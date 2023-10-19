ستساعدك المقالة التالية: يقوم Google Adwords بتعديل ميزة استهداف الموقع

جوجل Adwords لديه قامت بتعديل استهداف موقعها ميزة بسيطة للسماح للمعلنين بتشغيل حملاتهم ليس فقط على الصفحات الرئيسية للمواقع الفردية التي يختارون عرض إعلاناتهم عليها، ولكن الآن أيضًا على صفحات محددة من تلك المواقع. ومن ثم، تم الآن تسمية ميزة استهداف الموقع استهداف المواضع. يقدم Adwords أيضًا خيارات جديدة لعروض تسعير تكلفة النقرة (CPC) لمعلنيه. ويمكنهم الآن اختيار الدفع مقابل الإعلانات مقابل كل نقرة أو ظهور.

تسمح إعلانات المواضع الآن للمعلنين باختيار الجزء من المواقع الموجودة على شبكة محتوى Google التي يريدون ظهور إعلاناتهم عليها. يمكن للمعلنين أيضًا اختيار مجموعة الوحدة الإعلانية التي يجب عرض إعلاناتهم عليها.

يُعد عرض تسعير الكلفة بالنقرة طريقة جديدة يستخدمها المعلنون للدفع مقابل الحملات الإعلانية التي تستهدف المواضع والتي يشترونها من Adwords. سيؤدي اختيار تكلفة النقرة إلى تحصيل رسوم من المعلن في كل مرة يتم فيها النقر على إعلاناته، وليس بعد الآن عند كل مرة ظهور. وبالمثل، إذا اختار المعلنون الدفع مقابل كل مرة ظهور، فلن يتم تحصيل رسوم منهم عند النقر على إعلاناتهم.

ستعمل هاتان الميزتان الجديدتان على تمكين معلني Adwords من زيادة إمكانات حملاتهم الإعلانية إلى أقصى حد دون تحمل تكاليف غير ضرورية يتم تكبدها نتيجة النقرات أو مرات الظهور التي لا تتحول أبدًا إلى إجراء من جانب المستخدم. يجب على المعلنين تحديد نظام الدفع الإعلاني الذي سيجلب لهم إيرادات أكبر من الخسارة بدلاً من ذلك.