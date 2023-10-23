ستساعدك المقالة التالية: يضيف ZoomInfo العلاقات التجارية والشبكات إلى البحث عن الأشخاص

يضيف ZoomInfo العلاقات التجارية والشبكات إلى البحث عن الأشخاص

ال معلومات التكبير يقوم محرك البحث عن الأشخاص الآن “بكشف” قوائم الزملاء والعلاقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا في ملخصاته. وفقًا لبيانهم الصحفي، يبدو عرض ZoomInfo الجديد وكأنه مزيج مثير للاهتمام من محرك البحث عن معلومات رجال الأعمال وLinkedIn: من خلال تمكين التواصل والاكتشاف الفوري، يتم نشر العلاقات التي اكتشفها ZoomInfo باستخدام الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث إلى جانب الصور وأي معلومات شخصية يضيفها المستخدمون الفرديون إلى ملخصاتهم. ملخصات الشركة، التي كانت في السابق في إصدار تجريبي محدود، تتضمن الآن المعلومات المالية والموظفين الرئيسيين والبحث عن المنافسين والمزيد.

قال جوناثان ستيرن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zoom Information Inc: “من تعرف ومن يعرفك، هو مقياس كبير لمدى تقديرك اليوم في مجال الأعمال”. “إن اكتشاف العلاقات على الويب وكشفها على ZoomInfo يزيل الجوانب المؤلمة للشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت مع رفع ملخصات ZoomInfo إلى أداة لا غنى عنها للجميع في مجال الأعمال. يوفر ZoomInfo الآن المزيد من المعلومات حول رجال الأعمال والشركات، ويتيح البحث بطرق جديدة، بما في ذلك:

شبكة آلية ومفتوحة

* تتيح قوائم الزملاء المكتشفة تلقائيًا إمكانية التواصل من الدرجة الأولى في موقع البحث المفتوح والمجاني. يمكن للمستخدمين أيضًا دعوة الآخرين للانضمام إلى قوائم زملائهم.

* يتيح محرك البريد الإلكتروني الخاص بـ ZoomInfo اتصالات مباشرة ولكن آمنة. ولا يتم نشر عناوين البريد الإلكتروني للعامة للحفاظ على خصوصية كل فرد.

* يتم استخراج الكلمات الرئيسية المنشورة تلقائيًا مع كل ملخص لتمكين البحث المحوري عن الأشخاص أو الشركات المماثلة

إدارة السمعة والترويج لها من خلال تحسين محركات البحث وتحديد موضعها

* منصة لإدارة السمعة يمكن الوصول إليها عالميًا حيث يمكن للمستخدمين إنشاء وتحرير ونشر ملخصاتهم المهنية وإضافة المعلومات الشخصية والكلمات الرئيسية والصور والمزيد

* مُحسّن لمحرك البحث – يتم نشر ملخصات ZoomInfo ليتم الزحف إليها والحصول على مرتبة عالية داخل محركات البحث الرئيسية

* نشر RSS – يمكن للمستخدمين الاشتراك في موجزات RSS للملخصات لتتبع أفراد محددين

ملخصات الشركة مع البيانات المالية والمنافسين والوظائف والأوراق البيضاء

* ملخصات الشركة التي تم إنشاؤها تلقائيًا بما في ذلك الإيرادات ورقم الموظف والموظفين الرئيسيين والمصادر المرجعية على الويب.