ستساعدك المقالة التالية: يضيف Google Video مقاطع فيديو موسيقية مجانية من Warner وSony

يضيف Google Video مقاطع فيديو موسيقية مجانية من Warner وSony

أصدرت Google Video للتو إعلانين متزامنين أنها ستعرض الآن مقاطع فيديو موسيقية من كل من Sony BMG Music وWarner Music Group. سيتم توفير مقاطع الفيديو الموسيقية على فيديو Google وستكون مدعومة بإعلانات فيديو Google AdWords.

سيكون بمقدور شركتي SONY BMG وWarner Music تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بهما على Google Video من خلال الاستفادة من Google AdWords وشبكة المعلنين الخاصة بهما والتي تضم مئات الآلاف من المعلنين.

سيتم رعاية كتالوج الفيديو الموسيقي الخاص بعلامتي التسجيل من قبل معلني Google مما يجعله مجانيًا لجميع المستخدمين. ستتم مشاركة عائدات الإعلانات الناتجة بين كل شركة وGoogle.

من الإعلانين:

مجموعة وارنر ميوزيك:

أعلنت اليوم شركة Warner Music Group Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WMG) وشركة Google (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: GOOG) عن علاقة عمل استراتيجية مصممة لمنح مستخدمي Google القدرة على بث مجموعة مقاطع الفيديو الموسيقية الواسعة من WMG عند الطلب مجانًا، من خلال مشاركة الإيرادات المدعومة بالإعلانات. الاتفاقية، أو شراء مقاطع الفيديو عبر الإنترنت للتنزيل. بدءًا من هذا الشهر، يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة مشاهدة أي من آلاف مقاطع الفيديو الموسيقية والمقابلات مع الفنانين ولقطات “من وراء الكواليس” والمحتويات الأخرى المتعلقة بالفنانين من WMG على Google Video. وفي الأشهر المقبلة، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى المحتوى الصوتي والمرئي من WMG من خلال مواقع الويب الشريكة لـ Google في شبكة AdSense الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل Google على تطوير تقنية ستمكن المستخدمين، عند تنفيذها، من تضمين محتوى معين من شركات مثل Warner Music Group في مقاطع الفيديو التي يقومون بإنشائها وتحميلها إلى Google Video.

قال أليكس زوبيلاجا، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية الرقمية وتطوير الأعمال في Warner Music Group: “إن شراكتنا مع Google متجذرة في النهج الرائد الذي استخدمناه لتزويد المعجبين بالمزيد من الموسيقى، مع إفادة الفنانين وحماية حقوق الطبع والنشر”. “نظرًا إلى عالم الإنترنت باعتباره فرصة كبيرة، فإننا نعمل على تحويل Warner Music من شركة “الأغاني والتسجيلات” التقليدية إلى شركة تقدم محتوى غنيًا قائمًا على الموسيقى على منصات متعددة، بطرق متنوعة. نحن فخورون بالشراكة مع مبتكر عبر الإنترنت مثل Google لتعزيز جهودنا في هذا المجال، ويسعدنا أن نرى شركات الموسيقى والتكنولوجيا الكبرى الأخرى بدأت في تبني هذه النماذج الجديدة أيضًا.

“دعمًا لمهمتنا المتمثلة في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا، يسعدنا تنظيم وإتاحة مكتبة الفيديو الموسيقية التابعة لشركة Warner Music Group لمستخدمي Google Video،” قال ديفيد إيون، نائب رئيس Google لقسم الموسيقى. شراكات المحتوى. “تتيح لنا هذه الاتفاقية أيضًا تحقيق هدف ثلاثي الأبعاد يتمثل في تلبية طلب المستخدمين عبر الإنترنت، وتزويد المعلنين بطريقة جديدة للتواصل مع عملائهم، ومنح أصحاب المحتوى وسيلة لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم؛ نحن نحقق ذلك من خلال الجمع بين شبكة Google التي تضم مئات الآلاف من المعلنين، والتوزيع الذي لا مثيل له عبر شبكة الناشرين لدينا والمحتوى عالي الجودة مثل مكتبة الموسيقى والفيديو التابعة لشركة Warner Music Group. وفي الوقت نفسه، تعد هذه الاتفاقية منصة واضحة للغاية لتسليط الضوء على التزامنا المستمر بحماية حقوق الطبع والنشر.

وسوني بي ام جي:

أعلنت شركة SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT وشركة Google (NASDAQ: GOOG) اليوم عن علاقة عمل إستراتيجية مصممة لجعل مجموعة مقاطع الفيديو الموسيقية الموسعة الخاصة بشركة الموسيقى متاحة للبث عبر الإنترنت دون أي تكلفة على المستخدمين. بدءًا من هذا الشهر، يمكن للمستخدمين مشاهدة آلاف مقاطع الفيديو من SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT على Google Video. وفي الأشهر المقبلة، سيتمكن المستخدمون أيضًا من الوصول إلى المحتوى من فناني SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT من خلال مواقع الويب الشريكة لـ Google في شبكة AdSense الخاصة بها.

سيتمكن الآن كل من SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT وGoogle والناشرين على الويب من تحقيق الدخل من محتوى الفيديو الاحترافي مع احترام حقوق الطبع والنشر من خلال نماذج توزيع الفيديو هذه.

علق توماس هيس، رئيس الأعمال الرقمية العالمية بشركة SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT قائلاً: “إن Google هي القوة الحاسمة في التطوير المستمر للإنترنت، ونحن سعداء للغاية بتوسيع علاقتنا بالفيديو معهم”. “نحن نعتبر هذه الاتفاقية جزءًا مهمًا من استراتيجيتنا الشاملة للابتكار وإيجاد طرق جديدة لفنانينا للتواصل مع معجبيهم وتطوير مصادر إيرادات جديدة. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع Google أثناء إطلاق هذا الجهد الجديد الطموح.

قال ديفيد إيون، نائب رئيس Google لشراكات المحتوى: “يعد الاستمرار في منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى المحتوى المتميز عبر الإنترنت أحد المحاور الإستراتيجية الرئيسية لشركة Google”. “من خلال الجمع بين شبكتنا التي تضم مئات الآلاف من المعلنين، والتوزيع الذي لا مثيل له عبر شبكة الناشرين لدينا والمحتوى عالي الجودة مثل مكتبة الفيديو الموسيقية الخاصة بـ SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT، يمكننا تلبية طلب المستخدم عبر الإنترنت، وتزويد المعلنين بطريقة جديدة للتواصل مع عملائهم وتقديم المحتوى. أصحابها وسيلة لتحقيق الدخل من محتواهم مع احترام حقوق الطبع والنشر الهامة.