ستساعدك المقالة التالية: يلتقي راديو القمر الصناعي XM مع تنزيلات موسيقى MP3 والإشارات المرجعية

يلتقي راديو القمر الصناعي XM مع تنزيلات موسيقى MP3 والإشارات المرجعية

هل البحث والإشارات المرجعية تسير بدائرة كاملة أم ماذا؟ نظرًا لأن جيل AlwaysOn يبحث دائمًا عن نمط 2.0 من الأجهزة الجديدة، فقد توسعت الإشارات المرجعية من الويب والبحث الشخصي إلى خدمة راديو XM عبر الأقمار الصناعية مع الأجهزة الجديدة التي تسمح بوضع إشارات مرجعية للأغاني التي يسمعها المرء على الراديو عبر الأقمار الصناعية و حفظ (أو تنزيل) تلك الأغاني بتنسيق MP3. اسبوع العمل تشير التقارير إلى أن شركتي Pioneer Electronics وSamsung Electronics تقومان بطرح مشغلات MP3 التي تتضمن خدمة راديو XM.

سيكون لدى مشغلات Pioneer Inno وSamsung Helix XM2go، الأجهزة المحمولة المتوقع إصدارها في الربع الأول، ذاكرة فلاش، بحيث يمكن للمستمعين حفظ وتخزين برمجة XM، وسيكون لها وظيفة إشارة مرجعية لحفظ الأغاني المسموعة على الراديو.

بالنسبة للمستهلك الأكثر وعيًا بالأسعار، تطرح سامسونج أيضًا مشغل Samsung NEXUS 25، والذي سيتم بيعه بالتجزئة بسعر 199.99 دولارًا أمريكيًا ويمكنه تخزين ما يصل إلى 25 ساعة من البرمجة، وSamsung NEXUS 50، والذي سيتم بيعه بالتجزئة بسعر 249.99 دولارًا أمريكيًا، ويمكنه تخزين ما يصل إلى إلى 50 ساعة من البرمجة.

نظرا إلى Apple الموقع الجديد للمتجر الخاص بـ Sam Goody في القرن الحادي والعشرين (كونه الوجهة الأكثر شعبية لمراكز التسوق في أنابوليس مول بالأمس)، أود أن أخرج على أحد الأطراف بالقول إننا يجب أن نتوقع جميعًا نوعًا من الإشارات المرجعية لتنزيل iPod راديو القمر الصناعي XM في المستقبل القريب إن لم يكن بحلول عيد الميلاد المقبل. ولا تتفاجأ أيضًا عندما تدخل Yahoo إلى هذا السوق الساخن.