ستساعدك المقالة التالية: يضيف موقع Ask.com إجابات RSS الذكية

يضيف موقع Ask.com إجابات RSS الذكية

لقد قام موقع Ask.com بتجميع ما قد يكون واحدًا من أكثر مواقعه فائدةً، حسنًا، أذكى عروض الإجابات الذكية حتى الآن؛ إجابات RSS الذكية. حاليًا عند البحث عن مدونات محددة على Ask.com (جرب تك كرانش)، يتم عرض أحدث ثلاثة خلاصات RSS من هذا الموقع في أعلى نتائج بحث Ask.com.

بالتأكيد، يعد هذا مفيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن مدونات محددة بالاسم، ولكن RSS هو أكثر من مجرد تدوين وأتوقع رؤية بعض عروض RSS Smart Answers الأخرى من Ask.com مثل نتائج الخلاصات المجمعة من مصادر مختلفة لـ عمليات بحث ذات مواضيع محددة، ونتائج رياضية وأبرز الأحداث، وربما حتى شيء مشابه لما يفعله Google Finance – مراقبة المحادثات في المدونات والخلاصات للحصول على أحدث المعلومات.

دعونا لا ننسى أيضًا أن خدمة RSS تتجاوز الكلمة المكتوبة من خلال البث الصوتي ومشاركة الصور والفيديو عبر الإنترنت والتي يمكن استخدامها للحصول على إجابات مماثلة.

يضيف غاري برايس وريان ماسي من موقع Ask.com مدونة Ask.com (التي تحتوي على بعض الأمثلة الرائعة):

استعد، لأن العديد من الإجابات الذكية لـ RSS في الطريق. تم اختيار القائمة الأولية بناءً على الخلاصات الأكثر شيوعًا التي اختارها مستخدمونا في Bloglines. وبمرور الوقت، سنضيف قائمة أكثر شمولاً – فالإمكانيات المتاحة لإجابات RSS الذكية لا حصر لها وتتجاوز نطاق الأخبار وموجزات المدونات.