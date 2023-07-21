ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل خدمات استضافة المواقع الرخيصة في عام 2023

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لا يتعين على مضيف الويب الجيد كسر محفظتك!

نحن جميعًا على دراية بأهمية استخدام مضيف ويب جيد والغرض منه. هناك عدد من الميزات التي تتحد معًا لتكوين مضيف ويب جيد. ماذا لو قلنا لك أن القدرة على تحمل التكاليف والأداء يمكن أن يجتمعا معًا؟ نعم هذا صحيح!

بالنسبة إلى مواقع الويب الجديدة تمامًا ، تعد استضافة الويب الرخيصة خيارًا ممتازًا. عندما تبدأ للتو ، لا يجب أن تكلف الاستضافة من الدرجة الأولى الكثير. الاستضافة الرخيصة ستنجز المهمة. يعد العثور على قدر كبير من مزود استضافة حسن السمعة أمرًا ضروريًا لضمان عدم تأثر أداء موقع الويب الخاص بك وسرعته وجودته. يمكنك توفير المال على أفضل خدمات استضافة الويب الرخيصة دون التضحية بالميزات أو الأداء.

قد يستغرق البحث عن ميزات مضيفي الويب المختلفين في السوق وتجميعها ومقارنتها وقتًا طويلاً. كن مطمئنًا أننا وفرنا لك وقتًا ثمينًا!

لقد قمنا بتجميع قائمة بخيارات استضافة الويب بناءً على السعر وقوة الحوسبة وخدمة العملاء.

ستجد أدناه وصفًا للبدائل ذات الأسعار المعقولة والمليئة بالميزات لمضيفي الويب.

ما هي استضافة المواقع؟

مضيفو الويب هم مقدمو خدمة يخصصون مساحة على خوادم مواقع الويب للمستخدمين لتخزين المحتوى الخاص بهم. يمكن الوصول إلى محتوى موقع الويب الخاص بك عبر الإنترنت من خلال خدمة استضافة الويب. استضافة موقع على شبكة الإنترنت تكلف المال. يمكنك استئجار مساحة على خادم فعلي لتخزين جميع ملفات وبيانات موقع الويب عند شراء خطة استضافة. يتم توفير تكنولوجيا وموارد موقع الويب الخاص بك من قبل مضيفي الويب من أجل التشغيل الآمن والفعال.

إنهم مسؤولون عن الحفاظ على وظائف الخادم ، وتنفيذ إجراءات الأمان ، والتأكد من أن متصفحات الزوار تتلقى بنجاح البيانات مثل النصوص والصور والملفات الأخرى. موقع الويب الخاص بك ليس أكثر من مجموعة من ملفات الوسائط والصور المختلفة. نتيجة لذلك ، تقوم بتخزين جميع ملفاتك عن طريق استئجار مساحة على خادم ويب. ستحصل أيضًا على الدعم وحسابات البريد الإلكتروني وصيانة الخادم وغير ذلك الكثير من مضيف الويب الخاص بك. سيوفرون لك أيضًا الأدوات التي تجعل من السهل عليك إدارة الخادم الخاص بك حتى إذا كنت لا تعرف الكثير عن التكنولوجيا.

أنواع استضافة المواقع

الخوادم عبارة عن أجزاء قوية من الأجهزة التي تحتوي على مواقع الويب والبيانات المتعلقة بها ويتم استضافة مواقع الويب. يتم توفير التكنولوجيا ومساحة الخادم اللازمة للوصول إلى موقع الويب الخاص بك عبر الإنترنت بواسطة مضيفي الويب.

يمكن للمستخدمين البحث عن موقع الويب الخاص بك وعرض صفحاته عبر الإنترنت بفضل هذا. كل موقع فريد من نوعه. لهذا السبب هناك مجموعة متنوعة من الخوادم التي تناسب المتطلبات المختلفة. ومع ذلك ، تستخدم بعض مواقع الويب مضيفها الخاص فقط.

هناك أربعة أنواع رئيسية من مضيفي الويب:

استضافة مشتركة- النوع الأساسي لاستضافة الويب هو الاستضافة المشتركة. إنه قرار ذكي والأكثر مثالية للمواقع الصغيرة أو على مستوى الأقسام. لهذا السبب لا تزال الاستضافة المشتركة ميسورة التكلفة. من خلال تقسيم الأصول ، يكون ذلك أقل تكلفة على الويب. نتيجة لذلك ، سيكون لكل موقع ويب على الخادم عدد معين فقط من الموارد ، والتي سيتم تحديدها من خلال خطة الاستضافة الخاصة بهم. هذا النوع من خطط الاستضافة رائع للمبتدئين والمواقع الصغيرة. إنها فعالة من حيث التكلفة نسبيًا ولا تتطلب معرفة تكنولوجية شديدة لتشغيل المواقع وتشغيلها.

النوع الأساسي لاستضافة الويب هو الاستضافة المشتركة. إنه قرار ذكي والأكثر مثالية للمواقع الصغيرة أو على مستوى الأقسام. لهذا السبب لا تزال الاستضافة المشتركة ميسورة التكلفة. من خلال تقسيم الأصول ، يكون ذلك أقل تكلفة على الويب. نتيجة لذلك ، سيكون لكل موقع ويب على الخادم عدد معين فقط من الموارد ، والتي سيتم تحديدها من خلال خطة الاستضافة الخاصة بهم. هذا النوع من خطط الاستضافة رائع للمبتدئين والمواقع الصغيرة. إنها فعالة من حيث التكلفة نسبيًا ولا تتطلب معرفة تكنولوجية شديدة لتشغيل المواقع وتشغيلها. استضافة VPS- إنها تعني الخادم الافتراضي الخاص. سيستمر موقع الويب الخاص بك في مشاركة خادم واحد مع مواقع الويب الأخرى عند استخدام خادم خاص افتراضي. ومع ذلك ، هناك عدد أقل بكثير من مواقع الويب التي ستشاركها معها. يأتي الاسم من حقيقة أن عدة خوادم افتراضية تشكل الخادم الرئيسي. يمكن لمواقع الويب الفردية تخصيص هذه الخوادم الافتراضية. يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تستطيع تحمل تعطل موقع الويب اختيار استضافة VPS بدلاً من ذلك. إنه اختيار ممتاز لأصحاب مواقع الويب الذين تجاوزوا موارد خطة الاستضافة المشتركة. يمكن لمالكي مواقع الويب الذين يتمتعون بالدهاء التكنولوجي ويريدون تخصيص تكوين الخادم الخاص بهم الاستفادة من خادم خاص افتراضي.

إنها تعني الخادم الافتراضي الخاص. سيستمر موقع الويب الخاص بك في مشاركة خادم واحد مع مواقع الويب الأخرى عند استخدام خادم خاص افتراضي. ومع ذلك ، هناك عدد أقل بكثير من مواقع الويب التي ستشاركها معها. يأتي الاسم من حقيقة أن عدة خوادم افتراضية تشكل الخادم الرئيسي. يمكن لمواقع الويب الفردية تخصيص هذه الخوادم الافتراضية. يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لا تستطيع تحمل تعطل موقع الويب اختيار استضافة VPS بدلاً من ذلك. إنه اختيار ممتاز لأصحاب مواقع الويب الذين تجاوزوا موارد خطة الاستضافة المشتركة. يمكن لمالكي مواقع الويب الذين يتمتعون بالدهاء التكنولوجي ويريدون تخصيص تكوين الخادم الخاص بهم الاستفادة من خادم خاص افتراضي. استضافة مخصصة- في هذا النوع من الاستضافة خادم واحد مخصص لك وأنت فقط. إعدادات الخادم تقنية بالكامل وتحت سيطرة مواقع الويب المستضافة على خوادم مخصصة. يعود الأمر إليك فيما يتعلق بالبرامج والتكوينات وأي شيء آخر تحتاجه. تتطلب مواقع الويب على مستوى المؤسسة عادةً خطط استضافة مخصصة. نتيجة لذلك ، سيتلقى الخادم أكثر من 100000 زيارة شهرية ومقدار كبير من الإيرادات. تعد خطة الاستضافة المخصصة خيارًا جيدًا للشركات ومواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة لأنها تمنحهم تحكمًا كاملاً في الخادم الخاص بهم. سيكون الخادم المخصص مفيدًا لمواقع الويب التي تتطلب أعلى مستويات الأمان ، مثل تلك التي تخزن البيانات الطبية أو المالية.

في هذا النوع من الاستضافة خادم واحد مخصص لك وأنت فقط. إعدادات الخادم تقنية بالكامل وتحت سيطرة مواقع الويب المستضافة على خوادم مخصصة. يعود الأمر إليك فيما يتعلق بالبرامج والتكوينات وأي شيء آخر تحتاجه. تتطلب مواقع الويب على مستوى المؤسسة عادةً خطط استضافة مخصصة. نتيجة لذلك ، سيتلقى الخادم أكثر من 100000 زيارة شهرية ومقدار كبير من الإيرادات. تعد خطة الاستضافة المخصصة خيارًا جيدًا للشركات ومواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة لأنها تمنحهم تحكمًا كاملاً في الخادم الخاص بهم. سيكون الخادم المخصص مفيدًا لمواقع الويب التي تتطلب أعلى مستويات الأمان ، مثل تلك التي تخزن البيانات الطبية أو المالية. سحابة استضافة- تتضمن خطط الاستضافة السحابية عدة خوادم بعيدة. هناك واجبات مختلفة يتم تعيينها لكل خادم. ستتحمل الخوادم الأخرى على الشبكة هذه المسؤوليات وتلتقط فترة الركود إذا تعرض أحد الخوادم للخطر أو كان به مشكلة. سيكون لموقع الويب الخاص بك معدلات وقت تشغيل أعلى ووقت تعطل غير متوقع أقل بسبب أخطاء الخادم مع الخوادم السحابية. موقع الويب الخاص بك سيعمل بشكل جيد وسيظل سلسًا. يجب أن تفكر مواقع الويب للشركات المتوسطة والكبيرة التي تتوسع بسرعة في الاستضافة السحابية. خطة الاستضافة السحابية هي شيء يجب أن تفكر فيه إذا كنت تريد أن ينمو موقع الويب الخاص بك بشكل مطرد في الأشهر أو السنوات القادمة وإذا كانت حركة المرور الخاصة بك لا يمكن التنبؤ بها.

يمكنك اختيار نوع المضيف بناءً على حاجتك وحجم عملك بالإضافة إلى عدد الزوار الذين تتوقعهم والبيانات التي ترغب في تخزينها على المضيفين لموقعك. كما ذكرنا ، فإن الاستضافة المشتركة هي أكثر أنواع الاستضافة ميسورة التكلفة ، وبالتالي سنقوم بتجميع مواقع استضافة مختلفة مليئة بالميزات مع خطط ميسورة التكلفة والميزات التي تأتي مع كل خطة.

مضيفو الويب: مصطلحات مهمة

إذا كنت مبتدئًا في إنشاء مواقع الويب أو شراء المجالات ومضيفات الويب لأول مرة. هذا الجزء لك!

فيما يلي شرح سريع لبعض الميزات المهمة لمضيفي الويب:

مساحة التخزين- مقدار مساحة موقع الويب الخاص بك للوسائط والمحتوى في شكل ملفات.

مقدار مساحة موقع الويب الخاص بك للوسائط والمحتوى في شكل ملفات. النسخ الاحتياطية- القدرة على استعادة إصدار سابق من موقع الويب الخاص بك أو عنوان URL الخاص به ، مثل websitexyz.com.

القدرة على استعادة إصدار سابق من موقع الويب الخاص بك أو عنوان URL الخاص به ، مثل websitexyz.com. SSL- يتم توفير دعم SSL من قبل مضيف موثوق به لمنع العملاء من تغيير محتوى موقع الويب الخاص بك ولمنع الزوار من التفاعل معه.

يتم توفير دعم SSL من قبل مضيف موثوق به لمنع العملاء من تغيير محتوى موقع الويب الخاص بك ولمنع الزوار من التفاعل معه. مدة التشغيل- معدل تكرار إتاحة موقع الويب الخاص بك على الإنترنت. على سبيل المثال ، وقت التشغيل بنسبة 99.95٪ يعادل عدم توفر موقع الويب الخاص بك لمدة ساعتين ونصف فقط سنويًا.

معدل تكرار إتاحة موقع الويب الخاص بك على الإنترنت. على سبيل المثال ، وقت التشغيل بنسبة 99.95٪ يعادل عدم توفر موقع الويب الخاص بك لمدة ساعتين ونصف فقط سنويًا. انطلاق- المضيف الجيد يدعم التدريج. تُعرف نسخة طبق الأصل من موقع الويب المباشر الخاص بك باسم موقع التدريج. يتيح لك اختبار أي ميزات أو تغييرات رئيسية جديدة تريد إجراؤها في بيئة آمنة.

المضيف الجيد يدعم التدريج. تُعرف نسخة طبق الأصل من موقع الويب المباشر الخاص بك باسم موقع التدريج. يتيح لك اختبار أي ميزات أو تغييرات رئيسية جديدة تريد إجراؤها في بيئة آمنة. اِختِصاص- يسمح لك المضيف الجيد بإنشاء موقع من خلال اختيارهم لاسم المجال. يُعرف اسم موقع الويب باسم المجال ، أو ببساطة “المجال”. وهو ما يلي “www” أو “@” في عنوان البريد الإلكتروني. في عنوان موقع الويب.

يسمح لك المضيف الجيد بإنشاء موقع من خلال اختيارهم لاسم المجال. يُعرف اسم موقع الويب باسم المجال ، أو ببساطة “المجال”. وهو ما يلي “www” أو “@” في عنوان البريد الإلكتروني. في عنوان موقع الويب. مرور- المضيف الجيد قادر على تلبية حركة المرور غير المحسوبة على موقع الويب الخاص بك. هو عدد المستخدمين الذين يديرون موقعًا إلكترونيًا في كل مرة.

بالنسبة إلى مواقع الويب الجديدة تمامًا ، تعد استضافة الويب الرخيصة خيارًا ممتازًا. عندما تبدأ للتو ، لا يجب أن تكلف الاستضافة من الدرجة الأولى الكثير. الاستضافة الرخيصة ستنجز المهمة. يمكنك توفير المال على أفضل خدمات استضافة الويب الرخيصة دون التضحية بالميزات أو الأداء.

يعتمد مضيف الويب الذي تختاره كليًا على الطريقة التي تنوي استخدامها بها ، وبالطبع وضعك المالي. لقد أخذنا وقتنا في النظر في أفضل الخيارات في السوق من حيث القيمة والقدرة على تحمل التكاليف.

10+ أفضل استضافة مواقع رخيصة في عام 2023:

هنا أفضل مضيفات الويب الرخيصة في 2023. انتقل أدناه لمعرفة المزيد حول الخيارات والميزات المتاحة لكل خطة تسعير.

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1.

Hostinger – استضافة المواقع الرخيصة الأولى:

يوفر Hostinger أفضل نسبة من حيث القدرة على تحمل التكاليف والأداء لأي خيار آخر متاح في الوقت الحالي. يمكنك الحصول على أسعار معقولة ومواقع عالية الأداء عبر نفس النظام الأساسي مثل Hostinger. يوفر Hostinger خدمات استضافة الويب بأداء استثنائي. للمبتدئين والشركات الصغيرة ، يعد Hostinger سهل الاستخدام نسبيًا.

لدى Hostinger كل ما تحتاجه لبدء استخدام موقع ويب بأقل تكلفة ممكنة.

Hostinger متخصص في الخطط منخفضة التكلفة الجاهزة لاستضافة الويب ، ومليئة بالميزات ، ولديها قيود قليلة.

تعتبر هذه الخطط مثالية لمنشئي مواقع الويب المبتدئين.

يوفر خدمة عملاء سريعة وواعية.

نظرًا لأنه لا يعرض إعلانات على مواقع الويب التي يستضيفها ، سيجد العملاء أيضًا سهولة في استخدامه.

يقوم Hostinger أيضًا بعمل نسخة احتياطية من موقع الويب الخاص بك تلقائيًا في الوقت الفعلي في حالة وجود أي تحديثات أو مكونات إضافية للويب أو الأمان. الشيء الذي قد يبدو أنه سلبي لبعض الناس هو العقد. تطالب Hostinger بتوقيع عقد لمدة 48 شهرًا. وتجدر الإشارة إلى أن مضيفًا مشتركًا واحدًا سيكلف أقل من عقد مدته سنة واحدة مع مقدمي خدمات مضيفين آخرين.

2.

SiteGround – أفضل استضافة مواقع رخيصة:

يعد SiteGround أحد أشهر مزودي استضافة الويب. هناك حزمة هنا للجميع تقريبًا. استضافة WordPress استضافة مشتركة ، والاستضافة السحابية كلها مدرجة. يقدمون خططًا في مجموعة متنوعة من نطاقات الأسعار وخدمة العملاء الممتازة ومجموعة واسعة من خيارات الاستضافة.

SiteGround لديه ترتيب لك ، سواء كنت تدير مدونة صغيرة ، أو شركة متوسطة الحجم ، أو متجرًا ضخمًا على شبكة الإنترنت.

يوفر هذا البائع مجموعة شاملة من الميزات الخاصة بـ WordPress.

يتضمن ذلك عمليات النقل المجانية لمواقع WordPress والتثبيت بنقرة واحدة والتحديثات التلقائية.

SiteGround هو الخيار الأفضل للأفراد والشركات الصغيرة بميزانية محدودة.

تعتبر خطة تسعير هذا المضيف ميسورة التكلفة ، وتأتي مع خدمات وميزات استثنائية بسعر معقول.

3. HostGator:

على الأقل عند الاشتراك في العروض الترويجية ، يعد HostGator أحد المضيفين في هذه القائمة بأقل الأسعار. تشتهر أيضًا بسرعاتها الفائقة وتكامل WordPress المباشر. عندما تقوم بالتسجيل لمزيد من الأشهر مع هذا المضيف ، تنخفض الأسعار.

يجب أن تساعدك أدوات التجارة الإلكترونية وطبقة المقابس الآمنة المجانية في حماية متجر عبر الإنترنت ، كما أن واجهة السحب والإفلات لمنشئ مواقع الويب تجعل من السهل تصميمه بسرعة. يمكن للمستخدمين إدارة كل شيء من الدلائل المحمية بكلمة مرور إلى صفحات الخطأ المخصصة باستخدام HostGator لـ cPanel كلوحة تحكم خاصة بهم. ليس لديهم مرحلي أو تخزين مؤقت ، لكن لديهم وظيفة إعادة توجيه URL ومدير رفض IP.

لا يتم توفير النسخ الاحتياطية بواسطة HostGator. تم التعاقد مع CodeGuard للتعامل مع النسخ الاحتياطية بدلاً من ذلك. سيُطلب من المستخدمين الاشتراك في خدمة مختلفة ، والتي ستكلفك 2.75 دولارًا أمريكيًا في الشهر. حافظ هذا المضيف على أدائه العالي على الرغم من تكلفته العالية. قام HostGator باستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية للشبكة الخاصة به لضمان أن زوار موقعك على الويب يمكنهم الوصول إليه بسرعة من أي مكان.

4. استضافة A2:

يعتبر هذا المضيف الأفضل للمواقع التي تركز بشكل رئيسي على منطقة آسيا وأوروبا حيث توجد معظم مراكز البيانات لهذا المضيف هناك. تشتهر A2 Hosting بسرعات أعلى من غالبية المضيفين المشتركين. بالإضافة إلى ذلك ، فهي ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام للمبتدئين.

يعتمد تسعير A2 Hosting على العروض الترويجية طويلة المدى للاشتراك والتي يمكنك من خلالها الاشتراك لفترة أطول من الوقت ودفع مبلغ أقل شهريًا. يتم توفير أقل سعر من خلال التسعير أعلاه ، والذي ينطبق بشكل أساسي على شروط ثلاث سنوات. هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في لوحة معلومات A2 Facilitating ، ولكن عندما تتوقف عن العمل ، يمكنك إرسال أحد المواقع في أي وقت من الأوقات.

يتم تضمين الأدوات الآلية للحماية من زيادة حركة المرور والتخزين المؤقت والنسخ الاحتياطي في بعض خطط الاستضافة المشتركة التي تقدمها A2 Hosting. أخيرًا ، تعتبر SSL المجانية مثالية لوجهات الأعمال التجارية عبر الإنترنت. إذا كنت غير راضٍ لأي سبب عن أداء موقع الويب الخاص بك ، فإنها توفر أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال في أي وقت. نظرًا لأن هذا فريد من نوعه في صناعة استضافة الويب ، فإن A2 يخفف بعض الانزعاج الناجم عن ارتفاع سعر هذا العرض.

5. الاسم رخيص:

مسجل اسم المجال المعروف ، يقدم Namecheap أيضًا إدارات تسهل الويب الاقتصادية. تأتي الخطط مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا وشهادة SSL مجانية للسنة الأولى. قد تكون الأسعار المعقولة جذابة للشركات الصغيرة ، لكن التخزين المحدود للطبقات الأساسية ودعم العملاء يأتي بسعر. من ناحية أخرى ، قد يكون Namecheap كافياً لأولئك الذين لا يحتاجون إلى تكوينات معقدة. واحدة من أرخص شركات الاستضافة هي Namecheap.

تكلف خطة الاستضافة المشتركة الأكثر تكلفة 1.58 دولار شهريًا. استضافة VPS واستضافة الموزعين واستضافة الخوادم المخصصة واستضافة WordPress كلها تأتي بأسعار معقولة. إذا كنت تبحث عن استضافة ميسورة التكلفة ولكنك تريد خدمة جيدة ، فإن Namecheap هو الخيار الأفضل.

الأفراد ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والفنانين هم جميعًا أمثلة على ذلك. يعد Namecheap خيارًا جيدًا للشركات منخفضة الميزانية التي لا ترغب في دفع الكثير مقابل الاستضافة. إنه سهل الاستخدام ، والدعم يمكن الاعتماد عليه ومفيد. يمكن تقليل وقت التحميل ، على الرغم من السرعات العالية.

6. DreamHost:

تقدم DreamHost استضافة ويب مشتركة غير مكلفة ، كما أنها تحافظ أيضًا على أسعار أقل من المنافسة عند وصول فترة التجديد الخاصة بك ؛ بعد الفترة الترويجية ، ترتفع الخطة التمهيدية فقط إلى 6.99 دولارات شهريًا. تحصل على أفضل الأسعار دون المخاطرة بالتسجيل في الاشتراك لفترة طويلة. تأتي جميع خطط الاستضافة أيضًا مع ميزات لا يتم تضمينها دائمًا في مضيفات الويب الرخيصة.

يمنحك DreamHost وصولاً مباشرًا إلى منشئ موقع الويب الخاص بك ، وإدارة المجال ، واستضافة أساسيات من خلال لوحة تحكم مخصصة. يأتي WordPress مثبتًا مسبقًا في حالة ترحيلك من مضيف مختلف مجانًا.

يوفر DreamHost جميع عملاء التسهيلات المشتركين لديهم سعة غير محدودة لنقل البيانات ، وسعة غير محدودة ، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام ، ومثبت موقع علامة واحدة ، وتأمين أمان مجاني ، وأمان SSL مجاني ، وتعزيزات محوسبة ، وهذه هي البداية فقط. التناقض الأساسي بين DreamHost والمتنافسين مثل Bluehost أو HostGator هو أن DreamHost لا يستخدم cPanel ، وهي لوحة تحكم قياسية في الصناعة. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على لوحة القيادة الفردية الخاصة به والتي يسهل استخدامها إلى حد ما.

7. BlueHost:

BlueHost هو مزود آخر حسن السمعة وبأسعار معقولة لخدمات استضافة الويب. إنه يوفر خططًا في حدود ميزانيتك بالإضافة إلى ميزات استثنائية تسمح لعملك بالتوسع بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك ، يقدمون خدمات استضافة WordPress يديرها الخبراء والتي تدعم نمو وتوسع مواقع عملائهم.

باستخدام BlueHost ، يمكنك استخدام صفيفات محرك SSD ، والتخزين المؤقت من جانب الخادم ، وقدرة الخادم الخاص بك على التوسع تلقائيًا استجابةً لزيادة الطلب على حركة المرور.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين سرعة التنفيذ.

يقدم Bluehost أيضًا لوحة تحكم مخصصة يمكن أن تجعل إدارة موقع الويب أسهل.

Bluehost هو أحد أفضل مقدمي خدمات الاستضافة.

لديهم منشئ موقع ويب ، تثبيت مكون إضافي بنقرة واحدة ، ودعم متاح على مدار الساعة.

8. يونوس:

في خضم سوق مزدحم لمضيفي الويب ، يعد IONOS خيارًا آخر يمكن الاعتماد عليه. إذا كنت تبحث عن خيار مباشر ، فإن IONOS يعد خيارًا جيدًا لاحتياجات استضافة الويب المناسبة للميزانية. يوفر IONOS منتجًا قويًا بأداء وميزات محترمة دون أي زخرفة. من أجل ضمان عدم تفويت عملائنا على أداء الموقع ، فإن المهمة الحالية هي تحديد موقع مضيف ميسور التكلفة يوفر معظم الميزات.

بعد قولي هذا ، يوجد لدى IONOS 15 مركزًا للبيانات في جميع أنحاء العالم ، ويعتمد أداء المواقع على الخادم الذي يتم استخدامه. من خلال جعل عملية إنشاء موقع ويب أسهل بالنسبة لك ، فإن المضيف الجيد سيجعل حياتك أسهل. يمكن لـ 1 & 1 IONOS القيام بالكثير لجعل خدمته أسهل في الاستخدام نظرًا لأنه يلبي احتياجات أصحاب الأعمال الصغيرة وكذلك الأشخاص الذين بدأوا للتو في مجال التكنولوجيا. 1 & 1 Ionos هو خيار جيد للشركات التي تبحث عن استضافة مع الكثير من الميزات بسعر جيد.

9. Inmotion Hosting:

تقدم استضافة InMotion كلاً من خطط الاستضافة المشتركة المتواضعة ، بالإضافة إلى تسهيلات WordPress المتواضعة. ومع ذلك ، نظرًا لأنها الخيار الأقل تكلفة ، سنركز على الخطط المشتركة لهذا المنشور. باستخدام أدوات الإعداد ، تثبيت WordPress الذي يمكن إكماله بنقرة واحدة ، والتكامل مع أدوات Google Workspace ، يعد إعداد InMotion Hosting بسيطًا لجميع المستخدمين.

لوحة القيادة سهلة الاستخدام إلى حد ما ، ولكن الميزات المجانية مثل SSL ومجموعة الأمان وعناوين البريد الإلكتروني هي السبب الرئيسي الذي يجعلنا نحب InMotion Hosting. يمكنك تصميم موقع الويب الخاص بك بسرعة باستخدام سمات مُعدة مسبقًا باستخدام منشئ مواقع الويب اللائق في InMotion.

يتم تضمين أرصدة إعلانية مجانية ونطاق ترددي غير محدود و cPanel ودعم في جميع خطط استضافة InMotion. يعد التثبيت المسبق لـ Joomla أو WordPress أو PrestaShop أحد الخيارات. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن كل خطة عمليات نقل مجانية للموقع الإلكتروني واسم مجال مجاني للسنة الأولى. توجد خوادم بيانات هذا المضيف في الولايات المتحدة فقط.

10. استضافة GoDaddy:

GoDaddy ، أحد أشهر بائعي أسماء النطاقات في العالم ، هو مضيف ويب رائع يمنحك الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب بسرعة. مع ميزات البريد الإلكتروني لـ Microsoft Office المتكاملة وخدمة العملاء الممتازة ، تعد GoDaddy خدمة استضافة ويب موثوقة.

يعد GoDaddy أحد أكبر مسجلي أسماء النطاقات. يتوفر لك أي امتداد نطاق تقريبًا من خلالهم: .net و .com و .org و .law وحتى. اليوم. نطاق A.com ليس الأرخص ، حيث تكلف 14.99 دولارًا للسنة الأولى و 19.99 دولارًا بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر خطط الاستضافة المشتركة في GoDaddy. عند التجديد ، ستعيدك إلى ما بين 8.99 دولارًا و 24.99 دولارًا. ستشارك خادمًا مع عملاء آخرين عند استخدام هذا النوع من خدمة الاستضافة. إنه مناسب للمشروعات المتوسطة الحجم التي لا تتطلب خوادم قوية.

يستخدم GoDaddy الإصدار القياسي من cPanel لمهام الإدارة المتقدمة. هذا يجعل من السهل العثور على جميع وحدات الإدارة الرئيسية ، مثل مدير الملفات وحسابات البريد الإلكتروني والمجالات والبرامج وقواعد البيانات.

كيف أختار أفضل مضيف ويب رخيص؟

اختيار مضيف الويب الصحيح له قيمة كبيرة. أكثر من ذلك ، يعد اختيار أفضل مضيف ويب أمرًا بالغ الأهمية لعملك. يمكنك المقارنة بين قيمة التخزين التي يقدمها مضيفون مختلفون ، وإلقاء نظرة على خيارات تخزين SSD الخاصة بهم في كل خطة.

حدد عدد المجالات ومواقع الويب التي ترغب في الحصول عليها لعملك وقارن بين عدد المضيفين الذين يقدمون تسجيلًا مجانيًا للنطاق. قم بتقييم ما إذا كان مضيف ويب معين يوفر أداة أساسية لمتجر ويب عبر الإنترنت. والأهم من ذلك ، ابحث عن وقت التشغيل للمضيفين في خطط تسعير مختلفة (لا تلتزم أبدًا بأي شيء أقل من 99٪).

ابحث عن موقع مراكز البيانات الخاصة بهم أيضًا. يجب عليك أيضًا تقييم المضيفين على أساس معدل استجابة دعم العملاء. ما مدى فعاليتهم في العودة إلى عملائهم واستفساراتهم. لا يكون مضيفو الويب عند نقطة السعر هذه دائمًا منفتحين وصادقين بشأن الأجهزة التي يستخدمونها للاستضافة المشتركة ، لذلك إذا كانت هذه المواصفات الفنية مهمة بالنسبة لك ، فقد تحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث.

تأكد من أن خطة استضافة الميزانية تتضمن تخزين SSD وأدوات إدارة البريد الإلكتروني والمجال وإدارة cPanel أو Plesk للحصول على أفضل قيمة.

إذا علقت في تحديد المضيف الذي قد يكون مناسبًا لك بسبب الخيارات المناسبة المتعددة ، يمكنك دائمًا التحقق من المراجعات من المستخدمين الحاليين للحصول على منظور حقيقي حول كيفية عمل المضيف!