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يمكن للتكنولوجيا القابلة للارتداء أن تفيد صحة قلبك – كيف؟ في عام 2023

تعد التكنولوجيا القابلة للارتداء واحدة من أكثر الطرق شيوعًا وأفضل طريقة للاستفادة من صحتك بين يديك. هناك العديد من أجهزة الرعاية الصحية المختلفة التي تساعد في إدارة صحة قلبك.

في السنوات الأخيرة ، كانت المشاكل المتعلقة بصحة القلب أكثر شيوعًا بين الفئات العمرية المختلفة. يموت ما يقرب من 17.9 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). لذلك ، من المهم للغاية أن تراقب حالة قلبك. هناك الكثير من التقنيات القابلة للارتداء التي تم اختراعها ، والتي تُستخدم لمراقبة صحة قلبك. تم اختراع التقنيات المتقدمة في المجال الطبي.

إذا كنتم لا تتمتعون بصحة جيدة أو لا تتمتعون بقلب سليم ، فمن المؤكد أنكم يجب أن تنظروا إلى الأجهزة التي تحتوي على جهاز مراقبة مخطط كهربية القلب (ECG). جهاز مراقبة تخطيط القلب هو جهاز لديه القدرة على تسجيل الإشارات من القلب إلى مقاييس الجلوكوز ومقاييس التأكسج النبضي وكذلك موازين الحرارة. هذه الأدوات القابلة للارتداء مفيدة للأشخاص لجعل الشخص يشعر بالأمان لأنه يمكنهم مراقبة التغييرات في أجسادهم على مدار اليوم. ستوفر لك هذه الأدوات نتائج دقيقة وتؤكد تشخيص أي من الأعراض المرتبطة بالمرض.

تساعدك الأجهزة القابلة للارتداء في تسجيل النبض ومعدل ضربات القلب ومستويات الجلوكوز والطاقة المستهلكة واستهلاك السعرات الحرارية والعديد من ميزات اللياقة الأخرى. لا تحتاج إلى شراء أجهزة مختلفة لمراقبة كل هذه. تجعل الأجهزة التقنية القابلة للارتداء الرعاية الصحية أكثر دقة وسهولة في الوصول إليها.

هناك فوائد مختلفة للتكنولوجيا القابلة للارتداء والتي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. يعاني معظم المرضى من عدم انتظام ضربات القلب المرتبطة بالقلب والمعروفة باسم عدم انتظام ضربات القلب. يمكن أن تساعدك معظم التقنيات التي يمكن ارتداؤها على تتبع عدم انتظام ضربات القلب المؤقتة. إذا كان شخص ما يعاني من هذه الأنواع من الاضطرابات القلبية ، فإن تأثير ضربات القلب البطيئة أو المتسارعة يمكن أن تجعل الشخص فاقدًا للوعي.

يمكن للأجهزة القابلة للارتداء تسجيل البيانات والمساعدة في إجراء التشخيص الصحيح بالإضافة إلى علاج الأمراض. فائدة أخرى هي ضغط الدم ومراقبة معدل النبض. معظم الناس لا يراقبون صحتهم. يساعد جهاز قياس ضغط الدم في تشخيص عدم انتظام مرضى ارتفاع ضغط الدم والحصول على التشخيص.

هذه التقنية القابلة للارتداء مفيدة أيضًا في تشخيص عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة. هناك مخالفات مختلفة تشمل تسرع القلب البطيني والرجفان الأذيني والرجفان البطيني والضربات البطينية المبكرة (PVCs). يمكن اكتشاف كل هذه الحالات بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء ويمكن معالجتها في الوقت المحدد.

يُعرف جهاز مزيل الرجفان القابل للارتداء أيضًا باسم مزيل الرجفان القابل للارتداء. إنها السترة القابلة للارتداء التي يمكن أن تصيب المرضى بالصدمة عندما يواجهون مشاكل مثل عدم انتظام ضربات القلب مثل عدم انتظام دقات القلب البطيني والرجفان البطيني. يمكنك أيضًا تتبع أنشطتك البدنية بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء. يمكن أن تساعد هذه الأجهزة في الحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية في حياة بعض الأشخاص فقط من خلال تتبع الأنشطة البدنية في حياتهم اليومية.

في الختام ، يمكننا القول أن الأجهزة التقنية القابلة للارتداء يمكن أن تظهر في عالم اليوم. يمكن للناس السيطرة على صحتهم. يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالقلب مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب الاستفادة من الأجهزة القابلة للارتداء.

يمكن أن تساعد هذه الأجهزة في مراقبة جميع الأمراض المتعلقة بالقلب. تم ذكر جميع مزايا هذه الأجهزة القابلة للارتداء أعلاه. يمكنك أخذ هذه الأجهزة في أي مكان ويمكنك مراقبة صحة قلبك وكذلك تحسين نمط حياتك اليومي.