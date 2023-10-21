ستساعدك المقالة التالية: يلتقي برنامج Google Earth مع ويكيبيديا وطبقات الويب الجغرافية

قامت Google بتجميع ما تسميه “طبقة الويب الجغرافية” في Google Earth. إنها مجموعة من الصور والمحتوى المعلوماتي من ويكيبيديا، بانوراميو والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون من مجتمع مستخدمي Google Earth. إليك المزيد من مدونة جوجل الرسمية.

لقد أخذنا البيانات الغنية من Wikipedia وPanoramio ومجتمع Google Earth وقمنا بإنشاء طبقة قابلة للتصفح في Google Earth. الآن يمكنك الطيران إلى أي مكان في العالم ورؤية ما كتبه الناس عنه أو صوروه أو نشروه. لقد تنقلت من الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية إلى المساجد في الشرق الأوسط إلى جزر المالديف، منغمسًا في ثروة من المعلومات، وشعرت حقًا وكأنني أزور كل مكان من خلال عيون الأشخاص الذين كانوا هناك. لقد كان من الممتع حقًا مقارنة جراند كانيون، على سبيل المثال، من خلال الصور الموجودة في Panoramio بالمنظر من Google Earth، حيث يمكنني متابعة نهر كولورادو من خلال كل منهما.

وهنا جوجل مات كاتس في النتائج المحلية (مع الخرائط) في Google.com: “مربع الزائد”.

تعجبني هذه الميزة حقًا لأنها مفيدة ولكن ليس عليك أن تتذكر الذهاب إلى مكان مختلف تمامًا للبحث عن المعلومات المحلية. وبدلاً من ذلك، تتكامل هذه الميزة مع بحث الويب الرئيسي الخاص بنا لمساعدة غالبية مستخدمينا دون القيام بأي شيء إضافي.

حول الموضوع العام لرسم الخرائط الديناميكية. . . أصبح من الواضح جدًا الآن أن نوعًا ما من القدرة المحسنة على رسم الخرائط أصبح بمثابة “حصص جدولية” لمواقع البحث المحلية. السؤال هو إيجاد التوازن الصحيح بين الميزات “المبهرة” والوظائف الأساسية.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.