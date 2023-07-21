ستساعدك المقالة التالية: يمكن إطلاق WhatsApp Now الذي يختبر ميزة تحرير الرسالة قريبًا

# 1 Instagram خدمة النمو العضوي في عام 2023. قل لا للروبوتات والأدوات المزيفة ، جرب خدمة نمو مدعومة بشريًا بنسبة 100٪.

انضم إلى InstaGrov الآن!

مما لا شك فيه ، يعد WhatsApp أحد أكثر خدمات الرسائل النصية استخدامًا في جميع أنحاء العالم. بسبب بروزها ، يحاول المبرمجون تحسين وإضافة ميزات جديدة. لذلك ، يمكن أن يبدأ تطبيق WhatsApp Now الذي يختبر ميزة تحرير الرسالة قريبًا

يمكن للمستخدمين الآن ترتيب الرسائل حسب التاريخ وإخفاء حالة اتصالهم بالإنترنت. بفضل ميزة جديدة تمت إضافتها للتو إلى الإصدار التجريبي من WhatsApp. فيما يلي بيان من WABetaInfo. هناك شائعات بأن خدمة الرسائل قد تمكن المستخدمين قريبًا من تحرير الرسائل التي تم تسليمها بالفعل.

سيقدم WhatsApp قريبًا ميزة تحرير الرسائل

على الرغم من أن الآلية الدقيقة للوظيفة غير معروفة حاليًا. من المحتمل أن يضع WhatsApp علامة على الرسالة حيث قد يتم تحديثها عن طريق إضافة التصنيف “تم التغيير”.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للتقرير ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تحرير الرسائل لفترة قصيرة. يبدو أن العمل مستمر في استكمال القدرة على تعديل الرسائل المرسلة. لا يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي استخدام ميزة تعديل الرسائل في إصدار WhatsApp beta لنظام Android 2.22.20.12.

من الجدير بالذكر أن WhatsApp كان يطور نفس الوظيفة في مايو من هذا العام. ولكن قبل أن يقرر فجأة وقفها دون إبداء أي مبرر. قد نحتاج إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن تمنح الوظيفة للجميع إمكانية الوصول. نظرًا لعدم وجود معلومات حتى الآن حول موعد تضمينه في الإصدار الحالي من WhatsApp.

وفقًا لقصة من هذا الشهر سابقًا ، بدأ WhatsApp في تحذير مستخدمي iOS 10 و iOS 11. لذلك ، قد يتوقف عن العمل على طرازات iPhone في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.

ستكون أداة تحرير الرسائل أسهل في الاستخدام ، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها. كل ما هو مطلوب هو الضغط مطولاً على رسالة وإجراء التعديلات اللازمة ثم إرسالها مرة أخرى. يشاع أن ميزة تحرير السجل غائبة ، على الرغم من أننا غير متأكدين مما إذا كان هذا صحيحًا.

بالإضافة إلى ذلك ، ما زلنا غير متأكدين من المدة التي سيسمح لنا فيها WhatsApp بتعديل رسالة تم تسليمها بالفعل. في حال لم تكن على علم ، Twitterخيار التحرير (المتاح الآن لـ Twitter المستخدمون الأزرق فقط) يمنح المستخدمين نافذة مدتها 30 دقيقة.