ستساعدك المقالة التالية: يكون Amazon MTurk شرعي؟ (2023 بيانات المراجعة والدفع!)

إذا كنت ترغب في البدء في جني الأموال من المنزل ، فإن إحدى أسهل الطرق للبدء هي استخدام مواقع المهام الصغيرة.

تدفع لك هذه المنصات مقابل إكمال المهام القصيرة في وقت فراغك. وأفضلها هي طرق سهلة لكسب بعض النقود الإضافية على الجانب دون امتلاك أي مهارات أو خبرة سابقة.

Amazon الترك الميكانيكي ، المعروف أيضًا باسم Amazon MTurk ، هو واحد من أشهر مواقع microjob هناك. إنه يدفع للبشر لإكمال العربات القصيرة التي لا يمكن أتمتتها أو القيام بها باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى الآن ، وهي مملوكة ومدارة من قبل Amazon.

لكن هو Amazon MTurk شرعي؟ وكم يكسب عمال MTurk في المتوسط؟

في هذا Amazon مراجعة MTurk ، أنا أشرح كيفية عمل النظام الأساسي ، وما يمكن توقعه من حيث الأرباح ، وما يقوله عمال MTurk الآخرون حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان ذلك مناسبًا لك.

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ما هو Amazon MTurk؟

Amazon ميكانيكي ترك هو سوق عالمي للمهام الصغيرة حيث يمكن للناس إكمال المهام القصيرة لكسب المزيد من المال. التسجيل مجاني تمامًا ، والمنصة مملوكة لشركة Amazon.

للشركات ، Amazon توفر MTurk وصولاً سهلاً وبأسعار معقولة إلى مجموعة من العاملين البشريين الذين يمكنهم المساعدة في مهام معينة عبر الإنترنت لا تستطيع الآلات القيام بها أيضًا.

وللأفراد ، Amazon MTurk عبارة عن صخب جانبي سهل عبر الإنترنت وأحد أسرع الطرق لكسب المال Amazon.

يوفر هذا السوق عبر الإنترنت للعاملين في الوظائف المؤقتة مكانًا للعثور على المهام الصغيرة التي تدفع. يسمح للشركات التي تحتاج إلى أشخاص أحياء للمشاريع الصغيرة بالتعاقد مع العمال وللعمال للحصول على رواتبهم.

تم تشغيل المهام Amazon تتشابه MTurk مع مواقع المهام الصغيرة مثل Appen و Clickworker وتتضمن مهامًا مثل إدخال البيانات والتعليق التوضيحي للصور والمهام القصيرة المماثلة.

يكون Amazon MTurk شرعي؟

نعم، Amazon MTurk شرعي ، ويتيح لك الموقع إكمال مهام ذكاء بشرية قصيرة (HITs) في وقت فراغك لكسب أموال إضافية. تضم المنصة أيضًا مئات الآلاف من الأعضاء من جميع أنحاء العالم ، وهناك الكثير من إثباتات الدفع عبر الإنترنت من العمال.

قال ذلك ، الأكثر سلبية Amazon تشكو مراجعات MTurk من انخفاض الأجر بالساعة.

الحقيقة هي أن هذا الزحام الجانبي غالبًا ما يدفع بضعة دولارات فقط في الساعة. هذا لأن العديد من المهام تدفع فقط بنسات أو دولارًا أو اثنين على الأكثر.

في النهاية ، MTurk ليست وظيفة عبر الإنترنت بدوام كامل ولكنها مصدر دخل جانبي لمعظم الناس.

كيف Amazon MTurk العمل؟

لقد اشتركت في Amazon MTurk لاستكشاف السوق ومعرفة كيفية عمله. وقد قابلت أيضًا أصدقائي الذين استخدموا MTurk أثناء الكلية وبحثوا عن شهادات أخرى من العمال لمعرفة المزيد.

الكل في الكل ، كسب المال باستخدام Amazon MTurk يأخذ ثلاث خطوات بسيطة:

اشتراك قبول واستكمال العمل يتقاضون رواتبهم

دعنا نستكشف كل خطوة من هذه الخطوات بمزيد من التفصيل قليلاً!

1. قم بالتسجيل

التسجيل في Amazon الترك الميكانيكي سهل ، وخاصة إذا كان لديك بالفعل ملف Amazon حساب. والنظام الأساسي مجاني للتسجيل فيه ومتاح في أكثر من 40 دولة.

كنت قادرا على تسجيل الدخول باستخدام بلدي العادي Amazon كلمة المرور وملأت اسمي وبعض الأساسيات الأخرى في أقل من دقيقة.

ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة للموافقة بمجرد التسجيل. تتلقى بريدًا إلكترونيًا لإعلامك بقبولك أم لا.

بعد الموافقة عليك ، يمكنك البدء في قبول الوظائف وكسب المال عبر الإنترنت Amazon MTurk. يتم نشر جميع الوظائف على لوحة معلومات MTurk ، وهناك أيضًا شاشة يمكنك من خلالها تتبع التقدم الذي تحرزه ومراقبة إنتاجيتك.

فقط لاحظ أنه يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لتصبح موظفًا في MTurk.

2. أكمل الضربات

العربات قيد التشغيل Amazon تُعرف MTurk باسم HITs ، والتي تعني مهام الذكاء البشري. هذه وظائف صغيرة يجب أن يقوم بها البشر ، وليس الذكاء الاصطناعي أو برنامج الكمبيوتر.

يمكنك العثور على HITs وقبولها على ملف Amazon لوحة القيادة MTurk. معظم الضربات سهلة للغاية ويمكن إكمالها في أقل من دقيقة ، ولكن يمكنك العثور على أصعب منها قليلاً وتدفع أكثر قليلاً وتستغرق بضع دقائق.

تتضمن بعض أكثر عمليات ضرب MTurk شيوعًا التي تجدها:

التعرف على الأشياء في الصور أو مقاطع الفيديو

نسخ الصوت والفيديو من التسجيلات

بيانات البحث

تحليل البيانات من أجل الازدواجية

استكمال استطلاعات الرأي من أجل المال

تنظيف البيانات والمعلومات

تحديد الاختلافات بين الصور المتشابهة

تقييم مواقع الويب واستكمال استطلاعات الرأي حول ما شاهدته

كتابة أوصاف الصور للمواقع

استكمال عمليات البحث على الإنترنت

جمع البيانات

الإشراف على المحتوى

بعض MTurk HITs عالية الأجر. معظم HITs تدفع فقط 0.01 دولار إلى 0.05 دولار.

بعد إكمال HIT ، يتم مراجعته منذ أن قام العميل و Amazon بحاجة إلى التأكد من اتباع التعليمات.

يعد الحفاظ على تصنيف موافقة مرتفع أمرًا بالغ الأهمية للبقاء في البرنامج. وكلما أكملت المزيد من الضربات ، وكلما زاد تصنيف الموافقة لديك ، تفتح المهام ذات الأجور الأعلى.

3. صرف النقود

بعد أن تكمل HIT ويوافق مقدم الطلب على عملك ، سترى تلقائيًا أرباحك على لوحة معلومات MTurk الخاصة بك وعلى صفحة الأرباح. يمكنك بعد ذلك صرف أي أرباح على الفور.

إذا كنت عاملًا أمريكيًا ، فلديك خيار تحويل أرباحك في MTurk إلى ملف Amazon بطاقة الهدايا أو إلى حسابك المصرفي.

بالنسبة لعمال MTurk خارج الولايات المتحدة ، يمكنك صرف أرباحك وتحويلها إلى Amazon كرت هدية. بعض العمال الدوليين المؤهلين لديهم أيضًا خيارات الإيداع المصرفي.

إجمالي، Amazon MTurk هي خدمة رائعة عبر الإنترنت تدفع يوميًا وهي طريقة للحصول على أموال سريعة. فقط لاحظ ذلك Amazon يحد من عدد HITs التي يمكنك إكمالها يوميًا لمنع الأشخاص من استخدام البرامج النصية أو الذكاء الاصطناعي لإكمال آلاف المهام.

كم يبلغ Amazon MTurk الدفع؟

معظم الضربات على Amazon تدفع MTurk بضعة بنسات ، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفتح المهام ذات الأجور الأعلى. هذا يعني أن معظم عمال MTurk يكسبون بضعة دولارات في الساعة على الأكثر. بشكل عام ، كسب 1 دولار إلى 10 دولارات يوميًا هو أقصى ما تتوقعه من الاستخدام Amazon MTurk.

تدعم البيانات هذا الادعاء أيضًا. على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2017 من جامعة كورنيل ذلك Amazon يكسب عمال MTurk متوسط ​​أجر قدره 2 دولار في الساعة ، مع 4 ٪ فقط من العمال يكسبون 7.25 دولارًا في الساعة.

وجدت هذه المقالة من The Atlantic أيضًا ذلك Amazon عمال MTurk لا يكسبون أكثر من بضعة دولارات في الساعة على الأكثر.

ومع ذلك ، كلما زاد عدد الضربات التي تقوم بها ، أصبحت الفرص ذات الأجور المرتفعة متاحة. لذلك ، يمكن للعاملين ذوي الخبرة في MTurk أن يكسبوا في نهاية المطاف أكثر قليلاً في الساعة.

أخيرًا، Amazon MTurk pay ليس رائعًا ، لذا تعامل مع هذا كمصدر للربح وليس وظيفة أسبوعية عبر الإنترنت.

نصائح لكسب المزيد من المال باستخدام Amazon MTurk

إذا كنت ترغب في كسب المزيد من المال مع Amazon MTurk ، فيما يلي بعض أهم النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

تجنب بيني HITs منخفضة الأجر: فكر في أجر كل ساعة عند استخدام MTurk ، وتجنب المهام التي تدفع بنسات في الدقيقة لأن هذا لن يؤدي إلى أرباح عالية. اتبع التعليمات بعناية: اتبع دائمًا التعليمات بعناية للحفاظ على تصنيف موافقتك مرتفعًا. يستخدم Amazon ملحقات MTurk: تساعدك امتدادات Chrome مثل MTurk Suite على كسب المزيد من المال على MTurk من خلال ميزات مثل متقبلي الضرب التلقائي ، وفلاتر البحث المفيدة ، والمزيد من المهام لمساعدتك في المطالبة بأرباح عالية الأرباح قبل ذهابهم. احصل على CloudResearch: تقييمات الموافقة العالية تعني أنه يمكنك التقدم إلى CloudResearch1 وربما الدخول فيه ، والذي يقدم استطلاعات ذات رواتب أعلى لعمال MTurk.

هذه النصيحة الأخيرة حاسمة. سوق MTurk هو أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً. لذا فإن استخدام ملحقات المستعرض للمطالبة تلقائيًا بتحقيق الأرباح المرتفعة يعد ميزة هائلة.

يكون Amazon MTurk عملية احتيال؟

لا، Amazon MTurk ليست عملية احتيال ، ويدفع لك موقع الويب مقابل إكمال المهام القصيرة وتديره شركة شرعية. ومع ذلك ، يشتكي الكثير من الناس من أن المنصة تستغل العمالة الرخيصة ولا تدفع لعمال MTurk ما يكفي.

هذا ليس صخبًا جانبيًا ممتعًا وممتعًا أيضًا. بعد أن اشتركت في MTurk ، كانت معظم المهام التي استطعت رؤيتها تتعلق بإدخال البيانات أو النسخ أو المهام المتكررة القائمة على النقر.

أنا شخصياً لم أستطع أن أتخيل نفسي أقضي ساعات مع هذا الموقع لأن العمل بطيء وممل. لكنها ليست عملية احتيال و Amazon MTurk تدفع أجور عمالها.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

لا توجد مهارات مطلوبة لمعظم الضربات

متوفر في أكثر من 40 دولة

طريقة سهلة لكسب المال حتى لو لم يكن لديك سوى مقدار ضئيل من وقت الفراغ

صديقة للمبتدئين

لا يوجد حد أدنى للنقد

العربات المرنة

يمكنك الحصول على أموال نقدًا أو مجانًا Amazon بطاقات الهدايا

سلبيات:

يحتاج المستخدمون الجدد إلى الموافقة والتي يمكن أن تستغرق من 24 إلى 48 ساعة

يتم الاحتفاظ بأرباح المستخدمين الجدد لمدة 10 أيام بعد أول HIT

يتم دفع رواتب العديد من العمال خارج الولايات المتحدة Amazon بطاقات الهدايا.

احتمال انخفاض الدخل والأجر بالساعة

يمكن أن تملأ أرقام HIT ذات الأجور المرتفعة بسرعة كبيرة

يستغرق الأمر وقتًا لإلغاء تأمين HITs ذات الأجور الأعلى

آخر Amazon استعراض MTurk

بعد الاشتراك في Amazon MTurk ، أعتقد أنها منصة شرعية ولكنها صخب جانبي منخفض الأجر.

هذه هي طبيعة مواقع المهام الدقيقة. لكن يمكن لبعض الأشخاص تحقيق دخل جانبي لائق بمواقع مثل Amazon ترك. ومن المفيد قراءة شهادات من عمال آخرين للتعرف على تجاربهم.

هذا ما هو البعض الآخر Amazon تشير تقييمات MTurk إلى أرباحها الأسبوعية في منتديات مثل Reddit:

يضحك AllTheWay83 يقول : “لقد ربحت ما بين 250 و 350 دولارًا في الأسبوع باستمرار قبل أن يبدأ في التباطؤ في الصيف ، لكنه تضاءل إلى حوالي 150 دولارًا بحلول نهاية يونيو. لقد ظل ثابتًا عند حوالي 125-150 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع حتى شهر يوليو حتى الآن ، على الرغم من أن لدي ما بين 10 إلى 30 دولارًا أمريكيًا معلقًا لكل أسبوع من أسابيع شهر يوليو ، لذا فإن هذه الأرقام ليست نهائية “.

: “لقد ربحت ما بين 250 و 350 دولارًا في الأسبوع باستمرار قبل أن يبدأ في التباطؤ في الصيف ، لكنه تضاءل إلى حوالي 150 دولارًا بحلول نهاية يونيو. لقد ظل ثابتًا عند حوالي 125-150 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع حتى شهر يوليو حتى الآن ، على الرغم من أن لدي ما بين 10 إلى 30 دولارًا أمريكيًا معلقًا لكل أسبوع من أسابيع شهر يوليو ، لذا فإن هذه الأرقام ليست نهائية “. Intelligent_Donut125 يقول : “في أي مكان من 10 إلى 30 دولارًا في الأسبوع ، لكني أفعل ذلك بشكل عرضي للغاية من أجل أموال البيرة.”

: “في أي مكان من 10 إلى 30 دولارًا في الأسبوع ، لكني أفعل ذلك بشكل عرضي للغاية من أجل أموال البيرة.” يقول ShaiNYC : “متوسط ​​حوالي 38 دولارًا في اليوم ~ في أي مكان من 200-400 دولارًا في الأسبوع.”

: “متوسط ​​حوالي 38 دولارًا في اليوم ~ في أي مكان من 200-400 دولارًا في الأسبوع.” Jen29H يقول: “تختلف الأسابيع السبعة الماضية من 112 إلى 295. إنها متغيرة بدرجة كبيرة وتعتمد على العديد من العوامل.”

كما ترى ، يربح الناس ما يتراوح بين 10 دولارات و 30 دولارًا في الأسبوع إلى 100 دولار إلى 200 دولار + في الأسبوع Amazon MTurk. لكن عوامل مثل مقدار الوقت الذي يقضونه في العمل والموسمية تؤثر أيضًا على الأرباح.

هذا Amazon تشارك مراجعة MTurk من Chris D’Andrea أيضًا المزيد من المعلومات حول كيفية القيام بذلك Amazon MTurk يعمل ومقدار المال الذي كسبه بعد استخدامه لمدة 30 يومًا:

في مراجعته ، يشرح كريس كيف كسب 177 دولارًا من Amazon MTurk بعد قضاء ساعة أو ساعتين في اليوم على الموقع لمدة شهر كامل.

هذا ليس أجرًا رائعًا بالساعة. ولكن كما يشير كريس ، إنها طريقة سهلة لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين ، والمرونة هي نقطة بيع رئيسية.

بالتأكيد ، لن تربح 10 ألف دولار شهريًا Amazon MTurk. لكن من المؤكد أن 50 إلى 200 دولار شهريًا ممكنة بناءً على البيانات.

الأفضل Amazon بدائل MTurk

Amazon MTurk هو أحد أشهر مواقع المهام الصغيرة. لكنني أعتقد أن هناك تطبيقات ومواقع إلكترونية ذات رواتب أعلى يمكنك أيضًا مزجها في روتينك.

بعض من المفضلة Amazon تشمل بدائل MTurk:

لقد قمت أيضًا بعمل مشاركة فيديو لوظائف أكثر شرعية عبر الإنترنت تدفع يوميًا ، ولا تتطلب أي خبرة مثل Amazon MTurk.

مرة أخرى ، لن تحقق دخلاً بدوام كامل باستخدام هذه المواقع والأفكار التي يتم الحصول عليها مقابل المال. لكنها طرق مرنة وموثوقة لكسب القليل من المال.

قراءة إضافية – أفضل المواقع مثل Clickworker.

يكون Amazon MTurk يستحق كل هذا العناء؟

Amazon MTurk يستحق كل هذا العناء إذا كنت تريد صخبًا جانبيًا مرنًا عبر الإنترنت لكسب القليل من المال في وقت فراغك دون الحاجة إلى أي خبرة أو مهارات. في المقابل ، لا يستحق كل هذا العناء إذا كنت تريد أجرًا ثابتًا بالساعة وتحقيق أعلى من الحد الأدنى للأجور.

يكسب معظم عمال MTurk بضعة دولارات فقط في الساعة على الأكثر. في المقابل ، يمكن للعديد من الوظائف السهلة عبر الإنترنت وتطبيقات gig دفع الحد الأدنى للأجور أو حتى 20 دولارًا في الساعة.

أسئلة مكررة

هل يمكنني كسب 50 دولارًا في اليوم على MTurk؟

يمكنك كسب 50 دولارًا في اليوم على MTurk ، لكن هذا ليس شائعًا بالنسبة لمعظم العمال. يتطلب فتح ما يكفي من HITs عالية الأجر لكسب 50 دولارًا في اليوم إكمال الآلاف من HITs ، لذلك يمكن فقط للعمال ذوي الخبرة تحقيق ذلك.

يمكنك كسب لقمة العيش Amazon MTurk؟

لا ، لا يستطيع الشخص العادي أن يكسب رزقه Amazon MTurk. إنه مصدر جيد للنقد الجانبي لكثير من الناس ، لكن الأجر بالساعة لا يكفي ليكون مصدر الدخل الوحيد لشخص ما.

يمكنك كسب 100 دولار في اليوم Amazon MTurk؟

لا ، لا يمكنك ضمان 100 دولار في اليوم Amazon MTurk. قد يحقق العمال المتمرسون هذا القدر من حين لآخر إذا كانوا مؤهلين للحصول على الكثير من الأرباح المرتفعة أو مجموعة جيدة من الضربات. ومع ذلك ، فإن معظم الناس يكسبون بضعة دولارات فقط يوميًا باستخدام MTurk.

ما هو متوسط ​​الدفع MTurk؟

متوسط ​​مدفوعات MTurk هو مجرد بضعة بنسات لأن معظم HITs منخفضة الأجر ولا تستغرق سوى دقيقة أو دقيقتين لإكمالها.

افكار اخيرة

أتمنى Amazon تساعدك مراجعة MTurk على فهم كيفية عمل موقع المهام الصغيرة هذا وما يمكن توقعه من حيث الأرباح المحتملة.

بعد اختبار تطبيقات ومواقع مختلفة لكسب المال خلال السنوات الخمس الماضية. والكثير منهم يشبهون Amazon MTurk ولا تدفع دخل بدوام كامل.

لكن، Amazon MTurk لا يزال شرعي. يتيح لك كسب المال مجانًا في وقت فراغك دون امتلاك أي مهارات ، وهو مرن تمامًا.

فقط لديك توقعات واقعية وفكر في تكلفة الفرصة البديلة لهذا الزحام الجانبي. إذا كنت تفعل هذين الأمرين وما زلت تريد كسب المال Amazon MTurk ، الغوص مباشرة! فقط تأكد من استخدام امتداد لزيادة أرباحك.

حظا سعيدا!

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