ستساعدك المقالة التالية: يقدم موقع Superpages.com إعلانات فيديو محلية

أطلق موقع Superpages.com تجربة تجريبية لإعلانات الفيديو المحلية والتي تسمح للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم بعرض منتجاتها وخدماتها عبر فيديو مدته 30 أو 60 ثانية ضمن نتائج بحث SuperPages.com.

يُجري Superpages.com Video حاليًا تشغيلًا تجريبيًا في مناطق سياتل ولوس أنجلوس وخليج سان فرانسيسكو. سيتم إضافة مدن إضافية في الأشهر القليلة المقبلة. يتم تصوير مقاطع الفيديو بواسطة أطقم محترفة في مقر العملاء.

أظهرت تصنيفات مصفوفة فيديو كومسكور الأخيرة أن الأميركيين شاهدوا أكثر من 7 مليارات من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت خلال شهر مارس 2007. ومع تزايد تفاعل المستهلكين مع مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، فمن المتوقع أن يزداد الإنفاق على إعلانات الفيديو المحلية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ؛ وفقًا لشركة Borrell Associates، ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا في السنوات القليلة المقبلة.

قال إريك تشاندلر، رئيس قسم الإنترنت في شركة Idearc Media: “هناك اتجاه واضح في الإعلان حيث أصبح المزيد من المستهلكين على استعداد للتعامل مع مقاطع الفيديو عبر الإنترنت”. “تتيح إعلانات الفيديو على Superpages للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم فرصة سرد قصتها الفريدة من خلال وسيلة جديدة. تتيح هذه “الإعلانات التجارية الوثائقية” أيضًا للمستهلكين إلقاء نظرة شخصية عن قرب على الأعمال التجارية قبل اتخاذ قرار الشراء.”

يضيف موقع Superpages.com أيضًا أن “لا يوجد أي مشغل بحث محلي آخر عبر الإنترنت (Google أو Yahoo أو MSN) ولا مزود الصفحات الصفراء على الإنترنت (Dex أو Yellowpages.com) لديه نموذج إعلانات الفيديو الذي لدينا“.