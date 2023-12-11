ستساعدك المقالة التالية: يوضح إعلان Google “Loretta” أهمية استراتيجية المراسلة

الكلمات مهمة والقصة مهمة، لكن ليس من الضروري أن تكون Google لتحكي قصة رائعة

كانت معظم إعلانات Super Bowl التجارية عادية. في حين أن بعضها كان لا يُنسى، إلا أنها لم تكن لا تُنسى بما يكفي بالنسبة لك لربط العلامة التجارية والإجراء الذي طلب منك القيام به والإبداع.

ولكن كما هو الحال دائمًا، تبرز بعض الإعلانات التجارية. أحد المحاصيل التي تحظى باهتمام كبير هذا العام هو إعلان جوجل “لوريتا”..

ساعدت بعض الجوانب المثيرة للاهتمام في الإعلان على إبرازه، وسرد قصة Google، وتكوين ذكرى مع الجمهور، كما نأمل في زيادة إيرادات Google.

دعنا نقسمها كمثال لكيفية بناء قصتك الخاصة ورسائلك لشركتك.

يمكن بسهولة ترجمة بعض العناصر الأساسية التي تدخل في السرد القصصي لشركتك لضمان توصيل رسالتك مع العملاء المحتملين والعملاء على قدم المساواة.

شخصيات رقمية شاملة

إذا كان عملاؤك المحتملون لا يحتاجون أو يهتمون بما تفعله، فلن تساعدك أي قصة أو رسالة إبداعية. لكن فهم احتياجات عملائك المحتملين ورغباتهم ورغباتهم وتحدياتهم هو جوهر الرسائل القوية التي تدفع عملائك المحتملين إلى التصرف.

أفضل طريقة للعثور على هذه الحاجة هي بناءها من الصفر على أساس، تمامًا كما تفعل عند بناء منزل.

الجزء الأول من هذه العملية هو تطوير الشخصية. يعلم الجميع تقريبًا اليوم أن الشخصيات مهمة. يخبرنا كل العملاء المحتملين تقريبًا أن لديهم شخصيات، ومعظمهم لديهم بداية جيدة جدًا، لكن الشخصيات هي أكثر من مجرد معلومات ديموغرافية.

المعلومات النفسية لا تقل أهمية أو حتى أكثر أهمية. فيما يلي بعض المعلومات الإضافية عن الشخصيات النفسية.

بنفس القدر من الأهمية هي سلوكيات المشتري عبر الإنترنت. ما هي المواقع التي يزورونها للحصول على المعلومات؟ كيف يتفاعلون عبر الإنترنت؟ ما هو سلوكهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هي المجموعات التي هم جزء منها؟ من هم المشجعين؟ بمن يثقون عبر الإنترنت؟

وأخيرًا ما هي الأسئلة التي يطرحونها؟ من خلال فهم الأسئلة التي يطرحونها، يمكنك البدء في إنشاء قائمة جرد للإجابات، وسيقوم هذا المخزون بإبلاغ المحتوى واتصالات المبيعات وعملية المبيعات والمزيد.

يعد الملف الشخصي الشامل أحد العناصر الأساسية في أساس المراسلة لديك.

فهم آلامهم

يجب عليك إظهار فهم عميق للآلام والتحديات التي تواجه توقعاتك. ليس من الصعب اكتشاف ذلك، لكنه ليس دائمًا واضحًا كما تظن.

يكشف هذا المثال القديم أين تخطئ بعض الشركات. تذهب إلى متجر لاجهزة الكمبيوتر لشراء مثقاب لحفر حفرة. يعتقد معظم مصنعي مثقاب الحفر أن الألم هو “أحتاج إلى مثقاب موثوق به”، لكن هذا ليس الألم الحقيقي. الألم الحقيقي هو أن العميل يحتاج إلى ثقب في جداره. إنهم يريدون أن تكون الحفرة نظيفة، ويريدون أن تكون الحفرة سهلة الصنع، ويريدون أن تتناسب الحفرة مع ما يضعونه في الحفرة.

لنكون أكثر توضيحًا: لدينا عميل يبيع منتجات السلامة. عندما التقوا بنا، اعتقدوا أن الألم الذي يواجهه العملاء المحتملون هو العثور على معدات سلامة موثوقة وعالية الجودة وبأسعار معقولة. لكن الألم الحقيقي كان أن العملاء المحتملين (مديري السلامة) أرادوا التأكد من أن كل شخص في متاجرهم يظل آمنًا.

إنها فارق بسيط، لكنها مهمة. تأكد من أنك تفهم الألم والتحديات الحقيقية التي يواجهها عملاؤك المحتملون.

ما الذي يجعلك مميزًا؟

لن أقضي الكثير من الوقت في هذا. إنه شيء كتبنا عنه مرارًا وتكرارًا. فيما يلي مقال يشرح بالتفصيل ما يلزم ليكون رائعًا.

ولكن لا يمكنني التأكيد على هذا بما فيه الكفاية: أن تكون مختلفًا، ومتميزًا، ومميزًا، ورائعًا، وأن تكون قادرًا على سرد تلك القصة بسرعة هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهدافك المتعلقة بالإيرادات والنمو. وبدون ذلك، محكوم عليك بأداء متواضع.

تتمتع الشركات الكبرى بتميز قوي يجعلها متميزة:

جوجل سحقت ياهو! وBing بكونها سهلة بشكل ملحوظ

صنعت Mini اسمًا من خلال كونها صغيرة جدًا وتحتضن التخصيص الكامل

جعلت Netflix مشاهدة التلفزيون والأفلام شخصية وسهلة وأرخص من الخيارات الأخرى

أعادت Zappos تعريف التجارة الإلكترونية من خلال جعل خدمة العملاء رائعة وقضاء الكثير من الوقت مع العملاء حسب الحاجة

Amazon جعلت التسليم السريع أمرًا رائعًا وأنشأت تجربة تسوق شخصية أعادت تشكيل الطريقة التي يشتري بها الناس

كان Dollar Shave Club مميزًا من خلال تقديم الشفرات وشفرات الحلاقة بأسعار أقل بشكل كبير

في حين أن هذه أمثلة للمستهلكين، إلا أن هناك العديد من أمثلة B2B أيضًا:

شركة تقدم عمليات تدقيق السلامة في الموقع دون أي التزام

شركة تحارب مثل المحارب للمساعدة في حماية عملائها من دفع الكثير من الضرائب

شركة توفر مهندسي مراكز بيانات معتمدين ومدربين وذوي خبرة بدلاً من مندوبي المبيعات لمساعدة عملائهم المحتملين

شركة تستجيب لمشاكل العملاء خلال 10 دقائق، بدلاً من 24 ساعة القياسية في الصناعة

شركة تتيح لك تجربة مساعدك الافتراضي مجانًا لمدة 24 ساعة قبل التسجيل

كل هذه العروض لا يمكن منافستها في صناعاتها، مما يعني أنه لا يوجد منافس يقدم أي شيء مماثل. ونتيجة لذلك، أصبحت الشركات رائعة.

هل أنت مميز؟ قد يكون هذا هو التغيير الأكثر أهمية الذي يمكنك إجراؤه لشركتك إذا كان جذب المزيد من العملاء المحتملين وفرص المبيعات والعملاء الجدد جزءًا من خطة النمو الخاصة بك.

قصتك يجب أن تكون مدمرة

حسنًا، ما يكفي عن استراتيجية العمل والمزيد عن التسويق. أنا أسمعك. لإنشاء رسالة وقصة تلقى صدى لدى العملاء المحتملين، وتتم مشاركتها وتجذب الانتباه، ستحتاج إلى التعطيل.

الناس لا يريدون التغيير. إنهم لا يريدون أن يفعلوا الأشياء بشكل مختلف. كبشر، نحن مبرمجون بشدة لتجنب التغيير. التغيير مخيف ونحن لا نريده.

لسوء الحظ، كمسوق، فإن مهمتك هي حث الأشخاص على إجراء التغيير، سواء كان ذلك تغيير برامجهم، أو تغيير البائعين، أو تغيير عملياتهم، أو تغيير أعمالهم.

يعد إعلان Google “Loretta” مقنعًا للغاية لأن الكثير من الأشخاص يمكن أن يرتبطوا بالحاجة إلى إبقاء الذكريات المهمة في متناول الجميع.

علينا أن نهز الناس. اخرجهم من وضعهم الراهن واجعلهم يرغبون في اتخاذ إجراء لفعل شيء مختلف.

دعنا نستخدم إعلان Google “Loretta” فقط من أجل هذه المناقشة.

لقد كان الناس يجمعون العناصر لمساعدتهم على تذكر حياتهم لسنوات. من الصور إلى الرموز والملابس والتذاكر وفواتير اللعب، القائمة تطول وتطول. ولكن من كان يظن أنه بإمكاننا الآن استخدام هواتفنا أو Google للمساعدة؟

أظهر الإعلان مدى سهولة مطالبة Google ببساطة بمساعدتنا على التذكر. الآن يمكننا الاحتفاظ بالصور والملاحظات والأفلام والموسيقى وحتى ذكرياتنا الممتعة أو المهمة في راحة أيدينا. وهذا مهم بشكل خاص لكبار السن الذين يواجهون تحديًا للحفاظ على تلك الذكريات حية ويمكن الوصول إليها.

إذا رأيت الإعلان، فأنا متأكد من أنك فكرت، “انتظر، ماذا؟ أستطيع فعل ذلك؟ سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي، لأمي، لأبي، لجدي. أريد أن أنظر في ذلك.” الرسائل التخريبية – قصة جذبتنا وهزتنا لجذب انتباهنا.

قصتك يجب أن تكون مقنعة

لكن الاضطراب ليس كافيا. يجب أن تكون قصتك مقنعة أيضًا. وهذا يعني أن الكثير من الأشخاص يجب أن يرتبطوا بالحل الذي تقدمه قصتك. يجب أن يكون الأمر مثيرًا للاهتمام لدرجة أنه يجذب انتباهك.

لقد فكر الجميع في وقت أو آخر في فكرة تخزين الذكريات. ولهذا السبب نتمسك بصورنا. ولكن الأهم من ذلك هو أن الجميع تقريبًا لديهم تجارب مع أفراد الأسرة الأكبر سنًا أو الأصدقاء أو الزملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في تذكر التفاصيل الصغيرة. لقد مر كل شخص تقريبًا في السن بتجارب كان العثور على هذه الحقيقة المهمة فيها أصعب مما كان عليه عندما كنا أصغر سناً.

إنها تمس الجميع تقريبًا، والآن بعد أن أصبح بإمكان Google تقديم المساعدة، فإنها تنال إعجاب مجموعة واسعة جدًا من الأشخاص بطريقة مقنعة للغاية.

قصتك يجب أن تكون عاطفية

ولكن التخريبية والمقنعة ليست كافية. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل إنشاء الرسائل وتطوير القصة أمرًا في غاية الأهمية لشركتك ولمسار نمو إيرادات شركتك.

يجب أن تكون قصتك عاطفية أيضًا. هل هذا الإعلان جعلك تشعر بشيء؟ هل تحسنت أم ذرفت دمعة؟ بالطبع. لقد كانت قصة عاطفية، يرويها الشخص الأكثر تأثراً بعلاقته مع لوريتا ورغبته في إبقاء ذكرياتها حية حتى عندما كان من الصعب عليه القيام بذلك بمفرده.

عندما تتمكن من لمس شخص ما عاطفيًا، تصبح قصتك أكثر ثباتًا. قصة شركة منتجات السلامة لدينا هي: “يعود الجميع إلى منازلهم آمنين الليلة”. هذه رسالة عاطفية. إن الحفاظ على سلامة شعبهم هو فكرة عاطفية. “نحن محاربو الضرائب!” هذه رسالة عاطفية. سوف يقاتلون من أجل نزاهتك المالية، ويضمنون أنك لن تدفع فلسًا واحدًا كضرائب أكثر مما ينبغي أن تدفعه.

يحتاج عملك إلى خطاف عاطفي أيضًا. عندما يشعر عملاؤك المحتملون بشيء ما، فإنهم يتذكرونك ويريدون العمل معك.

بنيت على الذاكرة

هذا ليس رأيي. وهذا كله يعتمد على العلم. كارمن سيمون هي عالمة الدماغ الشهيرة التي ابتكرت الهيكل المطلوب للتسويق لبناء الذاكرة.

وتوصي بالنهج التالي، والذي ينبغي أن يبدو مشابهًا لأفكارنا أعلاه. استخدم محفزات الانتباه التي تجذب انتباه الجمهور وتحافظ عليه.

ينسى الجمهور المعلومات لأنهم غالبًا لا ينتبهون إليها في المقام الأول. وهذا يعني أنك بحاجة إلى استخدام التقنيات البصرية وتقديم قصتك بطريقة تجذب الانتباه وتحافظ عليه لفترات طويلة من الزمن. فكر في استخدام مغناطيسات الذاكرة أو العناصر المرئية (النصوص والرسومات) التي تجعل أي محتوى لا يُنسى.

فقط لأن الجمهور ينتبه لا يعني أنهم سيتذكرون. لذلك من المهم أن نتعلم كيفية التعامل مع النماذج العقلية الموجودة، وبناء الارتباطات، ومراقبة التكرار حتى يتذكر الجمهور النقاط الرئيسية دون أن يصبح منزعجًا أو معتادًا.

أخيرًا، فكر في دوافع القرار، دوافع التحفيز البشري التي تثير العمل.

عليك أن تنتبه لهم وتتذكرهم، لكن هل سيتصرفون؟ للتأثير على السلوك، يجب عليك إتقان مهارة مناشدة الدوافع التحفيزية البشرية، مثل الحاجة إلى الإنجاز، أو الاستقلالية، أو الكفاءة، أو الإثارة، أو البروز، أو التحرر من القلق.

لا يلزمك أن تكون Google ولا تحتاج إلى إعلان Super Bowl لاستخدام قصص مدمرة ومقنعة وعاطفية لتعزيز أعمالك.

ضع في اعتبارك ما يلي: إذا كانت لديك هذه القصة وتم مشاركتها من قبل عملائك، على موقع الويب الخاص بك، فستكون جزءًا من تنفيذك التسويقي بالكامل (رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي) وجزءًا من تنفيذ مبيعاتك بحيث يروي فريق المبيعات لديك قصصًا مماثلة في كل تفاعل مع العملاء المحتملين، كنت ستضع شركتك في موقع يمكنها من التغلب على كل منافس على حدة بطريقة تتماشى تمامًا مع كيفية اتخاذ الأشخاص لقرارات الشراء.

يتمتع هذا النوع من العمل الاستراتيجي بالقدرة على تغيير مسار شركتك تمامًا والتأكد من أنك لن تقلق أبدًا بشأن تحقيق أرقام مبيعاتك مرة أخرى. نحن نحب أن نساعدك.