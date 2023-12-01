ستساعدك المقالة التالية: 10 إحصائيات تكشف مدى أهمية التعليم عبر الإنترنت

ومع النمو الهائل والسريع لصناعة التكنولوجيا المقترن بازدهار الإنترنت، استفاد القطاع التعليمي من هذه الخيارات المتاحة حديثًا للتحسين. Thinkific هي إحدى المنصات التي تقدم مثالاً رائعًا على هذا الزخم للأمام.

Thinkific هو من بنات أفكار جريج سميث، المؤسس المشارك الحالي والرئيس التنفيذي للشركة. كان هو وشقيقه مات سميث يحاولان جذب المزيد من الطلاب إلى دورة Greg’s LSAT عبر الإنترنت. ولدهشتهم، بمجرد تقديم الدورة التدريبية عبر الإنترنت، بدأت في كسب الكثير من المال. اغتنم الأخوان هذه الفرصة، حتى أنهم تخلوا عن مساراتهم المهنية في مجال محامي الشركات.

وسرعان ما بدأت العلامات التجارية ورجال الأعمال الآخرون في التواصل مع فريق Thinkific، وسؤالهم عما إذا كان بإمكانهم تقديم دوراتهم التدريبية الخاصة على المنصة مع التحكم الكامل في المحتوى والبيانات الخاصة بهم. كان الأخوان، إلى جانب المؤسسين المشاركين ميراندا ليفرز ومات باين، سعداء بإلزامهم بذلك.

من هذه البدايات المتواضعة قبل عقد من الزمن فقط، تمكن هذا الفريق من بناء واحدة من أكثر منصات التعليم عبر الإنترنت إنتاجًا حتى الآن.

إحصائيات فكرية مثيرة للاهتمام

أكثر من 100 مليون تسجيل للدورة في نهاية عام 2020.

في نهاية عام 2020. مفكر مرفوع إجمالي 160 مليون دولار عندما تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة تورنتو في عام 2021.

عندما تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة تورنتو في عام 2021. القيادة الفكرية يضم الفريق 48% من الأعضاء الإناث .

. زيادة 500 موظف متخصص هم جزء من صفوفهم.

هم جزء من صفوفهم. 38.1 مليون دولار في الإيرادات في عام 2021.

نظرة عامة على أهم إحصائيات Thinkific

دعونا نتفحص بعض الحقائق عن الشركة ونرى مدى نجاحها بالفعل.

1. 22,111 موقع ويب مباشر يستخدم Thinkific حاليًا، بالإضافة إلى 5,267 موقعًا إضافيًا استخدم Thinkific تاريخيًا.

الرقم الأساسي الذي يجب الاستشهاد به هو رقم الاستخدام لـ Thinkific. منذ عام 2017، زادت أرقام استخدام Thinkific بشكل مطرد. حاليًا، يخدم Thinkific 22,111 موقعًا مباشرًا ويستمر هذا العدد في النمو.

من بين هذه المواقع البالغ عددها 22,111 موقعًا، يقع حوالي 0.1% (1,049) ضمن فئة المليون الأعلى، ويتم تجميع 0.19% في فئة أفضل 100 ألف، و0.38% ضمن فئة أفضل 10 آلاف. وتعد المواقع الأمريكية هي الأبرز، حيث تشكل أكثر من 50% من إجمالي المواقع التي تستخدم Thinkific حاليًا (14,805).

(مصدر: بنيت مع.كوم)

2. كان من المتوقع أن تتجاوز إيرادات منشئ الدورة التدريبية المفكرة في عام 2021 1.5 مليار دولار.

تعتبر الإيرادات مجموعة بيانات جيدة أخرى يجب فحصها عند تقييم نجاح علامة تجارية معينة. مع وصول إيرادات Thinkific إلى نصف مليار دولار في عام 2020 وتوقعاتها لعام 2021 أن تكون أعلى بثلاث مرات، يمكننا أن نستنتج أن نموها كبير.

قد يبدو هذا مفاجئًا، ولكن إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 50000 من منشئي الدورات التدريبية يستخدمون Thinkific لخدمة مجموعة عالمية ضخمة من الطلاب، فسنجد أن الأمور تتراكم بسرعة.

(مصدر: Financialpost.com)

3. لدى Thinkific أكثر من 100 مليون تسجيل للدورة التدريبية.

أعلنت Thinkific في 22 ديسمبر 2020 أنها استوعبت أكثر من 100 مليون مسجل للدورة من خلال نظامها الأساسي. يعد هذا إنجازًا كبيرًا، حيث يعزز مكانتهم كقادة واضحين في الصناعة قادرين على الحفاظ على خدمات مستقرة على أعلى مستوى.

وكانت أبرز الصناعات التي قدمت دورات من خلال Thinkific في عام 2020 هي الصحة واللياقة البدنية، والبرمجيات والتكنولوجيا، والتطوير الوظيفي، والأزياء والجمال، والفنون والترفيه.

(مصدر: Thinkific.com)

4. أعلنت Thinkific عن إيرادات بقيمة 38.1 مليون دولار لعام 2021 وزيادة في الإيرادات بنسبة 81٪.

دعونا نتفحص إيراداتهم من زاوية أخرى. في عام 2021، أعلنت الشركة عن قفزة مذهلة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 81٪، حيث ارتفعت من 21.1 مليون دولار إلى 38.1 مليون دولار.

إذا نظرنا إلى نتائج الربع الرابع من عام 2021 وقارنناها بعام 2020، فقد كسبت Thinkific 10.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 49 بالمائة.

(مصدر: Betakit.com)

5. من المتوقع أن تتكبد شركة Thinkific خسائر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 10.2 إلى 10.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022.

في حين أن هذا قد يبدو مبلغًا كبيرًا لتخسره، فمن المهم أن تفكر في السبب الذي خسرته الشركة فيه. تنعكس خسائر Thinkific في استراتيجيتهم للاستثمار في نموهم المستقبلي. وهذا يعني أن الخسائر المعلنة ستؤدي إلى إيرادات أعلى في المستقبل، وهي علامة واضحة على أن الشركة آخذة في الارتفاع، بدلاً من الركود.

(مصدر: Betakit.com)

6. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة تورنتو في أبريل 2021.

يعد طرح شركة ما للاكتتاب العام خطوة كبيرة لأي علامة تجارية، وقد يكون من الصعب معرفة أفضل وقت للقيام بذلك. تم طرح Thinkific للاكتتاب العام في أبريل 2021، مما سمح لهم بجمع حوالي 160 مليون دولار من إجمالي العائدات. كما قاموا أيضًا بخطوة مهمة بعد شهر من خلال ممارسة خيار التخصيص الزائد.

تم لاحقًا تعزيز قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 184 مليون دولار.

(مصدر: Betakit.com)

7. لدى Thinkific أكثر من 500 موظف متخصص.

الأرقام المتعلقة بالمال تظهر لنا الجانب المالي للأمور، لكن ماذا عن أرقام التوظيف؟ تتطلب إدارة الشركة فريقًا قويًا من الأشخاص، يتخطى حدود ما يمكن أن يفعله الفريق. في هذه المرحلة، توظف Thinkific أكثر من 500 شخص.

تركز الشركة على الاحتفاظ بالمواهب والحفاظ على المستوى العالي من الخدمة التي قدمتها حتى الآن. يعد تقدير الموظفين الذين جلبوا لك النجاح أحد أصح القرارات التجارية التي يمكن أن تتخذها الشركة.

(مصدر: Thinkific.com)

8. يتم تمثيل Thinkific في أكثر من 35 دولة حول العالم.

هناك عامل حاسم آخر في تقييم نجاح أي شركة، خاصة في القرن الحادي والعشرين، وهو تواجدها العالمي. مع وجود أكثر من 35 دولة في محفظة عملائها، فإن Thinkific تتمتع بمكانة راسخة على مستوى العالم.

يتم تمثيل الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والهند والسويد وكندا وإيطاليا وألمانيا والعديد من الأسواق العالمية الهامة الأخرى.

إن المنفعة العالمية لمنصة Thinkific تتجاوز كل الحدود، لذلك لا يوجد شيء يقف في طريق توسعها المستقبلي في بلدان أخرى.

(مصدر: Thinkific.com)

9. تمثيل نسائي بنسبة 48% في فريق قيادة Thinkfic.

لقد كانت المساواة في التمثيل بين الجنسين، وخاصة في المناصب القيادية، هدفا للعديد من الشركات في العقد الماضي. ولسوء الحظ، لم يحقق الكثير منهم نتائج ملحوظة لجهودهم. Thinkific ليست واحدة من هذه الشركات.

نظرًا لأن 48% من فريق القيادة الخاص بهم يتكون من النساء، فقد أظهرت Thinkific أنهم يقدرون المدخلات والمواهب ووجهات النظر الفريدة التي يمكن لأعضاء فريقهم الإناث تقديمها إلى الطاولة. هناك عدد قليل جدًا من الشركات التي يمكنها التفاخر بمثل هذه الإحصائيات المتساوية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المناصب القيادية.

(مصدر: Thinkific.com)

10. تمت الإجابة على أكثر من 200.000 سؤال من أسئلة العملاء.

قد يبدو هذا بمثابة إحصائية غريبة يجب أخذها في الاعتبار عند فحص نجاح الشركة، ولكن تحمل معنا. تميل الشركات الموجهة نحو العملاء مثل Thinkific إلى إجراء الكثير من المحادثات مع عملائها. نظرًا لأن Thinkific توفر خدمة محددة جدًا تتطلب وقتًا وجهدًا لإعدادها، فإن إحصائياتها المتعلقة بالاتصالات تشير بشكل كبير إلى نجاحها.

مع حل أكثر من 200000 سؤال من أسئلة العملاء، تمتلك Thinkific إحصائيات توضح مقدار العمل الذي يقومون به لضمان حصول عملائهم على تجربة سلسة. ضع في اعتبارك أن هذه الإحصائية تشير إلى 200000 سؤال أصلي، وليس العدد الإجمالي للأسئلة التي تمت الإجابة عليها بشكل عام.

(مصدر: Thinkific.com)

خاتمة

يعد التعليم عبر الإنترنت صناعة مزدهرة، وتجد Thinkific نفسها، بجدارة، على رأس المجموعة. لقد انتقلت هذه الشركة من بداياتها المتواضعة إلى موقع عملاق الصناعة الذي لا يظهر أي علامات على تباطؤ نموها.

نأمل أن نتمكن من خلال هذه الإحصائيات من إظهار المدى الذي وصلت إليه Thinkific وكيف أثرت بشكل إيجابي على السوق التعليمية العالمية.