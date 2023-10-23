ستساعدك المقالة التالية: يهود من أجل يسوع يرفعون دعوى قضائية ضد Google وBlogger

يهود من أجل يسوع يرفعون دعوى قضائية ضد Google وBlogger

في الوقت المناسب تمامًا لعيد الميلاد، تتطلع مجموعة دينية إلى التسبب في القليل من الخلاف القانوني أو ربما مسرحية علاقات عامة كبيرة إلى حد ما، حيث رفعت دعوى قضائية ضد Blogger المملوكة لشركة Google لاستخراج اسمها الرسمي في اسم نطاق Blogspot. ترفع المجموعة الإنجيلية المسيحية “يهود من أجل يسوع” دعوى قضائية ضد Google للحصول على حقوق النطاق الفرعي jewsforjesus.blogspot.com والأضرار التي أدت إلى استخدام اسم المجموعة الدينية في نطاق المدونة وعنوانها.

المدونة الحالية، http://jewsforjesus.blogspot.com، هي إلى حد ما مشروع مناهض لليهود من أجل يسوع يتم استضافتها وتحديثها عبر Google Blogger. وتسعى الدعوى، التي تم رفعها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك يوم الأربعاء، إلى إجبار جوجل على منح اليهود مقابل يسوع السيطرة على الموقع بالإضافة إلى تعويضات مالية غير محددة.

وقالت سوزان بيرلمان، المديرة التنفيذية المساعدة لمنظمة اليهود من أجل يسوع لرويترز: “لدينا الحق في اسمنا وقد سمحت جوجل باستخدام اسمنا على Blogspot دون إذننا… سمعتنا على المحك”.

من المؤكد أن هذه الدعوى القضائية ستفتح مجموعة جديدة تمامًا من مشكلات الاستيلاء على أسماء النطاقات حيث تسمح هذه النطاقات الفرعية للمدونات التي تتم استضافتها على نطاقات فرعية مختلفة باستخدام أسماء مختلف الشركات والمؤسسات وحتى الأشخاص في مجال المدونة وعنوانها. عيد ميلاد سعيد وتعليق سعيد 🙂