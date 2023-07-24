ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل الطرق لكسب 200 دولار في اليوم (الدليل النهائي لعام 2023!)

لذلك ، أنت تتساءل عن كيفية جني 200 دولار في اليوم وتريد بعض الأفكار الواقعية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق هذا الهدف.

هذا النوع من الدخل هو هدف رائع يجب السعي لتحقيقه. بعد كل شيء ، 200 دولار في اليوم تعادل حوالي 6000 دولار شهريًا في الدخل ، وهو مبلغ نقدي جاد!

لقد كنت أجرب صخبًا جانبيًا عبر الإنترنت وغير متصل لسنوات في هذه المرحلة. وخلال هذه الفترة الزمنية ، جربت العديد من الأفكار التي يمكن أن تدر هذا المبلغ من المال ، أو حتى أكثر ، كل يوم.

لذلك في هذا المنشور ، أغطي بعض الطرق لكسب 200 دولار في اليوم يمكنك استخدامها. لقد جربت العديد منهم ، بينما يوضح البعض الآخر كيف يحقق بعض أصدقائي وغيرهم هذا النوع من الدخل.

نأمل أن تكون إحدى الأفكار مناسبة لك. دعنا نذهب اليها!

كيف تكسب 200 دولار في اليوم

قد يبدو كسب 200 دولار في اليوم مهمة مستحيلة. ولا تفهموني خطأ ، هذا مبلغ من المال.

ومع ذلك ، أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن لأي شخص تحقيق هذا الهدف من خلال الوظيفة المناسبة عبر الإنترنت ، أو تطبيق gig ، أو الزحام. بل إن بعض الأفكار الواردة في هذا المنشور لديها إمكانات دخل أعلى بكثير إذا كان بإمكانك توسيع نطاقها بشكل صحيح.

دعنا نتعمق!

1. العمل الحر عبر الإنترنت

في رأيي ، يعد بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل أحد أكثر الطرق واقعية لكسب 200 دولار في اليوم. وأعتقد أن هذا شيء أنجزته شخصيًا وما زلت أفعله لسنوات في هذه المرحلة.

مرة أخرى في عام 2020 ، كنت أعمل في وظيفة يومية في وكالة تسويق رقمي وأكتب بشكل مستقل على الجانب.

كانت وظيفتي اليومية كذلك ، لكنني أردت أيضًا السفر وزيادة أرباحي المحتملة. لذلك ، تركت وظيفتي ، وحصلت على تذكرة ذهاب فقط إلى كولومبيا ، وواصلت الكتابة والتدوين على مدار السنوات القليلة المقبلة.

في غضون ستة أشهر ، كنت أكسب 200 دولار يوميًا عبر الإنترنت أو حتى أكثر من حفنة من عملاء الكتابة المستقلين. منذ ذلك الحين ، ضاعف العمل المستقل عبر الإنترنت الدخل الخاص بي بأكثر من الضعف ، وهو ما سمح لي بالعيش في الخارج في أماكن مثل دبي والمكسيك وجنوب إفريقيا. ربما تكون اللحظة المفضلة من العيش في الخارج.

النقطة المهمة هي أن إمكانية كسب المال عبر الإنترنت كمستقل هائلة. والكتابة هي نوع واحد فقط من المهارات التي يمكنك بيعها. تشمل مجالات العمل الحر الشائعة الأخرى ما يلي:

محاسبة

الترميز

التسويق الرقمي

التصميم الجرافيكي

إدارة مواقع التواصل الإجتماعي

SEO

النسخ

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

عمل مساعد افتراضي

من واقع خبرتي ومن أشخاص آخرين أعرفهم ، يمكن للعربات المستقلة بسهولة دفع 50 دولارًا إلى 100 دولار أو أكثر في الساعة أو الحصول على معدلات مربحة جدًا لكل مشروع. هذا يعني أنه يمكنك كسب 200 دولار في اليوم مع عدد قليل من العملاء وعمل ثابت كافٍ.

انا صنعت YouTube فيديو عن بعض من أفضل مواقع الويب المستقلة التي يمكنك استخدامها للعثور على أولى مهامك.

شخصيًا ، لجأت إلى شبكتي المهنية ، وبعض مواقع العمل عن بُعد ، ووجدت أيضًا وظائف في Upwork و Fiverr. لا توجد طريقة واحدة “أفضل” للبدء ، ولكن عليك أن تضع نفسك هناك للعثور على عملاء!

2. توصيل الطعام

هناك طريقة واقعية أخرى لكسب 200 دولار في اليوم وهي توصيل الطعام مقابل المال. وهذه إحدى الطرق المفضلة لدي إذا كنت تريد صخبًا مرنًا وسهل البدء.

هناك أيضًا العديد من عربات توصيل الطعام والبقالة التي يمكنك استخدامها ، بما في ذلك:

ومن المؤكد أن كسب 200 دولار في اليوم ممكن مع هذه العربات إذا بذلت مجهودًا كافيًا.

فقط ألق نظرة على YouTube فيديو أعلاه من سائق DoorDash Nuggs. في مقطع الفيديو الخاص به ، شارك كيف يكسب أكثر من 200 دولار في يوم واحد من حوالي 10 ساعات من Dashing ، لذلك هذا ممكن بالتأكيد.

بالطبع ، مثل أي وظيفة اقتصادية مؤقتة ، عليك أن تضع في اعتبارك استهلاك الوقود والمركبة. لكن هذا بالتأكيد صخب جانبي مباشر يمكن أن يحقق 200 دولار في اليوم.

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3. كسب المال من المدونات

إذا كنت تحب فكرة جني الأموال باستخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك من أي مكان في العالم ، فإن التدوين هو طريقة أخرى لكسب 200 دولار يوميًا عبر الإنترنت يمكنك التفكير فيها.

ومثل الكتابة المستقلة ، أعلم أن هذه الفكرة شرعية لأنها شيء أفعله مع This Online World. في الواقع ، تحقق المدونة الآن ما يزيد عن 1000 دولار يوميًا بفضل إعلانات Mediavine ودخل الشركات التابعة والرعاية العرضية. لقطة من بعض الدخل الذي حصلت عليه مؤخرًا من Mediavine.

الآن ، التدوين ليس مالًا سريعًا على الإطلاق. في الواقع ، لقد استغرقت ما يقرب من خمس سنوات من التدوين للوصول إلى هذا النوع من مستوى الدخل ، لذلك لن تجعلك ثريًا بين عشية وضحاها.

ولكن إذا كنت تستمتع بإنشاء المحتوى وكتابته ، فإن التدوين يعد طريقة واقعية للغاية لكسب 200 دولار في اليوم. وهو أيضًا نشاط تجاري قابل للتطوير بدرجة كبيرة يمكنك بيعه باستمرار للخروج.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مجالات تدوين لا نهاية لها عمليا يمكنك البدء بها. والعديد من المنافذ تصلح بشكل جيد لبيع المنتجات ، والتدريب عبر الإنترنت ، وصفقات الرعاية.

مرة أخرى ، لا تختر هذه الطريقة إذا كنت بحاجة إلى 200 دولار بسرعة. ولكن بالنسبة لنموذج الأعمال القابل للتطوير ، فإن التدوين هو أحد توصياتي المفضلة.

4. استخدام مواقع الويب الخاصة بالمهام الدقيقة والاستقصاء

إذا كنت ترغب في جني 200 دولار في اليوم وكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ ، فإن مواقع المهام الصغيرة ومواقع الاستطلاعات المدفوعة تستحق التفكير.

تدفع لك هذه الأنواع من المواقع مقابل إكمال مهام قصيرة عبر الإنترنت أو لمشاركة رأيك. يمكنك بعد ذلك الحصول على أموال من PayPal نقدًا أو بطاقات هدايا أو مجموعة متنوعة من المكافآت.

تتضمن بعض مواقع المهام الدقيقة والمسوحات الرائدة التي اختبرتها على مر السنين:

لقد صنعت أيضًا ملف YouTube الفيديو الذي يغطي بعضًا من أفضل المواقع يتم دفعه إلى المواقع التي يمكنك استخدامها إذا كنت ترغب في البدء.

من المؤكد أن كسب 200 دولار في اليوم سوف يتطلب بعض الطحن الجاد. لكني قابلت بعض الأشخاص الذين يكسبون معظم دخلهم بمواقع مثل Amazon MTurk و Branded Surveys ومجموعة من مواقع المهام الصغيرة الأخرى.

5. ابدأ شركة تجارة إلكترونية

مثل التدوين ، فإن بدء أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك هو نشاط جانبي للتسويق الرقمي يمكن أن يربح 200 دولار في اليوم. وهو أيضًا شيء قابل للتطوير بدرجة كبيرة وسيعلمك مهارات قيمة بشكل لا يصدق.

لقد أطلقت عددًا قليلاً من الأعمال التجارية عبر الإنترنت على مر السنين. كانت المحاولة الأولى عبارة عن شركة دروبشيبينغ قمت بتشغيلها Shopify، على الرغم من أن هذا لم يحصل إلا على بيع واحد.

للمرة الثانية ، حاولت جني الأموال باستخدام الميمات عن طريق بيع أكواب قبيحة على طباعة Etsy عند الطلب في المتجر. حصل هذا أيضًا على بيع ولكنه كان في النهاية فشلًا.

ومع ذلك ، يجد الكثير من الناس النجاح في الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، حيث يبيعون كل شيء من الملصقات الرقمية إلى مجموعات الأثاث باهظة الثمن. هناك بالفعل إمكانيات لا حصر لها يمكنك استكشافها.

ما عليك سوى إلقاء نظرة على فكرة متجر Etsy التي وجدتها أدناه. يبيع هذا المتجر منتجات موسمية للغاية ، مثل قميص عيد القديس باتريك ، وقد حقق أكثر من 21000 عملية بيع!

حقق هذا المتجر عشرات الآلاف من الدولارات. ومرة أخرى ، إنها فكرة عمل منخفضة المخاطر للغاية حيث يمكنك استخدام الطباعة عند الطلب للبدء.

النقطة المهمة هي أن التجارة الإلكترونية لديها قدر هائل من الإمكانات. وغالبًا ما تكون تكلفة البدء أقل من 100 دولار إذا اخترت الطباعة عند الطلب ولا تحتاج إلى دفع ثمن المخزون والمواد مقدمًا.

قراءة إضافية – أفضل شركات الطباعة عند الطلب Etsy.

6. الاستثمار

في حين أن فكرة جني 200 دولار في اليوم تتطلب الكثير من رأس المال ، فإن الاستثمار طريقة موثوقة لتحقيق دخل إضافي على الجانب دون الحاجة إلى تحريك إصبعك.

شخصيًا ، الاستثمار هو شيء أعمل عليه هذه الأيام لتنويع الدخل. والجزء الأكبر هو أن لديك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها جعل أموالك تعمل من أجلك ، بما في ذلك:

الاستثمار في الأسهم الموزعة وصناديق الاستثمار المتداولة (يمكنك استخدام وسيط بدون عمولات مثل م 1 )

) الاستثمار في السندات والأقراص المدمجة

الاستثمار في العقارات المؤجرة المدرة للدخل مع منصات مثل وصل

استخدام حساب توفير عالي العائد مثل Current لكسب دخل سلبي سهل (يأتي هذا أيضًا بمكافأة تسجيل بقيمة 50 دولارًا)

استثمار الأصول البديلة في الأصول مثل المقتنيات والأعمال الفنية والمعادن الثمينة والنبيذ

استخدام تطبيقات الاستثمار الصغير مثل Acorns للاستثمار باستمرار

لا توجد إجابة واحدة صحيحة لهذا الزحام الجانبي السلبي. ويجب عليك دائمًا التحدث إلى متخصص مالي إذا كنت بحاجة إلى مشورة محددة وإجراء البحوث الخاصة بك.

أنا شخصياً أركز على الأصول المنتجة للأرباح في الوقت الحالي وأريد التفرع إلى العقارات لاحقًا. لكن هناك العديد من الفرص التي يمكنك التفكير فيها.

وإذا كنت بحاجة إلى يد المساعدة في فكرة الاستثمار ، فيمكنك تجربتها مستشار مخزون Motley Fool لاختيار الأسهم المخصصة التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

7. اصبح جليسة حيوانات أليفة

هل تحب العمل مع الحيوانات؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن الطريقة الواقعية الأخرى لكسب 200 دولار في اليوم هي بدء عمل تجاري لرعاية الحيوانات الأليفة.

عندما يحتاج الناس إلى الخروج من المدينة أو ينشغلون بالعمل ، فإنهم على استعداد لدفع أموال جيدة ليقوم شخص ما برعاية حيواناتهم الأليفة. وبالنسبة للحيوانات الأليفة مثل الكلاب ، يمكن أن تكون أزعج الكلاب البسيطة التي تمشي لعدد كافٍ من العملاء بمثابة أزعج نقدي مربح جدًا.

والخبر السار هو أنه بفضل اقتصاد الوظائف المؤقتة ، لن تضطر إلى القيام بالعمل الشاق المتمثل في الخروج والعثور على العملاء بمفردك.

مع منصات مثل روفر، يمكنك العثور على عملاء يمشون ويجلسون مع الكلاب في منطقتك. وأفضل جزء هو أنك تحدد أسعارك وتوافرك وأنواع الحيوانات التي تعمل معها.

كما ترون من مشايات Rover أعلاه ، فإنهم يتقاضون 18 دولارًا إلى 38 دولارًا لكل مسيرة. ويمكنك أيضًا تحصيل رسوم أكثر مقابل جلوس الكلاب وعربات الجلوس طوال الليل.

قد يستغرق الحصول على عملاء ثابتين بعض الوقت ، وعليك أن تحدد سعرًا تنافسيًا. لكن العمل مع الحيوانات هو بالتأكيد صخب جانبي مربح ، طالما أنك تشعر بالراحة مع الحيوانات الأليفة.

يمكنك قراءة منشورنا حول أفضل عناوين Rover للحصول على نصائح حول كيفية إنشاء ملف تعريف ملفت للنظر إذا كنت تريد البدء.

8. البحث عن العربات النقدية بثبات

Steady هو تطبيق مجاني لاقتصاد الوظائف المؤقتة يساعدك في العثور على فرص عمل جانبية جديدة تتناسب مع منطقتك. ومن المؤكد أن بعض العربات التي تربط الأشخاص بها يمكن أن تجني 200 دولار في اليوم أو أكثر.

لتبدأ ، كل ما عليك فعله هو قم بتنزيل تطبيق Steady، والذي يتوفر في الولايات المتحدة.

من هناك ، تجيب على استبيان قصير حول أهداف دخلك ومهاراتك. ثم يطابقك Steady مع الأعمال الجانبية ذات الصلة لمساعدتك في الوصول إلى هناك.

ما يعجبني في Steady هو أنه يوصلك بالعربات والوظائف ذات الصلة بناءً على ما يثير اهتمامك. بعض الأمثلة على الفرص التي قد تجدها تشمل:

وفقًا لموقعه على الويب ، يكسب الأعضاء العاديون العاديون 5500 دولار إضافي سنويًا. ويمكنك دائمًا تجربة التطبيق للعثور على عدد قليل من العربات لمعرفة مدى فعاليته.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات الوظائف الفردية الأخرى ، مثل Instawork أو Wonolo ، للعثور على المزيد من فرص كسب المال.

ابحث عن صخبك الجانبي التالي مع Steady!

9. الحصول على وظيفة جديدة

في حين أن الأمر يبدو بسيطًا ، إلا أن الإجابات الأكثر وضوحًا في بعض الأحيان هي الأكثر واقعية. وهذا هو السبب في أن الحصول على وظيفة جديدة قد يكون أفضل طريق لكسب 200 دولار في اليوم.

الحقيقة هي أنه إذا كانت وظيفتك الحالية لا تدفع لك ما يكفي من المال ، فإنك تقضي ما لا يقل عن 8 ساعات في اليوم حيث يمكنك أن تكسب أكثر. لذا ، فإن العمل على تحسين معدل الكسب بالساعة هو نقطة انطلاق ممتازة.

هذا ما فعلته عندما تركت وظيفتي في مجال التسويق الرقمي وانخرطت في العمل الحر ، وقد أتى ذلك بالتأكيد بثماره.

هناك أيضًا الكثير من الوظائف التي تدفع 200 دولار في اليوم أو أكثر ، مثل:

مبرمج

ممرضة

مدرس

محرر

عامل البار

تنسيق الحدائق

تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي

لا تحتاج الكثير من الوظائف إلى درجة علمية أيضًا ، أو تحتاج فقط إلى برنامج شهادات قصير ، لذلك هناك الكثير من الفرص لزيادة دخلك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في البدء ، أعتقد أن تحديث سيرتك الذاتية هو مكان رائع للبدء. يقدم هذا الدليل من كورسيرا نظرة عامة لطيفة على النصائح لتجميل سيرتك الذاتية التي يمكنك استخدامها.

10. تسليم الطرود مقابل المال

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني 200 دولار في اليوم ، فيمكنك دائمًا محاولة تسليم الطرود مقابل المال. هذا مشابه لتوصيل الطعام أو البقالة للأشخاص ، باستثناء أنك تقوم بتوصيل الطرود ، وليس المواد الغذائية.

هناك أيضًا الكثير من التطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة وتقديم الأشياء التي يمكنك التقدم للحصول عليها:

Amazon ثني : خدمة توصيل رائدة تدفع للسائقين ما بين 18 إلى 25 دولارًا للتسليم Amazon الحزم.

: خدمة توصيل رائدة تدفع للسائقين ما بين 18 إلى 25 دولارًا للتسليم Amazon الحزم. GoShare : يتيح لك كسب المال باستخدام شاحنة بضائع ، أو شاحنة صندوقية ، أو شاحنة صغيرة من خلال توصيل طرود للأشخاص.

: يتيح لك كسب المال باستخدام شاحنة بضائع ، أو شاحنة صندوقية ، أو شاحنة صغيرة من خلال توصيل طرود للأشخاص. Roadie : خدمة توصيل شهيرة أخرى تشبه GoShare.

: خدمة توصيل شهيرة أخرى تشبه GoShare. جوباف : هذه الوظيفة مثل Amazon يدفع لك Flex مقابل توصيل الوجبات الخفيفة والطعام والحزم الصغيرة للناس.

: هذه الوظيفة مثل Amazon يدفع لك Flex مقابل توصيل الوجبات الخفيفة والطعام والحزم الصغيرة للناس. ParaWorks : خدمة توصيل طرود أحدث يمكنها دفع ما يزيد عن 25 دولارًا في الساعة.

: خدمة توصيل طرود أحدث يمكنها دفع ما يزيد عن 25 دولارًا في الساعة. وول مارت سبارك: أحدث صخب لتسليم الطرود حيث تقوم بتوصيل البقالة وطلبات Walmart.

بصفتك متعاقدًا مستقلاً ، يجب عليك تتبع دخلك ونفقاتك مع هذه العربات. لكن الأجر بالساعة يمكن أن يكون بالتأكيد مرتفعًا للغاية ، مما يتيح لك كسب 200 دولار في يوم العمل أو حتى أقل.

11. ابدأ مشروع إعادة بيع

يعد تقليب الأشياء من أجل الربح أحد أقدم الأعمال الجانبية في الكتاب. وهي أيضًا فكرة ممتازة أن تربح 200 دولار يوميًا يمكنك تجربتها إذا كنت تشعر بقليل من ريادة الأعمال.

الفكرة بسيطة جدًا: قم بشراء المنتجات الشعبية بسعر مخفض ثم حاول إعادة بيعها عبر الإنترنت أو شخصيًا لتحقيق ربح.

في كثير من الأحيان ، يشتري البائعون منتجات شهيرة معروضة للبيع من متاجر مثل Kohl’s و Macy’s و Walmart. ثم يعيدون بيعها عبر الإنترنت في أسواق مثل Amazon FBA.

هذا خيار تنافسي للغاية ولكنه مربح لإعادة البيع. لكنها يمكن أن تنجح. في الواقع ، أجريت مقابلة مع زوجين يحققان مليون دولار سنويًا Amazon مبيعات FBA ، وقد نمت فقط منذ ذلك الحين. لقطة من عائدات Amazon FBA لآخر 30 يومًا.

لكن Amazon FBA ليست الطريقة الوحيدة لكسب المال من خلال المراجحة للبيع بالتجزئة. وقد يكون من الأسهل البدء بمواقع البيع المحلية والتطبيقات للعثور على أشخاص في مدينتك لبيعها.

لقد فعلت ذلك في الماضي وقمت ببيع القيثارات والأثاث والملابس على Facebook المتجر. ويمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل Mercari أو eBay لبدء البيع محليًا وعبر الإنترنت.

وإذا فشلت هذه الخيارات ، فإن شيئًا مثل بيع المرآب البسيط أو حتى رهن الأشياء مقابل النقود يمكن على الأقل أن يبدأ في مساحة إعادة البيع حتى تتعلم الحبال.

12. إنشاء تدفقات الدخل السلبي

إذا كنت مثلي ، فأنت تحب فكرة الدخل السلبي. بعد كل شيء ، من الذي لا يريد جني الأموال من الطيار الآلي ، وبناء الثروة في الخلفية أثناء قيامهم بمهام أخرى؟

الآن ، كسب 200 دولار في اليوم بدخل سلبي ليس بالأمر السهل. وقد تحتاج إلى بعض رأس المال أو الأصول للبدء.

ومع ذلك ، أعتقد أنه يمكنك على الأقل وضع تأثير على الهدف اليومي البالغ 200 دولار ، والوصول إليه في الوقت المناسب.

تتضمن بعض أفكار الدخل السلبي المفضلة لدي:

هذا الفيديو من مضيفي Airbnb مايكل وكريستين يشاركان مقدار الأموال التي يكسبونها باستخدام Airbnb على مدار 6 أشهر. لكن خلاصة القول هي أن كسب 200 دولار في اليوم أمر ممكن إذا قمت بتجميع ما يكفي من هذه الفكرة.

بالطبع ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء تدفقات الدخل هذه تدريجيًا. ولكن حتى شيء مثل الجار ، أو بعض تطبيقات الدخل السلبي المجانية ، يمكن أن تجعلك تبدأ في هذا المسار.

وعندما تكسب دخلاً ، يمكنك إعادة استثمار بعض أو كل أرباحك لتنمية المزيد من الدخل السلبي. تحدث عن دورة جميلة!

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13. كسب المال على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كان بإمكانك بناء جمهور عبر الإنترنت ، فيمكنك تحقيق الدخل منه. هذا صحيح بالنسبة للتدوين ، ولكن أيضًا لمنصات الوسائط الاجتماعية مثل Twitterو Pinterestو Instagram، وحتى LinkedIn.

إن ظهور “المؤثر” الحديث يعني أن العلامات التجارية على استعداد لدفع المال لمنشئي المحتوى مقابل الترويج لمنتجاتهم. ونظرًا لأن زيادة المتابعين عبر الإنترنت أمر مجاني ، شريطة أن تنشر محتوى قيمًا وتحسن حياة الناس ، أعتقد أنه يمكن لأي شخص البدء.

هذا أيضًا شيء بدأت باختباره في عام 2020 عندما أطلقت لي YouTube قناة. منذ ذلك الحين ، تجاوز عدد المشتركين 17000 مشترك ، وهو يحقق الآن 50 دولارًا في اليوم من الدخل السلبي في الغالب.

كسب المال على YouTube لم يحدث بين عشية وضحاها. لكنه يظهر أن بناء جمهور يتيح لك تحقيق الدخل منه بسهولة إلى حد ما.

YouTube بسيط جدًا حيث يمكنك فقط تمكين الإعلانات. لكن المفهوم هو نفسه بالنسبة لأشكال أخرى من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

14. العربات النقدية المحلية

طريقة أخرى بسيطة للحصول على 200 دولار في اليوم هي القيام بعربات نقدية محلية في أوقات فراغك.

هذه إحدى الطرق التي كسبنا بها أنا وأصدقائي المال أثناء المدرسة. أود أن أجرف ممرات الثلج لكسب بعض المال السريع. وقام صديقي بأعمال تنسيق الحدائق في الصيف لفعل نفس الشيء.

تتضمن بعض العربات النقدية الشائعة التي يمكنك إكمالها ما يلي:

مجالسة الأطفال

تنظيف

إزالة البريد غير المهم

تنظيف المزراب

عمل بارع

وظائف العمل اليدوي

نقل المساعدة

تلوين

تمرين شخصي

العناية بالحيوانات الأليفة

تنظيف المسبح

غسل النوافذ

من واقع خبرتي ، يمكنك العثور على العربات في أسواق مثل Craigslist و Facebook سوق في كل وقت. يمكن أن ينجح أيضًا الانتقال من باب إلى باب لبيع خدماتك.

15. مدرس عبر الإنترنت

فكرة أخيرة يمكنك استخدامها لكسب 200 دولار في اليوم هي تجربة وظائف التدريس عبر الإنترنت. وإذا كنت تحب العمل مع الأطفال أو مساعدة الناس على التعلم ، فهذا نشاط جانبي ممتع وممتع يمكنك تجربته.

لأطول وقت ، كانت دروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لكسب المال في هذا المجال. ومع ذلك ، فإن التغييرات التشريعية في الصين جعلت العثور على عمل ESL أكثر صعوبة ، على الأقل مع الشركات الأكثر شعبية في الماضي.

لا تزال خيارات مثل QKids تستحق الاستكشاف إذا كنت ترغب في تدريس اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت. ويمكنك أيضًا أن تصبح مدرسًا عبر الإنترنت مع شركات مثل BookNook إذا كنت مواطنًا أمريكيًا وتعلم الطلاب اللغة الإنجليزية والرياضيات.

يمكن لكل من هذه المنصات دفع أكثر من 20 دولارًا في الساعة اعتمادًا على مستوى خبرتك. ويمكنك أيضًا التفرع إلى دروس خصوصية عبر الإنترنت أو شخصيًا وربما تكسب أكثر.

يتطلب الأمر الكثير من العملاء لكسب 200 دولار يوميًا من خلال الدروس الخصوصية. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا التفرع إلى أعمال نشاطا تعليمية أخرى مثل بيع الملاحظات أو أداء الواجبات المنزلية مقابل المال لزيادة أرباحك.

نصائح لكسب 200 دولار في اليوم

الآن بعد أن تعرفت على بعض الطرق الواقعية لكسب 200 دولار يوميًا عبر الإنترنت وغير متصل ، إليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة على مر السنين والتي يمكنك استخدامها للوصول إلى هدف الدخل هذا:

العب على نقاط قوتك: بالنسبة لي ، الكتابة والتدوين هي الطريقة التي أحقق بها معظم الدخل لأن هذا هو أفضل ما لدي. أعتقد أنه من المهم اختيار الزحام والوظائف التي تلائم مهاراتك وشغفك حتى تحصل على أفضل فرصة للنجاح. جرب العديد من الزحام: تجربة عدد قليل من الأعمال المزدحمة الموجودة في غرفة القيادة الخاصة بك هي طريقة جيدة لمعرفة ما تريده وللتعرف أيضًا على العربات التي تدفع الأفضل. لذلك ، لا تخافوا من التسليم أوبر إيتسأو أنشئ مدونة أو جرب العمل الحر. بمرور الوقت ، ستتعرف على ما يصلح وما لا يصلح. حدد أهدافًا قابلة للتتبع: لكسب 200 دولار في اليوم ، أعتقد أنه من الأهمية بمكان تحديد أهداف تقدم قابلة للتتبع حتى تحاسب نفسك. على سبيل المثال ، اعمل على الوصول إلى 100 دولار كل يوم أولاً مع الزحام ، ثم 150 دولارًا ، وشق طريقك إلى هدف 200 دولار.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف عبر الإنترنت التي تدفع لك أسبوعيًا.

افكار اخيرة

آمل أن يقدم دليلي حول كيفية جني 200 دولار في اليوم بعض الخطوات القابلة للتنفيذ لتتخذها لتحقيق هدف الدخل هذا. أعلم أن هذا ممكن ، خاصة وأنني استخدمت عدة طرق في هذه القائمة للقيام بذلك.

مرة أخرى ، قد يستغرق الأمر وقتًا للعثور على النشاط المناسب الذي يناسب جدولك ومهاراتك. لكن الشيء المهم هو أن تكون متسقًا وأن لا تستسلم.

حتى لو بدأت بجني 200 دولار شهريًا كدخل إضافي ، ثم 500 دولار ، ثم 1000 دولار ؛ هذه الأنواع من الزيادات المتزايدة هي التي تؤتي ثمارها بمرور الوقت.

حظا سعيدا في مغامراتك الصاخبة!

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