ستساعدك المقالة التالية: يكون Facebook هل مات التسويق الرقمي كما نعرفه؟

قتل المسوقون أداة عظيمة أخرى للوصول إلى العملاء المحتملين من خلال المبالغة في ذلك مرة أخرى!

في حال فوته على نفسك، Facebook أعلن عن تغييرات كبيرة يوم الخميس إلى الطريقة التي تخطط بها لإدارة ملف الأخبار الخاص بك. والآن سيرى مستخدموها البالغ عددهم ملياري مستخدم شهريًا دفقًا مختلفًا من المحتوى.

ربما لاحظت عددًا أقل بكثير من الإعلانات من العلامات التجارية والناشرين والمزيد من المحتوى من أصدقائك وعائلتك. ستفضل هذه الخوارزمية الجديدة أيضًا المحتوى الذي يجذب الكثير من التعليقات على المنشورات الشائعة ولكنها لا تثير التعليقات.

تقارير وايرد أنه وفقا لآدم موسري، Facebookرئيس ملف الأخبار، “الفيديو والأخبار والمحتويات الأخرى من الموقع الرسمي Facebook ستحصل الصفحات على أهمية أقل من المشاركات من الأصدقاء والعائلة. ويعني ذلك أن عدد التعليقات على منشور ما سيتم حسابه أكثر من عدد الإعجابات، ويعني أن المنشورات التي يستغرق فيها الأشخاص وقتًا لكتابة تعليقات طويلة ستحصل على وزن أكبر من تلك التي تحتوي على تعليقات قصيرة فقط. ستستمر الأخبار والفيديو في الظهور في ملفات الأخبار، لكن عدد الأصدقاء الذين يشاركونها سيكون أكثر أهمية من شعبيتها الإجمالية.

عمل جميل مارك زوكربيرج و Facebook فريق. أخيرًا، لاحظ أحد الأشخاص أن التسويق قد استحوذ على موجز الأخبار الخاص بنا وأبعد معظم الأسباب التي تجعلنا نتواجد Facebook. إذا كنت صادقًا، فأنا مستمر Facebook لمعرفة ما يفعله أصدقائي وعائلتي.

كانت الإعلانات (التي تظهر بطريقة سحرية بناءً على سلوك التصفح والنقر) تمثل دائمًا اهتمامًا عابرًا بالنسبة لي. بالتأكيد، قمت بالنقر عليها، لكنني لم أطلبها مطلقًا (على الأقل ليس بشكل مباشر). لقد كانت متقطعة ومتوافقة تمامًا مع نموذج إعلانات المدرسة القديمة.

أخيرًا، شركة تدافع عنا، الأغلبية التي تم الإعلان عنها بشكل مفرط ومتقطعة. شكرًا لك.

ولكن إذا كنت محترفًا في التسويق الرقمي، فأنت تدير وكالة تسويق أو أصبحت تعتمد عليها Facebook الإعلان لجذب العملاء المحتملين لشركتك، كيف ستستجيب؟

كيف سيؤثر هذا على المسوقين؟

يبدو أن التأثير على الحملات الإعلانية الرقمية لا يزال قيد العمل. تقارير رويترز أن جون هيجمان Facebookوقال نائب رئيس إدارة المنتجات في الشركة إن الإعلانات لن تتأثر بالتغييرات.

ولكن كما يشرح قسم CMO Today على موقع صحيفة وول ستريت جورنال, “يتوقع المطلعون على صناعة الإعلان أن ترتفع أسعار الإعلانات، نظرًا لوجود عدد أقل من التمريرات عبر Facebook سيعني الخلاصة فرصًا أقل لعرض الإعلانات.

“إنها عملية حسابية بسيطة بالنسبة لشركة العرض: وقت أقل Facebook وقال بول ميد، رئيس مجلس إدارة وكالة الإعلام VCCP Media ومقرها لندن: “إن عدد الإعلانات الأقل لا يعني إلا أن الإعلانات التي يتم عرضها تكون أكثر تكلفة”. هكذا قال، Facebook يمكن أن تختار زيادة عدد الإعلانات التي تعرضها، والمعروفة باسم “تحميل الإعلانات”، على الرغم من أنها أعربت عن ترددها في القيام بذلك في الأرباع الأخيرة.

“في نهاية المطاف،” الوصول العضوي “.” Facebook – وهو مقياس لعدد الأشخاص الذين شاهدوا منشورًا لم يتلق دفعة مدفوعة الأجر – كان في انخفاض لبعض الوقت.

“في عام 2014، نشرت وكالة التواصل الاجتماعي Social@Ogilvy تحليلاً وجد أن Facebook الصفحات التي تحتوي على أكثر من 500000 إعجاب، كان من المرجح أن يصل متوسط ​​المنشور العضوي إلى 2% فقط من معجبيها.

وقالت سارة هوفستيتر، الرئيس التنفيذي للوكالة الرقمية 360i: “إن التغييرات الجديدة هي عمليًا المسمار في نعش المنشورات العضوية تمامًا”. وقالت إن العلامات التجارية يجب أن تركز الآن على جعل منشوراتها المدفوعة أكثر جاذبية.“

ما تنشره سيكون أكثر أهمية من النشر

الاستماع إلى ما تقوله سارة هوفستيتر هو المفتاح. إن نشر محتوى متواضع لن يكون أمرًا جيدًا. سيتعين عليك الآن مضاعفة نشر المحتوى المصمم بشكل نشط للتفاعل مع جمهورك المستهدف. مثل Facebook يوضح أنه كلما زاد عدد مشاركات جمهورك وتعليقاته وكان لديه رأي حول ما تنشره، كان أداء المحتوى الخاص بك أفضل. Facebook.

الآن هذه ليست معلومات جديدة. لقد حاولت منهجية التسويق الداخلي دائمًا مساعدة الشركات والمسوقين على فهم أن ما تنشره وما يجب أن تقوله يكون دائمًا أكثر أهمية من عدد المرات التي تريد أن تقولها أو مقدار الأموال التي لديك للترويج لها.

مفهوم جذب الانتباه هو بالضبط ما Facebook يبحث هنا. كلما زاد الاهتمام الذي تكتسبه في شكل تعليقات، كلما زاد المحتوى الخاص بك من الاهتمام والاهتمام، ومن ثم في النهاية عدد الزيارات والعملاء المحتملين.

الخروج بمزيد من المحتوى الجدير بالتعليق

وبينما نحاول جميعًا معرفة كيفية تأثير هذا التغيير على حملاتنا، فلنبدأ بأن نكون أكثر استباقية واستجابة للتغييرات الجديدة.

الإجابة هي شيء كنا نتحدث عنه لفترة طويلة: أنت بحاجة إلى قيادة فكرية وإحداث تغيير جذري وعناصر تعليمية عالية الجودة في كل المحتوى الذي تنشره. لن يساعدك هذا فقط Facebook، ولكن هذه أيضًا إستراتيجية قوية لمساعدتك في جذب العملاء المحتملين عبر جميع قنوات التسويق الخاصة بك.

فيما يلي بعض عناصر قائمة التحقق للتأكد من أن المحتوى الخاص بك سيحصل على الاهتمام الكافي لجذب العملاء المحتملين.

هل لشركتك رأي أو موقف؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الأفضل أن تحصل على واحدة قريبًا. لا يكفي نشر محتوى عام أو محتوى فانيليا. تحتاج شركتك إلى صوت، ويجب أن يكون الصوت الذي يجذب انتباه عملائك المحتملين. للقيام بذلك بشكل فعال، تحتاج إلى أن يكون لدى شركتك رأي أو منظور حول التحديات الرئيسية التي تواجه مجال عملك. إليك مثال: إذا اعتقدنا أن الإعلان سيئ، وقمنا بالكتابة عنه، فسيؤدي ذلك إلى حث الأشخاص على التعليق. سيوافق البعض بينما سيختلف البعض الآخر، لكننا نبدأ محادثة. تدور وسائل التواصل الاجتماعي حول المحادثة، ويجب أن يبدأ المحتوى الخاص بك المحادثة.

هل تمتلك شركتك شيئًا لا يمتلكه أي شخص آخر؟ نود أن نشير إلى هذا على أنه ما يجعل عملك رائعًا. لا تعتقد الكثير من الشركات أنها بحاجة إلى أن تكون مميزة. نعم، أن تكون مميزًا هو أمر صعب، ولهذا السبب تراهن الكثير من الشركات عندما يتعلق الأمر بهذا الأمر. لكنك ترى الآن كيف أن قول شيء لا يقوله أي شخص آخر في مجال عملك سيؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوليد العملاء المحتملين.

هل يمكنك تعطيل الوضع الراهن؟ عندما تحاول التعطيل، فإنك عادة ستخلق الكثير من الموجات. ستساعدك هذه الموجات على جذب الانتباه. انظر إلى ما يلفت الانتباه هذه الأيام: التعليقات الفاحشة، ولقطات الفيديو التي لا تصدق، والسلوكيات المجنونة. تعمل هذه المقتطفات على تعطيل الوضع الراهن لدينا، مما يجعلنا ننقر ونتفاعل لبضع ثوانٍ. كلما زاد التشويش، زاد عدد مشاركاتنا ونشرنا وتعليقنا وعرضنا. سيتعين عليك ترقية رسائلك للتأكد من أنك تحظى باهتمام عملائك المحتملين. “خذ العرض التوضيحي الخاص بنا” لن يفي بالغرض بعد الآن.

دعونا نراجع سريعًا: تمتع بالرأي، وكن مميزًا وقم بتعطيل الوضع الراهن لعملائك المحتملين. تبدو مألوفة؟ هذا هو الأساس لمنصة الرسائل التسويقية الإستراتيجية التي قمنا بتبشيرها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. في حين أن هذا قد يبدو مضيعة للوقت بالنسبة للبعض منكم، كلما تخطيت هذا الجزء الذي لا يقدر بثمن من استراتيجية التسويق الخاصة بك، كلما زادت تعرض حملاتك لأداء ضعيف وأقل من المتوقع. عندما تريد معرفة سبب عدم تحقيق حملاتك لنتائج، فهذا هو المكان الذي يجب أن تبحث فيه أولاً.

ماذا يجب أن تفعل الآن؟

لا تلغي كل ما تبذلونه من Facebook الإعلان، ولكن عليك أن تدرك أنه قد لا يؤدي إلى نوع النتائج التي كانت عليها في نهاية عام 2017. بعد ذلك، قم بإلقاء نظرة فاحصة طويلة على مكانة شركتك في السوق. إذا لم يكن لديك شيء مثير للاهتمام لتقوله، فابدأ العمل عليه على الفور.

انظر إلى جميع قنوات حملتك. لا نوصي أبدًا بأن يكون لدى الشركات حملات تسويقية ذات قناة واحدة. Facebook يعد تنفيذ الإعلانات والمحتوى دائمًا مجرد واحدة من العديد من القنوات. هذا يحتاج إلى الاستمرار. أنت لا ترغب أبدًا في وضع كل بيضك في سلة واحدة.

اتخاذ منهج علمي للتسويق والإعلان والمحتوى. نظرًا لأن جودة المحتوى الخاص بك سيكون لها تأثير كبير على مقدار التأثير الاجتماعي الذي تحصل عليه، استمر في تكرار جهود إنشاء المحتوى الخاصة بك. ادفع الظرف. “إيدجكرافت“المحتوى الخاص بك، ودفعه إلى أقصى حد ممكن دون تجاوز الحافة. جرّب مجموعة متنوعة من أفكار المحتوى وأنواع المحتوى وتنسيقات المحتوى. مثل لاري كيم يتحدث عنه في هذا مقابلة، سوف ترتكب أخطاء. سيفشل معظم المحتوى الخاص بك، ولكن استمر في الإنشاء، وعندما تحصل على هذا المحتوى، ضاعف جهودك وركز على أفكار محتوى أخرى مماثلة.

في الواقع، تنطبق معظم هذه الترقيات على ما هو أبعد من المحتوى. تنطبق نفس النصيحة على موقع الويب الخاص بك، وحملات رعاية العملاء المحتملين، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وحملات البحث المدفوعة. كلما كان الأمر أكثر إثارة للاهتمام وملاءمة للسياق، كلما كان أداء كل شيء أفضل.

نصيحة ابدأ اليوم – ركز على توقعاتك. ماذا يريدون؟ ما الذي يحتاجون اليه؟ ما هي المعلومات التي يفتقدونها والتي لديك لهم؟ ما الذي يجب عليهم فعله وليس لأنهم لا يملكون الخبرة والمعرفة التي لديك؟ ما الذي يمكنك قوله والذي لن يحلم منافسوك بقوله أبدًا؟ ما الذي قد يصدم توقعاتك؟ ستمنحك الإجابة على هذه الأسئلة رؤى قيمة حول ما يجب أن تقوله عبر جميع قنوات حملتك. بمجرد حصولك على ما تعتقد أنه مدمر، ابدأ في الإنشاء والنشر والترويج. بالنسبة للعناصر التي تم ضربها، ضاعف عليها. بالنسبة للعناصر التي تفوت، المضي قدما. إذا واصلت اتباع نفس المنهجية، فستلاحظ بسرعة أن الأشخاص يتابعونك (لا أقصد ذلك Twitter)، وزيارة موقع الويب الخاص بك، وتحويل المحتوى الخاص بك واختيار التعامل معك بدلاً من منافسيك.

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