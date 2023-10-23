ستساعدك المقالة التالية: يضيف GMail زر الحذف، ويتجمد الجحيم، وتطير الخنازير

يضيف GMail زر الحذف، ويتجمد الجحيم، وتطير الخنازير

حصل أحد الأشخاص في GMail على فكرة رائعة بعد عامين لإضافة زر حذف حتى يتمكن المستخدمون من حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها دون الحاجة إلى البحث في النظام. من المؤكد أن Google تشعر أن تقنية البحث عن المحادثات الخاصة بها جيدة بما يكفي حتى لا يضطر المستخدمون إلى فرز المهملات أو رسائل البريد غير المرغوب فيها، وسوف ينسون حذفها، مما يترك المزيد من البريد وربما المزيد من مرات ظهور الإعلانات في النظام.

يبدو أن طلب المستخدم قد تفوق على GMail. قام Sushubh Mittal بتسجيل الدخول اليوم ليجد أن ملحق Firefox الخاص به لزر حذف GMail لا يعمل – أتساءل عما إذا كان زر GMail الجديد قد حظر الامتداد؟

ومنذ ما يقرب من عامين، توقعت الشركة من عملائها أن يقوموا بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من حذفها. للحذف، كان على المستخدمين الدخول إلى القائمة المنسدلة وتحديد خيار الحذف.

لحسن الحظ، قام بعض الأشخاص المحبين لموزيلا فايرفوكس بتطوير امتداد لإصلاح هذه المشكلة مؤقتًا. اليوم، عندما قمنا بتسجيل الدخول إلى حساباتنا، لم يكن الزر القائم على الامتداد لا يعمل، وكان هناك زر جديد موجود في الواجهة الافتراضية. والميزة الجديدة الرائعة جدًا! لقد عاد الرابط مما جعلنا متحمسين للغاية كما هو الحال دائمًا.

يبدو أن Google قد أدركت أخيرًا أنه بغض النظر عن الطريقة التي تريد أن يتعامل بها المستخدمون مع رسائلهم الإلكترونية، فإنه يتعين عليهم اتباع بعض المفاهيم القديمة في واجهات بريد الويب.