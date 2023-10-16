ستساعدك المقالة التالية: يقدم تطبيق iPhone GMail خدمة GMail دون اتصال بالإنترنت

أظهر نائب رئيس قسم الهندسة في Google، Vic Gundotra، تطبيقًا جديدًا لـ Gmail سيتم تشغيله على iPhone وهاتف Google Android ومنصات الأجهزة المحمولة الأخرى. تمت معاينه تطبيق Gmail الجديد للجوال باستخدام iPhone 3G والذي قام Gundotra بتعيينه في وضع الطائرة. على الرغم من عدم وجود اتصال خلوي، كان iPhone لا يزال قادرًا على تلقي رسالة. وقيل إن التطبيق يعمل على معايير AppCache وDatabased الخاصة بـ HTML5 والتي تخزن بيانات المستخدم وبرنامج Gmail على iPhone. يعمل HTML5 على تحميل البيانات بشكل أسرع مما يمكن أن يفعله تطبيق Gmail iPhone الحالي.

يتيح استخدام معايير HTML5 أيضًا للأجهزة الأخرى تشغيل Gmail حتى في وضع عدم الاتصال. ستكون الأجهزة المحمولة الأخرى بخلاف iPhone التي تدعم معيار HTML5 قادرة على تشغيل Gmail دون اتصال بالإنترنت أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح هذا أيضًا لمطوري برامج الهاتف المحمول بإنشاء تطبيق واحد سيتم تشغيله على منصات متنقلة متعددة. يستخدم Palm Pre أيضًا نفس محرك HTML5. لذا فإن مستخدمي Palm Pre لديهم ما يتطلعون إليه أيضًا.

وبصرف النظر عن Gmail دون الاتصال بالإنترنت، سيتم أيضًا توفير شريط أدوات عائم موجود أعلى شاشة iPhone. وهذا من شأنه تمكين الجهاز من تعقب تردد تصفح البريد الإلكتروني للمستخدم بالإضافة إلى دعم تصنيف الرسائل.

يبدو أن Gmail في وضع عدم الاتصال هو تطبيق ويب واعد للجوال. نأمل أن تعلن Google شيئًا عن هذا في الأيام المقبلة.

في هذه الأثناء، إليك عرض توضيحي لكيفية عمل Gmail في وضع عدم الاتصال بالإنترنت وشكله.