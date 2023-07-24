ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل طريقة لجلب المكافآت لكسب المزيد من النقاط بسرعة

إذا كنت ترغب في كسب مكافآت لشراء البقالة والضروريات اليومية ، فمن المحتمل أنك تستخدم Fetch Rewards بالفعل.

Fetch Rewards هو أحد أكثر تطبيقات المكافآت شيوعًا ، ويتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية لشراء منتجات من العلامات التجارية الشريكة وتحميل إيصالك.

بشكل عام ، من الواقعي أن تربح من 5 إلى 10 دولارات نقدًا إضافيًا عن طريق تحميل إيصالاتك باستخدام Fetch Rewards كل شهر.

ولكن ، إذا كنت ترغب في زيادة عدد النقاط التي تحصل عليها شهريًا إلى الحد الأقصى ، فأنت بحاجة إلى معرفة بعض الاختراقات لـ Fetch Rewards.

من خلال هذه النصائح والحيل ، يمكنك بالتأكيد تحقيق أقصى استفادة من تطبيق المكافآت الرائد هذا.

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أفضل جلب المكافآت المأجورون للحصول على المزيد من النقاط

أستخدم Fetch Rewards منذ أكثر من عام لتوفير المزيد من المال على المصاريف اليومية ومحلات البقالة. وفي ذلك الوقت ، وجدت الكثير من الاختراقات والنصائح للحصول على المزيد من نقاط Fetch Rewards بمعدل أسرع من المعتاد.

وإذا كنت تقوم بمعظم التسوق لمنزلك ، أعتقد حقًا أنه يمكنك كسب الكثير من المكافآت إذا كنت تستخدم هذا التطبيق بشكل صحيح.

حان الوقت للغوص في كيفية الحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards مع هذه الاختراقات لـ Fetch Rewards.

1. استخدم الرمز الترويجي لجلب المكافآت

أحد أهم عمليات اختراق Fetch Rewards الأساسية هو استخدام رمز ترويجي عند التسجيل.

عادةً ما يمنح Fetch Rewards المستخدمين الجدد 2000 نقطة عند التسجيل باستخدام رمز إحالة Fetch Rewards ، وهو $ 2 في أموال مجانية.

إذا كنت بحاجة إلى رمز إحالة Fetch Rewards للدخول فيه اشتراك أو لم تدخل رمزًا بعد ، يمكنك استخدام الرمز الترويجي FRHELP للحصول على 2000 نقطة Fetch Rewards مجانًا!

2. جرب جلب الإيصالات الإلكترونية للمكافآت

تتمثل إحدى طرق اختراق Fetch Rewards الأحدث في استخدام ميزة الإيصالات الإلكترونية لكسب نقاط لإيصالات التسوق عبر الإنترنت.

يحتوي Fetch Rewards على قائمة بالمتاجر المؤهلة للإيصال الإلكتروني ، بما في ذلك:

Amazon (لا يشمل الاشتراك والحفظ ، Prime Now ، Amazon المخزن Amazon طلبات المخزن الطازجة)

Apple

افضل شراء

CVS

DoorDash

طعام الأسد

GrubHub

HEB

الكحل

كروجر

لوي

ميسي

ميجر

مكتب ديبوت

بيتكو

بيتسمارت

طريق امن

سيفورا

هدف

مستودع المنزل

أوبر إيتس

والجرينز

وول مارت (لا يشمل أجر وول مارت)

بعد ذلك ، كل ما عليك فعله هو توصيل حساب Fetch Rewards الخاص بك بعنوان البريد الإلكتروني حيث يتم إرسال إيصالات التسوق عبر الإنترنت.

يحتوي Fetch Rewards على زر “مسح صندوق الوارد” الذي تضغط عليه ، وإذا عثرت Fetch Rewards على إيصال إلكتروني مؤهل في صندوق الوارد الخاص بك ، فإنك تكسب تلقائيًا نقاطًا مقابل ذلك.

فقط لاحظ أن برنامج الإيصال الإلكتروني لديه بعض القواعد.

يجب أن تكون الإيصالات الإلكترونية لمكافآت الجلب المؤهلة:

لا يزيد عمره عن 14 يومًا

من بائع تجزئة مدعوم (انظر القائمة أعلاه)

كن من عنوان بريدك الإلكتروني الأصلي وليس من بريد إلكتروني مُعاد توجيهه

لاحظ أيضًا أن استخدام ملحقات التسوق المختلفة مثل راكوتين أو كابيتال وان للتسوق قد يكون أفضل من Fetch Rewards إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت فقط.

قراءة إضافية – إحضار المكافآت مقابل Ibotta.

3. استخدام عروض خاصة لجلب المكافآت

واحدة من أفضل الطرق للحصول على الكثير من النقاط على Fetch Rewards هي استخدام علامة تبويب العروض الخاصة.

تدفع لك معظم إيصالات Fetch Rewards أقل من دولار واحد عند تحميلها. ولكن ، من خلال علامة تبويب العروض الخاصة ، يمكنك العثور على الكثير من العروض التي تدفع 1000 إلى 5000 نقطة لشراء نوع معين من المنتجات من علامة تجارية..

يوضح هذا الفيديو من خبير تطبيقات المكافآت Saving With Christina كيفية عمل Fetch ، وكذلك كيفية المطالبة بالعروض الخاصة للحصول على المزيد من النقاط.

يتطلب هذا عملاً أكثر قليلاً من عروض Fetch Rewards العادية التي تدفع لك ما دمت تشتري من علامة تجارية شريكة ، لكن المكافأة تستحق ذلك.

إلى جانب ذلك ، هذه هي نفس العملية التي تستخدم فيها تطبيقات المكافآت الأخرى مثل Checkout 51 وتطبيق Drop ، لذلك لا يتطلب الأمر الكثير من العمل الإضافي.

4. استخدام تطبيقات متعددة لمسح الإيصالات

على الرغم من أن اختراق Fetch Rewards قد يفاجئك ، إلا أن إحدى أفضل الطرق للحصول على المزيد من نقاط الجلب في تجربتي هي المزج بين تطبيقات كسب المال الأخرى.

لا تتيح لك Fetch Rewards دائمًا تحميل الإيصالات إليها إذا قمت بتحميلها إلى تطبيقات المكافآت الأخرى. ولكن ، هناك الكثير من التطبيقات المتوافقة ، لذلك يجدر تحميل الإيصالات إلى Fetch Rewards ثم تجربة تطبيقات أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكنك مضاعفة النقاط.

تتضمن بعض تطبيقات المكافآت الأخرى التي تقوم بفحص الإيصالات التي يمكنك تجربتها:

لي YouTube يشارك الفيديو بعضًا من تطبيقات المكافآت المفضلة لدي ، لذا يمكنك مشاهدة هذا الفيديو لمزيد من الأفكار للبدء.

أنا شخصياً أستخدم Checkout 51 و Ibotta و Swagbucks في الغالب جنبًا إلى جنب مع Fetch Rewards. ولكن يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من التطبيقات للعثور على المجموعة التي تناسب عادات التسوق الخاصة بك.

فقط تأكد من اختبار اختراق Fetch Rewards بإيصال ليس ذا قيمة عالية جدًا فقط في حالة إلغاءه عند تحميله على تطبيقات متعددة.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات مثل جلب المكافآت.

5. الانضمام إلى النوادي للحصول على مزيد من النقاط

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards ، فيمكنك دائمًا محاولة الاشتراك في أندية مختلفة لكسب المزيد.

على سبيل المثال ، يمكنك الانضمام إلى برنامج Pepsi Tasty Rewards لكسب نقاط إضافية عند شراء المنتجات المؤهلة. الشيء نفسه ينطبق على برنامج Huggies Rewards +.

التسجيل في هذه النوادي مجاني تمامًا. ولكن إذا كنت تقوم بالكثير من التسوق في هذه الأنواع من العلامات التجارية ، فإن الأمر يستحق الاشتراك في النادي لكسب أكبر قدر ممكن.

6. تعرف ما هي أنواع عمل الإيصالات

هناك اختراق مهم آخر لـ Fetch Rewards يجب تدوينه وهو معرفة النوع الدقيق للإيصالات التي تكسب نقاطًا حتى تعرف أيها يجب حفظه.

بالنسبة للمبتدئين ، لديك 14 يومًا فقط لتحميل صورة إيصال بعد إجراء عملية الشراء. بالنسبة للإيصالات المؤهلة ، تقبل Fetch Rewards تقريبًا أي نوع من الإيصالات.

الإيصالات التي لا تقبلها Fetch Rewards تشمل:

تذاكر فيلم وحفل موسيقي وتجربة

تذاكر الطيران

إيصالات المرتجعات

الإيصالات من مزودي الخدمة (كهربائيين ، صالونات ، إلخ)

خذ قسائم الطعام التي لا تسرد من أين أتوا

إيصالات مكررة

نصيحة محترف: تحميل الإيصالات من المتاجر المؤهلة إلى جانب محلات البقالة. تقبل Fetch Rewards تقريبًا أي نوع من الإيصالات باستثناء الإيصالات غير المؤهلة المذكورة أعلاه ، بحيث يمكنك الحصول على المزيد من النقاط عن طريق تحميل معظم الإيصالات بانتظام.

7. استبدال النقاط بسرعة

قد يكون من المغري تجميع الكثير من نقاط Fetch Rewards للاستفادة من بطاقة هدايا كبيرة ، ولكن في رأيي ، من الأفضل صرف النقود مقابل بطاقات الهدايا عندما تستطيع ذلك.

تحتوي Fetch Rewards على الكثير من بطاقات الهدايا التي يمكن استردادها بدءًا من 3 دولارات أو 5 دولارات ، لذلك يمكنك بالفعل الاستمتاع بمكافآتك في فترة زمنية قصيرة.

السبب الرئيسي لاختراق Fetch Rewards هو أنك تريد فقط صرف النقود في حالة حظر حسابك أو تعطيله لأي سبب من الأسباب.

هذه قاعدة أساسية عامة للحصول على أموال من مواقع الويب والتطبيقات ، و Fetch Rewards ليس استثناءً!

8. إحالة الأصدقاء

إذا قمت بإحالة الأصدقاء وأفراد العائلة إلى Fetch Rewards ، فستحصل أيضًا على نفس المكافأة من الرمز الترويجي.

إذا كان لديك عدد قليل من الأصدقاء ، فهذه صفقة سهلة من 2 إلى 10 دولارات لبعض نقاط Fetch Rewards المجانية ، لذلك يمكنك الاستفادة منها أيضًا.

وإذا كنت مدونًا أو مؤثرًا ، فيمكنك بالفعل جني الكثير من المال من خلال برنامج Fetch’s Ambassador الذي يدفع لك بنقاط لدعوة المستخدمين للانضمام.

أنا شخصياً أكسب ما بين 50 إلى 100 دولار شهريًا من خلال الترويج لـ Fetch على مدونتي ، وبما أنه تطبيق أستخدمه وأؤمن به ، فليس لدي مشكلة في الترويج له!

9. الوصول إلى حد استلام المكافآت

لا يعرف الكثير من الأشخاص هذا ، ولكن إحدى أفضل الطرق للحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards هي ببساطة استهداف حد الاستلام الأسبوعي.

تتيح لك Fetch Rewards تحميل 35 إيصالًا لكل سبعة أيام ، بحيث يمكنك بالفعل كسب الكثير من النقاط في أسبوع واحد.

للوصول إلى هذا الهدف ، اعتد على الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بك عند تسجيل المغادرة ومسحها ضوئيًا بمجرد وصولك إلى سيارتك أو العودة إلى المنزل. قد يستغرق اكتساب هذه العادة بعض الوقت ، لكن المزيد من عمليات مسح الإيصالات تعني المزيد من المال في نهاية اليوم.

10. أدخل اليانصيب

إذا كنت تشعر بأنك محظوظ ، فإن اختراق Fetch Rewards آخر يمكنك تجربته هو الدخول في مسابقات يانصيب مختلفة.

تروّج الشركة بانتظام للهدايا واليانصيب في تطبيقها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وغالبًا ما تكون الجوائز في نطاق عشرات أو مئات الآلاف من نقاط Fetch Rewards.

أنا شخصياً أعتقد Twitter هو أفضل مكان للبقاء على اطلاع دائم مع الهدايا المختلفة. وتغرد Fetch Rewards عادةً حول المسابقات الجارية وكيف يمكنك الفوز. تغريدة من Fetch Rewards حول الهبة المستمرة.

يمكن أن يعني الفوز بمنحة أو يانصيب بسهولة الحصول على نقاط بسرعة تتراوح بين 50 و 100 دولار دون أي جهد تقريبًا على الإطلاق.

فقط لاحظ أن بعض اليانصيب تتطلب نقاط إنفاق للدخول أو متابعة علامة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتطلب بعض اليانصيب شراء منتجات معينة للدخول.

11. إنشاء قائمة البقالة

اختراق بسيط آخر هو الاستمرار في التسوق بقائمة البقالة. يساعدك هذا على الالتزام بشراء المنتجات التي تريدها وتحتاجها فقط حتى لا تفرط في الإنفاق من أجل الحصول على المزيد من النقاط.

بعد كل شيء ، كسب 3000 نقطة جلب على 12 حزمة من Mountain Dew أمر رائع. ولكن إذا لم تشرب الصودا مطلقًا ، فلا فائدة من الذهاب لهذا العرض.

12. كسب نقاط الخمول

إذا كان حساب Fetch Rewards الخاص بك غير نشط لمدة 90 يومًا ، مما يعني أنك لم تقم بتحميل أي إيصالات ، فستفقد جميع نقاطك. لذلك ، عليك التأكد من عدم حدوث ذلك عن طريق تحميل الإيصالات بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، في بعض الحالات العشوائية ، يمكنك الحصول على نقاط إحضار إضافية كمكافأة ترحيبية مرة أخرى إذا قمت بتحميل الإيصالات بانتظام ، ثم توقف مؤقتًا ، ثم قم بتحميل بعض الإيصالات أسفل الخط.

13. استخدم GoodRx لإعادة تعبئة الوصفات الطبية

تتمثل إحدى طرق اختراق Fetch Rewards الأخيرة والفعالة في إعادة ملء الوصفات الطبية الخاصة بك من خلال GoodRx لكسب نقاط المكافأة.

في الوقت الحالي ، تمتلك Fetch Rewards شراكة مع GoodRx ، وهو موقع لإعادة تعبئة الوصفات الطبية عبر الإنترنت. يمكنك كسب ما يصل إلى 10000 نقطة Fetch Rewards مجانية لإعادة تعبئة الوصفة الطبية الأولى الخاصة بك ثم تحميل إثبات الشراء إلى Fetch Rewards. إعادة التعبئة المستقبلية تدفع لك 1500 نقطة.

يمكنك معرفة كيفية عمل هذا الاختراق من خلال القراءة عن شراكة GoodRx على موقع Fetch Rewards.

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ماذا أيضا جلب المكافآت المأجور هل يقترح الناس؟

بعد استخدام Fetch Rewards لبضع سنوات ، يمكنني القول بثقة أنني أفهم كيفية عمل التطبيق وكيفية زيادة النقاط. وأعتقد أنه نشاط رائع على جانب الهاتف لأي شخص يقوم بالكثير من التسوق.

ولكن إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards ، فإليك بعض الاختراقات الأخرى التي يشاركها الأشخاص على Reddit:

يقول woowooman : “شراء منتجات وعلامات تجارية محددة. الإيصالات التي لا تتضمن هذه ستكسب نقاطًا وفقًا للسعر الأساسي “.

: “شراء منتجات وعلامات تجارية محددة. الإيصالات التي لا تتضمن هذه ستكسب نقاطًا وفقًا للسعر الأساسي “. يقول أحد المستخدمين : “قد يبدو هذا غير بديهي … ولكن في بعض الأحيان إذا لم أستخدم تطبيق Fetch لفترة من الوقت ، فسوف يعرضون علي الكثير من النقاط لمسح شيء ما!”

: “قد يبدو هذا غير بديهي … ولكن في بعض الأحيان إذا لم أستخدم تطبيق Fetch لفترة من الوقت ، فسوف يعرضون علي الكثير من النقاط لمسح شيء ما!” نطاط يقول: “قم بتحميل كل شيء ، حتى إيصالات المطاعم. إنه يضيف “.

كما ترى ، فإن التركيز على العروض الخاصة والتأكد من التسوق من العلامات التجارية الشريكة هو ما يقترحه مستخدمو Fetch.

ما المقصود بجلب المكافآت المأجورون؟

مجرد ملاحظة سريعة حول ما أعنيه باختراق Fetch Rewards. عندما أقول “hack” ، لا أقصد فعل أي شيء للتلاعب بالنظام أو خداع Fetch Rewards لمنحك المزيد من النقاط.

بدلاً من ذلك ، أعني استخدام بعض الحيل الرائعة للحصول على المزيد من نقاط Fetch Rewards دون الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.

هل تعمل الإيصالات المجانية لجلب المكافآت؟

يدعي بعض الأشخاص أنه يمكنك إنشاء إيصالات وهمية ومجانية ثم تحميلها على Fetch Rewards لكسب نقاط مجانًا. ومع ذلك ، فإن هذا الاختراق ينتهك شروط خدمة التطبيق ، وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن منعهم من استخدام Fetch Rewards بعد تجربة هذا التكتيك.

تتيح لك مواقع الويب مثل Expenses Receipt إنشاء إيصالات مزيفة تبدو شرعية جدًا ، ولكن مرة أخرى ، هذه طريقة سريعة للحظر وربما لن تحصل على نقاط إضافية.

في رأيي ، هذا الاختراق لـ Fetch Rewards لا يستحق المخاطرة ، كما أنه غش وليس الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. ما عليك سوى التسوق كما تفعل عادةً واستخدم الحيل الأخرى في هذه المقالة لزيادة نقاطك.

يمكنك قراءة المنشور الخاص بنا حول الإيصالات المزيفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا التكتيك.

أسئلة مكررة

يمكنك الغش جلب المكافآت؟

عندما تبحث عن الاختراقات لـ Fetch Rewards ، قد ترى برامج تدعي أنها يمكن أن تولد لك نقاطًا مجانية.

هذه خدع. لا توجد طريقة للغش في Fetch Rewards دون المخاطرة بحظر حسابك وانتهاك شروط الخدمة ، لذلك فهي لا تستحق المحاولة.

كيف تحصل على نقاط المكافآت بسرعة؟

نصيحتي للحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards هي استخدام علامة تبويب العروض الخاصة قدر الإمكان. تعد إيصالات Fetch Rewards العادية طريقة سهلة لكسب النقاط ، ولكن يمكن للعروض الخاصة دفع 5000 نقطة أو أكثر ، لذا فهي طريقة أكثر فاعلية لكسب النقاط.

نصيحتي هي التحقق من التطبيق للحصول على العروض قبل التوجه لرحلة تسوق البقالة الأسبوعية.

لا يجب عليك شراء المنتجات في علامة تبويب العروض الخاصة التي لا تشتريها عادةً فقط لكسب نقاط Fetch Rewards ، ولكن إذا كان منتجًا مشابهًا لشيء تشتريه عادةً ويمكن أن يتعطل بعض النقاط ، فقد يكون الأمر يستحق ذلك.

كيف يمكنني الحصول على 10000 نقطة جلب المكافآت؟

أفضل طريقة للحصول على 10000 نقطة جلب هي التسوق للحصول على العروض الخاصة وتحميل أكبر عدد ممكن من الإيصالات. يمكن أن تساعدك دعوة أصدقائك للانضمام وكسب مكافآت الإحالة أيضًا في الحصول على المزيد من النقاط.

لقد رأيت الكثير من TikToks ومقاطع الفيديو حول الاختراقات للحصول على 10000 أو حتى 100000 نقطة جلب في يوم أو فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، تتضمن هذه الاختراقات استخدام مولدات إيصالات وهمية ، لذلك لا أقترح تجربتها.

هل هناك أي أخطاء في جلب المكافآت؟

مثل الغش ، قد تجد أدلة تقول أنه يمكنك كسب الكثير من النقاط المجانية مع وجود خلل في Fetch Rewards. ومع ذلك ، فإن مواطن الخلل في Fetch Rewards تنتهك شروط الخدمة ، ولن تنجح الثغرات على أي حال نظرًا لأن Fetch Rewards على رأس الحفاظ على أمان تطبيقهم.

كم عدد نقاط جلب المكافآت التي تساوي 1 دولار؟

يتطلب الأمر 1000 نقطة من نقاط Fetch Rewards لتساوي مكافأة بطاقة هدايا بقيمة 1 دولار. علاوة على ذلك ، فإن معظم بطاقات الهدايا قابلة للاسترداد بمبلغ 3 دولارات أو 5 دولارات ، لذلك تحتاج إلى كسب ما لا يقل عن 3000 نقطة Fetch Rewards لسحب النقود.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على بطاقات هدايا ستاربكس مجانية.

هل هناك أي اختراقات لرموز إحالة المكافآت؟

محاولة الغش في إحضار المكافآت باستخدام عدة رموز إحالة أو رموز إحالة تقوم بإنشائها على حسابات متعددة تنتهك شروط خدمة التطبيق. هذا يعني أنك تخاطر بإلغاء تنشيط حسابك ، والعديد من رموز الإحالة المزيفة الموجودة هناك لا تعمل على أي حال.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك هذه القائمة الخاصة باختراقات Fetch Rewards في كسب المزيد من النقاط وتحقيق أقصى استفادة من تطبيق المكافآت الرائد هذا.

أنا شخصياً أعتقد أن Fetch Rewards رائع لأنه أكثر سلبية من الكثير من التطبيقات الموجودة هناك ، وتحتاج فقط إلى تحميل الإيصالات مع العلامات التجارية الشريكة لكسبها.

ولكن ، إذا كنت على استعداد لبذل المزيد من الجهد ، فيمكنك الحصول على المزيد من النقاط على Fetch Rewards والاستمتاع ببطاقات الهدايا المجانية هذه بشكل أسرع!

وتذكر: هناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها الحصول على أموال مقابل التسوق. وللمشتريات عبر الإنترنت ، أقترح استخدام Capital One Shopping أو Rakuten حتى تتمكن من توفير المزيد من المال. بعد ذلك ، استخدم Fetch Rewards مع جميع مشترياتك في المتجر.

شكرا جزيلا على القراءة!

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