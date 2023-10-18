ستساعدك المقالة التالية: ينمو الإعلان عبر الرسائل النصية في مجال الهاتف المحمول

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالة رائعة عن التسويق عبر الهاتف المحمول، “المعلنون للمستهلك: سنرسل إليك رسالة نصية“. هل لديك أي خطط إعلانية عبر الرسائل النصية لعملك في المستقبل القريب؟

تعد الرسائل النصية اتجاهًا متزايدًا بين المستخدمين، حيث أصبحت أكثر شيوعًا من الاتصال الفعلي بشخص ما، ولكنها أكثر إثارة للاهتمام ورائعة بالنسبة للمسوقين؛ يبدو أن الناس متقبلون جدًا للرسائل النصية. أعتقد أنه شيء يبعث على السرور النفسي، أو المثير، أو “الرائع” الذي نمتلكه لأن هذه تقنية “جديدة” لإرسال رسالة نصية إلى هاتف محمول. لقد كانت الرسائل النصية موجودة منذ فترة، ولا شك في ذلك، ولكنها أصبحت أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، وكما هو الحال في أي شيء أصبح شائعًا وسائدًا للغاية، يجد المسوقون طريقة للوصول إلى هناك.

ترى شركات مثل Yahoo إمكانات كبيرة في مجال الهاتف المحمول من خلال الرسائل النصية. “…أحد اللاعبين الأكثر نشاطًا في خطط الإعلان عبر الرسائل النصية للإعلان عن شراكة تجريبية جديدة معه ياهو. وبموجب هذا الترتيب، توفر 4INFO التكنولوجيا لشركة Yahoo لنشر محتواها، مثل تحديثات الأخبار والأبراج والنتائج الرياضية والتنبؤات الجوية، عبر الرسائل النصية التي تحتوي أيضًا على إعلان صغير. يقوم المستهلكون بالتسجيل عبر الإنترنت لتلقي التنبيهات.

يمكن لشركة Yahoo بيع الإعلانات بمفردها أو كجزء من حزمة إعلانات أوسع عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول، أو بدلاً من ذلك، يمكن لشركة 4INFO بيع الإعلانات من خلال شبكة إعلانات الهاتف المحمول الخاصة بها.

أعتقد أن القصة الأكثر دلالة حول إعلانات الرسائل النصية هي “من المتوقع أن تصل إعلانات الرسائل عبر الهاتف المحمول إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2008، أي بزيادة قدرها 82% عن العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث eMarketer. ويمثل الإنفاق على إعلانات رسائل الهاتف المحمول الآن حوالي 88% من إجمالي 1.7 مليار دولار يتم إنفاقها على إعلانات الهاتف المحمول، والتي تتضمن أيضًا إعلانات البحث والإعلانات الصورية بالإضافة إلى إعلانات الويب عبر الهاتف المحمول.

لا يعد الإعلان من خلال الرسائل النصية شيئًا جديدًا، ولكنه اتجاه صاعد لا يجب أن تنظر فيه الشركات التي تعلن بالفعل في مجال الهاتف المحمول فحسب، بل أيضًا أي عمل تجاري عبر الإنترنت (أو غير متصل بالإنترنت لهذه المسألة) يرغب في التفاعل بشكل أكبر مع المستهلكين .