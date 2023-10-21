ستساعدك المقالة التالية: يضيف بحث مدونة Google خدمة Ping

يضيف بحث مدونة Google خدمة Ping

أضافت Google خدمة ping إلى عرض بحث المدونات الخاص بها. يمكن الآن للمدونين ومقدمي المدونات، التي يطلق عليها اسم خدمة Pinging لبحث مدونات Google، (مثل blogger أو wordpress.com أو blogs.com) إبلاغ Google Blog Search على الفور بالمشاركات الجديدة وتغييرات المحتوى.

إلى جانب خدمة Pinging الجديدة الخاصة بها، بحث مدونة جوجل يستخدم خدمات ping الأخرى لتحديث فهرسه فيما يتعلق بوقت تحديث المدونات.

من المؤكد أن اختبار الاتصال اليدوي هو 2003/2004 حيث أن معظم برامج المدونات تعمل تلقائيًا، ولكن باستخدام خدمة اختبار الاتصال لبحث مدونات Google، لن يضطر المدونون بعد الآن إلى الانتظار حتى يقوم Google بالزحف إلى مدوناتهم حتى تظهر المشاركات الجديدة في Google. فهرس بحث المدونات.

ومن خلال القيام بذلك، يتم تحديث المدونات بشكل أسرع في بحث مدونات Google ويمكن لـ Google دمج الزحف إلى مدونتها بشكل أكثر كفاءة.

يمكن أن تكون المدونات المقدمة يدويا إلى خدمة Google Pinging ويجب أن يبدأ معظم موفري المدونات قريبًا في تنفيذ الأمر ping على Google تلقائيًا. من التعليمات:

ربما يقوم العديد من موفري المدونات التجارية بإجراء اختبار اتصال Google Blog Search بالفعل، لذا يجب عليك مراجعة المزود الخاص بك. يمكنك أيضًا إجراء اختبار اتصال الخدمة يدويًا كما هو مذكور أعلاه أو اختبار اتصالنا برمجيًا من خلال استخدام Google Blog Search Pinging Service API. يرجى الرجوع إلى وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) للحصول على معلومات حول كيفية إعداد العملاء لإجراء اختبار الاتصال بنا تلقائيًا

لذا، هل يجب على المدونين استخدام كل من خرائط مواقع Google وخدمة Pinging لبحث مدونات Google لتحديث Google؟

نعم، حيث يبدو أن هناك فصلًا حاليًا بين بحث الويب من Google (خرائط موقع Google) وبحث مدونات Google (خدمة Pinging لبحث مدونات Google).

إذا كنت تستخدم حاليًا خرائط مواقع Google داخل Google، فنحن نشجعك على الاستمرار في القيام بذلك. يمكن لخرائط مواقع Google، وهي أداة ضمن أدوات مشرفي المواقع من Google، أن تزودك بمعلومات قيمة حول ظهور موقعك في نتائج بحث الويب لدينا. ومع ذلك، إذا كنت من مزودي المدونات، فيمكن أن تساعدك خدمة Pinging لبحث المدونات من Google في ضمان تضمين أحدث المعلومات الخاصة بمدونتك في نتائج بحث المدونات الخاصة بنا.

إذا كنت جديدًا في اختبار pinging، فقد ترغب في معرفة أن شركة Yahoo تمتلكها المدونات، إحدى خدمات ping السابقة، وخدمة مثل بينج أو ماتيتش (المملوكة للشركة الأم لـ WordPress) ستقوم بتحديث خدمات اختبار الاتصال الرئيسية عبر الإنترنت.

للحصول على قائمة كاملة بالخدمات عالية الجودة لاختبار الاتصال، لدى جيريمي رايت قائمة طويلة في البصيرة (بتاريخ 2004).