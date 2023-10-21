ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google Mobile أوقات حركة المرور والقيادة

يضيف Google Mobile أوقات حركة المرور والقيادة

تمت إضافة أوقات حركة المرور والقيادة إلى خرائط Google للجوال وتقدم الشركة المزيد من التخصيص لصفحتها الرئيسية المخصصة للجوال. وفيما يلي مقتطفات من الإصدار:

سيمكن الإصدار الأحدث من خرائط Google للجوال المستخدمين في الولايات المتحدة من عرض معلومات شاملة عن أحوال حركة المرور في أكثر من 30 منطقة حضرية رئيسية – ومعلومات جزئية في العديد من المناطق الأخرى – مباشرةً من أجهزتهم المحمولة. للحصول على معلومات حول أحوال حركة المرور في منطقة معينة – بما في ذلك سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وهيوستن وشيكاغو ومينيابوليس وفينيكس وسياتل وواشنطن العاصمة ومدينة نيويورك – ينتقل المستخدمون ببساطة إلى الموقع المطلوب داخل التطبيق ويختارون ” إظهار حركة المرور” في القائمة. سيتم إرسال أحدث معلومات حركة المرور مباشرة إلى الجهاز المحمول الخاص بالمستخدمين، وسيتم تسليط الضوء على الظروف على مسارات الركاب المغطاة باستخدام التراكبات الحمراء والصفراء والخضراء.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يبحث مستخدمو الهاتف المحمول عن اتجاهات القيادة، سيشاهدون الآن الوقت المتوقع للقيادة بالإضافة إلى أي تأخيرات غير متوقعة في حركة المرور، مما يجعل التخطيط للسفر أسهل بكثير وأكثر فعالية.

تعمل ميزة Google Personalized Home الآن على تسهيل حصول مستخدمي الهواتف المحمولة على المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة عندما يكونون بعيدًا عن مكاتبهم. عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية المخصصة على سطح المكتب الخاص بهم والنقر على رابط “الهاتف المحمول” الموجود أسفل الصفحة، سيكون بمقدورهم تخصيص المحتوى الذي يرونه في المرة التالية التي يقومون فيها بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية المخصصة الخاصة بهم على أجهزتهم المحمولة. لا يمكنهم تخصيص المحتوى فحسب، بل يمكنهم أيضًا تحديد الترتيب الذي يظهر به هذا المحتوى على أجهزتهم المحمولة.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.