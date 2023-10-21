ستساعدك المقالة التالية: يضيف فيديو AOL المزيد من المحتوى

تعمل شركة AOL Video على توسيع المحتوى المتاح على موقعها من خلال صفقة مع العديد من شركاء المحتوى، وأبرزهم شركة Paramount Pictures التابعة لشركة Viacom. وفقًا للإصدار الذي تلقيته، ستكون الأفلام والبرامج التلفزيونية من الاستوديو متاحة للتنزيل والامتلاك وبسعر يتراوح من 9.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا لكل فيلم. (سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتغير السعر بمرور الوقت.) وفقًا للإصدار، هناك “أكثر من 300 عنوان متاح حاليًا من استوديوهات الأفلام الكبرى”.

لكن الأمر الأهم في مجال تنزيل الأفلام هو نقل المحتوى إلى جهاز التلفزيون. سيساعد ذلك على فتح هذا السوق. أمريكا أون لاين هي التحرك نحو تحقيق ذلك، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال علنًا بعد. إليك المزيد عن الإعلان من ميديا ​​بوست (طلب التسجيل).

قصة ذات صلة من ميديا ​​بوست يناقش إطلاق موقع جديد للسفر عبر الفيديو يسمى سفري. سيكون هناك المزيد والمزيد من مواقع الفيديو “المتخصصة” هذه، حيث يصبح الإنترنت نسخة من تلفزيون الكابل ولكن مع المزيد من الميزات.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.