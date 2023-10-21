ستساعدك المقالة التالية: يقدم Google Checkout معاملات مجانية للتجار

في محاولة لتسريع اعتماد التجار لنظام الدفع Google Checkout، خاصة في ذروة موسم التسوق أثناء العطلات، تقدم Google معاملات Google Checkout المجانية لقاعدة التجار الخاصة بها.

أرسل Google Checkout الرسالة الإلكترونية التالية إلى التجار:

وكما تعلم، مقابل كل دولار تنفقه على AdWords، يمكنك معالجة 10 دولارات من مبيعات Google Checkout مجانًا. في الوقت المناسب تمامًا للعطلات، نقدم لك المزيد من خلال معالجة جميع مبيعاتك في Google Checkout مجانًا حتى نهاية عام 2006! وإليك كيف يعمل:

– في الفترة من 8 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، سنقوم بمعالجة جميع معاملات Checkout الخاصة بك مجانًا، حتى لو لم تكن أحد معلني AdWords. إذا كنت أحد معلني AdWords بالفعل، فسنقوم بمعالجة معاملاتك في Checkout مجانًا بغض النظر عما تنفقه على AdWords.*

– طلبات Checkout الصالحة التي تتلقاها أثناء العرض الترويجي سوف تتأهل تلقائيًا.

– ليس هناك حد: نحن نقوم بمعالجة جميع مبيعات Checkout الخاصة بك مجانًا.

– يمكنك الاستفادة الكاملة من هذا العرض الترويجي من خلال تشجيع المشترين على استخدام Google Checkout على موقعك.

في 1 يناير 2007، سيتم تطبيق رسوم المعاملة القياسية مرة أخرى. وأيضًا، إن أمكن، سيتم استئناف معالجة معاملاتك المجانية المنتظمة (استنادًا إلى إنفاقك في AdWords لشهر ديسمبر).

خطيب ل باري شوارتز، أ تاجر Google Checkout 🙂