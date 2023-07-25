ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل إقامة في المنزل وظائف أبي (2023 فكرة!)

باعتباري شخصًا يكسب دخلي بالكامل من جهاز الكمبيوتر المحمول ، فأنا متأكد من أنني لن أعمل داخل مبنى مكتبي في أي وقت قريب.

هذا هو الحال بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم ، والحقيقة هي أن المزيد من الأشخاص يجنون الأموال عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.

وكرجل يبلغ من العمر عشرين عامًا ، إذا كان لدي أطفال في السنوات العديدة القادمة ، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأكون في المنزل أبي بسبب أسلوب العمل عن بعد هذا.

يتزايد هذا الاتجاه المتمثل في البقاء في المنزل في وظائف الأب في السنوات الأخيرة ، وعلى نحو متزايد ، فإن قرار البقاء في المنزل وتربية الأطفال هو أقل من دور النوع الاجتماعي وأكثر من دور مالي.

لذلك فكرت: ما هي بعض من أفضل وظائف الأب في المنزل ، وكيف يمكن للرجال الآخرين العثور على هذا النوع من العمل؟

إذا كنت تتساءل عن الوظائف الجيدة للبقاء في المنزل ، فهذا هو المنشور المناسب لك تمامًا!

أفضل البقاء في المنزل وظائف أبي

إن الوظيفة الجيدة للبقاء في المنزل تتسم بالمرونة ، وهي نفس الحالة بالضبط للبقاء في وظائف الأم في المنزل.

حقًا ، أنت تريد عملًا تجاريًا أو وظيفة أو نشاطًا جانبيًا عبر الإنترنت يتيح لك العمل عندما تستطيع ولكن لا تلصقك على الشاشة طوال اليوم حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت مع طفلك (أطفالك).

مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعنا ننتقل إلى بعض من أفضل الوظائف للبقاء في المنزل!

1. مدون

أحقق معظم دخولي من التدوين ، لذا إذا أصبحت أبًا غدًا ، فأنا أعلم أن هذه ستكون وظيفتي الأولى في المنزل.

أعتقد أن المدونة مثالية لأنها تجارية ؛ عليك أن تقرر جدول عملك ، وعدد الاجتماعات التي لديك ، ومع من تعمل.

يمكن أن يكون التدوين أيضًا مربحًا بشكل لا يصدق. على سبيل المثال ، لقد قمت بالتدوين في المدونات منذ عام 2018 ، وفي عام 2022 ، حققت مدونتي 272000 دولار أمريكي وأربح الآن 1000 دولار في اليوم أو أكثر.

لي YouTube يشارك الفيديو بالضبط كيف أجني المال من التدوين. وفيما يتعلق بوظائف البقاء في المنزل ، فإن التدوين هو نوع الوظيفة التي يمكنك القيام بها مع مراقبة الصغار ؛ كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر محمول ومنطقة للكتابة وأنت على ما يرام!

وجزئي المفضل في التدوين هو أن لديك مجموعة من الخيارات لكسب المال ، بما في ذلك:

تشغيل الإعلانات مع شركات مثل Mediavine و Monumetric

التسويق بالتبعية

المشاركات الدعائية

بيع الدورات عبر الإنترنت أو المنتجات الخاصة بك

تقديم التدريب عبر الإنترنت

Mediavine والتسويق بالعمولة هما مصدر الدخل الرئيسي لمدونتي. وبفضل Mediavine ، أجني 300 دولار في اليوم أو حتى أكثر من عائدات الإعلانات وحدها.

الجانب السلبي الوحيد لهذه الوظيفة للبقاء في المنزل هو أن الأمر يستغرق شهورًا أو سنوات لتنمية مدونتك إلى عمل تجاري.

ومع ذلك ، إذا بدأت مدونة قبل أن يكون لديك طفل ، فلديك الوقت لتغذيتها في تدفق الدخل ومصدر دخل سلبي لائق.

إن بدء مدونة ليس مكلفًا أيضًا ، ومع موضوع WordPress بقيمة 50 دولارًا ، واستضافة Namecheap بأسعار معقولة ، واسم المجال الخاص بك ، فأنت خارج السباقات.

مرة أخرى ، هذه ليست أفضل وظيفة لأبي البقاء في المنزل إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة. ولكن إذا كنت على استعداد لتنمية نشاط تجاري يتيح لك كسب الدخل أثناء تربية أطفالك ، فأنا أقترح بالتأكيد التدوين.

2. العمل الحر عبر الإنترنت

العمل الحر عبر الإنترنت هو الطريقة التي أحقق بها معظم الدخل الشهري بجانب التدوين. وعمومًا ، أعتقد أن بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل هو على الأرجح أحد أكثر الطرق شيوعًا للحصول على وظيفة أبي في المنزل.

أنا شخصياً أكسب المال من الكتابة المستقلة ، ولدي حوالي خمسة عملاء في الوقت الحالي يقدمون لي عملاً ثابتًا.

لكن الكتابة المستقلة هي مجرد مجال واحد يمكنك استكشافه.

تشمل الصناعات الأخرى التي يشيع فيها العمل الحر:

المحاسبة ومسك الدفاتر

التسويق الرقمي

الموارد البشرية

التصميم الجرافيكي

اخصائي الاعلانات المدفوعة

SEO

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

برمجة

المجند

ناسخة

وكيل سفر

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

أحد أفضل الأجزاء في العمل الحر هو أن تجعل الحقول تدفع بسهولة 25 دولارًا إلى 50 دولارًا لكل ساعة أو أكثر. بإذن من Clockify.me – متوسط ​​أرباح العامل المستقل بالساعة حسب المجال.

في الواقع ، كما يمكنك أن تجرب ، فإن كسب 100 دولار في الساعة لم يسمع به من قبل بأي حال من الأحوال. لدي حتى بعض عملاء الكتابة المستقلين حيث تعمل على حوالي هذا المبلغ.

أصعب جزء في العمل الحر هو العثور على عملائك الأوائل ، لذا مرة أخرى ، حاول بناء تدفق الدخل هذا جنبًا إلى جنب مع الاستعداد لإنجاب الأطفال ،

ولكن يمكنك دائمًا البحث عن أسواق مثل Fiverr أو العثور على وظائف في Upwork أو من شبكتك الخاصة للبدء.

3. جليسة الحيوانات الأليفة

إذا كنت تحب الحيوانات ، فهناك طريقة أخرى لكسب المال كإقامة في المنزل وهي أن تبدأ نشاطًا تجاريًا لرعاية الحيوانات الأليفة.

يحتاج الناس إلى المساعدة في رعاية كلابهم وقططهم وحيواناتهم الأليفة الأخرى طوال الوقت. لذلك ، إذا كنت تقدم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة أو المشي في منطقتك ، فيمكنك البدء في استكمال دخلك بسهولة تامة.

ولا يتعين عليك العثور على العملاء بنفسك والقيام بكل الأعمال الثقيلة بمفردك. على سبيل المثال ، تتيح لك تطبيقات gig الاقتصادية مثل Rover كسب المال من خلال مساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة في منطقتك من خلال المشي والجلوس مع الحيوانات الأليفة.

يتيح لك Rover تحديد أسعارك الخاصة وأنواع الحيوانات التي تعمل معها وتوافرك.

وفقًا لـ Rover ، يمكن أن يكسب كبار المشاة والمعتصمين 1000 دولار شهريًا ، وعادةً ما تجني حوالي 15 إلى 25 دولارًا في الساعة عندما يتعلق الأمر بالمشي.

أما بالنسبة للجلوس ، فهو صخب جانبي سلبي جدًا ، خاصة إذا كان لديك فناء خلفي حيث يمكنك السماح للكلاب بالخروج لبعض الهواء النقي. بدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على أموال مقابل تمشية الكلاب وإحضار أطفالك معك للقيام ببعض التنزهات اليومية!

4. آخذ الاستبيان عبر الإنترنت

عندما يتعلق الأمر بالوظائف عبر الإنترنت للبقاء في المنزل ، فإن إجراء الاستطلاعات عبر الإنترنت هو اقتراح آخر شائع جدًا.

لقد كنت أيضًا أكسب المال من هذه الأنواع من مواقع الويب التي تُدفع مقابل المال لسنوات منذ الكلية. وعلى الرغم من أنها لا تجعلك ثريًا ، إلا أنها طريقة سهلة جدًا لكسب القليل من المال الإضافي في وقت فراغك ، تمامًا من المنزل.

تتضمن العديد من المواقع الرائدة التي استخدمتها وأوصي بها:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو على بعض من أفضل مواقع الاستطلاع عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها لكسب المكافآت.

مرة أخرى ، ربما لن تجني أكثر من 20 دولارًا في اليوم بهذه الطريقة. لكنها طريقة سهلة لكسب المال من PayPal أو الحصول على بعض بطاقات الهدايا المجانية أثناء مشاهدة التلفزيون أو الاسترخاء.

5. بائع Etsy

وظيفة أخرى للإقامة في المنزل للآباء يمكنك التفكير فيها هي فتح متجر Etsy الخاص بك. يعد هذا بصراحة صخبًا جانبيًا رائعًا للأزواج أيضًا ، لذلك لا تخف من التعامل مع هذا الأمر مع زوجتك.

ولكن ما يجعل Etsy صخبًا جانبيًا ممتازًا للهروب من منزلك هو عدد الأشياء التي يمكنك بيعها في السوق ومقدار إمكانات Etsy.

يعد بدء متجر Etsy مجانيًا تمامًا ، وستدفع 0.20 دولارًا فقط لإدراج المنتجات في متجرك. ولا يتعين عليك حتى تصنيع المنتجات بنفسك إذا كان هذا يتطلب الكثير من العمل.

على سبيل المثال ، يمكنك محاولة بيع منتجات مطبوعة عند الطلب على Etsy والعمل مع شريك تصنيع بدلاً من ذلك.

هذه في الواقع هي الطريقة التي حاولت بها كسب المال من خلال الميمات في الكلية عندما بعت أكواب meme POD على Etsy. كانت هذه أكواب meme التي بعتها!

لكن ليس عليك بيع الأكواب بهذه الفكرة.

تكامل Etsy POD مثل برنتيفاي تتيح لك تحميل تصميماتك الفريدة إلى أكثر من 100 منتج مثل:

عمل فني

حقائب ظهر

ساعات

القبعات

حافظات الهاتف والكمبيوتر المحمول

ملصقات

قمصان وسترات

يعد Printify أيضًا سهل الاستخدام للغاية ، وتتيح لك أداة مصمم المنتج تحميل التصميمات وإنشاء منتجات POD مختلفة لمتجر Etsy الخاص بك بسرعة. يعد إنشاء منتجات باستخدام Printify أمرًا بسيطًا في الواقع.

مثل التدوين ، يستغرق هذا العمل وقتًا لينمو ، لذلك لن تكسب المال بين عشية وضحاها.

ومع ذلك ، فإن Etsy لديها إمكانات هائلة ، ويتيح لك بيع POD اختبار أفكارك بسرعة والحصول على إقامتك في المنزل وتشغيل وظيفة أبي.

6. مساعد الظاهري

إقامة رائعة أخرى في وظيفة أبي هي العمل كمساعد افتراضي.

يساعد المساعدون الافتراضيون العملاء على البقاء منظمين وإدارة أعمالهم الخاصة. أنت في الأساس مثل مساعد في المكتب ، باستثناء أنك تعمل من المنزل.

أمثلة على المهام التي تساعد العملاء على تضمينها:

مواعيد الحجز

التواصل عبر البريد الإلكتروني

عمل ترتيبات السفر

جدولة الاجتماعات مع العملاء

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

يمكنك العثور على مساعد افتراضي يعمل بنفسك من خلال التواصل مع الأشخاص في شبكتك أو البحث في لوحات الوظائف عبر الإنترنت.

تتيح لك مواقع المهام الصغيرة مثل Fancy Hands التقدم لتصبح مساعدًا افتراضيًا إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة.

تعتبر Fancy Hands نقطة انطلاق رائعة لاكتساب الخبرة بصفتها مساعدًا افتراضيًا ، ومع وجود عدد كافٍ من العملاء ، يمكنك تحويل عمل VA إلى دخل بدوام كامل أو صخب جانبي لائق.

أعتقد أيضًا أن هذه طريقة رائعة لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين ، لذلك لا تخف إذا لم يكن لديك أي خبرة.

7. يوتيوب

في حين أن هذه ليست وظيفة شائعة جدًا في المنزل بالنسبة للآباء ، إلا أنني أعتقد أن كسب المال منها YouTube هو مثال رائع آخر على كيفية قيام الآباء بجني الأموال أثناء تربية الأطفال.

مثل المدونات ، تنمو أ YouTube تستغرق القناة بعض الوقت والعمل الجاد.

على سبيل المثال ، بدأت قناتي في أوائل عام 2020 ، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتجاوز 10000 مشترك ولجني أموال مناسبة من خلال YouTube.

لكن في هذه الأيام ، تحقق قناتي أرباحًا تتراوح بين 800 إلى 1000 دولار شهريًا ، وهذا كله يمثل دخلًا سلبيًا في الغالب.

ما هو لطيف YouTube هو أنك تكسب المال من خلال إعلانات Google AdSense ولكن أيضًا من خلال التسويق بالعمولة عن طريق وضع الروابط في مربع الوصف الخاص بك.

وعلى الرغم من أنها عملية بطيئة ، إلا أن مقطع فيديو واحد شبه فيروسي ودفع قناتك وتشغيلها.

هذا هو بالضبط ما حدث لي ، وقد حصد الفيديو الأكثر مشاهدة أكثر من 500000 مشاهدة وحقق حوالي 7000 دولار حتى الآن.

مرة أخرى ، إذا كنت تبحث عن وظيفة تدفع لك في نفس اليوم ، YouTube أليس كذلك. ولكن إذا كنت تريد وظيفة إبداعية للبقاء في المنزل ، فإنني أوصي بالتأكيد بالعطاء YouTube الذهاب.

يبدأ بعض الأشخاص أيضًا تشغيل بودكاست أثناء بدء ملف YouTube قناة ، حتى تتمكن من استكشاف فكرة العمل هذه أيضًا.

8. مدرس عبر الإنترنت

وظيفة أخرى شائعة للبقاء في المنزل للآباء والآباء بشكل عام هي كسب المال من خلال التدريس عبر الإنترنت.

هناك الكثير من وظائف التدريس عبر الإنترنت للشباب وطلاب الجامعات. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك التدريس عبر الإنترنت كشخص بالغ أيضًا.

طالما أنك على دراية بموضوع معين ، فهناك فرصة جيدة جدًا للعثور على بعض الأعمال كمدرس عبر الإنترنت.

يُعد تدريس اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت مثالًا مثاليًا ، وتقوم شركات مثل Qkids بتوظيف متحدثين أصليين للغة الإنجليزية لتعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم كيفية التحدث باللغة الإنجليزية.

وبالمثل ، يمكنك أن تصبح مدرسًا على مواقع الويب مثل BookNook إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة. تدفع لك هذه المنصة لتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات لطلاب المرحلة الابتدائية ، وهي متوفرة بالكامل عبر الإنترنت.

تتطلب بعض منصات التدريس الخصوصي الحصول على درجة البكالوريوس ، لكن الكثير منها لا يتطلب ذلك ما دمت تنجح في جلسة المقابلة الأولية.

9. مندوب خدمة العملاء

إذا كانت لديك مهارات تواصل جيدة ولا تمانع في التعامل مع الناس ، فإن كونك ممثل خدمة عملاء هو وظيفة أخرى مثالية للآباء في الإقامة في المنزل.

كونك مندوب خدمة عملاء هو أيضًا عمل شائع يدفع 15 دولارًا في الساعة أو أكثر ، وحاجز الدخول منخفض جدًا.

إلى حد كبير أي شركة كبرى تستأجر وكلاء خدمة العملاء ، ويمكنك أيضًا التقدم إلى مراكز الاتصال المختلفة للعثور على عمل.

كونك متحدثًا أصليًا للغة الإنجليزية يعد مساعدة كبيرة هنا ، وعلى الرغم من أن هذا ليس العمل الأكثر إثارة ، إلا أنه يمكن أن يساعد بالتأكيد في دفع الفواتير.

إذا لم تكن هذه الوظيفة مناسبة لك ، فيمكنك أيضًا قراءة المنشور الخاص بي في العمل من الوظائف المنزلية دون مكالمات هاتفية لبعض البدائل التي لا تتطلب الكثير من المكالمات.

10. مدرب شخصي

إذا كان لديك شغف باللياقة البدنية ، فهناك طريقة أخرى لكسب المال كإقامة في المنزل وهي توفير مدربين للياقة البدنية من منزلك.

أعرف في الواقع مالكًا لصالة الألعاب الرياضية من بلدتي فعل ذلك عندما قرر أن الوقت قد حان لإغلاق صالة الألعاب الرياضية الخاصة به والعمل أقل في الأسبوع.

في الأساس ، يمكنك تقديم دروس لياقة بدنية من استوديو مؤقت في منزلك.

بالطبع ، أنت بحاجة إلى المساحة المناسبة لذلك ، ومن الضروري استخدام معدات مثل الدمبل وعصابات التمرين وحصائر اليوجا وغيرها من معدات اللياقة البدنية.

ومع ذلك ، يمكن أن ينتج عن عدد قليل من العملاء المنتظمين أسبوعيًا مئات أو أكثر من ألف دولار كدخل إضافي شهريًا.

بعد كل شيء ، يبلغ متوسط ​​الراتب السنوي للمدرب الشخصي حوالي 62000 دولار في السنة ، لذلك حتى القيام بهذا بدوام جزئي يمكن أن يحقق بعض الدخل اللائق.

يعد العثور على العملاء هو أصعب جزء في هذا الأمر ، ولكن قد يكون ذلك بمثابة إقامة طبيعية في وظيفة أبي في المنزل إذا كنت بالفعل محترفًا ، ويمكنك الحصول على بعض عملائك للتحويل إلى عملاء في المنزل.

11. مضيف Airbnb

فكرة أخرى للبقاء في المنزل هو عمل أبي هو كسب المال كمضيف على Airbnb.

Airbnb هو مثال كلاسيكي على كيفية تأجير الأشياء نقدًا. وإذا كان لديك غرفة احتياطية أو وحدة منفصلة ، فهذا هو النوع المثالي من الأعمال الجانبية التي يمكنك تشغيلها أثناء تربية الأطفال.

اعتمادًا على مدينتك ومدى ازدحام السوق ، من المحتمل أن تكسب من 50 إلى 150 دولارًا في الليلة إذا قمت بتأجير غرفة أو وحدة احتياطية.

وفي الحقيقة ، فإن العمل الرئيسي الذي تقوم به كمضيف يدور حول تسجيل دخول الضيوف وخروجهم والتنظيف عند مغادرتهم.

بالطبع ، عليك التأكد من أنك لا تسمح لحيوانات الحفلات بتدمير منزلك أو إبقاء أطفالك مستيقظين حتى جميع ساعات الليل ، لذا فكر جيدًا في تخطيط منزلك وإذا كان بإمكان Airbnb العمل بالفعل.

نصيحة محترف: يمكنك أيضًا كسب المال عن طريق تأجير مساحة التخزين غير المستخدمة مع شركة مثل Neighbor!

إذا لم يكن لديك غرفة احتياطية لتصبح مضيفًا على Airbnb ، فإن الجار هو بديل ممتاز ويتيح لك جني الأموال باستخدام الطيار الآلي من خلال مساحتك غير المستخدمة.

12. مقدم الرعاية النهارية في المنزل

إذا كنت تقوم بالفعل بتربية طفل أو أكثر في المنزل ، فلماذا لا تحصل على أموال للمساعدة في مجالسة الأطفال؟

ربما يكون كونك مقدم رعاية نهارية في المنزل أحد أكثر الوظائف شيوعًا في المنزل لأمي أو أبي. في الواقع ، عندما كنت طفلاً صغيرًا ، أمضيت الكثير من فترات بعد الظهر في منزل صديق للعائلة حيث كانت والدته تفعل ذلك بالضبط.

عليك حقًا أن تكون جيدًا مع الأطفال من أجل هذا ، وتتطلب بعض الدول أو البلدان شهادة وترخيصًا للقيام بذلك.

ولكن إذا كنت تكافح من أجل العثور على وظيفة أبي للإقامة في المنزل ، فقد يكون هذا عملًا جانبيًا سهل الإعداد والتشغيل.

13. بدء عمل من المنزل

هل سبق لك أن أردت بدء عمل تجاري؟ حسنًا ، لا يوجد سبب يمنعك من القيام بذلك حتى لو كنت تقيم في المنزل يا أبي.

أعرف في الواقع عددًا قليلاً من الأشخاص ، بما في ذلك بعض الآباء ، الذين يديرون أعمالًا من منازلهم. على سبيل المثال ، هناك امرأة أعرفها لديها شركة خبز ، وهي تبيع الكعك المخصص وملفات تعريف الارتباط وغيرها من المخبوزات للأفراد ولأحداث الشركات.

أعرف شخصًا آخر يدير ورشة لحام ويبيع مباشرة للمستهلك من خلال متجر Shopify الخاص به وعلى Etsy أيضًا.

النقطة المهمة هي أنه يمكنك إنشاء أي شيء وبيعه تقريبًا دون مغادرة منزلك.

كل ما تحتاجه هو فكرة متخصصة والقدرة على إنشاء منتجاتك. من هناك ، يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المحلية والكلمات الشفهية للحصول على مبيعاتك الأولى.

يفعل الناس هذا لجميع أنواع الأشياء ، بدءًا من الشموع المخصصة إلى الملابس. لا يوجد سبب يمنعك من فعل الشيء نفسه أثناء رعاية أطفالك من المنزل.

14. Amazon بائع FBA

وظيفة أخيرة للآباء البقاء في المنزل هي قلب الأشياء من أجل الربح من خلال موازنة البيع بالتجزئة.

تتضمن تحكيم البيع بالتجزئة شراء المنتجات الشهيرة بخصم من متاجر التخليص ثم إعادة بيع هذه المنتجات عبر الإنترنت لتحقيق الربح. عادةً ما يحصل البائعون على مخزون من متاجر الصناديق الكبيرة مثل Kohl’s و Walmart حيث تكون الخصومات والمبيعات شائعة.

تشمل الأمثلة على المنتجات الشعبية التي يبيعها الأشخاص من خلال المراجحة بالتجزئة:

ثياب

كتب

مستحضرات التجميل

إلكترونيات

السلع المنزلية

أحذية

ألعاب الأطفال

ساعات

ألعاب الفيديو

يستخدم العديد من البائعين Amazon FBA للبيع. هذا ينطوي على شحن المخزون إلى Amazon لذا Amazon يمكن أن تفي بالأوامر متى قمت بإجراء عملية بيع.

بجانب من Amazon، يمكنك أيضًا استخدام أسواق بيع مختلفة مثل eBay أو Mercari لقلب المخزون.

وإذا كنت لا تمانع في البيع الشخصي ، فقم بالبيع على Facebook السوق هو منفذ آخر يمكنك تجربته.

يتمثل الجانب السلبي الرئيسي لهذه الوظيفة في الإقامة في المنزل في أن الأمر يستغرق وقتًا ومالًا لتوليد الدفعة الأولى من المخزون. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يستغرق المخزون وقتًا طويلاً للبيع أو عدم البيع على الإطلاق.

لكن هذا العمل قابل للتطوير ، وقد أجريت بالفعل مقابلة مع زوجين من أصحاب المراجحة للبيع بالتجزئة الذين حققوا أرباحًا بقيمة مليون دولار Amazon FBA مع أعمالهم.

لكن هذه وظيفة لائقة للبقاء في المنزل ، حيث يمكنك البحث عن منتجات لشرائها والتسوق مع أطفالك.

مرة أخرى ، لا تختار هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة أو لم يكن لديك بعض رأس المال الأولي لشراء المخزون.

ولكن بالنسبة للأعمال التجارية القابلة للتطوير والتي تتسم بقدر أكبر من ريادة الأعمال ، يمكنك تجربة موازنة التجزئة.

قراءة إضافية – 20 وظيفة تدفع 5000 دولار شهريًا.

لماذا البقاء في المنزل وظائف أبي أصبحت شائعة

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الوظائف للبقاء في المنزل ، دعونا نلقي نظرة سريعة على كيف ولماذا يعمل المزيد من الرجال من المنزل ويربون الأطفال في السنوات الأخيرة.

وفقًا لمركز بيو للأبحاث ، تضاعف عدد الآباء المقيمين في المنزل في الولايات المتحدة تقريبًا من 1.1 مليون في عام 1989 إلى 2 مليون في عام 2012.

هذه البيانات قديمة بعض الشيء ، لكن اتجاه بقاء الآباء في المنزل استمر في الزيادة ببطء عامًا بعد عام في معظم الأحيان.

أعتقد أن الكثير من هذا يتعلق بالعثور على المزيد من الأشخاص لوظائف عن بُعد وكسب المال من المنزل أثناء تربية الأطفال.

لذا ، إذا كنت تبحث عن بعض وظائف الأب في المنزل ، فاعلم أن هذا لم يعد نادر الحدوث بعد الآن وأن المزيد من الرجال يعملون من المنزل ويربون الأطفال أكثر من أي وقت مضى.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف على الإنترنت سهلة.

أين تجد وظائف البقاء في المنزل أبي

إذا كنت مستعدًا لبدء إقامة في المنزل ، فإليك بعضًا من أفضل الطرق للحصول على هذه الأنواع من الوظائف بالفعل!

مواقع العمل عن بعد: تعد مواقع العمل عن بُعد مثل FlexJobs طريقة رائعة للعثور على ترتيبات عمل مرنة ومثالية للبقاء في المنزل. مجالس العمل: تمتلك لوحات الوظائف العامة مثل إنديد و ZipRecruiter أيضًا ثروة من فرص العمل عبر الإنترنت أو فرص العمل المرنة. شبكتك الخاصة: في بعض الأحيان ، يكون طلب فرص العمل من المنزل من شبكتك الخاصة هو أسرع طريقة للحصول على وظيفة جديدة أو وظيفة بدوام جزئي.

انا صنعت YouTube مقطع فيديو يشارك بعض مواقع الويب المستقلة المفضلة لدي التي استخدمتها في الماضي للعثور على العربات. يمكنك أيضًا استخدام العديد من عربات القيادة مثل DoorDash و Instacart ، بالإضافة إلى وظائف أخرى شهيرة في اقتصاد الحفلة.

ولكن يمكنك أيضًا العثور على إقامة بدوام جزئي في وظائف أبي بالمنزل أو العمل عبر الإنترنت أو وظائف مرنة أخرى بالطرق المذكورة أعلاه.

قراءة إضافية – كيفية ربح 2000 دولار بسرعة.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة أفضل الوظائف للبقاء في المنزل على زيادة دخلك الشهري مع الاستمتاع أيضًا بأفراح (وكفاح) تربية الأطفال.

أنا متأكد من أنني سأبقى في المنزل يومًا ما ، والخبر السار هو أنه من الأسهل من أي وقت مضى كسب المال من المنزل.

ولا يهم إذا كنت تبحث عن وظيفة أبي في المنزل أو إقامة بدوام جزئي أو شيء أكثر جدية ؛ يمكنك العثور على ترتيب عمل مرن يناسبك.

فقط تأكد من التحدث عن كل شيء مع زوجتك.

وإذا كنت تحاول شيئًا مثل بدء مدونة أو YouTube امنح نفسك الوقت الكافي لتحويل عملك إلى مصدر دخل.

حظا سعيدا!

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