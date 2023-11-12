ستساعدك المقالة التالية: 10 أسباب لاستخدام ملحق WP Raffle

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هل كنت ترغب في إجراء سحب على موقع WordPress الخاص بك؟ ثم يجب عليك الحصول على البرنامج المساعد الفسفور الابيض السحب! يتيح لك المكون الإضافي WP Raffle استضافة الهدايا المجانية على موقع WordPress الخاص بك بسهولة.

وهو مكون إضافي رائع. قد تتساءل، لماذا يعد هذا البرنامج الإضافي رائعًا؟ سنتناول أكثر من عشرة أسباب تجعل WP Raffle مكونًا إضافيًا رائعًا وسنساعدك في العديد من الجوانب المختلفة لعملك أو مدونتك.

1. يمكنك استخدامه ل Facebook مثل الحملات

هل تتطلع إلى الحصول على مزيد من التفاعل على موقعك Facebook صفحة؟ يمكنك استخدام WP Raffle لـ Facebook مثل الحملات!

2. يمكنك استخدامه ل Twitter متابعة الحملات

نتطلع للحصول على المزيد Twitter متابعون؟ يمكنك أيضًا استخدام هذا البرنامج الإضافي لإجراء السحب للحصول على المزيد Twitter متابعون!

3. يمكنك استخدامه ل Twitter حملات إعادة التغريد

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام السحب لمساعدتك Twitter الحساب مخصص لحملة إعادة التغريد. وهو ما يمكنك القيام به باستخدام WP Raffle!

4. يمكنك استخدامه لحملات الاشتراك عبر البريد الإلكتروني

هل ترغب في الحصول على المزيد من الأشخاص في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ هناك طريقة رائعة للقيام بذلك وهي إجراء السحب. وأنت تفعل ذلك مع WP Raffle. يتكامل WP Raffle مع أفضل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني مثل أويبرو Mailchimp ومراقبة الحملة.

5. يمكنك تقديم هدايا متعددة لكل حملة

يعد WP Raffle مكونًا إضافيًا متميزًا حيث ستتمكن من الحصول على هدايا متعددة لكل حملة سحب.

6. لا يوجد أي ترميز مطلوب

ولكن مجرد أن WP Raffle يمنحك ميزات متميزة لا يعني أنه معقد الاستخدام. لا تحتاج إلى معرفة أي ترميز لاستخدام WP Raffle.

7. لديه اختيار الفائز بنقرة واحدة

هل تشعر بالقلق من أن الحصول على الفائز سيكون معقدًا؟ ليس مع الفسفور الابيض السحب! يحتوي WP Raffle على اختيار فائز بنقرة واحدة.

8. أضف أي مكان في WordPress باستخدام ShortCode

يمنحك WP Raffle المرونة اللازمة لإضافة السحب في أي مكان على موقع WordPress الخاص بك. يمكنك إضافته في أي مكان في WordPress باستخدام ShortCode.

9. تسجيلات المستخدم السريعة

لا أحد يرغب في إجراء تسجيل مستخدم مطول عندما يقوم بالتسجيل في السحب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مغادرة الأشخاص للموقع. وهذا أمر سيء، لأنك تقوم بالسحب على أمل الحصول على الكثير من تسجيلات المستخدمين الجدد!

ولكن مع WP Raffle، يمكن للمستخدمين التسجيل بسرعة. وهذا مثالي تمامًا!

10. يمكنك تخصيص أوقات البدء والانتهاء الخاصة بالهبة

هل تريد أن تبدأ هديتك وتنتهي في أوقات محددة؟ باستخدام WP Raffle، يمكنك تخصيص أوقات بداية ونهاية السحب الخاص بك.

خاتمة

يعد WP Raffle مكونًا إضافيًا رائعًا يجب عليك استخدامه بالتأكيد. يمكنك استخدامه لإنشاء هدايا بسهولة لزيادة اشتراكات البريد الإلكتروني، Twitter متابعون، Facebook المشاركة، وما إلى ذلك. إذا كان لديك موقع ويب أو مدونة على WordPress وترغب في تقديم هبة، فيجب أن تحصل على WP Raffle.

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