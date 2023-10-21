ستساعدك المقالة التالية: يضيف فهرس الإنترنت لأمناء المكتبات تقنية بحث جديدة

يضيف فهرس الإنترنت لأمناء المكتبات تقنية بحث جديدة

أحد الدلائل الأكثر موثوقية وذات جودة عالية على الإنترنت، فهرس الإنترنت لأمناء المكتبات (أو LII.org) خضع مؤخرًا لبعض التغييرات في ميزات البحث والتنقل الخاصة به. غاري برايس لديه السبق الصحفي على ResourceShelf :

قاعدة بيانات فهرس الإنترنت الجديدة لأمناء المكتبات متاحة اليوم على الإنترنت مدعومة بتقنية البحث ذات الأوجه Siderean الرائعة والأكثر فائدة.

المزيد لاحقًا ولكن مجد كبير لكارين وفريقها. نحن على ثقة من أن هذه التقنية المثبتة حديثًا ستجعل من LII الذي لا يقدر بثمن بالفعل أمرًا لا غنى عنه. ثقوا بنا يا رفاق، هذه بعض التقنيات الرائعة.

ستلاحظ أن الصفحة الرئيسية لها مظهر مختلف قليلاً. يسرد كل موضوع عددًا أقل من المواضيع الفرعية ولكنه يدعوك للنقر للحصول على المزيد. على سبيل المثال، إليك صفحة رؤية المزيد من المواضيع الفرعية للوسائط. يوضح الرقم الموجود بين الأقواس عدد الإدخالات في هذا الموضوع. على سبيل المثال، يحتوي البث على 38 إدخالاً. نقرة أخرى وتتولى القوة الحقيقية لـ Siderean. المزيد عن ذلك أدناه. من خلال عدد قليل من النقرات الموجهة جيدًا وسهلة الفهم (صحيح أن منحنى التعلم الخاص بها هنا ولكن ليس كثيرًا) تمكنا بسرعة من تصفح المواقع المتعلقة بالأشخاص البارزين في مجال البث.