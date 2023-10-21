ستساعدك المقالة التالية: يضيف الإصدار التجريبي من Yahoo Mail الصفحة الرئيسية للأخبار والأحداث والتقويم

يضيف الإصدار التجريبي من Yahoo Mail الصفحة الرئيسية للأخبار والأحداث والتقويم

قام Yahoo Mail بتحديث واجهة البريد الإلكتروني وصفحة البداية الخاصة به بصفحة Yahoo Mail الرئيسية الجديدة التي تحتوي على أهم قصص أخبار Yahoo والإعلانات والبريد والأخبار، بالإضافة إلى تسويق عروض Yahoo.com الداخلية.

تعمل منطقة Yahoo Mail الرئيسية الجديدة على توسيع عروض صفحة البداية الناجحة لـ My Yahoo إلى البريد، والذي عادةً ما يكون السبب الأول أو السببين الأولين لتسجيل دخول الأشخاص إلى الإنترنت. يعد الزواج الواضح بين News وMail أمرًا منطقيًا، حيث يميل المستخدمون إلى التحقق من كليهما في الصباح أو بعد الغداء.

ومن المثير للاهتمام عدم وجود مربع بحث Yahoo في قسم Yahoo Mail Home. يتم إخفاء مربع البحث إلى حد ما في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ولكن قد يعتقد المرء أن دمج تقنية بحث Yahoo في طقوس قهوة الصباح والأخبار والبريد من شأنه أن يجذب بطريقة أو بأخرى المزيد من المستخدمين إلى محرك بحث Yahoo.

بغض النظر عن الجديد بريد ياهو تعد الصفحة الرئيسية إضافة مثالية لعرض Yahoo Mail Beta، الذي يعيد كتابة تجربة Yahoo Mail بالكامل في عرض متكامل لموجز RSS والأحداث والتقويم.

وللحصول على نظرة عامة رائعة على Yahoo Mail Beta، راجع ذلك http://overview.mail.yahoo.com/