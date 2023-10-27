ستساعدك المقالة التالية: يعمل تحديث WordPress على تحسين سرعة الصفحة من خلال تحميل البرنامج النصي بشكل أكثر ذكاءً

يتضمن التحديث الأخير لـ WordPress، الإصدار 6.4 التغييرات كيفية تحميل البرامج النصية على الواجهة الأمامية والتي من شأنها تحسين أوقات تحميل الصفحة والأداء للعديد من المواقع.

تم الآن دمج إستراتيجيات تحميل البرامج النصية في السمات الأساسية والمجمعة لـ WordPress، مما يؤدي إلى تحسين أداء تحميل البرامج النصية مع سمات التأجيل وغير المتزامنة.

تقوم هذه السمات بتوجيه المتصفح إلى تحميل البرامج النصية في الخلفية (غير متزامن) أو بعد تحميل بقية الصفحة (تأجيل)، مما قد يؤدي إلى تسريع الوقت الذي تستغرقه الصفحة لتصبح تفاعلية بشكل كبير.

تحميل أسرع للصفحة مع معالجة ذكية للنصوص البرمجية

في السابق، كان يتم تحميل ملفات JavaScript المضمنة في سمات WordPress والمكونات الإضافية دون تحديد أنه يجب تحميلها بشكل غير متزامن. وهذا يعني أنهم قاموا بحظر التنزيلات الأخرى وتأخير عرض الصفحة أثناء جلبها وتنفيذها.

بالنسبة لزوار موقع الويب، سيتم تحميل الصفحات التي تحتوي على محتوى WordPress بشكل أسرع بعد التحديث، مما يؤدي على وجه التحديد إلى تحسين مقياس طلاء المحتوى الأول (FCP) لـ CWV، مما يؤثر على سرعة ظهور الصفحة لأول مرة.

خلف الكواليس: كيف حقق WordPress ذلك

تمت الآن إضافة “تأجيل” إلى ملفات JavaScript للكتل مثل قوائم التنقل والوسائط المضمنة من WordPress.com عند وضعها في قائمة الانتظار. يستخدم الآن البرنامج النصي wp-embed لعرض المنشورات المضمنة “التأجيل”.

في السابق، لم تكن القدرة على إضافة هذه السمات موحدة. مع تقديم واجهة برمجة تطبيقات مخصصة في WordPress 6.3 والتنفيذ الكامل في 6.4، أصبح لدى المطورين الآن طريقة موحدة للتحكم في وقت تحميل البرامج النصية الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم التحديث بنقل البرامج النصية الأكثر تأجيلًا مرة أخرى إلى قسم

نظرًا لأنها لم تعد تمنع العرض. يتيح ذلك للمتصفح اكتشافها وتخزينها مؤقتًا في وقت سابق، مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

ستبقى بعض البرامج النصية ذات الأولوية المنخفضة، مثل تلك الخاصة بالردود على التعليقات، في التذييل ولكن يتم تحميلها بشكل غير متزامن باستخدام “غير متزامن” بحيث يتم تحميلها بالتوازي مع الموارد الأخرى.

التأثيرات الواقعية على زوار موقع الويب

بالنسبة لزوار موقع الويب، سيتم تحميل الصفحات التي تحتوي على محتوى WordPress بشكل أسرع بعد التحديث. سيكون هناك قدر أقل من “الأشياء غير المرغوب فيها” أو التنقل بين عناصر الصفحة بعد ظهور الصفحة لأول مرة.

تضع هذه التغييرات الأساس لتحسينات أفضل في المستقبل.