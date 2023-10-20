ستساعدك المقالة التالية: يقوم DreamHost بحظر Googlebot على مواقع العملاء

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى مالك موقع روماني، Zoso.ro (يذكرني بـ Led Zepplin)، تطالب شركة استضافة الويب والخادم DreamHost بأن تقوم مواقعها ذات الحركة العالية بحظر Googlebot.

بحسب ال DreamHost site، فهم يستضيفون أكثر من 500000 “نطاق” (لست متأكدًا مما إذا كانوا يقصدون النطاقات والمواقع المتوقفة، ولكن هذا هو الحال على الأرجح).

نص البريد الإلكتروني:

تهدف هذه الرسالة الإلكترونية إلى إعلامك بأن عددًا قليلاً من مواقعك قد تم اختراقها بواسطة برنامج Google bot. وكان هذا يسبب حملًا ثقيلًا على خادم الويب، ويؤثر بدوره على العملاء الآخرين على خادمك المشترك. من أجل الحفاظ على الاستقرار على خادم الويب، اضطررت إلى حظر Google bot عبر ملف .htaccess.

[Limit GET HEAD POST

order allow,deny

deny from 66.249

allow from all]

أنت أيضًا تريد أن تفكر في جعل ملفاتك غير قابلة للبحث بواسطة برامج الروبوت وبرامج الزحف، حيث يساهم ذلك عادةً في ارتفاع عدد الزيارات. إذا ضربوا ملفًا ديناميكيًا، مثل php، فقد يتسبب ذلك في استخدام مرتفع للذاكرة وبالتالي تحميل مرتفع…

لا أعتقد أنني سمعت عن نهج أكثر سخافة من قبل شركة خادم ويب “لمساعدة” عملائها عن طريق تغيير ملف .htaccess الخاص بهم يدويًا لحظر Google. علاوة على ذلك، فإن مطالبة عملائهم بحظر روبوتات البحث الأخرى هو أمر بعيد المنال تمامًا.

سيكون من الأكثر فعالية من حيث التكلفة أن يختار العميل خدمة استضافة يمكنها التعامل مع Googlebot المخيف، بدلاً من التوقيع على شهادة وفاة حركة المرور الواردة الخاصة به عن طريق حظر Google، وكل حركة المرور الواردة التي تأتي نتيجة للفهرسة.

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