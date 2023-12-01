ستساعدك المقالة التالية: 10 إحصائيات مثيرة للاهتمام حول لوحة تحكم Plesk (2023)

يعد Plesk مصدرًا معروفًا للأعمال التجارية عبر الإنترنت بالإضافة إلى النظام الأساسي الوحيد الذي لا يعتمد على نظام التشغيل (نظام التشغيل) والذي يسمح لأصحاب الأعمال بالاهتمام باحتياجات استضافة أعمالهم وتنمية عملياتهم.

تم تأسيسها منذ أكثر من 20 عامًا. توفر هذه المنصة لكل مستخدم تجربة عمل غنية، مما يمنحه الحرية المطلقة لتجربة Plesk وزيادة عملياته وفقًا لاستراتيجيات أعماله.

تعد لوحة التحكم Plesk عبارة عن منصة مرنة بشكل لا يصدق ويمكن توسيع نطاقها بسرعة وفقًا لاحتياجات المستخدمين المحددة. فهو يوفر ميزات من الدرجة الأولى مثل الدعم السحابي، والتخصيص عالي الجودة، وأعلى مستوى من الأمان، وأكثر من 100 ملحق، ولوحة تحكم موحدة. يأتي Plesk أيضًا مع مجموعة الأدوات الأكثر تنوعًا وأمانًا وسهولة في الاستخدام لـ WordPress.

مع توفر أكثر من 100 ملحق Plesk، يمكن للمستخدم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمختلف أدوات العصر الحديث لتشغيل مواقع الويب التجارية ومنصات الاتصالات الخاصة به.

سواء كنت تدير وكالة رقمية أو مدير محتوى أو مطورًا أو مسؤول تكنولوجيا معلومات أو مزود بنية أساسية، يمكن أن تساعدك Plesk في توفير الوقت والجهد والموارد أثناء تأمين التطبيقات ومواقع الويب الخاصة بك وتحديثها وإدارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Plesk ميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وبيئات التدريج، والاستنساخ، وخيارات اختبار الانحدار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعد Plesk أيضًا منصة استضافة WebOps الرائدة التي يجب مراعاتها إذا كنت تبحث عن أفضل حل في السوق لتشغيل وأتمتة وتنمية أعمال الاستضافة ومواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك.

أهم 10 إحصائيات Plesk يجب أن يعرفها كل قائد أعمال

دعونا نفحص بعض إحصائيات لوحة تحكم Plesk الأساسية.

1. تأسست شركة Plesk عام 2000، وهي تمثل الحل الأمثل لـ 50% من أفضل 100 مزود خدمة عالميًا.

بليسك لقد كان في السوق منذ حوالي 22 عامًا. وفقًا لأحدث الدراسات، يستخدم 50% من أفضل 100 مزود خدمة في جميع أنحاء العالم منصة أعمال Plesk لتحسين عملياتهم والحصول على نتائج أفضل.

(مصدر: بليسك.كوم)

2. تعمل منصة Plesk للأعمال حاليًا على أكثر من 384000 خادم.

وفقًا لأبحاث حديثة بخصوص منصة Plesk، هناك أكثر من 384000 خادم يعمل على Plesk. نظرًا لأن النظام الأساسي لا يزال يتطور، فإنه يستمر في إضافة قيمة عبر الخدمات السحابية المختلفة. من المتوقع أن ينمو عدد الخوادم التي تستخدم Plesk.

(مصدر: بليسك.كوم)

3. وفقًا لأحدث إحصائيات الاستخدام، يعمل Plesk حاليًا على 2,275,032 موقعًا مباشرًا.

هناك أكثر من 3,401,979 موقعًا تم إنشاؤه باستخدام Plesk. حاليًا، هناك 2,275,032 موقع ويب مباشر يستخدم Plesk. إذا نظرنا إلى الوراء، فقد تم استخدام Plesk من قبل 1,126,947 موقعًا إضافيًا.

(مصدر: بنيت مع.كوم)

4. نظرًا لأن Plesk هي منصة الأعمال الوحيدة من نوعها، فهي تعمل حاليًا على أكثر من 15 مليون صندوق بريد.

تشير أحدث الإحصائيات إلى أن أكثر من 15 مليون صندوق بريد يعمل على Plesk. يتيح Plesk للمستخدمين إدارة مواقع ويب وصناديق بريد متعددة من لوحة تحكم واحدة موحدة. يوفر النظام الأساسي أيضًا أمانًا على مستوى المؤسسات عبر التطبيقات والشبكات ونظام التشغيل.

(مصدر: بليسك.كوم)

5. Plesk متاحة في جميع أنحاء العالم، وتخدم عملاء من 140 دولة.

إذا ألقينا نظرة شاملة على Plesk، يمكننا أن نرى أن هذه المنصة المحايدة لنظام التشغيل تجمع المستخدمين من كل ركن من أركان الكوكب. يتم استخدامه من قبل عملاء الأعمال من 140 دولة.

(مصدر: بليسك.كوم)

6. نظرًا لأن الأشخاص من 140 دولة مختلفة يستخدمون Plesk، فإن المنصة متاحة بأكثر من 32 لغة.

تمتلك Plesk قاعدة مستخدمين ضخمة في جميع أنحاء العالم. تجمع هذه المنصة المحايدة لنظام التشغيل المستخدمين من جميع أنحاء العالم وهي متاحة بأكثر من 32 لغة مختلفة.

(مصدر: بليسك.كوم)

7. من بين أفضل 100 مزود خدمة عالميًا، 50% منهم مرتبطون بشركة Plesk كشريك جدير بالثقة.

لدى Plesk برنامج شركاء رائع جمع أكثر من 1500 شريك نشط. من بين أفضل 100 شركة استضافة في العالم، أكثر من نصفها يعيد بيع المنصة أو يستخدمها. تجمع Plesk شركاء مثل AWS، وDigitalOcean، وScaleway، وAlibaba Cloud، وGoogle Partner، وMicrosoft، والمزيد.

(مصدر: بليسك.كوم)

8. Elvis Plesky هو التميمة التجارية لـ Plesk.

تميمة العلامة التجارية Plesk، Elvis Plesky، هي قوة لا يستهان بها. تمثل أداة DevOps وWebOps المتعددة المهام الكل في واحد كل ما تمثله Plesk، بما في ذلك سوقها وقوة الأتمتة وصناعة التكنولوجيا وعالم الابتكار.

يمكن لرمز العلامة التجارية إدارة مكونات وعمليات خادم متعددة في الخلفية لتحرير أيدي محترفي الويب لديك والسماح لهم بتطبيق معرفتهم حيث تشتد الحاجة إليها.

يمكن لهذا الحل الرقمي سهل الاستخدام بشكل لا يصدق أن يدعم عددًا لا يحصى من الشركات لتشغيل تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية عبر منصة واحدة قوية تتمتع بأمان من الدرجة الأولى.

(مصدر الإحصائيات والصورة: بليسك.كوم)

9. تأتي منصة برمجيات Plesk بثلاثة إصدارات مختلفة.

يمكن لمستخدمي الأعمال اختيار الحل المثالي من الخيارات التالية:

إصدار إدارة الويب Plesk – مصمم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل واحد لإدارة المجالات ومواقع الويب البسيطة. لا تتضمن هذه الطبعة مجموعة واسعة من الميزات.

– مصمم للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حل واحد لإدارة المجالات ومواقع الويب البسيطة. لا تتضمن هذه الطبعة مجموعة واسعة من الميزات. إصدار Plesk Web Pro – مثالي لمؤسسات الأعمال التي تحتاج إلى حل مرن وقابل للتطوير بالكامل لمواقع الويب المخصصة والمُحسّنة للغاية. يتيح هذا الإصدار للمستخدمين تأمين وإنشاء وتشغيل التطبيقات ومواقع الويب عالية الجودة.

– مثالي لمؤسسات الأعمال التي تحتاج إلى حل مرن وقابل للتطوير بالكامل لمواقع الويب المخصصة والمُحسّنة للغاية. يتيح هذا الإصدار للمستخدمين تأمين وإنشاء وتشغيل التطبيقات ومواقع الويب عالية الجودة. إصدار مضيف الويب Plesk – يعد هذا الإصدار حلاً ممتازًا لمضيفي الويب لأنه يمكن أن يساعدهم في إدارة عمليات الاستضافة التجارية الخاصة بهم وتوفيرها وتخصيصها.

(مصدر: بليسك.كوم)

10. هوست جيتور، جودادي، Amazon تستخدم خدمات الويب وPeer1Hosting وعمالقة الأعمال المماثلة Plesk.

قائمة الشركاء الذين يعملون مع Plesk طويلة. وتشمل أسماء رائدة في الصناعة مثل HostGator وGoDaddy وAlibaba وAzure وGoogle وMicrosoft و Amazon خدمات الويب، OVH، MT، Server4You، Strato، وأكثر من ذلك.

(مصدر: بليسك.كوم)

خاتمة

يعد Plesk أحد أهم الحلول لإدارة وتشغيل وأتمتة وتأمين صناديق البريد والشبكات والتطبيقات ومواقع الويب والخوادم الخاصة بك. يتم استخدامه من قبل قادة الصناعة العالمية ويضع معايير جديدة عبر الأسواق في جميع أنحاء العالم.

متوفر في أكثر من 140 دولة و32 لغة، Plesk هو الحل الأمثل لشركات الاستضافة الرقمية، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، والمسوقين، والمعلنين، والمطورين، والمزيد.