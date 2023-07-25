ستساعدك المقالة التالية: 10+ أفضل مواقع الويب مثل UserTesting – اربح ما يصل إلى 50 دولارًا في الساعة من مواقع الويب الاختبارية

إذا كنت قد حاولت في أي وقت كسب المال من مواقع الاختبار ، فربما تكون قد صادفت UserTesting.

UserTesting هي شركة تدفع لك مقابل اختبار مواقع الويب والتطبيقات والمنتجات الرقمية المختلفة لمساعدة عملاء UserTesting على تحسين منتجاتهم وخدماتهم.

في الأساس ، إنها وظيفة ضمان الجودة. بصفتك مختبِرًا للمستخدم ، فأنت مسؤول عن تقديم تعليقات قيّمة للشركات لمساعدتها على التحسن.

الآن ، UserTesting هي شركة واحدة فقط في هذا المجال ، على الرغم من أنها واحدة من أكثر الشركات شهرة وتميزًا.

ومع ذلك ، فإن المشكلة الشائعة مع صانع الأموال عبر الإنترنت هي أن الشركات لا تقدم عددًا كافيًا من المستخدمين للاختبار للحصول على أجر ثابت.

لذلك ، إذا كنت ترغب في كسب المال من خلال العربات التي تقوم باختبار المستخدم ، فإن أفضل ما لديك هو الاشتراك في مواقع ويب متعددة مثل UserTesting لزيادة عدد العربات التي تحصل عليها شهريًا.

من خلال جعل كل هذه الأشياء تعمل في وقت واحد ، من المحتمل أن تجني 10 دولارات إلى 100 دولار شهريًا أو أكثر لعدم بذل الكثير من الجهد!

إذا كان هذا يبدو جيدًا بالنسبة لك ، فدعنا ندخل في بعض بدائل UserTesting التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

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أفضل المواقع مثل UserTesting

كما ذكرنا سابقًا ، من الجيد الاشتراك في العديد من مواقع اختبار المستخدمين حتى تتمكن من زيادة عدد العربات الشهرية التي تتأهل لها.

لا تفهموني خطأ: UserTesting رائع ، وهو يدفع لك 10 دولارات عن كل اختبار تكمله.

ومع ذلك ، فإن المواقع الأخرى مثل UserTesting لديها أيضًا أسعار تنافسية وفرص اختبار وافرة ، لذلك لا يتعين عليك تقييد نفسك!

فقط لاحظ أن العديد من الشركات تتطلب:

وجود اتصال إنترنت مستقر

يتكلم الأنكليزية

استخدام ميكروفون (تتطلب بعض الشركات ميكروفونًا خارجيًا ، لكنك بالتأكيد تحتاج إلى ميكروفون داخلي على أقل تقدير)

مشاركة شاشتك (تجعلك معظم الشركات تقوم بتنزيل برنامج للقيام بذلك)

التعبير عن أفكارك بصوت عالٍ عند إكمال جلسة الاختبار (مرة أخرى ، عادةً باللغة الإنجليزية)

ولكن ، إذا كنت تبحث عن مصدر رائع للمال ، فإن استخدام العربات مثل UserTesting يعد بالتأكيد عملًا جانبيًا رائعًا لتجربته!

1. TryMyUI

TryMyUI عبارة عن منصة لاختبار قابلية استخدام موقع الويب تتيح للشركات دفع المختبرين لمحاولة مراجعة التطبيق وموقع الويب الخاص بهم.

إنه أحد أكثر مواقع الويب تشابهًا مثل UserTesting لأنه يدفع نفس المبلغ (10 دولارات لكل جلسة اختبار على وجه الدقة).

يستغرق متوسط ​​الاختبار حوالي 20 دقيقة لإكماله وهو حوالي 5 دقائق أطول مما يستغرقه UserTesting في المتوسط.

الجانب السلبي الوحيد لـ TryMyUI هو أنك مقيد فقط باختبارات 10 دولارات ولا تظهر كثيرًا نظرًا لأن عدد الاختبارات التي تتلقاها يعتمد إلى حد كبير على التركيبة السكانية الخاصة بك.

قد تعتقد أنه يمكنك بسهولة جني 30 دولارًا في الساعة بهذه الطريقة. ومع ذلك ، فإن الاختبارات التي تظهر على شاشتك لا تضمن أنه يمكنك إجراؤها على الفور.

يدفع: 10 دولارات لكل اختبار

10 دولارات لكل اختبار طول الاختبار : حوالي 20 دقيقة

: حوالي 20 دقيقة طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : معظم الاختبارات متوفرة في أمريكا الشمالية

: معظم الاختبارات متوفرة في أمريكا الشمالية اشتراك : تحقق من TryMyUI

: تحقق من TryMyUI يتعلم أكثر: اقرأ مراجعة TryMyUI الخاصة بنا للحصول على كافة التفاصيل!

2. PlaytestCloud

PlaytestCloud عبارة عن نظام أساسي يربط بين مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة والمختبرين الذين يمكنهم ضمان جودة تطبيقاتهم.

باختصار ، أنت تساعد مطوري التطبيقات في وضع النماذج الأولية ، والتطوير ، والتشغيل التجريبي ، ونشر الإصدار بعد ذلك للعثور على المشكلات ومشاركة رأيك.

تدفع الاختبارات حوالي 9 دولارات في المتوسط ويمكن أن يستغرق حوالي 15 دقيقة حتى يكتمل من البداية إلى النهاية.

ال يبدو أن متوسط ​​أرباح المستخدم يبلغ حوالي 50 دولارًا في الشهر أو نحو ذلك. إن الوصول إلى 100 دولار في شهر واحد مع PlaytestCloud سيكون محظوظًا للغاية ، لكنه ليس سيئًا لكسب بعض النقود الإضافية من حين لآخر.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين UserTesting و PlaytestCloud في أنه باستخدام PlaytestCloud ، يمكنك اختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة ؛ لا يوجد اختبار سطح مكتب للقيام به على الإطلاق.

ومع ذلك ، بسعر 9 دولارات لكل اختبار في المتوسط ​​، لا يزال من الصعب جني بعض النقود الفائضة على الجانب.

لن تحل محل وظيفتك بدوام كامل ، ولكن إذا كنت تحب اكتشاف تطبيقات جديدة ، فقد يكون هذا أمرًا رائعًا للأسبوع!

يدفع: 9 دولارات أمريكية لكل اختبار ، ويستغرق الاختبار حوالي 15 دقيقة

9 دولارات أمريكية لكل اختبار ، ويستغرق الاختبار حوالي 15 دقيقة طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة

: كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة اشتراك : ابدأ مع PlaytestCloud اليوم

: ابدأ مع PlaytestCloud اليوم يتعلم أكثر: تحقق من مراجعة PlaytestCloud لمعرفة المزيد!

قراءة اضافية: أفضل التطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب.

3. Swagbucks

إذا كنت تريد موقعًا متعدد الاستخدامات مثل UserTesting بعدة طرق للربح ، إذن Swagbucks يستحق الاختبار

يتيح لك موقع المكافآت هذا جني الأموال من خلال الإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت وممارسة الألعاب مقابل المال وتنزيل واختبار ألعاب جديدة في أوقات فراغك.

لقد كسبنا أنا وتوم المال من خلال هذا البديل UserTesting على مر السنين. والشيء الجميل هو أنه يمكنك صرف النقود باستخدام بطاقات الهدايا المجانية بعد ربح دولار واحد وبواسطة PayPal نقدًا بسعر 5 دولارات.

يحصل الأعضاء الجدد أيضًا على مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات لبدء العمل. وتنوع طرق الربح هو ما يجعل Swagbucks فريدًا مقارنة بمعظم مواقع الويب مثل UserTesting.

يدفع: من 3 دولارات إلى 6 دولارات للساعة

من 3 دولارات إلى 6 دولارات للساعة طرق الدفع : PayPal وبطاقات الهدايا

: PayPal وبطاقات الهدايا البلدان المتاحة : في الغالب عالمي

: في الغالب عالمي اشتراك : ابدأ مع Swagbucks اليوم

: ابدأ مع Swagbucks اليوم يتعلم أكثر: تحقق من دليلي حول أفضل الاختراقات Swagbucks لكسب المزيد

4. Userlytics

Userlytics هو موقع ويب لاختبار المستخدم عن بُعد بدأ في سان فرانسيسكو في عام 2009.

باختصار ، تساعد Userlytics الشركات على اختبار مواقعها على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال تعليقات من مختبرين حقيقيين من جميع أنحاء العالم.

ال يستغرق متوسط ​​الاختبار حوالي 20 دقيقة ويدفع حوالي 10 دولارات، مما يجعل Userlytics مشابهة إلى حد ما لـ UserTesting من حيث التعويض.

ومع ذلك ، فإن الاختبارات مختلفة جدًا على Userlytics. بعض الاختبارات قصيرة وتدفع 5 دولارات ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يكون دراسات ضخمة تدفع 75 دولارًا لاختبار ساعة.

من الشائع جدًا تلقي اختبارات النطاق المتوسط ​​، لذا فإن كسب ما يقرب من 50 دولارًا مقابل 3 اختبارات ليس امتدادًا بأي حال من الأحوال. ملاحظات Userlytics من مستخدم Reddit واحد.

في النهاية ، تتمتع Userlytics بإمكانية ربح أعلى من UserTesting ، على الرغم من أنه يجب أن تكون محظوظًا ، لذلك لن أعتمد على ذلك.

يدفع: ما يصل إلى 75 دولارًا ، لكن معظم الاختبارات تدفع من 5 دولارات إلى 15 دولارًا لكل اختبار

ما يصل إلى 75 دولارًا ، لكن معظم الاختبارات تدفع من 5 دولارات إلى 15 دولارًا لكل اختبار طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : توجد معظم فرص الاختبار في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا

: توجد معظم فرص الاختبار في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا اشتراك : ابدأ مع Userlytics

: ابدأ مع Userlytics يتعلم أكثر: تحقق من مراجعة Userlytics لمزيد من المعلومات!

قراءة إضافية – كيفية ربح 50 دولارًا في اليوم.

5. وقت الاختبار

TestingTime هو موقع ويب لاختبار قابلية الاستخدام يتيح للشركات توظيف مختبري مواقع بشرية لاختبار تطبيقاتهم ومواقعهم الإلكترونية وأدواتهم وطعامهم ومنتجاتهم والمزيد.

على عكس UserTesting ، فأنت لست مقيدًا بمراجعة مواقع الويب أو المنتجات الرقمية فقط. هناك أيضًا مراجعات مادية على موقع TestingTime التي قد تفضلها.

Note بالنسبة للمراجعات الجسدية ، فهذا يعني عادةً السفر إلى مكتب العميل أو مكتبه ، لذا فإن هذه الأنواع من الاختبارات الشخصية نادرة وتعتمد على موقعك.

ولكن ، هناك بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها …

أولاً ، تستغرق هذه الاختبارات وقتًا أطول بكثير من المواقع الأخرى في هذه القائمة (حوالي 30-90 دقيقة) وتدفع حوالي 50 دولارًا في الساعة.

تُجرى معظم الاختبارات عبر الإنترنت ، ولا يدفع TestingTime سوى ما يصل إلى 50 دولارًا .. ولكن هذا ليس ضمانًا.

بدلاً من، يجب أن تتوقع حوالي 10 دولارات إلى 15 دولارًا لمعظم الاختبارات في المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تتلقى اختبارات على الإطلاق في أشهر معينة لأن التوافر مختلط للغاية اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، وما تفعله ، وما إلى ذلك.

إنها أكثر من مجرد مراجعة شخصية حيث تتحدث إلى شخص ما بعمق ، ولكنك تحصل أيضًا على امتيازات تجربة المنتجات والأشياء.

يدفع: من 10 دولارات إلى 15 دولارًا لكل اختبار ولكن ما يصل إلى 50 دولارًا للاختبارات الأطول

من 10 دولارات إلى 15 دولارًا لكل اختبار ولكن ما يصل إلى 50 دولارًا للاختبارات الأطول طول الاختبار : حوالي 20 دقيقة

: حوالي 20 دقيقة طرق الدفع : PayPal أو الإيداع المباشر

: PayPal أو الإيداع المباشر البلدان المتاحة : معظم الاختبارات متوفرة في أوروبا وأمريكا الشمالية

: معظم الاختبارات متوفرة في أوروبا وأمريكا الشمالية اشتراك : Checkout TestingTime

: Checkout TestingTime يتعلم أكثر: اقرأ مراجعة TestingTime الخاصة بنا للحصول على جميع المعلومات!

6. مستخدم يشعر

UserFeel هي شركة أخرى مثل UserTesting التي تدفع لك مقابل مراجعة مواقع الويب والتطبيقات عبر الإنترنت.

يعد الموقع بدفع 10 دولارات لكل اختبار ويستغرق الكثير منهم ما بين 10 إلى 20 دقيقة لإكمال … أشياء قياسية إلى حد ما هنا!

لا تشتمل بعض الامتيازات على متطلبات السحب النقدي ، وعمليات السحب من Paypal ، ومعظم البلدان مؤهلة.

الجانب السلبي الوحيد لـ UserFeel هو أن الاختبارات لا تظهر في كثير من الأحيان. مرة أخرى ، هذا هو السبب في أن الاشتراك في مواقع متعددة مهم جدًا لفكرة كسب المال هذه!

هذا شائع جدًا بين معظم مواقع الويب مثل Usertesting ، لذا لا يستحق الذكر تقريبًا.

يتطابق الموقع تقريبًا مع UserTesting وليس عملية احتيال (يزعم الكثير من الإنترنت أنها عملية احتيال ، لكنني استخدمتها بنفسي عدة مرات لكسب أموال إضافية).

يدفع: 10 دولارات أمريكية لكل اختبار ، والتي تستغرق حوالي 10 إلى 20 دقيقة

10 دولارات أمريكية لكل اختبار ، والتي تستغرق حوالي 10 إلى 20 دقيقة طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : في الغالب عالمي

: في الغالب عالمي اشتراك: تعرف على المزيد حول UserFeel!

7. صحيح

Validly هو موقع اختبار مستخدم يسمح لك بكسب النقود مقابل الملاحظات على مواقع الويب والتطبيقات.

تأتي الاختبارات إليك عبر البريد الإلكتروني وتختلف بناءً على معلوماتك الشخصية (المكان الذي تعيش فيه ، والعمر ، والوظيفة ، وما إلى ذلك).

يدعي موقعهم أن العديد من الاختبارات تدفع 100 دولار لجلسة مباشرة عن بعد. في حين أن هذا صحيح ، فإن معظم الاختبارات ليست جلسات مباشرة عن بُعد ، لذلك لا أتوقع التسجيل في Validely والبدء في جني 100 دولار للجلسة.

ومع ذلك ، من الجيد أن تضع في اعتبارك إمكانية الكسب هذه لأنه يمكنك أن تكون محظوظًا وتتأهل لاختبار أكثر ربحًا.

على أي حال ، فإن ملف يستغرق متوسط ​​الاختبار حوالي 10-20 دقيقة لإكماله ويدفع حوالي 10 دولارات أو هكذا. لسوء الحظ ، لا تأتي هذه الاختبارات كثيرًا على الإطلاق.

ادعى العديد من المستخدمين أنهم يكسبون 10 دولارات فقط في الأسبوع ، وهو في الأساس اختبار واحد فقط في الأسبوع.

إذا تمكنت من الحصول على تلك الجلسات المباشرة في كثير من الأحيان ، فسيكون من الأفضل استخدامها بشكل صحيح ، لكن هذا ليس شيئًا تحت سيطرة المستخدم.

يدفع: ما يصل إلى 100 دولار للجلسات الحية عن بُعد ، ولكن معظم الاختبارات أقصر وتدفع حوالي 10 دولارات

ما يصل إلى 100 دولار للجلسات الحية عن بُعد ، ولكن معظم الاختبارات أقصر وتدفع حوالي 10 دولارات طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : عالمي إلى حد ما

: عالمي إلى حد ما اشتراك: ابدأ مع Validately!

8. Userbrain

Userbrain هو موقع اختبار عن بعد مشابه لـ UserTesting يسجل شاشتك وصوتك أثناء مراجعة مواقع الويب.

الاختلافات الرئيسية في Userbrain هي الأجر والوقت الذي يستغرقه الاختبار. يستغرق متوسط ​​الاختبار ما بين 5 إلى 15 دقيقة (أقصر من المواقع الأخرى).

ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي الكبير هو ذلك كل اختبار يدفع 3 دولارات. هذا أقل بثلاث مرات من أي موقع آخر في هذه القائمة!

بالطبع ، إذا كان كل اختبار مدته 5 دقائق ، فإن راتبك يعادل مبلغًا مشابهًا. فقط ضع في اعتبارك أن مواقع اختبار المستخدم الأخرى تدفع أكثر على أي حال.

تتمثل إحدى ميزات Userbrain في أنه يمكنك العيش في أي مكان في العالم طالما أنك تتحدث الإنجليزية أو الألمانية. ومع ذلك ، لا يزال UserTesting يدفع أكثر بكثير من هذه الوظيفة.

أوصي فقط باستخدام Userbrain إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها في تقريرك عن مواقع اختبار المستخدم في حالة عدم وجود اختبارات أخرى عليك إجراؤها.

يدفع: 3 دولارات لكل اختبار

3 دولارات لكل اختبار طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : عالمي ولكن البلد يريد الناطقين باللغة الإنجليزية أو الألمانية

: عالمي ولكن البلد يريد الناطقين باللغة الإنجليزية أو الألمانية اشتراك: تحقق من Userbrain!

9. IntelliZoom

Intellizoom هو موقع ويب يدفع لك مقابل مشاركة ملاحظاتك وتجربتك حول المنتجات التي تهتم بها.

أحد الاختلافات الكبيرة التي تفصل بين Intellizoom عن البقية هو القدرة على إجراء اختبارات مسجلة واستطلاعات رأي قصيرة.

تستغرق الاختبارات حوالي 10-20 دقيقة و دفع حوالي 10 دولارات للجلسات المسجلة. الاستطلاعات القصيرة تدفع حوالي 2 دولار لكل منها.

تعد المرونة في تسجيل اختباراتك والإجابة على الاستطلاعات لكسب أمرًا رائعًا ، خاصة إذا لم تحصل على العديد من طلبات الاختبار ولكن يمكنك الإجابة بسرعة 2 دولارًا مقابل بعض المال السهل والمجاني.

المشكلة الرئيسية الوحيدة في هذا الموقع هي أن مدفوعات Paypal لا ترسل لمدة تصل إلى 21 يومًا. إذا كنت بحاجة إلى أموال سريعة ، فقد يكون من الأفضل لك تجربة مواقع الاختبار الأكثر شهرة في هذه القائمة نظرًا لأنها تدفع في الغالب أسبوعيًا من خلال PayPal.

يدفع: 10 دولارات للاختبارات و 2 دولار للاستطلاعات مدفوعة الأجر

10 دولارات للاختبارات و 2 دولار للاستطلاعات مدفوعة الأجر طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : عالمي إلى حد ما

: عالمي إلى حد ما اشتراك: تعرف على المزيد حول IntelliZoom!

10. uTest

uTest هو موقع آخر مثل UserTesting يتيح لك مراجعة مواقع الويب والبرامج لتقديم ملاحظات مقابل المال. مرة أخرى ، هذا هو النوع الأكثر معيارًا من اختبار المستخدم الحالي!

قبل التحقق منها ، يجب أن تلاحظ أن Javascript مطلوب حتى للوصول إلى موقع الويب الخاص بهم ، وهو أمر غريب بعض الشيء هذه الأيام.

إنه مبكر جدًا في تطويره ، لذا فهو يحتوي على عدد قليل جدًا من الأخطاء (وفقًا للمستخدمين) ويدفع القليل جدًا.

تأتي الاختبارات أيضًا بشكل غير متكرر ، كما هو الحال مع مواقع الويب الاختبارية الأخرى ، لذلك سأضع ذلك في الاعتبار.

أحد الاختلافات مع uTest و UserTesting هو أن uTest يدفع لك أيضًا مقابل اكتشاف الأخطاء وفقًا للأسئلة الشائعة. يقدم uTest مثالاً على المستويات المختلفة من الأخطاء التي يمكن أن تدفعها:

إنه بصراحة نظام محير بعض الشيء ، كما أن المبلغ الذي تحصل عليه لكل اختبار يعتمد على الاختبار أيضًا ؛ لا يوجد معدل قياسي لأن كل مشروع مختلف.

لكن ، بشكل عام ، كنت سأفعل توقع أن تكسب حوالي 10 دولارات إلى 50 دولارًا لكل مشروع لقد أكملت ، ولكن كيف تختلف أيضًا المشاريع التي تستغرق وقتًا طويلاً. على محمل الجد ، هذا الشيء محير.

يبدو أن لديهم الكثير من أجلهم من الناحية النظرية ، لكن الموقع يحتاج ببساطة إلى مزيد من الوقت قبل أن يصبح سائدًا.

في الوقت الحالي ، أوصي بالابتعاد عن uTest حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بالدفع والأخطاء.

يدفع: من 10 دولارات إلى 50 دولارًا لكل مشروع أو نحو ذلك ، لكن من الصعب العثور على متوسط

من 10 دولارات إلى 50 دولارًا لكل مشروع أو نحو ذلك ، لكن من الصعب العثور على متوسط طرق الدفع : PayPal أو Payoneer

: PayPal أو Payoneer البلدان المتاحة : في الغالب عالمي

: في الغالب عالمي اشتراك: تحقق من uTest!

11. التسجيل

التسجيل هو تطبيق اختبار للمستخدم متاح على سطح المكتب أو الجهاز المحمول أو الجهاز اللوحي يدفع لك مقابل مشاركة التعليقات على مواقع الويب المختلفة وتطبيقات الهاتف المحمول.

يجب أن يكون الشيء الفريد في التسجيل هو حقيقة أن لديهم تطبيقًا سهل الاستخدام. هذا يعني أنه يمكنك كسب المال أثناء التنقل ، وهو أمر رائع بالتأكيد مقابل اختبار المستخدم حيث يتعين عليك الجلوس في غرفة هادئة لإجراء الاختبارات.

أرسل موقع الويب الخاص بهم أكثر من 650 ألف اختبار إلى المستخدمين المدفوعين. المشكلة الوحيدة هي … أن الاختبارات بالكاد تدفع أقل بكثير من UserTesting.

التسجيل ليس عملية احتيال ، لكنهم يدفعون القليل جدًا (العديد من الاختبارات تدفع حوالي دولار واحد) وهذا إذا تجاوزت التأهيل.

موقع الويب الخاص بهم سري إلى حد ما فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه الاختبارات والمبلغ الذي تدفعه والذي عادة ما يكون بمثابة علامة حمراء بالنسبة لي.

على أي حال ، إذا كنت ترغب في التسجيل للحصول على أكبر عدد ممكن من بدائل UserTesting ، فما زلت أفكر في إضافة “تسجيل” إلى قائمتك.

يدفع: حوالي 1.50 دولار للاختبار وفقًا للمراجعات عبر الإنترنت

حوالي 1.50 دولار للاختبار وفقًا للمراجعات عبر الإنترنت طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : لا يشرح موقع الويب هذا حتى ، لذا من الصعب معرفة ذلك دون المرور بعملية التسجيل

: لا يشرح موقع الويب هذا حتى ، لذا من الصعب معرفة ذلك دون المرور بعملية التسجيل اشتراك: ابدأ مع Enroll!

12. حشد المستخدمين

يعد UserCrowd أحد المواقع النهائية مثل UserTesting التي تعد طريقة شائعة لكسب أموال إضافية. يُعرف هذا النظام الأساسي سابقًا باسم UsabilityHub ، ويدفع لك مقابل تقديم ملاحظاتك على مواقع الويب والشعارات المختلفة.

يتمثل الاختلاف الرئيسي عن UserTesting في أن UserCrowd يطلب منك فقط تقديم بعض التعليقات وإبداء رأيك. أنت لا تجري اختبارات ضمان الجودة في الواقع كما لو كنت مع معظم هذه العربات.

الميزة هي أن الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق لإكمال الاختبار. لكن الجانب السلبي هو أن العربات تدفع فقط حوالي 0.20 دولارًا للدولار أو نحو ذلك.

تحتاج إلى كسب 10 دولارات للصرف ، ويتم الدفع لك من خلال PayPal. بشكل عام ، يدفع هذا الموقع أقل بكثير من UserTesting ، ولكن يمكنك استخدامه جنبًا إلى جنب لكسب بعض المال السريع دون بذل الكثير من الجهد.

يدفع: حوالي 0.20 دولار إلى 1 دولار لكل اختبار

حوالي 0.20 دولار إلى 1 دولار لكل اختبار طرق الدفع : باي بال

: باي بال البلدان المتاحة : عالمي إلى حد ما

: عالمي إلى حد ما اشتراك: ابدأ مع UserCrowd.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 500 دولار غدًا.

نصائح لكسب المال من مواقع الويب مثل UserTesting

أردت أن أختتم هذا المنشور ببعض النصائح العامة المتعلقة بوظيفة اختبار المستخدم لمساعدتك على زيادة أرباحك هنا.

لا يهم حقًا إذا كنت تستخدم UserTesting أو مجموعة من المواقع المماثلة ؛ هناك بعض القواعد الشاملة التي يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بهذا النشاط الجانبي أكثر وتحقيق المزيد من النجاح:

فهم المتطلبات. تتطلب منك معظم المواقع مثل UserTesting أن تكون متحدثًا أصليًا للغة الإنجليزية ولديك ميكروفون ، لذا ابحث في المتطلبات بعناية قبل التسجيل! المطالبة بالاختبارات بسرعة. إذا تلقيت دعوة للاختبار ، فاطلبها وأكمل الاختبار في أسرع وقت ممكن! حتى إذا قمت بتأمين مكان اختبار ، فإن العديد من المواقع لديها عدد محدود من جلسات الاختبار المدفوعة ، لذلك قد تفقد الفرصة أمام المختبرين الآخرين إذا انتظرت. أضف رسائل بريد إلكتروني إلى جهات الاتصال الخاصة بك. تأكد من إضافة جميع شركات الاختبار التي اشتركت فيها كجهات اتصال لعنوان بريدك الإلكتروني بمجرد اكتشاف البريد الإلكتروني المراد إضافته. يضمن ذلك عدم ضياع دعوات اختبار البريد الإلكتروني في مجلد البريد العشوائي.

قام Tom أيضًا بإنشاء مقطع فيديو يغطي المزيد من الوظائف عبر الإنترنت التي يمكنك تجربتها جنبًا إلى جنب مع استخدام مواقع مثل UserTesting.

وفي النهاية ، لديك توقعات واقعية هنا. إذا كنت محظوظًا ، فربما تساعدك وظائف مثل UserTesting في دفع ثمن مشترياتك من البقالة أو جني 200 دولار شهريًا أو شيء مشابه.

ومع ذلك ، هناك أشهر تكسب فيها 0 دولارًا أو ما بين 10 دولارات و 20 دولارًا فقط ، لذلك لا تعتمد على هذه الوظيفة لتحل محل مصدر الدخل الأساسي الخاص بك!

قراءة إضافية – أكثر من 20 وظيفة تدفع 3000 دولار شهريًا.

افكار اخيرة

إليكم الحقيقة حول مواقع اختبار المستخدم …

لا يمكنك إجراء الاختبارات عليها كثيرًا. لهذا السبب أوصي بالاشتراك في عدد قليل منهم وركوب الاختبارات فور وصولها.

كنت مستخدمًا كثيفًا لاختبار UserTesting وانخرطت في بعض المواقع الأخرى مثل UserTesting.

من تجربة شخصية ، أقصى ما حققته في شهر واحد مع عدد قليل من هذه المواقع معًا كان حوالي 400 دولار.

ليس سيئًا بالنسبة للصخب الجانبي عبر الإنترنت ، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الاهتمام للتأكد من خطفك لهذه الاختبارات قبل أن يأخذها أشخاص آخرون.

مرة أخرى ، أوصيك بالتسجيل في المواقع الأكبر إذا كنت مهتمًا بجني القليل من المال.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق لزيادة دخلك ، فيمكنك دائمًا اللجوء إلى تطبيقات الاقتصاد المؤقت مثل تقديم تطبيقات DoorDash أو UberEats أو تجربة تطبيقات gig مثل TaskRabbit.

العالم مليء بالفرص ذات الأجور المرتفعة ، لذا في حين أن مواقع الويب مثل UserTesting ممتعة للاستخدام على الجانب ، لن أقوم بالحد من إمكانات الكسب لديك!

شكرا جزيلا على القراءة! آمل أن تساعدك قائمة بدائل UserTesting هذه على زيادة دخلك إلى أقصى حد من خلال عمل اختبار المستخدم.

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