ستساعدك المقالة التالية: يضيف محرك البحث Clusty.com المختبرات والميزات وإعادة التصميم

يضيف محرك البحث Clusty.com المختبرات والميزات وإعادة التصميم

أعادت Vivisimo Search Technology تصميم “محرك البحث العنقودي” الذي يبلغ عمره عامين، كلستي.كوم، وأضاف ميزات جديدة، بما في ذلك محدد حجم الخط، وعلامة التبويب “المزيد”، والقدرة على البحث ضمن النتائج.

يتميز موقع Clusty.com الآن أيضًا بصفحة “مختبرات” خاصة تستضيف تطبيقات بحث جديدة تم تطويرها بواسطة مهندسي Vivisimo.

من الإصدار :

في صفحة Clusty Labs، يمكن للمستهلكين تجربة Clusty Cloud، وهي أداة تصور قابلة للتخصيص تتيح للمستخدمين الاطلاع على نظرة عامة فورية لأي موضوع على الويب، وإجراء عمليات بحث متخصصة في بوابة بنجامين فرانكلين أو مسرحيات وسوناتات شكسبير. ستكون صفحة الميزات الاختبارية بمثابة أرض اختبار للتحسينات في تجربة البحث الشاملة للمستخدمين النهائيين. ستشكل التقنيات الجديدة التي تم تطويرها واختبارها في المختبرات الإصدارات المستقبلية من Velocity، منصة البحث المؤسسية الخاصة بالشركة.

وفي غضون عامين فقط، ساعد موقع Clusty.com المستهلكين في التغلب على الحمل الزائد للمعلومات المرتبط عادةً بعمليات البحث على الويب من خلال تقديم مفهوم التجميع، الذي يقوم بتجميع نتائج البحث وعرضها بطريقة بديهية، مما يسهل على المستخدمين العثور على المعلومات المطلوبة. استخدمت الشركة أيضًا موقع Clusty.com لاختبار وإثبات ميزات ووظائف البحث المختلفة، مثل معاينة البحث ومطابقة المفاتيح وتسليط الضوء على المحتوى عالي القيمة على صفحة نتائج البحث – وكل ذلك قيد الاستخدام اليوم من قبل المؤسسات والوكالات الحكومية التي نشرت منصة بحث السرعة Vivisimo.

قال راؤول فالديس بيريز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Vivisimo: “هناك اعتقاد خاطئ في الصناعة بأن تجربة المستخدم النهائي في البحث المؤسسي ليست بهذه الأهمية”. “من خلال النقل الناجح للوظائف الذي تم إثباته على Clusty.com إلى منصة مؤسستنا، أثبتنا أن كلاً من المستخدمين النهائيين من المستهلكين والشركات يريدون نفس الشيء – واجهة مستخدم منظمة ومبتكرة تجعل من السهل والسريع العثور على المحتوى ذي الصلة و اكتشاف مواضيع جديدة. إن تلبية هذا المطلب من خلال اختبار المنتج المستمر عبر موقع Clusty.com كان بمثابة السمة المميزة لنجاحنا. ستضمن صفحة Labs وغيرها من الميزات الجديدة على موقع Clusty.com استمرار Vivisimo في دفع المظروف من خلال تحدي التفكير التقليدي في البحث.