين. هذه المواقع عبارة عن أسماء نطاقات مسجلة مملوكة للمتسللين أنفسهم وترتبط بكلمات رئيسية مثل BetterBusinessBureau وقانون الفرص التجارية في فلوريدا. بمجرد أن ينقر المستخدم على روابط إعلانية سيعرض المتصفح موقع Smartrack.org، وهو موقع يبدو شرعيًا. لكن ما لا يعرفه المستخدم هو أن الموقع مجرد آلية مماطلة تمكن المتسللين من الحصول على معلومات حيوية من المستخدمين.

الدرس الأخلاقي المستفاد من القصة هو ممارسة الصيانة المناسبة للبرامج وكن يقظًا بشأن التحديثات والتصحيحات الأمنية من الشركات المصنعة للبرامج للتأكد من أن البرامج التي تستخدمها خالية من هجمات المتسللين. قاعدة بسيطة وأساسية جدًا يتجاهلها المواطنون عبر الإنترنت في بعض الأحيان.