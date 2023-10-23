ستساعدك المقالة التالية: يقوم موفرو النطاق العريض بفرض ضرائب على VOIP وتسليم المحتوى

يقوم موفرو النطاق العريض بفرض ضرائب على VOIP وتسليم المحتوى

هذا مقالة وول ستريت جورنال (المطلوب الفرعي) تفاصيل الخطط (والمفاوضات) لفرض رسوم على موفري المحتوى مقابل الأولوية في التسليم عالي السرعة لمحتوى النطاق العريض: وتأمل شركات الهاتف الكبرى، التي تمهد الساحة لمعركة كبيرة مقبلة، في البدء في فرض رسوم على شركة Google Inc. وشركة Vonage Holdings Corp وغيرها من مقدمي محتوى الإنترنت مقابل تسليم الموسيقى والأفلام وما شابه ذلك بجودة عالية عبر شبكات الاتصالات الخاصة بهم.

تتمثل إحدى وجهات النظر في ذلك في أن مقدمي/منتجي المحتوى سيرغبون في ضمان تسليم المحتوى عالي السرعة للمستهلكين وبالتالي يكونون متحمسين للتعاون. وجهة نظر أخرى هي أن الأمر يتعلق جزئيًا بالعدالة ولكن جزئيًا يتعلق بالعنب الحامض، كما ترى شركات BellSouth وVerizon وAT&T (SBC سابقًا) مثل Google وYahoo! وMSN وAOL وGoogle. Skype و Vonage (من بين آخرين) بدأوا في التعدي على أعمالهم المختلفة. إنهم لا يريدون أن يكونوا “الأنابيب الغبية” التي تغذي صعود منافسيهم.

المزيد من مقالة وول ستريت جورنال: تحفز شركات الهاتف الحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لكسب المال من شبكاتها مع تحول المزيد والمزيد من العملاء إلى شركات الكابلات أو الشركات القائمة على الإنترنت للحصول على خدمة هاتف أقل تكلفة. علاوة على ذلك، تزعم شركات الاتصالات أنها أنفقت مليارات الدولارات على مر السنين لترقية شبكاتها حتى يتمكن المستخدمون من تنزيل المحتوى من مواقع الويب مثل جوجل وياهو دون بذل أي جهد يذكر ـ دون أن تعود أي فائدة تذكر على شركات الهاتف نفسها.

وقال جيف باتشر، المتحدث باسم شركة BellSouth: “خلال الأعاصير، لم تدفع Google مقابل استعادة خدمة DSL”. “نحن ندفع كل هذه الأموال.”

قد يكون هناك تدقيق تنظيمي لمثل هذه الجهود، ولكن النتيجة غير المقصودة الأكثر أهمية على المدى الطويل لأي جهود من هذا القبيل من قبل مزودي خدمة الإنترنت (إذا تم تنفيذها) هي تطوير نماذج وصول بديلة (بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية). إن أي جهود تبذلها شركات الاتصالات “لفرض ضرائب” على منافسيها الذين يعتمدون على وصول المستهلك إلى النطاق الترددي – ويمكنك تتبع صعود محركات البحث مع صعود الوصول إلى النطاق العريض – يمكن أن تحفز تطوير نماذج الوصول البديلة تلك.

جوجل، ياهو!، ام اس ان وآخرون. يعرفون بوعي ذاتي أن نموهم مرتبط بالوصول غير المقيد وعالي السرعة (بالإضافة إلى المنصات الجديدة). وكما تشير الصحيفة، فإن المعركة والمنافسة الشديدة قادمة.

وكما زعمت من قبل، فإن شركات الإعلام التقليدية، مثل شركة Yellow Pages المطبوعة، قد تتمتع بقدرة أكبر على البقاء وربحية (من عجيب المفارقات) مقارنة بنماذج الأعمال التجارية في “القرن الحادي والعشرين” مثل الوصول إلى الإنترنت واللاسلكي. أستطيع أن أسمع الشكوك الآن – وسنرى.

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جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي. كما أنه يقود برنامج الوسائط المحلية التفاعلية التابع لمجموعة Kelsey Group، مع التركيز على البحث المحلي. جاء جريج إلى مجموعة Kelsey Group من برنامج “Working the Web” على قناة TechTV، وهو أول برنامج تلفزيوني وطني مخصص للأعمال الإلكترونية والإنترنت.