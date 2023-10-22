ستساعدك المقالة التالية: يستهدف MSN AdCenter تسويق بحث Google AdWords وYahoo

يستهدف MSN AdCenter تسويق بحث Google AdWords وYahoo

ومن المقرر أن يتم إطلاق AdCenter من Microsoft رسميًا اليوم. تعد ميزة البيع الرئيسية الخاصة بها، AdCenter، بتقديم خيارات استهداف أكثر دقة مما هو متاح حاليًا على Google أو Yahoo!:

يوفر MSN adCenter للمعلنين مثلك الفرصة لعرض أعمالك على الجمهور المناسب. باستخدام ميزات الاستهداف في adCenter، يمكنك اختيار عرض إعلانك على الجماهير التي تجري عمليات بحث باستخدام كلماتك الرئيسية التي تتناسب بشكل خاص مع معايير الاستهداف التي تختارها، مثل:

* الموقع الجغرافي

* يوم من الأسبوع

* وقت اليوم

* جنس

* عمر

هنا فعلت-إنها كيفن لي التقييم الصعودي المبكر من مركز الإعلانات. وإليك المزيد حول الإطلاق من سي نت و بلومبرج (الكثير من اللغة القتالية في هذه القصة).

على افتراض أن AdCenter قوي مثل الادعاءات، فإن التحدي الذي يواجه Microsoft يتمثل في تعزيز حركة مرور المستهلكين للحصول على المزيد من الإنفاق الإعلاني التسويقي. وطالما ظلت في المرتبة الثالثة من حيث استخدام المستهلك، فإن إيرادات الإعلانات ستتبعها بشكل عام.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.