ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل أداة حذف تغريدات في 2023: وفقًا لـ Twitter

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حذف التغريدات:

تم إنشاء أدوات حذف التغريدات لحذف العديد من التغريدات في وقت واحد لأنه لا فائدة من الاحتفاظ بالتغريدات القديمة التي لم تعد مهمة بالنسبة لك. يمكنك حذف التغريدات غير الضرورية واحدة تلو الأخرى مباشرة على ملف Twitter التطبيق ، ولكنه سيتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت. لهذا الغرض ، تعد أدوات حذف التغريدات مفيدة جدًا.

فقط فكر لثانية ، كيف ستشعر إذا نظرت إلى تغريداتك القديمة التي مضى عليها سنوات وكنت تفكر بشكل مختلف من قبل ، أو ربما تستيقظ يومًا ما وتعرف أن Twitter تم تحويل الخلاصة إلى تيار مستمر من السلبية. معظمنا على دراية بهذا الشعور المحرج.

قبل فترة طويلة ، قد يختلف موجهوك عن الآن ، أو ربما كان هناك فيض من التغريدات غير الضرورية التي تزعجك كثيرًا. أيًا كانت الطريقة ، يمكن أن تكون مدمرة وتجعلك ترغب في مغادرة الموقع من أجل راحة بالك.

ولكن الآن ، ليست هناك حاجة للشعور بهذه الطريقة لأن بعض الأدوات في السوق ستحذف تغريداتك القديمة وتكون سهلة الاستخدام للغاية. لذلك لا تحتاج إلى استعراض كل تغريدة.

مميزات أدوات حذف التغريدات:

تعد أداة حذف التغريدات هي أفضل طريقة لإزالة جميع التغريدات التي نشرتها أثناء المبالغة في العاطفة أو العاطفة ومحو أي ندم من خلال الاحتفاظ بها. إنه مفيد للغاية لأنه ، بهذه الطريقة ، لا يمكن لأحد أن يتذكر ما كنت تفعله على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل. بعد كل شيء ، فإنه يحذف جميع البيانات السابقة المحددة الخاصة بك.

باستخدام أداة حذف التغريدات ، ستحذف التغريدات الحالية أو السابقة Twitter.

يمكنك تحديد واختيار التغريدات غير المرغوب فيها من نطاق زمني محدد تريد حذفه عن قصد.

بمساعدة أدوات حذف التغريدات ، لديك الفرصة لمسح ما لا يقل عن 3200 تغريدة من حسابك دفعة واحدة دون إضاعة الوقت في حذفها

ستسمح لك هذه الأدوات بتحميل ملف Twitter أرشفة وإزالة جميع إبداءات الإعجاب والتغريدات القديمة.

تأتي العديد من أدوات حذف التغريدات أيضًا مع ميزات الحذف التلقائي ، مما يوفر لك من العمل الشاق الشاق لحذف التغريدات والإعجابات واحدة تلو الأخرى.

يمكن أن تساعدك هذه الأداة في إدارة حسابات متعددة لأنها تحتوي على ميزة حذف التغريدات س قم بإزالة أي شيء غير مهم

قم بإزالة أي شيء غير مهم لن تشبه أداة حذف التغريدات التطبيقات الأخرى غير المرغوب فيها لأنها تحترم خصوصيتك. يتم حفظ البيانات للاستخدام المستقبلي ، وهي قيمة لمرة واحدة مقارنة بالتطبيقات الأخرى بحيث يمكنك استخدام هذه البيانات بعد ذلك . بهذه الطريقة ، يمكنك حفظ تغريداتك لمراجعتها

بهذه الطريقة ، يمكنك حفظ تغريداتك لمراجعتها يمكنك بسهولة استخدام التاريخ أو الوقت أو الوسائط أو سجل البحث عن الكلمات الرئيسية للعثور على تغريداتك القديمة.

احذف جميع تغريداتك خطوة بخطوة:

الخطوة 1: أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Twitter، والتي تريد إزالة التغريدات منها.

الخطوة 2: حدد أداة حذف مناسبة لك وافتحها من خلال الويب الخاص بها.

الخطوه 3: انقر فوق موافق على شروط وأحكام الأداة المحددة حتى تتمكن من الوصول إلى التغريدات.

الخطوة رقم 4: حدد العدد المطلوب من التغريدات التي تريد إزالتها.

الخطوة رقم 5: تفويض التغريدات المحددة حتى يمكن حذفها.

الخطوة رقم 6: في النهاية ، ستتمكن من حذف تلك التغريدات.

أفضل أداة حذف تغريدات 2023:

أدناه قمنا بإدراج أفضل حذف تغريدة الأدوات التي يمكنك استخدامها 2023 و 2024.

سيركل بوم (أداة حذف التغريدات رقم 1) سقسقةحذف (أفضل أداة مجانية لحذف التغريدات) TwitWipe (أفضل أداة حذف التغريدات) TweetDeleter (أفضل أداة لحذف التغريدات المجمعة) TwitEraser (أداة حذف التغريدات الأفضل والسهلة) تويت لان (أفضل أداة لحذف التغريدات الجماعية) DeleteAllMyTweets (أفضل أداة لحذف تغريدات متعددة) ممحاة أرشيف Twit (أفضل أداة حذف التغريدات) شبه الفيروسي (أفضل أداة سهلة الاستخدام لحذف التغريدات) كارديجان (غير متاح حاليا)

1.

Circleboom – أداة حذف التغريدات رقم 1 في عام 2023:

إذا كنت تريد أداة سهلة لجميع الأغراض لإزالة إبداءات الإعجاب والتغريدات والتغريدات والتاريخ القديم ، فإن Circleboom هو الخيار الأفضل والأمثل. أسست شركة مقرها الولايات المتحدة Circleboom في عام 2017. وهي تمنحك أدوات متنوعة تجعل من الأسهل والأسرع محو الرسائل غير المهمة أو جميع تغريداتك بنقرة واحدة فقط. يتيح لك محرك البحث القوي الخاص به معرفة التغريدات المحددة المعنية بسرعة.

فيما يلي بعض الميزات المهمة والمفيدة لـ Circleboom:

البحث عن طريق النطاق الزمني:

تمنحك هذه الميزة الفرصة لمحو سجل تغريداتك القديم باستخدام نطاق زمني ، والذي يمكنك من حذف تغريداتك القديمة عبر الفترة الزمنية التي تم إرسالها فيها.

البحث عن طريق النص الحر:

تتيح لك هذه الأداة العثور على التغريدات غير الضرورية ومحوها باستخدام أسماء المستخدمين أو الكلمات الرئيسية أو علامات التصنيف باستخدام هذه الميزة الرائعة.

البحث عن طريق اللغة:

يحتفظ Circleboom بسجلات اللغة ، مما يجعل الأمر سهلاً ويحسن العثور على التغريدات المرسلة بأي لغة أخرى محددة. لذلك كلما كانت هناك تغريدة يصعب التعرف عليها ، يمكنك حذفها بسرعة.

خطة الدفع سيركل بوم:

يحتوي The Circleboom على أربع خطط دفع هي

الإصدار الأول مجاني ، ويمكّنك من حذف التغريدات من 3 حسابات اجتماعية في وقت واحد 10 منشورات مجدولة / في قائمة الانتظار لكل حساب.

الإصدار التالي يسمى pro ، وهو يساعد على حذف التغريدات من 5 حسابات اجتماعية و 120 منشورًا مجدولًا / في قائمة الانتظار لكل حساب بالإضافة إلى أنه أداة تصميم.

يعمل الإصدار المتميز على 10 حسابات اجتماعية و 2000 منشور مجدول / في قائمة الانتظار لكل حساب ، بالإضافة إلى أنه أداة تصميم.

يمكّنك إصدار الأعمال من العمل على 30 حسابًا اجتماعيًا و 3000 منشور مجدول / في قائمة الانتظار لكل حساب ، بالإضافة إلى أنه أداة تصميم.

2.

TweetDelete – أفضل أداة حذف تغريدات مجانية:

لقد كان TweetDelete أحد أفضل الأدوات المجانية المتاحة عبر الإنترنت لتنظيف ملفات Twitter حساب. تمكنك من إزالة ما يصل إلى خمس تغريدات في اليوم بسرعة. كما أنه يطلعك على متابعيك إذا قاموا بحذف أي تغريدات. تجعل هذه الميزة أيضًا هذه الأداة فريدة من نوعها لأن العديد من الأدوات الأخرى ليس لها جودتها.

أفضل الميزات المهمة لهذه الأداة هي:

سريع وبسيط الاستعمال:

TweetDelete هو أفضل أداة لحذف التغريدات التي يمكنها حذف تغريداتك بسرعة. إنه يعمل بشكل أسرع من الأدوات الأخرى ويوفر خيارات التخصيص لتلبية جميع احتياجاتك.

بدون تكلفة:

تحتوي أداة حذف التغريدات هذه على إصدار مجاني مناسب لحذف بعض التغريدات في وقت واحد.

خيار البحث عن الكلمات الرئيسية:

تجعل أداة TweetDelete من السهل على المستخدم مسح التغريدات بسبب ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بها.

حذف خطة الدفع:

أداة tweetDelete مجانية للاستخدام ، وتستمتع بمميزاتها الرائعة دون أي مقابل. لديهم أيضًا إصدارًا متميزًا تحتاج إلى ترقية حسابك لاستخدامه. الإصدار المميز يكلف 9.99 دولارًا.

3.

Twitwipe – أهم أداة حذف التغريدات في عام 2022:

TwitWipe هي أداة لحذف التغريدات لإزالة كل تغريداتك في خطوة واحدة. افترض أنك تريد تنظيف ملف Twitter تمثل بداية جديدة. في هذه الحالة ، يجب عليك تنظيفها قبل إعطاء صلاحية حسابك لشخص آخر ، أو ربما تفكر بشكل مختلف الآن وتريد إزالة تلك التغريدات التي نشرتها في نوبة من الملل أو العواطف.

وبالتالي فهو الحل الأفضل والأمثل للمغرد حتى لا يفقد أتباعه. يمكّنك من حذف جميع تغريداتك القديمة وغير المهمة دفعة واحدة. فهو لا يحذف التغريدات القديمة فحسب ، بل يزيل أيضًا آخر التغريدات المنشورة.

يأتي Twitwipe أيضًا مع بعض الميزات الفريدة المدرجة أدناه:

ينظف التغريدات المحذوفة:

يوفر ميزات مثل تنظيف التغريدات المحذوفة ، لذلك لن تظهر مرة أخرى عندما يبحث عنها شخص ما لاحقًا.

إلغاء متابعة خيار المغردون:

تعمل أداة حذف التغريدات هذه أيضًا على خيار لإلغاء متابعة جميع عمليات التغريد غير المرغوب فيها.

ينظف Dm’s:

يتضمن Twitwipe أيضًا ميزة لإزالة جميع Dm غير الضروري.

خطة الدفع TwitWipe

أداة حذف التغريدات على TwitWipe متاحة مجانًا.

4.

TweetDeleter – أفضل أداة حذف تغريدات مجانية:

يأتي TweetDeleter مع موقع ويب سهل الاستخدام وواجهة. تعد أداة حذف التغريدات هذه واحدة من أفضل أدوات حذف التغريدات المجمعة المتاحة عبر الإنترنت. ميزاته سهلة وسريعة الاستخدام حقًا ، وهي جيدة جدًا لشخص لا يعرف سوى القليل عن هذه الأدوات ويحتاج إلى استخدامها. يجب أن توافق على شروط وأحكام هذا التطبيق ، وستكون جميع تغريداتك متاحة في هذه الأداة.

تستلزم أداة TweetDeleter أيضًا ميزة تلقائية لإزالة التغريدات غير المهمة التي تحذف التغريدات تلقائيًا من اليوم السابق. باستخدام هذه الأداة ، فإن ملف Twitter يمكن للمستخدم بسهولة تحديد موقع تغريدة معينة متى احتاج إلى واحدة.

إلى جانب هذه الميزات ، هناك عدد قليل مدرج أدناه:

عامل تصفية البريد العشوائي / الكلمات الوقحة:

يتيح هذا الفلتر الفريد في تطبيق حذف التغريدات هذا للمستخدمين حذف وتحديد أي كلمات فظة أو قاسية أو غير لائقة في أي تغريدة.

مرشح نوع التغريدة:

تستلزم أداة حذف التغريدات هذه مرشحًا خاصًا لنوع التغريدات لتحديد موقع التغريدات والتغريدات والإعجابات والردود والتعليقات.

مرشح الوسائط:

يساعد مرشح الوسائط الفريد في تطبيق حذف التغريدات هذا على تصفية الوسائط المرئية وتحديد اللقطات ومقاطع الفيديو.

خطة الدفع للصفحات:

هناك نسختان من Tweet Deleter ؛ يتيح الإصدار المميز حذف ما يصل إلى 30000 تغريدة في اليوم. التكلفة التي يتعين عليك دفعها مقابل هذه الأداة هي 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

الإصدار الثاني هو الإصدار غير المحدود ، حيث يمكنك مسح عدد غير محدود من التغريدات يوميًا بقدر ما تحتاج. الرسوم التي يتعين عليك دفعها مقابل هذه الأداة هي 7.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

5.

TweetEraser – أداة حذف التغريدات القديمة:

لإدارة حساباتك الاجتماعية ، تساعدك أداة حذف التغريدات هذه بشكل مثالي ومهني. يأتي مع الوظائف المشتركة لهذين البرنامجين وهي TweetDeleter و TweetDelete.

يمكنك الحصول على مزيج من هاتين الأداتين في شكل TweetEraser. إذا كنت ترغب في تحديد موقع تغريدات معينة ، يمكنك كتابة الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

بعض الميزات الجذابة لهذه الأداة مذكورة أدناه:

الوصول إلى التغريدات وحذفها من حسابات متعددة:

تتيح لك أداة حذف التغريدات هذه الوصول إلى التغريدات وحذفها من حسابات متعددة في وقت واحد دون أي عقبة.

يزامن حسابات متعددة:

يمنح TweetErase ميزة جديدة وفريدة من نوعها تمكن مكبرات الصوت من مزامنة حسابات متعددة في وقت واحد. مع هذه الميزة ، أصبح الأمر أسهل للأشخاص الذين لديهم حسابات مختلفة لأغراض مختلفة.

خطة الدفع TwitErase:

يتضمن أيضًا نسختين هما:

يوفر الإصدار القياسي من TwitErase إزالة غير محدودة للتغريدات يوميًا ، لكن استعادة التغريدات السابقة وحفظها غير متوفرة في هذا الإصدار. لاستخدام هذا المستوى ، عليك أن تدفع 6.99 دولارًا في الشهر.

لا توجد قيود على إصدار Premium TwitErase عادةً لاستخدام جميع الميزات وعوامل تصفية محرك البحث. يكلف 9.99 دولار.

6.

Twitter ممحاة الأرشيف – أفضل تطبيق لحذف التغريدات:

Twitter Archive Eraser هي الأداة المثلى التي يمكنها حذف وإزالة التغريدات القديمة بكميات كبيرة. إذا كنت تبحث عن شيء يمكنه تنظيف ملف Twitter حساب بنقرات قليلة على الكمبيوتر ، هذا هو الخيار الصحيح.

بعض الميزات الساحرة لهذه الأداة مذكورة أدناه:

احذف تغريداتك القديمة – دون أي قيود:

Twitter يمكّنك Archive Eraser من حذف آلاف التغريدات الخاصة بك. لا يهم كم هو قديم أو وقت نشرها ()

يوفر تحكم كامل:

تحدد هذه الأداة التغريدات التي تريد الاحتفاظ بها أو إزالتها ببضع نقرات. يأتي مع لوحة تحكم قوية وواجهة تشبه Excel. يمكنك تصفح آلاف التغريدات وتحديد مواقع التغريدات الأفضل أداءً ، وتصفية التغريدات للاحتفاظ بها أو إزالتها حسب نوع التغريدة (على سبيل المثال) ، أو حسب نوع الوسائط () ، أو حسب التواريخ ، أو الكلمات الرئيسية.

يتم الاحتفاظ بالخصوصية والأمان أولاً:

Twitter تعمل ممحاة الأرشيف بشكل كامل على نظامك. لك Twitter لا تترك بيانات الأرشيف نظامك ولا يتم تحميلها أو تخزينها على خوادمنا.

خطة الدفع Twit Archive Eraser:

Twitter يمكّنك Archive Eraser من حذف ما يصل إلى 1000 تغريدة مجانًا ، ولكن لإزالة المزيد من التغريدات والوصول إلى الميزات المتقدمة ، تحتوي الأداة على ثلاثة إصدارات:

الإصدار الأول الأساسي هو أفضل صفقة للمبتدئين الذين يتعين عليهم التعامل مع بضعة آلاف من التغريدات. تمكنك من إزالة 2000 تغريدة في الأسبوع. كما أن لديها قيودًا على عمر التغريد لمدة عامين ، وستكلف 9 دولارات.

يبدأ الإصدار المتقدم بسعر 19 دولارًا ويتيح لك حذف 5000 تغريدة في الأسبوع. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك محو تغريدات عمرها أربع سنوات.

يساعد الإصدار المميز من هذه الأداة على إزالة عدد غير محدود من التغريدات في الأسبوع ويمكنه أيضًا حذف التغريدات التي يزيد عمرها عن 12 عامًا.

7.

TwitLan (أفضل أداة لحذف التغريدات الجماعية):

تعد أداة حذف التغريدات في Twitlan بسيطة نسبيًا لتحميل تغريدات متعددة واختيارها وحذفها في وقت واحد.

لهذا الغرض ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الموقع وتفويض الوصول إليه Twitter من TwitLan.

بعد ذلك ، سيقوم الموقع بتحميل ملف Twitter الرسائل على دفعات.

لكل دفعة مكونة من 50 تغريدة ، يمكنك حذف جميع التغريدات الخمسين دفعة واحدة ، أو البدء في حذف تغريدة واحدة في كل مرة أو تحديد تغريدات متعددة دفعة واحدة.

بصرف النظر عن هذه المواصفات ، فإنه يخول أيضًا الخصائص التالية:

بدون تكلفة:

تأتي أداة حذف التغريدات هذه بنسخة مجانية ، يستفيد منها أولئك الذين يحاولون توفير أموالهم.

لا تتطلب أي تسجيل:

لا يتطلب Twitlan أي عملية تسجيل ، وهذا يحفظ مستخدمه من الانزعاج.

واجهة سهلة الاستخدام:

واجهته ولوحة القيادة سهلة الاستخدام للغاية ، كما أنه يبحث بسرعة في التغريدات والرسائل القديمة ليتم حذفها عن طريق كتابة الكلمات الرئيسية.

خطة الدفع TwitLan:

أداة حذف التغريدات هذه متاحة على الإنترنت مجانًا.

8.

DeleteAllMyTweets – الأفضل لحذف تغريدات متعددة:

إذا كنت بحاجة إلى التخلص من عدد كبير من التغريدات في وقت واحد ، فإن خيار DeleteAllMyTweets هذا هو الخيار الأمثل والموفر للوقت بالنسبة لك.

الواجهة ولوحة القيادة سهلة الاستخدام للغاية ، لذلك ليس من الصعب على المستخدم تحديد التغريدات غير المرغوب فيها ومحوها.

إنه قادر على حذف ألف تغريدة بنقرة واحدة ، ولحذف المزيد ، يمكن للمرء أن يكرر نفس الخطوات.

فيما يلي بعض الميزات الأكثر إثارة لأداة حذف التغريدات:

قادر على حذف 1000 تغريدة دفعة واحدة:

يمكن لأداة DeleteAllMyTweets حذف آلاف التغريدات في وقت واحد ولا داعي لتسجيل الدخول أو تثبيت البرنامج. من الضروري إعادة النظر في أنه بمجرد حذف التغريدات ، لا يمكن استعادتها.

أداة سريعة وفورية:

يقوم DeleteAllMyTweets بمسح التغريدات والتغريدات والإعجابات والتعليقات بسرعة.

يحافظ على الخصوصية:

تحافظ أداة حذف التغريدات هذه على خصوصية مستخدميها وتحذف التغريدات والإعجابات والتعليقات غير الضرورية بأمان.

DeleteAllMyTweets خطة الدفع:

أداة DeleteAllMyTweets مجانية الاستخدام ولا تتطلب أي دفع.

9.

Semiphemiral – أفضل أداة سهلة الاستخدام لحذف التغريدات:

يمكن أن تعمل أداة Semiphemeral تلقائيًا وتحذف تغريداتك القديمة ، باستثناء تلك التي تريد الاحتفاظ بها عن قصد. تحمي Semiphemiral خصوصيتك وتجعل من السهل عليك حذف التغريدات التي تُباع سنويًا بينما يمنحك جنبًا إلى جنب التحكم في التغريدات التي تريد التأكد من الاحتفاظ بها.

هذه بعض الميزات الإضافية لهذه الأداة:

ميزة الحذف التلقائي:

إذا كنت ترغب في تعيين Semiphemeral وفقًا لاختيارك ، فيمكنك القيام بذلك ، على سبيل المثال ، الإزالة التلقائية لتغريداتك التي مضى عليها أكثر من 30 يومًا ، باستثناء أنها تحتوي على 10 إعادة تغريد على الأقل أو 20 إعجابًا على الأقل.

يدير التغريدات:

تحتفظ الأداة بجميع التغريدات التي هي جزء من نفس سلسلة التغريدات التي تبدو متشابهة وتختلف عن التغريدات بعد عدة أيام

عمليات البحث من خلال الكلمات الرئيسية:

تبحث أداة حذف التغريدات هذه في جميع تغريداتك وتجمع ما تريد استبعاده من الحذف التلقائي. بهذه الطريقة ، لا تحذفها Semiphemeral.

خدمة مكافحة الفاشية:

إذا كنت ترغب في منع الفاشيين من استخدام ميزة الخصوصية المجانية هذه ، يمكن لأداة Semiphemiral تتبعها Twitter الحسابات المستخدمة من قبل العنصريين البارزين وكارهي النساء ومعاداة السامية 223 ورهاب المثليين والنازيين الجدد وغيرهم من الفاشيين. إذا كنت تحب التغريدات التي نشرتها حسابات المؤثرين الفاشي ، فستقوم هذه الأداة بحظرك ولن تتمكن من الاستفادة من الخدمة حتى تقوم الخدمة بإلغاء حظرك.

يحتفظ بالخصوصية:

الجميع يريد الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولكن لا يمكن للجميع التمتع بهذه الخصوصية باستخدام هذه الخدمة المجانية.

خطة الدفع شبه الكيميائية:

الأداة شبه الكيميائية متاحة أيضًا مجانًا والتي تحذف تلقائيًا تغريداتك غير المهمة. ولكن للاستفادة من المزيد من الميزات ، عليك الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة به.

10. كارديجان (غير متوفر حاليًا):

Cardigan هو أفضل أداة أخرى لحذف التغريدات ، لكنه غير متاح حاليًا عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فقد بحثنا عن هذه الأداة من أجلك. إذا كان أي شخص يريد أداة لحذف هائل ، فهذا هو أفضل شيء على الإطلاق. يمكنه حذف ما يصل إلى 3200 تغريدة في الاستخدام الفردي. ستشعر الآن بارتياح كبير لأنه يمكنك التخلص من ملفات Twitter حساب سهل وسريع.

بعض الميزات الرائعة والرائعة لهذه الأداة مذكورة أدناه:

التغريدات وحذف الإعجابات في الحال:

ميزة أخرى مدهشة يقدمها هو أنه يمكنك حذف الإعجابات Twitter. إذا لم يعجبك ذلك ، يمكنك حذفه بسرعة ، وبعد ذلك لن يكون مرئيًا لك.

تحرير حتى 3200 حذف جماعي للتغريدات:

تقدم Cardigan حذفًا مجانيًا لما يصل إلى 3200 تغريدة ، وبعد ذلك تتقاضى 99 سنتًا لكل 10000 تغريدة

خطة الدفع كارديجان:

وهي متاحة مجانًا لأول 3200 تغريدة بعد ذلك ، تتقاضى أداة حذف التغريدات هذه 99 سنتًا لكل 10000 تغريدة أو ما شابه ذلك من عمليات الإزالة

الحكم النهائي:

في المقالة أعلاه ، ذكرنا أفضل أدوات حذف التغريدات التي ستمكنك من إزالة جميع التغريدات. يمكن لأي شخص أيضًا استخدام هذه الأدوات عندما يريد البدء بحساب جديد أو إزالة التغريدات القديمة من أجل الخصوصية.

ومع ذلك ، ضع في اعتبارك عدم استخدامها كثيرًا لأنه من السهل نسيان المحتوى المحذوف وفقدان المحتوى الأصلي القيّم. نأمل أن تجد أداة إزالة التغريدات المثالية لإزالة جميع تغريداتك. إذا لم تتمكن من القيام بذلك ، فتأكد من متابعة مدونتنا للحصول على تحديثات لهذه المقالة ، حيث سنوفر المزيد من المعلومات والتعليقات حول الأدوات الأخرى التي قد تكون أفضل بالنسبة لك أثناء قيامنا بتحديثها. ثم اترك استفساراتك في شريط التعليقات أدناه. تغريدات سعيدة!