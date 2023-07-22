ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل برامج جداول البيانات في عام 2023

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إذا كنت تبحث عن طريقة أسهل لتخزين المعلومات وتحليلها ، فإن جدول البيانات هو الحل المناسب لك!

لا أعرف ما هذا؟ حسنًا ، لقد وصلت إلى الصفحة الصحيحة!

ستزودك هذه المقالة بكل ما تحتاج لمعرفته حول جداول البيانات إلى جانب أفضل الخيارات الممكنة المتاحة في السوق الآن.

يسهّل برنامج جداول البيانات تسجيل المعلومات وتخزينها وإدارتها والوصول إليها في مكان واحد فقط. يمكنك أداء وظائف مختلفة على المعلومات المخزنة وفقًا لاحتياجاتك ومتطلباتك. أفضل شيء في جداول البيانات هذه هو أنه يمكنك استخدامها لتخزين أي نوع من المعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها في شكل جدول.

تم تطوير جداول البيانات لأول مرة كنظام مسك الدفاتر كقاعدة بيانات مالية للمؤسسات. الآن الشركات في جميع أنحاء العالم تستخدمها في العديد من المجالات وظائفها. من تخزين المعلومات إلى إنشاء التقارير وإنشاء جداول بيانات قوائم الميزانية تتمتع بالمرونة لتلبية الاحتياجات المختلفة للأعمال.

ومع ذلك ، تختلف احتياجات كل شركة ، لذا فإن العثور على أفضل برنامج جداول بيانات يعتمد على الميزات الأكثر أهمية للمهمة المطلوبة. سيكون أفضل برنامج لجداول البيانات سهل الاستخدام ومرن وغني بالميزات ؛ دعم الرسوم البيانية والمخططات الجذابة التي يسهل إنشاؤها وتخصيصها. ليست كل الخيارات مناسبة لكل عمل.

لقد وفرنا وقتك الثمين وأنجزنا نصف العمل من أجلك! لقد قمنا بدمج أفضل عشرة برامج جداول بيانات لك. ابحث عن ميزاتها الرئيسية جنبًا إلى جنب مع مزاياها وعيوبها لاتخاذ القرار الصحيح!

ما هو برنامج جداول البيانات؟

جدول البيانات هو أسهل شكل لتخزين وتقييم البيانات. برنامج جداول البيانات هو برنامج كمبيوتر يسمح لمستخدميه بالتقاط وعرض ومعالجة البيانات التي يتم ترتيبها وتخزينها في صفوف وأعمدة. إنه مصمم بشكل عام للاحتفاظ بالبيانات الرقمية والمعلومات النصية القصيرة. يُطلق على برنامج جداول البيانات الذي يحتفظ بالبيانات ويصنفها اسم خلايا جداول البيانات. تحتوي كل خلية إما على بيانات نصية أو رقمية أو نتائج الصيغ التي تحسب تلقائيًا قيمة وتعرضها بناءً على محتويات الخلايا الأخرى.

يمكن استخدام جدول بيانات واحد كورقة عمل لتجميع البيانات لغرض تسجيل المعلومات حول موضوع معين. يمكن دمج أوراق متعددة لإنشاء مصنف واحد. حلت جداول البيانات أساسًا محل الأنظمة الورقية في جميع أنحاء الشركات في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أنها تم تطويرها لأول مرة لأغراض المحاسبة ومسك الدفاتر ، إلا أنها تُستخدم الآن في كل سياق حيث يتم إنشاء القوائم المجدولة وتخزينها ومشاركتها. ومع ذلك ، يمكن أن تحتوي برامج جداول البيانات الحديثة على شاشات تفاعلية متعددة ويمكنها عرض البيانات إما كنصوص وقيم عددية أو في شكل رسومي.

لماذا يجب عليك استخدام واحد؟

يعد جدول البيانات أداة أساسية للأعمال والمحاسبة نظرًا لقدرته على تخزين وتحليل مجموعة كبيرة من البيانات. على الرغم من أنها يمكن أن تختلف في تعقيدها ويمكن استخدامها لأسباب مختلفة ، فإن الغرض الأساسي منها هو تخزين البيانات وتصنيفها. بمجرد إدخال البيانات في الورقة ، يمكنك استخدامها للمساعدة في تنظيم المعلومات وتخزينها وتنمية أعمالك.

يمكنك استخدام جداول البيانات للأغراض التالية:

تخزين بيانات الأعمال- تعد جداول البيانات طريقة أسهل لتخزين أنواع مختلفة من المعلومات. يمكن أن تكون أنواع البيانات هذه معلومات مالية ، وبيانات العملاء ، وبيانات المبيعات ، ومعلومات الموظف ، وبيانات المنتج ، وما إلى ذلك.

تعد جداول البيانات طريقة أسهل لتخزين أنواع مختلفة من المعلومات. يمكن أن تكون أنواع البيانات هذه معلومات مالية ، وبيانات العملاء ، وبيانات المبيعات ، ومعلومات الموظف ، وبيانات المنتج ، وما إلى ذلك. معلومات الحساب المحاسبي- يمكنك تتبع نفقاتك وإيراداتك باستخدام جداول البيانات. يمكنك إدخال البيانات في جداول البيانات وتطبيق الصيغ لإجراء جميع حسابات عملك.

يمكنك تتبع نفقاتك وإيراداتك باستخدام جداول البيانات. يمكنك إدخال البيانات في جداول البيانات وتطبيق الصيغ لإجراء جميع حسابات عملك. فرز البيانات وتنظيفها- يمكنك إزالة عدم الدقة والأخطاء من البيانات المصدرة من أنظمة أخرى باستخدام جدول بيانات.

يمكنك إزالة عدم الدقة والأخطاء من البيانات المصدرة من أنظمة أخرى باستخدام جدول بيانات. نمط الميزانية والإنفاق- يمكنك تتبع نمط إنفاقك بالمعلومات التي تخزنها في جداول البيانات. يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات الميزانية لإدارة دخلك ونفقاتك.

يمكنك تتبع نمط إنفاقك بالمعلومات التي تخزنها في جداول البيانات. يمكنك أيضًا إنشاء جداول بيانات الميزانية لإدارة دخلك ونفقاتك. توليد التقارير والرسوم البيانية- يمكنك استخدام البيانات من جداول البيانات لإنشاء اتجاهات التقارير أو توقعات الأعمال.

يمكنك استخدام البيانات من جداول البيانات لإنشاء اتجاهات التقارير أو توقعات الأعمال. المهام الإدارية للأعمال- يمكنك استخدام جداول البيانات لإنشاء الفواتير والإيصالات واستخدامها أيضًا للتنبؤات المتعلقة بالأعمال.

يمكنك استخدام جداول البيانات لإنشاء الفواتير والإيصالات واستخدامها أيضًا للتنبؤات المتعلقة بالأعمال. المساعدة في تصدير البيانات- يمكن استخدام جداول البيانات لاستخراج البيانات المصدرة من أنظمة أخرى. يمكنك أيضًا تحويل البيانات إلى تنسيق يسهل قراءته ومعالجته.

أفضل برامج جداول البيانات في عام 2023:

فيما يلي قائمة بـ أفضل 10 برامج جداول بيانات في 2023. يمكنك استخدامه لتخزين المعلومات لأغراض مختلفة:

يحلل برنامج جداول البيانات البيانات ويخزنها بتنسيق ومخططات ورسوم بيانية سهلة الفهم. يمكن مشاركة البيانات المنظمة في برنامج جداول البيانات من أجل التعاون في الوقت الفعلي. غالبًا ما يتم استخدامها في الحقول التي تكون فيها القوائم المجدولة مطلوبة. أدت وظيفة برنامج جداول البيانات إلى اعتماده على نطاق واسع في الغالب في عالم الشركات حيث يمكن عرض البيانات بطرق متنوعة بما في ذلك النصوص والأرقام والرسومات والمخططات.

جداول البيانات ONLYOFFICE مايكروسوفت اكسل أوراق جوجل ريتابل أرقام التفاح أوراق ZOHO GRIST هوائي QUIP LIBREOFFICE CALC

1. جداول البيانات ONLYOFFICE:

فقط Office المصمم بشكل شائع على أنه ONLYOFFICE هو مجموعة وثائق عبر الإنترنت تمامًا مثل Microsoft. تم تطويره بواسطة نظام Ascencio SIA ومن المعروف أنه شركة تابعة لشركة روسية. تشتمل أدوات البرامج التي تقدمها ONLYOFFICE على أدوات التوثيق الأساسية مثل تلك التي توفرها Microsoft مثل الوثائق والعروض التقديمية وجداول البيانات. تتميز هذه الشركة أيضًا بأدوات تحرير المستندات عبر الإنترنت ، ومنصة لإدارة المستندات ، واتصالات الشركة ، والبريد ، وأدوات الإدارة.

ONLYOFFICE Spreadsheet Editor هو تطبيق عبر الإنترنت يتيح لك تحرير جداول البيانات الخاصة بك مباشرة من بوابتك الإلكترونية. لتعديل البيانات في جداول البيانات الخاصة بك ، تحتاج إلى إنشاء حساب ONLYOFFICE ثم تحميل الملفات على بوابة حسابك. باستخدام محرر جداول البيانات ONLYOFFICE ، يمكنك إجراء العديد من عمليات التحرير تمامًا مثل أي محرر جداول بيانات لسطح المكتب ، يمكنك طباعة جداول البيانات المحررة مع الاحتفاظ بجميع التنسيقات أو يمكنك تنزيل المستند على جهازك كملف XLSX ، PDF ، ODS ، CSV ، XLTX ، PDF / A ، OTS.

دلائل الميزات

تحرير المستند- قم بسهولة وأتمتة عملياتك الحسابية وأيضًا تحليل البيانات وتنظيمها عبر الإنترنت باستخدام محرر جداول البيانات ONLYOFFICE. يمكنك عرض وتعديل ملفات .xlsx و. xls و. ods و. csv وحفظ جداول البيانات على الإنترنت كملف PDF.

قم بسهولة وأتمتة عملياتك الحسابية وأيضًا تحليل البيانات وتنظيمها عبر الإنترنت باستخدام محرر جداول البيانات ONLYOFFICE. حسابات دقيقة بأقل جهد- يمكنك تحقيق نتائج دقيقة عن طريق الاختيار من بين ما يزيد عن 400 وظيفة وصيغة متاحة واستخدام نصائح بناء الجملة الخاصة. قم بتطبيق قوالب الجدول ، واستخدام النطاقات المسماة ، وفرز البيانات وتصفيتها لتبسيط العمل باستخدام جداول البيانات.

يمكنك تحقيق نتائج دقيقة عن طريق الاختيار من بين ما يزيد عن 400 وظيفة وصيغة متاحة واستخدام نصائح بناء الجملة الخاصة. تحليل البيانات- تحليل البيانات والعثور على الأنماط باستخدام الجداول المحورية والتنسيق الشرطي. قم بإزالة القيم والصفوف المكررة في ورقة Excel عبر الإنترنت لجعل حساباتك أكثر دقة.

تحليل البيانات والعثور على الأنماط باستخدام الجداول المحورية والتنسيق الشرطي. توضيح البيانات مع المرئيات- أضف المخططات وخطوط المؤشرات والرسومات. أدخل المعادلات والأشكال والصور ، واستخدم Text Art لعرض البيانات وتصورها.

أضف المخططات وخطوط المؤشرات والرسومات. إمكانية الوصول والتعاون- يمكنك الوصول إلى جداول البيانات وفتحها ومشاركتها أو حتى روابط إلى نطاقات محددة ، وتعديلها المشترك في الوقت الفعلي ، وترك التعليقات على الخلايا ، والدردشة مع المتعاونين عبر الإنترنت دون مغادرة المحرر.

يمكنك الوصول إلى جداول البيانات وفتحها ومشاركتها أو حتى روابط إلى نطاقات محددة ، وتعديلها المشترك في الوقت الفعلي ، وترك التعليقات على الخلايا ، والدردشة مع المتعاونين عبر الإنترنت دون مغادرة المحرر. أتمتة مهامك- اجعل عملك مع جداول البيانات أسهل. قم بإنشاء وحدات الماكرو الخاصة بك باستخدام بناء جملة لغة JavaScript ، وقم بتحريرها وحفظها لأتمتة المهام الشائعة والمتكررة.

اجعل عملك مع جداول البيانات أسهل. تشفير كلمة المرور- يمكنك تعيين كلمة مرور لجدول البيانات بأكمله أو المصنف أو الورقة المنفصلة. إخفاء الصيغ للحفاظ على خصوصيتها. تأمين الخلايا والأشكال والنص. تمكين التحرير فقط في نطاقات محددة.

الايجابيات

يمكن للمستخدمين تحرير أنواع مختلفة من الملفات وحفظها كملفات PDF.

تم تمكين تشفير كلمة المرور.

سهولة الوصول والتعاون.

خيارات مختلفة لتصور البيانات.

واجهة مستخدم صديقة للمبتدئين.

سلبيات

متاح فقط للتحرير عبر الإنترنت.

أنواع مخططات محدودة.

2.

MICROSOFT EXCEL:

يعد Excel أداة أعمال من Microsoft ويعتبر الخيار الأفضل والأكثر لخيار برنامج جداول البيانات المجاني. باستخدام Microsoft Excel ، يمكنك إنشاء جداول البيانات وتحريرها وأداء وظائف إضافية متنوعة. تم تضمينه ويعمل مع مجموعات Microsoft Office و Office 365 الأخرى. يحتوي على ميزة تعبئة تلقائية قوية تجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه ، في حين أن تلميح أداة الحجج هو أداة مساعدة مفيدة. من السهل إدراج الرسوم البيانية والمخططات وتخصيصها ، مع إمكانية النقر فوق كل عنصر تقريبًا وتخصيصه. لا يوجد نقص في الأنماط أو القوالب ، ويتكامل كل شيء جيدًا مع بقية مجموعة Microsoft Office.

دلائل الميزات

متكامل مع Microsoft OneDrive لسهولة التعاون والمشاركة.

يتم حفظ التغييرات التي تم إجراؤها تلقائيًا عبر جميع الأجهزة.

يشمل أكثر من 400 عملية متميزة.

يحلل البيانات بمساعدة المخططات الشريطية والرسوم البيانية.

يحتوي Excel على مجموعة واسعة من الخلايا لتخزين مجموعة كبيرة من البيانات.

الايجابيات

واجهة سهلة الاستخدام.

أكثر من 400 صيغة ووظيفة.

عدد خلايا شامل لتخزين مجموعة كبيرة من المعلومات.

المخططات والرسوم البيانية لتصور البيانات.

سلبيات

مطلوب تغيير حجم الخلايا بدقة للتصوير.

لا توجد ميزة الدردشة والتعليق المعممة.

3. جداول بيانات Google:

جدول بيانات Google هو برنامج جداول بيانات مجاني عبر الإنترنت توفره Google لتخزين البيانات وتحليلها في شكل جدول. تتمثل الفائدة الرئيسية لاستخدام أوراق Google في أنه يمكن الوصول إليها من أي مكان وأي جهاز نظرًا لكونها تستند إلى الويب بالكامل. عند مقارنتها بـ Excel ، تسهل “جداول بيانات Google” إنشاء وتعديل جداول البيانات ذات التعقيد المتفاوت. تتطلب جداول البيانات حساب google أو Gmail ، لتبدأ به. يتم دمجه تلقائيًا مع Google Drive للتخزين السحابي لـ Google بحيث يتم حفظ التغييرات التي تم إجراؤها في المستند تلقائيًا. يمكن لـ Google Sheets المزامنة على الفور مع تطبيقات G Suite مثل Google Analytics و Google Data Studio. يمكنه أيضًا ملء جدول بيانات بالبيانات التي تم سحبها من نماذج Google.

دلائل الميزات

متكامل مع Google Drive حتى يتم حفظ التغييرات التي تم إجراؤها أثناء تحرير المستند تلقائيًا.

يمكن ملء جدول البيانات بسحب البيانات من نماذج Google.

تأتي جداول بيانات Google أيضًا مجهزة بعدد كبير من الوظائف الرياضية والمنطقية التقليدية.

توفر “جداول البيانات” إمكانية التعاون في الوقت الفعلي والتعليق وسجل الإصدارات لتتبع كل التقدم الذي يتم إحرازه بين المساهمين بدقة.

الايجابيات

الأفضل لأي عمل تجاري حيث أن Google هو أحد محركات البحث الرئيسية حيث يمكن الوصول إلى أوراق Google في أي مكان عبره.

تسمح لك بإدخال بيانات لا نهاية لها داخل الورقة

يتم حفظ أي بيانات يتم إدخالها في غضون دقيقة تلقائيًا – دون أي متاعب

واجهة ودية.

نصائح الصيغة والتعبئة التلقائية

سهولة التعاون مع خاصية التعليق.

سلبيات

وظائف أقل من Excel.

قد يكون من الصعب تحديد المحررين المجهولين لأن Google تقفل هوية المحررين في بعض الحالات.

خيارات الرسم البياني محدودة.

4.

RETABLE:

يعد retable خيارًا سهلًا وبديهيًا لمحرر جداول البيانات. واجهة Retable سهلة للغاية وجذابة بصريًا تجعل من السهل التكيف مع المبتدئين. يوفر إدارة قواعد بيانات أكثر حداثة ويمكن الوصول إليها عن طريق زيادة خبرة جداول البيانات الخاصة بك مع النماذج عبر الإنترنت والأتمتة والتقارير الرسومية وأنواع الأعمدة القابلة للتخصيص. يمكن استخدام قواعد البيانات أو CRMs أو أي شكل من أشكال البيانات وجمعها داخل التطبيق دون حواجز. إنه نظام أساسي لإدارة البيانات في الوقت الفعلي ، يتيح لك Retable تكوين البيانات بسهولة من أي جهاز.

دلائل الميزات

يمكنك إنشاء مساحة عمل تعاونية مع زملائك في الفريق وإدارة أدوار الفريق بسهولة.

يمكنك توصيل البيانات ذات الصلة وإنشاء الجداول في طرق عرض مختلفة وتحويل البيانات بسرعة إلى رسوم بيانية.

يوفر Retable بنية عالية المرونة ويمكن الوصول إليها لجميع احتياجات إدارة المشاريع وتتبع الأعمال وإدارة البيانات.

يسمح Retable حتى باستيراد أوراق Google أو Microsoft أو أوراق أخرى مباشرة عند الحاجة.

الايجابيات

واجهة جذابة بصريا سهلة الاستخدام.

يقدم تخصيص العلامة التجارية للشركات.

يسمح بسهولة التعاون.

يمكن تنسيق الورقة حسب احتياجاتك.

خيارات التصور المختلفة.

تتيح لك إنشاء تطبيق صغير بدون تعليمات برمجية من خلال بياناتك.

سلبيات

يمكن الوصول إليه من الأجهزة المحمولة ولكن لا يحتوي على تطبيق جوال.

تتطلب الميزات المتقدمة الدفع.

5. أرقام التفاح:

Apple الأرقام عبارة عن برنامج لتحرير وإنشاء جداول البيانات يعمل بنظام iOS. يأتي في الغالب مثبتًا مسبقًا مجانًا مع ملفات Apple أجهزة الكمبيوتر. واحدة من أفضل ميزات Numbers هي واجهته النظيفة وسهلة الاستخدام والحديثة. بخلاف Excel ، يتم تحميل Numbers كلوحة فارغة لا نهائية تتيح لك وضع الجداول أينما تريد ، بما في ذلك جنبًا إلى جنب. يأتي الرقم مع العديد من القوالب المضمنة حتى تتمكن من تشغيل مهامك الروتينية بسهولة. تقدم لك الأرقام قائمة نظيفة يمكنك بناء بياناتك عليها بأي طريقة تراها مناسبة.

دلائل الميزات

يمكنك بسهولة كتابة بياناتك بصوتك باستخدام ميزة الصوت.

يمكنك تمييز المقارنات بسهولة باستخدام مخططات الرادار.

يمكنك تحويل خط اليد إلى نص عند استخدام iPad و Apple قلم.

تقوم أداة تحليل البيانات القوية لهذا البرنامج بتحويل البيانات إلى أنماط اتجاه وجداول محورية.

باستخدام XLOOKUP ، يمكنك البحث عن قيم في الأعمدة والصفوف ، أو البحث عن التطابقات التامة أو التقريبية أو الجزئية.

قم بتطبيق لون أو تدرج أو صورة على خلفية أي ورقة أو على النص الخاص بك أو على أي شكل.

باستخدام وضع القراءة فقط الفعال ، يمكنك تصفح جدول البيانات ، وكذلك التكبير والتصغير دون تعديل البيانات عن طريق الخطأ.

الايجابيات

يحتوي على العديد من الميزات المتقدمة مقارنة ببرنامج Excel والأوراق.

واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص.

قوالب مختلفة للاختيار من بينها.

لديها مكتبة الأشكال الخاصة بها.

لديه ميزة تحرير كائن دقيقة.

سلبيات

نمذجة البيانات معقدة بالنسبة للمبتدئين.

من الصعب مشاركة البيانات مع غير مستخدمي iOS.

ليس لديها نسخة تجريبية مجانية.

6. أوراق ZOHO:

Zoho Sheets هو برنامج محرر جداول بيانات قائم على الويب بالكامل. إنها تشبه إلى حد ما أوراق Google نظرًا لبعض ميزاتها التعاونية. يأتي مع التأليف المشترك في الوقت الفعلي والدردشة وإصدارات الخلية الفردية وأذونات المشاركة. يمكنك إجراء تحليل البيانات من أي مكان باستخدام هذا المحرر المجاني عبر الإنترنت. أفضل جزء هو أن أوراق Zoho توفر أكثر من 350 وظيفة لمستخدميها لاستخدام البيانات أو تحريرها أو تصميمها أو تنسيقها كما يحلو لهم. لا يقتصر مستخدمو هذا البرنامج على أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم لأن التطبيق متاح للتنزيل لكل من مستخدمي iOS و Android.

دلائل الميزات

يمكن الوصول إليه من أي مكان ؛ الجوال وسطح المكتب والويب.

لديه ميزات التعاون في الوقت الحقيقي.

يوفر إمكانية التخزين السحابي للمستندات التي تم تحريرها.

قم بتمييز أجزاء معينة من بياناتك باستخدام التنسيقات الشرطية وتمثيل سلسلة البيانات الخاصة بك باستخدام مقاييس الألوان ومجموعات الرموز في الخلية.

حدد من يمكنه عرض خلايا الصيغة الخاصة بك ومن لا يمكنه ذلك ، واسمح بتصدير الملفات فقط عندما ترغب في ذلك.

يتيح لك تكامل Zoho Sheet مع Zoho Forms إنشاء النماذج وتحريرها ونشرها ، ثم جمع البيانات مرة أخرى في جداول البيانات الخاصة بك.

الايجابيات

التكامل مع نماذج Zoho لاستخراج البيانات مباشرة.

التكامل مع Zoho Drive لحفظ المستندات المحررة تلقائيًا.

يقدم القوالب.

خيارات تنسيق البيانات وجداول البيانات المختلفة.

تشفير المشاركة.

سلبيات

ميزات محدودة لتصور البيانات

الميزات المميزة مدفوعة الثمن ومكلفة.

سيستغرق بعض الوقت لمعرفة ميزات هذا التطبيق.

7.

GRIST:

Grist هو محرر جداول بيانات عبر الإنترنت وبرنامج لتحليل البيانات. إنه برنامج إدارة بيانات قائم على السحابة. يمكن لهذا البرنامج تحويل مجموعة مملة من بيانات الجدول إلى مخططات جذابة. كما يسمح للمستخدمين بتصميم الحاجيات الخاصة بهم. يمكن استعراض جميع البيانات وجداول البيانات على لوحة معلومات سهلة القراءة. كما أنه يركز بشكل كبير على البيانات ويوفر للمستخدمين الأدوات اللازمة لإنشاء مخططات وتقارير ديناميكية بالإضافة إلى مشاركة البيانات باستخدام أدوات التعاون. يمكن لمسؤول جدول البيانات أيضًا تعيين مستخدمين معينين لخلايا بيانات معينة. يسمح النظام الأساسي أيضًا بتصدير الجداول والبيانات ويمكن أيضًا أن يتكامل مع Zapier.

دلائل الميزات

تحويل جداول البيانات إلى قاعدة بيانات علائقية في دقائق

قم بتخصيص التخطيطات عالية الإنتاجية باستخدام واجهة مستخدم السحب والإفلات

تكامل Zapier.

نسخ احتياطي تلقائي.

يوفر إمكانية التخصيص.

الايجابيات

واجهة سهلة الاستخدام للغاية.

سهولة التخصيص.

يسمح للمستخدمين باستخدام صيغ بيثون.

تطبيق قاعدة البيانات الهجينة.

سلبيات

يتطلب المرء خبرة فنية لاستخدام هذا التطبيق.

قوالب محدودة.

8. هوائي:

Airtable هو برنامج هجين لتخزين البيانات والوصول إليها حيث يجمع بين ميزات برنامج جداول البيانات وقاعدة البيانات. يسمح لمستخدميه بتحويل بياناتهم المخزنة إلى تطبيقات قوية مع معرفة قليلة أو معدومة بالشفرة. لذلك إذا كنت تبحث عن برنامج لإدارة وتحويل وتحليل كميات هائلة من البيانات ، فقد يكون Airtable هو الاختيار المناسب لك. يتميز Airtable بواجهته البديهية وميزاته المتطورة في قائمة برامج جداول البيانات. على الرغم من كونه برنامجًا هجينًا قويًا ، إلا أن Airtable لديه جميع الميزات التي تتوقعها من حل جداول البيانات ، مثل القدرة على إنشاء جداول محورية ورسوم بيانية ، واستخدام الصيغ ، وتلخيص القيم ، إلى جانب الكثير من ميزات إدارة المشاريع والتعاون.

دلائل الميزات

تتيح لك القوالب المعدة مسبقًا إجراء عمليات تحرير روتينية وإنشاء قاعدة بيانات بسهولة

يمكن تخصيصها بسهولة حسب الاحتياجات.

يمكن للفرد تحرير مستويات الأذونات لكل مستخدم معين ، مما يجعل التعاون آمنًا

يسمح بالتكامل والمكونات الإضافية ويأتي مع عدد لا يحصى من القوالب المضمنة

يمكن تخزين كمية هائلة من البيانات وتحليلها في نفس الوقت.

تسمح الواجهة البديهية بمعالجة البيانات بسهولة.

الايجابيات

يسمح بالتعاون السهل.

يمكن تحويل البيانات إلى تطبيقات.

تقدم لوحات كانبان العادية.

يوفر العديد من القوالب المضمنة.

يوفر أيضًا مخططي الإنتاجية بالإضافة إلى جداول البيانات.

سلبيات

يمكن أن يكون من الصعب تعلم كيفية الاستخدام.

قد لا يكون Airtable كافيًا إذا كنت تتعامل بانتظام مع المهام المعقدة.

يفتقر إلى سهولة الاستخدام.

9.

QUIP:

Quip هي أداة إنتاجية مبتكرة تجمع بين ميزات جداول البيانات والوثائق والدردشة الجماعية. إنه أمر رائع للشركات والأفراد الذين يعتمد عملهم على التعاون. يحتفظ Quip بالتحديثات الحية لجميع التعديلات التي قام بها المحررون. إنها مساحة عمل مركزية حيث يمكن لجميع أصحاب المصلحة التعليق والتحرير والمشاركة في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إضافة أصحاب المصلحة الخارجيين ، مثل الشركاء أو الموردين أو حتى عملائك ، لإبقاء الجميع على نفس الصفحة ، وضمان الأمان من خلال إدارة الوصول إلى البيانات وإمكانية رؤيتها.

دلائل الميزات

تتيح مزامنة البيانات ثنائية الاتجاه رؤية سجلات Salesforce الحية والقوائم والتقارير وحتى بيانات Tableau CRM التي تضمن أن الفرق تعمل دائمًا مع أحدث المعلومات.

تعاون نهائي مع تحديث مباشر للتحرير والتعليقات.

يمكنك إنشاء القوالب الخاصة بك مع ساخرة.

يمكنك الوصول إلى جميع المستندات الخاصة بك أثناء التنقل باستخدام تطبيق Quip للهاتف المحمول.

خيارات قالب مدمجة متنوعة.

الايجابيات

يقدم اختصارات لوحة المفاتيح لمعظم خيارات القائمة.

يضم أكثر من 400 وظيفة مدمجة.

يمكن إنشاء المخططات فقط عن طريق تحديد نطاق بيانات معين.

يوفر قوالب مضمنة لمختلف المهام.

أداة تعاونية للغاية.

سلبيات

ثقيل على موارد النظام.

يمكن أن يستغرق بعض الوقت للتعلم.

10.

LIBREOFFICE CALC:

Calc هو محرر جداول بيانات مجاني مدعوم من Libreoffice. إنه خيار قوي يجب مراعاته إذا كنت تبحث عن بديل مجاني للتشغيل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من نظام قائم على الويب. ترشدك المعالجات المدمجة إلى اختيار واستخدام مجموعة شاملة من الميزات المتقدمة. يمكنك أيضًا تنزيل القوالب من مستودع قوالب LibreOffice ، للحصول على حلول جداول البيانات الجاهزة. يحتوي Calc على وظائف محدودة مقارنة بالخيارات المتوفرة في القائمة حتى الآن. إنها أداة رائعة إذا كنت تستخدمها لمشاريع شخصية أو إذا كنت طالبًا.

دلائل الميزات

تسهل ميزة DataPilot في Calc نسخ البيانات من قاعدة بيانات الشركة.

الرسوم البيانية سهلة الإنشاء.

يمكنك إضافة أشرطة أدوات جديدة إلى الواجهة للوصول إلى ما تحتاج إليه.

يحتوي Calc على أكثر من 300 ميزة مثل أداة DataPilot التي تسمح لك بتجميع البيانات الأولية وإعادة توظيفها في جداول البيانات الخاصة بك.

الايجابيات

لديه واجهة بديهية وسهلة الاستخدام.

يتم ترتيب الميزات الروتينية بحيث يسهل الوصول إليها.

يحتوي على 300+ ميزات رائعة.

يضم مكتبة من القوالب.

سلبيات

يستغرق إنشاء الرسوم البيانية وقتًا طويلاً حقًا.

التصميم قديم.

تخزين سحابي محدود.

ما هو البرنامج الأفضل لك؟

حسنًا ، لا يمكننا حقًا الإجابة عن هذا السؤال لك! عند تحديد الخيار المناسب لك ، تحتاج إلى تحليل احتياجاتك. على سبيل المثال ، إذا كنت مستخدمًا خفيفًا ويومًا لأشكال البيانات المجدولة ، فقد يكون الحساب هو الاختيار المناسب لك. إذا كنت تريد المزيد من الخيارات حول معالجة البيانات ، فأنت بحاجة إلى البحث عن البرامج التي توفر الأدوات اللازمة لذلك. لقد قدمنا ​​لك قائمة بأفضل برامج جداول البيانات التي يمكنك اختيارها لنفسك. انتقل إلى اليمين وقم بتقييم الخيارات وفقًا لاختيارك!