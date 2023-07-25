ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل الأعمال الجانبية للأزواج لكسب المزيد من المال (دليل 2023!)

وفقًا لمسح أجراه زابير ، فإن 34٪ من الأمريكيين لديهم نوع من الزحام الجانبي.

هذا ليس مفاجئًا للغاية عندما تفكر في كيفية تمكين تطبيقات gig الاقتصادية والتكنولوجيا الناس من جني أموال إضافية وفقًا لجدولهم الخاص.

ولكن ، ماذا لو تمكنت من التعاون مع شريكك لإطلاق صخبك الجانبي التالي؟

حسنًا ، إذا كنت تبحث عن بعض الأنشطة الجانبية المربحة للأزواج ، فأنت محظوظ.

إن بدء صخب جانبي وحده ليس بالأمر السهل ، لكن القيام بذلك مع شريك يمكن أن يقلل العبء على كلا الطرفين ويحتمل أن يضاعف الإيرادات.

في هذا المنشور ، أنا أقوم بتغطية أكثر من 10 صراعات جانبية فريدة للأزواج يمكن أن تفيد وضعك المالي إذا كنت في مأزق.

إذا كان هذا يبدو جيدًا بالنسبة لك ، فدعنا نتعمق فيه!

أفضل مزاجات جانبية للأزواج

تتضمن بعض أفضل الوظائف الجانبية للأزواج شراكة حول طرق لكسب المال عبر الإنترنت. على النقيض من ذلك ، تتضمن بعض الأعمال الجانبية الزوجية بدء عمل شخصي أو عمل جانبي مع الآخر المهم.

مهما كان الأمر ، من المهم أن تلعب مع كلتا قوتك ، لذا اكتب قائمة بما يتقنه كل منكما.

بمجرد أن يكون لديك قائمة بمهاراتك ، سيكون من الأسهل بكثير العثور على صخب جانبي صديق للزوجين لديه بالفعل فرصة جيدة للنجاح.

1. بيع على Etsy

تتمثل إحدى أفكار الزحام الجانبية الشائعة للأزواج في بدء متجر Etsy الخاص بك.

يأتي البيع على Etsy مع بعض الفوائد مقارنة بالأسواق الأخرى عبر الإنترنت ، وهي واحدة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية الصديقة للمبتدئين.

بالإضافة إلى ذلك ، تتخصص Etsy في أي شيء مصنوع يدويًا أو عتيق أو عتيق. هذا يجعله صخبًا جانبيًا رقميًا مربحًا للغاية للأزواج الذين يمكنهم إنشاء منتجات محلية الصنع.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد بدء متجر Etsy أمرًا بسيطًا للغاية: ما عليك سوى الاشتراك في بريدك الإلكتروني لإطلاق متجرك ولا تحتاج إلى معرفة أي تشفير. بالنسبة للرسوم ، لا تتقاضى Etsy سوى 0.20 دولارًا أمريكيًا رسوم إدراج ورسوم معاملة بنسبة 5٪ عند إجراء عملية بيع.

لديك أيضًا الكثير من الخيارات لما يمكنك بيعه ، بما في ذلك:

ومع ذلك ، لا تخف من الإبداع مع متجر Etsy الخاص بك.

على سبيل المثال ، جنى توم الأموال باستخدام الميمات عندما فتح متجرًا للطباعة على Etsy عند الطلب في الكلية.

هذا ممكن لأن Etsy يطبع عند الطلب مثل شركاء برنتيفاي تتيح لك تحميل تصميماتك إلى مئات المنتجات المختلفة التي يمكنك بيعها بعد ذلك على Etsy.

بعبارة أخرى ، أنت تصنع بشكل أساسي فنًا يمكن وضعه على القمصان والأكواب والقبعات وما إلى ذلك ، وتحقق ربحًا في أي وقت يبيع فيه تصميمك منتجًا.

تتعامل Printify مع جميع عمليات التصنيع والشحن وهي الميزة الرئيسية لبيع الطباعة عند الطلب.

في النهاية ، يتيح لك ذلك وشريكك التركيز على إنشاء تصميمات جديدة وتنمية متجر Etsy الخاص بك دون الحاجة إلى القلق بشأن الخدمات اللوجستية.

خلاصة القول هي أن بيع Etsy هو أحد أفضل الأعمال الجانبية للأزواج ، خاصة إذا كان لديكما جانب إبداعي.

ابدأ متجر Etsy الخاص بك مع Printify!

2. مجالسة الحيوانات الأليفة

إحدى الطرق البسيطة للأزواج لكسب المال هي بدء عملهم الخاص في مجال رعاية الحيوانات الأليفة.

هذه أيضًا فكرة ممتازة إذا كنت تحب الحيوانات لأنه في هذه الحالة ، يعد صخبًا جانبيًا ممتعًا للغاية يدفع لك أيضًا.

يمكنك بدء هذا الزحام الجانبي من خلال اللجوء إلى الأشخاص الذين تعرفهم وإخبارهم أنه يمكنك أنت وشريكك مشاهدة الحيوانات الأليفة لبضعة أيام أو ساعات مقابل رسوم.

ومع ذلك ، ربما يكون من الأفضل لك استخدام تطبيقات مثل Rover للعثور على عملائك الأوائل.

Rover هو سوق لجلوس الحيوانات الأليفة والمشي الذي يربط أصحاب الحيوانات الأليفة بالجليسات المؤهلين في منطقتهم.

وعندما تربح المال مع Rover ، عليك أن تحدد أسعارك الخاصة بالساعة ، والتوافر ، وحتى حجم أو سلالة الحيوانات الأليفة التي تعمل معها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشيء الرائع في Rover هو أنه يمكنك إضافة شخص آخر (شريكك) إلى الحساب.

من المحتمل أن يجلب لك هذا المزيد من العملاء لأن لديك شخصان يراقبان الحيوان الأليف للتأكد من أنه مشغول ومعتنى به.

حتى أن بعض الأزواج قد استفادوا من حقيقة أن أحد الشريكين طبيب بيطري لضمان أمان إضافي.

يكسب مشاة روفر ما يقرب من 22 دولارًا في الساعة في المتوسط. يمكنك كسب المزيد على الأرجح إذا كنت تقدم إقامة ليلية أيضًا.

يمكن أن يربح مراقبو Top Rover 1000 دولار شهريًا أو أكثر وفقًا لـ Rover. لذلك ، مع جليسة أطفال ، يمكنك بسهولة الوصول إلى هذا الرقم فقط بدوام جزئي!

3. ابدأ مدونة للزوجين

يمكن أن يصبح التدوين مصدرًا مربحًا للغاية للدخل السلبي عند القيام به بشكل صحيح. المشكلة الوحيدة هي أن البناء يستغرق بعض الوقت والجهد.

ومع ذلك ، فإن السبب في أن التدوين يمثل صخبًا جانبيًا رائعًا للأزواج هو أن فريقًا من شخصين يمكنه إنشاء مدونة وتشغيلها بشكل أسرع بكثير من المدون المنفرد.

وبمجرد أن تبدأ في جذب بعض الزيارات إلى مدونتك ، يمكنك استثمارها بإعلانات من شركات مثل Mediavine والمشاركات الدعائية والتسويق التابع لها.

هناك أيضًا دخل محتمل هنا مع زيادة حركة المرور الخاصة بك.

على سبيل المثال ، ظل توم يقوم بالتدوين لمدة أربع سنوات ، ولكن هذا العالم عبر الإنترنت حقق 92000 دولار في عام 2021. ثم حقق 272 ألف دولار في عام 2022. لقطة من دخل الإعلانات من مدونتي في عام 2021.

وكزوجين ، يمكنك تجربة الكثير من مجالات التدوين المختلفة التي تلبي بشكل جيد وجهتي نظر.

تتضمن بعض المجالات الشائعة لمدونات الزوجين:

افعلها بنفسك أسلوب الحياة تمويل شخصي طعام الأبوة والأمومة العلاقات يسافر

بصفتك مدونًا ، من الآمن أن تقول إن وجود شريك معك منذ البداية يمكن أن يجعل المدونة تنمو بشكل أسرع بكثير مما لو كنت بمفردك.

اختر مكانًا مناسبًا ، وتعلم تحسين محركات البحث ، وابدأ في إنتاج المحتوى ، وقم بتسويق هذا المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ، واستثمر مدونتك ، وشاهدها وهي تنمو بمرور الوقت.

في النهاية ، يمكن أن تجني آلاف الدولارات شهريًا دون الحاجة إلى وضع إصبعك على مدونتك!

يمكنك بدء مدونتك الخاصة باسم نطاق ميسور التكلفة واستضافة من شركة مثل ناميتشيب أيضًا.

4. ابدأ قناة Youtube

مثل التدوين ، يعد بدء قناة على Youtube أحد أفضل الأنشطة الجانبية للأزواج لكسب المال إذا كنت ترغب في بناء أصل ينتج عنه دخل سلبي.

هناك أيضًا الكثير من الطرق لتقسيم العمل هنا.

على سبيل المثال ، كزوجين ، يمكن لشخص واحد تسجيل مقاطع الفيديو بينما يقوم الشخص الآخر بالتحرير. بدلا من ذلك ، يمكنك أن تبدأ الزوجين YouTube قناة حيث كنتما على الشاشة للتحدث عن أي موضوعات تغطيهما في مجال تخصصك.

من الناحية المثالية ، يجب أن تكون قناة Youtube الخاصة بك أصلية أو تستخدم موضوعًا مشتركًا وتضيف لمسة شخصية خاصة بك إليه.

الآن ، الجانب السلبي الرئيسي لكسب المال باستخدام أ YouTube القناة هي أنك تحتاج إلى 4000 ساعة على الأقل من وقت المشاهدة في آخر 12 شهرًا و 1000 مشترك للتأهل لتحقيق الدخل.

لكن، YouTube يتيح لك أيضًا جني الأموال من خلال التسويق بالعمولة. ولا يتطلب الأمر الكثير حتى تتحول القناة إلى مصدر لائق للدخل الإضافي.

على سبيل المثال، جنى توم حوالي 7000 دولار من YouTube في عام 2021، وقناته لم تبلغ من العمر عامين بعد. وفي هذه الأيام ، تحقق 50 دولارًا في اليوم أو نحو ذلك من عائدات الإعلانات.

مرة أخرى ، يستغرق بناء مصدر الدخل هذا وقتًا. ولكن إذا كنت ترغب في مواجهة تحد إبداعي ، أ YouTube القناة هي واحدة من أفضل الطرق للأزواج لكسب المال.

وبمجرد ترتيب مقاطع الفيديو الخاصة بك ، فإنها تكسب المال بشكل أساسي من الطيار الآلي لشهور أو سنوات قادمة.

5. الاستثمار معا

إذا كنتما زوجين يركزان في الغالب على تنمية ثروتك من أجل المستقبل ، فلماذا لا تستثمران معًا؟

يمكن أن يكون هناك مزايا استثمارية وضريبية محتملة للمتزوجين.

لكن لا يهم إذا كنتما تستثمران في حساب مشترك أو في حسابات استثمار فردية ، فليس من الجيد أبدًا الاستثمار من أجل مستقبلك.

والتحدث عن الأفكار الاستثمارية مع شريكك شيء ؛ بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن تحمّل كل منكما الآخر المسؤولية للبقاء متسقًا مع مساهماتك.

بالنسبة لما تستثمر فيه ، فالأمر متروك لك ، ولكن بالتأكيد لا يوجد نقص في الخيارات.

على سبيل المثال ، يمكنك دائمًا الاستثمار في العديد من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة عن طريق الاستثمار من خلال البنك الذي تتعامل معه أو مع الوسطاء بدون عمولات مثل م 1.

يمكنك أيضًا الاستثمار في العقارات المدرة للدخل مع شركات مثل Fundrise.

يتيح لك Fundrise بالفعل البدء في الاستثمار بمبلغ 10 دولارات فقط، لذلك فهي صديقة للمبتدئين بشكل لا يصدق للأزواج والمستثمرين الفرديين على حد سواء. وغالبًا ما يكون لديه مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات للأعضاء الجدد.

مهما كان قرارك ، تحدث مع شريكك وقرر استراتيجية استثمار تجعلكما سعداء.

تعرف على المزيد حول الاستثمار مع Fundrise!

6. عربات رعاية الأطفال

تتكون عربات رعاية الأطفال من أشياء مثل مجالسة الأطفال أو القيادة إلى المدرسة أو حتى التدريس.

أفضل جزء في كونك زوجين مسؤولين هو أنك على الفور تتمتع بسمعة طيبة في مراقبة طفل. إن معرفة أن طفلك يتم رعايته بواسطة شخصين يمكن أن يجعل العميل يشعر على الفور بمزيد من الأمان.

متوسط ​​دخل جليسة الأطفال يتراوح بين 15 و 20 دولارًا في الساعة، ولكن قد تكون قادرًا على جذب المزيد من العملاء كزوجين. بيانات الأجر بالساعة جليسة الأطفال في مدن مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك ، تدير بعض العائلات بالفعل خدمات رعاية نهارية في المنزل وتراقب العديد من الأطفال في وقت واحد ، مما يحول صخبًا جانبيًا إلى عمل شرعي.

وبالمثل ، تعتبر الدروس الخصوصية خيارًا رائعًا إذا كنت مدرسًا بالفعل أو متقدمًا في مادة معينة.

اعرض خدماتك من خلال الحديث الشفهي أو استفد من تطبيقات مثل Care.com و Sittercity و Tutor.com للعثور على عملائك الأوائل!

هذه أيضًا إقامة رائعة في وظيفة أبي في المنزل أو البقاء في المنزل وظيفة أمي حيث يتولى شخص واحد معظم العمل ويساعد الآخر بعد العمل.

7. فليب الاشياء للربح

يعد تقليب الأموال أحد أقدم الطرق لكسب المال ، كما أنه أحد أفضل الأفكار الجانبية للأزواج.

الفكرة بسيطة للغاية: قم بشراء المنتجات الشعبية بسعر مخفض ثم إعادة بيعها من أجل الربح عبر الإنترنت.

تتضمن بعض العناصر الأكثر شيوعًا التي يجب قلبها:

يمكنك الحصول على مخزون من المتاجر ذات أقسام الخصم مثل Marshalls و TJ Maxx و Walmart. بمجرد جمع بعض المخزون ، فإن الخطوة التالية هي العثور على مشترين عن طريق بيع سلعك عبر الإنترنت.

تتضمن بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأكثر شيوعًا التي يمكنك تجربتها:

ميركاري: تطبيق بيع شهير حيث يمكنك بيع أي شيء يخطر ببالك إلى حد كبير. موقع ئي باي: الأفضل للبيع عبر الإنترنت (يأتي مع بعض الرسوم ، ولكنه يساعد في جذب جمهور كبير لمنتجاتك.) Facebook المتجر: الأفضل لبيع الأشياء نقدًا من خلال البيع الشخصي مع أشخاص في مدينتك. أريني عرضك: تطبيق مشهور مثل Facebook سوق مفيد أيضًا للمبيعات النقدية المحلية.

إذا كنت على دراية خاصة بمنتجات معينة ، فقد يكون هذا في صالحك. على سبيل المثال ، يقلب أحد أصدقائي سكاكين الجيب المصممة ويصنع بعضها بنفسه أيضًا.

كن مبدعًا ، وتحقق من الأسعار لمعرفة ما إذا كان يمكنك الربح ، واعمل معًا لبيع المزيد مرة واحدة.

قراءة اضافية – كيفية قلب 1000 دولار – أفضل 8 أفكار يمكنك تجربتها.

8. Amazon FBA

غالبًا ما يبيع بائعو المراجحة بالتجزئة مع Amazon FBA ، والذي يتضمن شحن مخزونك إلى Amazon مستودعات بذلك Amazon يمكنه التعامل مع الوفاء عند إجراء عملية بيع.

بعبارة أخرى ، مع Amazon FBA ، لا داعي للقلق بشأن شحن الطرود الخاصة بك منذ ذلك الحين Amazon يعتني بهذا من أجلك.

البائعين مثل Amazon FBA لأنها تساعدهم على توسيع نطاق المبيعات وتسمح لهم بالتركيز على مصادر المخزون أثناء ذلك Amazon يعتني باللوجستيات.

على غرار التقليب ، تحتاج إلى العثور على منتجات بخصم من شأنها أن تبيع جيدًا في مكان مثل Amazon.

ليس الأمر سهلاً ، ولكن بعد إجراء بعض الأبحاث المكثفة ، يمكنك العثور على منتج ثابت والبدء في زيادة المبيعات دون قلق.

بالطبع ، جانب سلبي من البيع مع Amazon FBA هي رسوم البائع منذ ذلك الحين Amazon يفرض عليك رسومًا مقابل المبيعات ويمكن أن يفرض عليك رسومًا إضافية مقابل خدمات الشحن والتعبئة.

على أي حال ، يمكنك أنت وشريكك دائمًا تجربة المراجحة للبيع بالتجزئة إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الحصول على المنتجات وقلبها!

9. المساعدين الظاهريين

أن تصبح مساعدًا افتراضيًا هو عمل شائع عبر الإنترنت يؤتي ثماره ، وهو مثالي إذا كان لديك مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل ومهارات خدمة العملاء.

بعض من متوسط ​​واجبات المساعد الافتراضي تشمل:

الرد على رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها

جدولة المواعيد والاجتماعات

إجراء مكالمات هاتفية

تنظيم الملفات والبيانات

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

يعمل العديد من المساعدين الافتراضيين بمفردهم ، لكن من قال إنه لا يمكنك بدء صخب جانبي مساعد افتراضي كزوجين؟

على سبيل المثال ، يمكن لأحدكم التعامل مع العثور على عملاء جدد ومسك الدفاتر بينما يقوم الآخر بالمزيد من أعمال VA الفعلية.

بدلاً من ذلك ، يمكنك تعيين مساعدين متعاونين والاستعانة بمصادر خارجية للعمل وتولي المزيد من الأدوار الإدارية.

يكسب المساعدون الافتراضيون حوالي 1000 دولار في الأسبوع في المتوسط ​​، ولكن بالطبع ، يمكن أن يكسب المساعدون الافتراضيون أكثر خبرة.

مثل أي عمل مستقل ، يستغرق الأمر وقتًا للعثور على العملاء وزيادة دخلك.

ومع ذلك ، يمكنك العثور على عملاء من خلال الكلام الشفهي أو استخدام مواقع العمل عن بُعد مثل Upwork أو Fiverr أو LinkedIn للوصول إلى جمهور أوسع.

10. الأعمال القائمة على الخدمات

كان تقديم الخدمات للعملاء بمثابة صخب جانبي جدير بالأزواج لسنوات حتى الآن. أشياء مثل العناية بالعشب والديكور الداخلي وخدمات التنظيف وتجديدات المنزل كلها أمثلة ممتازة للأعمال القائمة على الخدمات.

وكزوجين ، لديك بالفعل فريق صغير يمكنه التعامل مع مثل هذه الخدمات في نصف الوقت.

هناك الكثير من المجالات التي يمكنك من خلالها بدء عمل تجاري قائم على الخدمات:

رعاية منزلية

أعمال التنظيف

العناية بالحيوانات الأليفة

أعمال التموين

رعاية الحديقة

التسويق والأعمال

تخطيط لحدث

التصوير

تنظيف القمامة وإزالة القمامة

مخطط السفر

إذا كنت ماهرًا في شيء ما كزوج ، فمن المحتمل أنه يمكن أن يكسبك المال من خلال العرض الصحيح والمساواة في الجهد في هذا الزحام الجانبي.

على سبيل المثال، يمكن أن تجعلك خدمة تنظيف المنزل ما لا يقل عن 100 دولار إلى 200 دولار لكل منزل. هذا يعني أن منزلًا واحدًا في اليوم يمكن أن يكسب أكثر من 3000 دولار شهريًا!

ولديك الكثير من الطرق للعثور على عمل بفضل قوة تطبيقات gig. على سبيل المثال ، يمكنك العثور على التنظيف والعمل الماهر مع تطبيقات مثل TaskRabbit و Thumbtack.

Handy هو سوق أزعج آخر مشابه حيث يمكنك أنت وشريكك العثور على العربات.

وبالطبع ، يمكنك دائمًا إدراج خدماتك في النشرات الإعلانية في جميع أنحاء المدينة أو حتى الدفع مقابل إعلانات Google المحلية للعثور على العملاء المحتملين الأوائل.

11. مضيفو Airbnb

صخب جانبي ممتاز آخر للأزواج هو كسب المال من غرفة احتياطية كمضيفين على Airbnb.

Airbnb هو مثال كلاسيكي على كيفية جني الأموال من تأجير الأشياء. كل ما تحتاجه هو غرفة احتياطية ، أو قبو ، أو حتى منطقة خاصة في منزلك مع أريكة سرير لعمل قائمة.

اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ومساحتك ، يمكنك بسهولة كسب 75 دولارًا إلى 200 دولار أمريكي في الليلة، لذا فإن حفنة من الحجوزات تضيف قيمة.

يسدد بعض مضيفي Airbnb بسهولة الرهن العقاري كل شهر فقط من أسبوعين من تأجير منازلهم.

التقط صورًا جيدة ، وصِف مكانك بدقة ، واذكر مساحتك ، وستحصل على المال تلقائيًا من هناك.

بالتأكيد ، عليك القيام ببعض التنظيف وإعادة التخزين عندما يغادر الضيوف ، ولكن هذا مجرد تكلفة لممارسة الأعمال التجارية. وتقوم بعض Airbnb بالاستعانة بمصادر خارجية لهذا الجزء من خلال الاستعانة بعمال النظافة ، حتى تتمكن من موازنة مدى نشاط أو سلبية هذا الزحام الجانبي.

ليس لديك مساحة كافية لتصبح مضيفًا على Airbnb؟ لا مشكلة!

يمكنك أيضًا الاستفادة من استئجار مرآب احتياطي وخزانة وموقف سيارات والمزيد باستخدام تطبيق مثل Neighbor.

مثل Airbnb ، يتيح لك الجار تأجير مساحة تخزين للأشخاص مقابل دفعات شهرية.

هذا في الأساس أموال مجانية نظرًا لأنك لا تستخدم هذه المساحة على أي حال ، وهي طريقة سهلة لكسب القليل من المال الإضافي كل شهر كزوجين.

تعرف على المزيد حول كسب المال مع الجار!

12. بائع سوق البرغوث

هل يمكنك أنت وشريكك ابتكار منتجات وسلع فريدة من نوعها؟ أو هل يمكنك زراعة أو إنتاج خضروات أو طعام أو مكونات عالية الجودة؟

إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن أحد أفضل الأعمال الجانبية للأزواج هو أن يصبحوا بائعين في سوق السلع المستعملة.

تظهر أسواق السلع المستعملة في كل بلدة ومدينة تقريبًا. ويمكنك عادةً أن تصبح بائعًا إذا اشتريت طاولة مقابل بضع مئات من الدولارات في نهاية الأسبوع (يمكن أن تختلف الأسعار اعتمادًا على سوق السلع المستعملة).

بعض الأشخاص الذين أعرفهم يفعلون ذلك لبيع الأثاث والسلع المنزلية. ولكن يمكنك القيام بذلك لأي حرفة أو طعام جيد أو طعام يمكنك صنعه.

13. بدء تشغيل بودكاست

آخر صخب جانبي للأزواج يمكنك تجربته هو بدء تشغيل بودكاست معًا.

كانت البودكاست هي السائدة في السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أنها مساحة تنافسية مثل التدوين أو YouTube، إذا تمكنت من زيادة جمهورك ، فإن إمكانات الدخل هائلة.

بالنسبة للمبتدئين ، فإن الكثير من العلامات التجارية على استعداد لرعاية حلقات البودكاست أو مواسم كاملة إذا كان لديك جمهور صغير أو متوسط ​​الحجم. ويمكن بسهولة أن تكون صفقات الرعاية في أربعة أو خمسة أرقام.

هذا YouTube يشارك مقطع فيديو من Shelby Church بعض الأفكار حول مقدار إنتاج البودكاست الذي يحتوي على 50000 تنزيل.

مرة أخرى ، يستغرق الأمر وقتًا ومهارة لتنمية جمهور البودكاست. ولكن إذا كنت أنت وشريكك شغوفين بمكانة معينة ، فهذه وظيفة جانبية ممتازة للأزواج الذين يمكنك التفكير فيهم.

قراءة إضافية – البودكاست مقابل التدوين – ما هو الأفضل؟

نصائح لبدء صخب جانبي كزوجين

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الأعمال الجانبية للأزواج ، دعنا نغطي بعض النصائح لضمان سير الأمور بسلاسة.

حدد الأدوار في وقت مبكر: عندما تبدأ صخبًا جانبيًا ، تأكد من أن كلا الطرفين يعرف أدوارهما حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن جانب من جوانب العمل. كن صبوراً: يرفض بعض الأشخاص التعامل مع العائلة والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المهمين لأن الأمور قد تزداد سخونة. لذا ، ابذل قصارى جهدك للتحلي بالصبر مع بعضكما البعض عند البدء حيث يمكن أن تستغرق الأعمال الجانبية بعض الوقت للنهوض والركض. العب على نقاط قوتك: إذا كان أحدكم ماهرًا في الكتابة والآخر ماهرًا في التكنولوجيا ، فإن شيئًا مثل إدارة مدونة يعد أمرًا مناسبًا بشكل طبيعي. تتمثل ميزة وجود شخصين في أنه يمكنك تعيين أدوار محددة للأشخاص ليلعبوا فيها نقاط قوتهم ، لذا استفد من هذه الحقيقة.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي تدفع 5 ألف دولار شهريًا.

افكار اخيرة

يعد بدء صخب جانبي كزوجين طريقة ممتازة لتنمية ثروتك وكذلك الاقتراب كزوجين.

كنصيحة أخيرة ، ما عليك سوى تحديد بعض أهداف الدخل وأهداف العمل الواقعية بحيث يمكن تتبع كل هذا.

حتى الحفلة الجانبية المتواضعة يمكن أن تتحول إلى شيء أكبر بمرور الوقت ، لذلك من الجيد تحديد الأهداف والعمل على تحقيقها لمعرفة المدى الذي يمكنك الوصول إليه!

إذا كنت تريد المزيد من الأفكار لجني أموال إضافية ، فيمكنك أيضًا مشاهدة الفيديو الخاص بي عن أفكار صخب 2022:

صخب سعيد!

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