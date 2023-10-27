ستساعدك المقالة التالية: يضيف WebAdvantage.net أربعة عملاء جدد للتسويق عبر محركات البحث

أعلنت شركة WebAdvantage.net (http://www.webadvantage.net)، وهي وكالة تسويق إلكتروني متكاملة الخدمات، عن الاستحواذ على أربعة عملاء جدد للتسويق عبر محركات البحث: زيوريخ أمريكا الشمالية، وجامعة فيتامين هيرب التابعة لشركة NatureMade، ومجلة Science. s ScienceCareers.org، وشركة فوستر ويلر. سيوفر موقع WebAdvantage.net تحسينًا سنويًا لمحرك البحث وإدارة حملات الكلمات الرئيسية بنظام الدفع لكل نقرة لهذه الشركات، على التوالي.

تحسين محرك البحث هو عملية تحسين تصنيفات محركات البحث “الطبيعية” لموقع الويب من خلال تقنيات تؤثر على ثمانية مواقع ويب مختلفة وعناصر خارجية على الأقل. زيوريخ أمريكا الشمالية، وهي شركة رائدة في مجال التأمين التجاري ضد حوادث الممتلكات، وScienceCareers.org، وهو مجتمع يبحث عن وظائف لأولئك الذين يبحثون عن وظائف في مجالات العلوم، وجامعة فيتامين هيرب التابعة لـ NatureMade، وهو موقع مصمم لتزويد متخصصي الرعاية الصحية بالمهارات اللازمة. التعليم القائم على العلم حول المكملات الغذائية، تعاقدوا جميعًا مع WebAdvantage.net لتحسين محركات البحث.

وقعت شركة Foster Wheeler، التي تقدم خدمات التصميم الهندسي والبناء والصيانة لصناعات البترول والكيماويات وتوليد الطاقة والصناعات الدوائية، على حزمة تسويق محرك البحث SearchAdvantage الجديدة الخاصة بـ WebAdvantage.net. SearchAdvantage هو برنامج مختلط يجمع بين إدارة حملات الكلمات الرئيسية بنظام الدفع لكل نقرة (“القوائم الدعائية” على Google، وOverture، وLooksmart) إلى جانب تحسين محركات البحث.

تأسست شركة WebAdvantage.net عام 1998، وهي شركة خاصة تضم أحد عشر موظفًا. وتشمل اختصاصاتها الأساسية الإعلان عبر الإنترنت وحملات الدفع مقابل الأداء والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث. رئيس الشركة هوليس توماسز هو مساهم تحريري في كل من المنشورات عبر الإنترنت وخارجها ومتحدث عام في المؤتمرات والفعاليات التعليمية المتعلقة بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب WebAdvantage.net على http://www.webadvantage.net أو اتصل بالرقم 410-297-9495.