ستساعدك المقالة التالية: 10 استراتيجيات تسويقية حديثة للكتب الإلكترونية مع أمثلة واقعية

الكتب الإلكترونية هي جواهر تسويقية قيمة. وفقا لبحث أجراه مركز بيو للأبحاث. 33% من الناس أحب قراءة الكتب الإلكترونية. علاوة على ذلك، 67% من الناس الاعتماد على الكتب الإلكترونية للبحث واتخاذ قرارات الشراء B2B.

يتمتع تسويق الكتب الإلكترونية بالقدرة على تسليط الضوء على علامتك التجارية، وجذب جمهورك، وجذب العملاء المحتملين، وزيادة المبيعات. ومع ذلك، فإن تلك العملاء المحتملين والتنزيلات والإيرادات لن تكون رخيصة. أنت بحاجة إلى نشر استراتيجيات تسويق الكتب الإلكترونية المحكمة لتحقيق النجاح في سوق الكتب الإلكترونية التنافسية بالفعل.

في هذه المقالة، سنشارك 15 إستراتيجية تسويقية حديثة للكتب الإلكترونية بالإضافة إلى أمثلة واقعية لإلهامك وإرشادك في رحلتك التسويقية.

جدول المحتويات

ما هو تسويق الكتب الإلكترونية؟

يشير تسويق الكتب الإلكترونية إلى الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إنشاء وتوزيع وبيع كتاب إلكتروني أو مجموعة من الكتب الإلكترونية. يعد تسويق الكتب الإلكترونية استراتيجية فعالة للمؤلفين والناشرين والشركات للوصول إلى القراء وإثارة ضجة كبيرة وزيادة مبيعات علاماتهم التجارية.

يمكنك تقسيم فكرة تسويق الكتب الإلكترونية إلى فئتين؛ كتب إلكترونية للتسويق كجزء من هيكل تسويق محتوى الشركة وتسويق الكتب الإلكترونية للكتاب — في أي صناعة أو نوع.

لدعم هيكل تسويق المحتوى، تستخدم المجموعة الأولى الكتب الإلكترونية كتكتيكات أعلى ووسط مسار التحويل لجذب عملاء جدد أو تقديم قيمة ثابتة للعملاء المخلصين. والثاني، تسويق الكتب الإلكترونية للكتاب، يتعلق أكثر بكسب المال عن طريق كتابة الكتب الإلكترونية ونشرها. تتداخل بعض التقنيات، بينما يعمل بعضها الآخر لصالح واحدة أو أخرى فقط.

إن الاستراتيجيات الواردة في هذا الدليل موجهة بشكل أساسي نحو استخدام الكتب الإلكترونية كأسلوب للتسويق، ولكنها لا تزال مفيدة للكتاب الذين يتطلعون إلى الترويج لكتبهم الإلكترونية.

ما هي قيمة استخدام الكتب الإلكترونية للتسويق؟

من الشائع رؤية شركة أو قائد فكري يستخدم الكتب الإلكترونية كجزء من الوعي بالعلامة التجارية وأساليب تسويق النمو. وفق البحث الذي أجراه Hubspot في عام 2019، من بين 173 مسوقًا يعملون بدوام كامل على جذب العملاء المحتملين، تعد الكتب الإلكترونية هي المغناطيس الرئيسي الأكثر شيوعًا، حيث يستخدمها 27.7% من المسوقين بانتظام.

في التسويق الرقمي، تعد الكتب الإلكترونية أمرًا حيويًا لجذب العملاء المحتملين وتنمية الجماهير وتحسين الوعي بالعلامة التجارية وزيادة القيادة الفكرية وتنمية الولاء للعلامة التجارية وحقوق الملكية بمرور الوقت. تستخدم العديد من الشركات الكتب الإلكترونية المجانية كمغناطيس رئيسي لالتقاط رسائل البريد الإلكتروني على الصفحة المقصودة.

يقوم المحترفون وخبراء الصناعة بإنشاء كتب إلكترونية لبيعها Amazon وغيرها من المنصات الترويجية. يعد إنشاء كتاب إلكتروني خطوة ممتازة نحو زيادة نمو العلامة التجارية لشركة أو فرد محترف.

قوالب الكتب الاليكترونية

قم بإنشاء كتب إلكترونية قيمة بسرعة وسهولة من خلال البدء باستخدام أحد قوالب Wix المعدة مسبقًا. أبهر جمهورك بالكتب الإلكترونية الجذابة والقيمة. ابحث عن قالب كتاب إلكتروني مجاني يمكنك تخصيصه بسهولة لاستخدامك الخاص.

قم بإنشاء كتابك الإلكتروني عرض المزيد من القوالب

15 استراتيجية لتسويق الكتب الإلكترونية عليك تجربتها اليوم

يعد تسويق كتاب إلكتروني أمرًا بسيطًا إذا اتبعت عملية من ثلاث مراحل من مرحلة ما قبل الإطلاق إلى ما بعد الإطلاق. فيما يلي 15 استراتيجية لتسويق الكتب الإلكترونية لإنشاء كتبك الإلكترونية والترويج لها وتوزيعها.

يمكنك الانتقال إلى كل قسم باستخدام الروابط أدناه:

للتأكد من أن كتبك الإلكترونية مصممة بشكل جميل أيضًا، اتبع الخطوات الواردة في قائمة التحقق هذه:

استراتيجيات التسويق قبل إطلاق الكتاب الإلكتروني

قبل إطلاق كتابك الإلكتروني، جرب العديد من التقنيات والاستراتيجيات لإنشاء كتاب إلكتروني يتجاوز المعايير.

1. أنشئ كتبًا إلكترونية يريدها جمهورك

عندما تبدأ المحادثة حول إنشاء محتوى جديد، عد دائمًا إلى العامل الأول الذي يجب أن يحرك استراتيجياتك التسويقية: الجمهور. لكي تنجح في تسويق الكتب الإلكترونية، يجب عليك إنشاء كتب إلكترونية حول موضوعات يريد جمهورك معرفتها.

فيما يلي طريقتان يمكنك من خلالهما إنشاء محتوى فريد سيحبه جمهورك مهما كان الأمر:

تعاون مع العلامات التجارية في مجال عملك أو في صناعة تكمله. ابتكر فكرة لكتاب إلكتروني يتناول موضوعات جميعكم خبراء فيها. قم بعمل فصل لكل متعاون أو اطلب منهم تقديم نصائح حول تقنيات محددة. ضع علامة على بعضكما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الضجيج والترويج له بعد الإطلاق.

قم بإنشاء محتوى رائع لجمهورك باستخدام نسخ مجانية من الكتب الإلكترونية القائمة على الأبحاث حول مجال عملك أو مجال تخصصك. على سبيل المثال، يقوم Hubspot بإنشاء ملف سنوي تقرير حالة التسويق مع صفحة مقصودة وتصميم فريد. يقومون بإنشاء إصدارات جديدة من التقرير كل عام وتوزيعها ككتاب إلكتروني مجاني قابل للتنزيل.

2. حوّل كتابك الإلكتروني إلى تجربة تفاعلية

لماذا تنشئ كتابًا إلكترونيًا بتنسيق PDF عاديًا بينما يمكنك إنشاء تجربة تفاعلية بتنسيق الكتاب الإلكتروني؟ الكتب الإلكترونية التفاعلية أكثر جاذبية ولا تنسى. لا تحتاج إلى تنزيلها أو معرفة طرق لإرسالها إلى القراء. فائدة أخرى للكتب الإلكترونية التفاعلية المصنوعة باستخدام Wix هي ميزة التضمين. قم بتضمين الكتاب الإلكتروني في صفحة على موقع الويب الخاص بك واحتفظ بالقراء على موقعك لفترة أطول.

باستخدام Wix، يمكنك إنشاء كتب إلكترونية تفاعلية قابلة للمشاركة من خلال رابط مباشر. عندما ينقر القراء على الرابط، يتم نقلهم إلى كتابك الإلكتروني، حيث يمكنهم التعرف على الموضوع الذي تشاركه بمساعدة الميزات التفاعلية مثل النوافذ المنبثقة ونقاط الاتصال والرسوم المتحركة والفيديو.

عند إنشاء كتب إلكترونية تفاعلية، قم بالترويج لها على هذا النحو. شارك كيف استخدمت ميزات التفاعل الفريدة لإنشاء كتاب إلكتروني أكثر جاذبية.

3. أنشئ صفحة مقصودة لكتابك الإلكتروني

الصفحة المقصودة يمكن أن تفعل المعجزات بالنسبة لك الكتاب الاليكتروني. تعد الصفحات المقصودة لتسويق الكتب الإلكترونية مفيدة بشكل خاص لتحسين محركات البحث وتوليد العملاء المحتملين والوعي بالعلامة التجارية.

ولكن هذا ليس كل شيء. يدعم إنشاء الصفحات المقصودة للكتب الإلكترونية ركائز إنشاء المحتوى لعلامتك التجارية ويوفر المزيد من الفرص للربط الخلفي الداخلي.

تتضمن الصفحة المقصودة للكتاب الإلكتروني المجاني لمغناطيس الرصاص العناصر التالية:

تصميم ذو صور جذابة ونسخة جذابة تجذب الانتباه

عبارة CTA في الجزء العلوي مع نموذج تسجيل وزر. سيبدو نموذج بالحجم الطبيعي لكتابك الإلكتروني رائعًا هنا.

مقدمة مقنعة عن سبب حاجة القارئ إلى الكتاب الإلكتروني. استخدم نقطة الألم و تقنيات كتابة النصوص القرار لجذب انتباههم.

ملخص لما تم تناوله في الكتاب الاليكتروني. قم بمشاركة جدول المحتويات أو مخطط تفصيلي بسيط وإلقاء نظرة ثاقبة على ما تم تضمينه في كل قسم.

استنتاج يوضح ما سيستفيده القارئ من قراءة هذا الكتاب الإلكتروني ونموذج آخر وCTA في حالة عدم رغبته في التمرير لأعلى.

الصفحة المقصودة أدناه مأخوذة من كتاب إلكتروني قمنا بنشره عندما وصلنا إلى 4 ملايين مستخدم. يبدو أن الوقت قد حان لإصدار كتاب إلكتروني جديد حيث أن لدينا الآن أكثر من 20 مليون مستخدم!

هناك طريقة أخرى لتعزيز إستراتيجية جذب العملاء المحتملين وهي استخدام النماذج التي تجذب الانتباه على صفحتك المقصودة مقترنة بكتاب إلكتروني.

بدلاً من استخدام نماذج التسجيل التقليدية، تساعدك نماذج Wix على إكمال النموذج ثلاث مرات، وتخفيض بنسبة 67% في عملية التخلي عن الخدمة وتخفيض بنسبة 50% في تكلفة الحصول على عميل محتمل. اقرأ المزيد في دراسة الحالة هذه.

4. شارك نظرة خاطفة ومحتوى من وراء الكواليس وحكايات من الكتاب الإلكتروني

أثناء إنشاء الكتاب الإلكتروني ومواده الترويجية، اغتنم الفرصة لمشاركة نظرة خاطفة على العملية. قم بإنشاء منشورات تحتوي على صور للكتاب الإلكتروني على الشاشة ويظهر المحرر علامة الإبهام أمامها – أو أي شيء آخر يخطر ببالك. شارك مع مجتمع العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر رسائل البريد الإلكتروني أو على موقع الويب الخاص بك.

استخدم محتوى الكتاب الإلكتروني لإثارة الضجيج والترقب لعملية الإطلاق. وهنا بعض الأفكار:

قم بإنشاء رسومات مرئية مع اقتباسات من الكتاب الإلكتروني، ومنشورات من صفحة واحدة، ودوامات دوارة، وقصص، وبكرات، وTikTok.

اقرأ مقتطفًا من الكتاب الإلكتروني في سرد ​​صوتي عبر مقطع فيديو قصير مثير للاهتمام.

إذا كنت تستخدم اقتباسات خبراء ليست خاصة بك، فقم بمشاركتها ووضع علامة على المؤلف.

شاهد فيديو TikTok الخاص بنا لتتعلم كيفية إنشاء كتاب إلكتروني في دقائق معدودة.

الكتاب الاليكتروني إطلاق استراتيجيات التسويق

بحلول يوم الإطلاق، احصل على مجموعة من المواد التسويقية الجاهزة لمشاركة كتابك الإلكتروني والترويج له.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي ستساعد في إطلاق كتابك الإلكتروني بنجاح.

5. نماذج بالحجم الطبيعي في الصور الترويجية

الصور الترويجية غير قابلة للتفاوض. أنت في حاجة إليها، فلماذا لا تستفيد منها إلى أقصى حد؟ استخدم نماذج بالحجم الطبيعي لعرض كتابك الإلكتروني في بيئة تناسب القارئ المثالي. أضف صورة غلاف الكتاب الإلكتروني إلى نموذج iPad بالحجم الطبيعي. استخدم خلفيات وعناصر تصميم وصورًا جذابة أو دقيقة لإنشاء رسومات ترويجية توقف التمرير.

باستخدام Wix، يمكنك إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي ترويجية لإطلاق كتابك الإلكتروني ونماذج بالحجم الطبيعي للعديد من أنواع المحتوى الأخرى مثل تطبيقات الهاتف المحمول ولوحات الإعلانات وملابس الملابس. يعد منشئ نماذج Wix سهل الاستخدام ويمكن وضعه في أي مشروع؛ العروض التقديمية والمستندات ومقاطع الفيديو والمزيد.

الصورة أدناه هي من Instagram منشور من موقع فرنسي للطعام الذواقة. لقد استخدموا نماذج بالحجم الطبيعي للترويج لأربعة من كتبهم الإلكترونية معًا Instagram.

باستخدام Wix، يمكنك إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي ترويجية لإطلاق كتابك الإلكتروني ونماذج بالحجم الطبيعي للعديد من أنواع المحتوى الأخرى مثل تطبيقات الهاتف المحمول ولوحات الإعلانات وملابس الملابس. يعد منشئ نماذج Wix سهل الاستخدام ويمكن وضعه في أي مشروع؛ العروض التقديمية والمستندات ومقاطع الفيديو والمزيد.

فيما يلي نموذج بالحجم الطبيعي لإلهامك لبدء إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي للكتب الإلكترونية.

هل ما زلت تحاول تحديد ما إذا كانت Wix هي الأداة المناسبة لإنشاء كل هذا المحتوى؟ تحقق مما قاله كافيانش، منسق وسائل التواصل الاجتماعي، حول استخدام Wix لإنشاء محتوى مع فريقهم، “Wix سهل الاستخدام وبديهي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أكون مبدعًا بدون برمجة. لقد تمكن فريقي من تنشيط وتحديث وتطوير محتوى عالي الجودة لموقعنا الإلكتروني ومدوناتنا وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.

6. إنشاء منشورات وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

قم بترويج كتابك الإلكتروني من خلال منشورات أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف جمهورك المثالي أو المتكرر. يعد النشر عن كتابك الإلكتروني مجانيًا ومثاليًا للشركات الصغيرة أو رواد الأعمال المنفردين الذين يعملون على زيادة جمهورهم.

إذا كنت تمتلك علامة تجارية أكثر رسوخًا بميزانية أكبر، فاستثمر في إعلانات قنوات التواصل الاجتماعي حيث يقضي معظم جمهورك وقتهم. ستعرف أفضل موقع لوضع الإعلانات إذا كنت نشطًا بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن إذا كنت جديدًا في مجال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب عليك إجراء أبحاث السوق واستنتاج مكان جمهورك.

على سبيل المثال، إذا كان كتابك الإلكتروني يحتوي على محتوى تجاري، فإن أفضل موقع لقناة التواصل الاجتماعي لديك هو LinkedIn أو Twitter. إذا كان المحتوى ملهمًا أو تحفيزيًا، Instagram أو Facebook أكثر ملاءمة لاستضافة هذا النوع من المحتوى.

عندما تقوم بإنشاء خطة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي، قم بتضمين كتابك الإلكتروني كجزء من الإستراتيجية لجذب العملاء المحتملين أو خلق الوعي بالعلامة التجارية. المثال أدناه هو أ Twitter منشور يروج لكتاب إلكتروني يحتوي على ورقة غش JavaScript مع صورة جميلة المظهر وعرض خاص لأول 24 ساعة.

7. عرض تنزيلات الكتب الإلكترونية من خلال رمز الاستجابة السريعة

قم بإلهام القراء المحتملين للحصول على كتابك الإلكتروني عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. يمكنك إنشاء ثلاثة رموز، واحدة تحتوي على رابط Wix للكتاب الإلكتروني التفاعلي، وأخرى تحتوي على رابط للتنزيل المباشر، وأخرى توجههم إلى الصفحة المقصودة للكتاب الإلكتروني. استخدم كل منها لمواقف مختلفة.

يكمن سحر تسويق رمز الاستجابة السريعة في أنه يمكنك دمجه في العديد من أنواع المحتوى.

على سبيل المثال، يمكنك:

ضع رمز QR على لافتة إعلانية عبر الإنترنت.

أضف رمز الاستجابة السريعة إلى الملصق وضعه على لوحات الإعلانات محليًا.

أرسل رسائل بريد إلكتروني واعرض تنزيلًا أو رابطًا للنسخة الرقمية.

أدخل رمز الاستجابة السريعة داخل المقترحات لمشاركة خبرتك مع العملاء المحتملين.

يوضح المثال أدناه عرضًا ترويجيًا من أحد الناشرين يشرح كيف تحتوي كتبهم المطبوعة على رموز QR لتنزيل نسخة الكتاب الإلكتروني الرقمي.

8. قم ببيع أو توزيع كتابك الإلكتروني على Amazon ومواقع أخرى

يعد بيع الكتب الإلكترونية أسهل وأكثر فعالية عند استخدام موقع مثل Amazon. بعيدا Amazon، هناك مئات المواقع حيث يمكنك بيع وترويج كتابك الإلكتروني. العديد من المواقع مخصصة وتتناول فقط موضوعات محددة مثل الخيال أو البحث العلمي.

لتسعير كتابك الإلكتروني، انظر إلى ما يتقاضاه المؤلفون والعلامات التجارية الأخرى مقابل الكتب الإلكترونية في مجال عملك. Note أن معظم الكتب الإلكترونية تباع بسعر يتراوح بين 3 و 8 دولارات. الكتب الإلكترونية باهظة الثمن نادرة. إذا كنت ترغب في إبقاء كتابك الإلكتروني في متناول الجميع، فقم ببيعه بسعر يصل إلى 99 سنتًا أو حتى قدمه مجانًا في المناسبات الخاصة.

9. قم باستضافة ندوة عبر الإنترنت لإطلاق الكتاب الإلكتروني

الوسائط الرقمية ليس لها حدود، ومجموعات المحتوى تعمل بشكل جيد بشكل عام. على سبيل المثال، قم بجدولة ندوة عبر الإنترنت والترويج لها للترويج لإطلاق كتابك الإلكتروني. قم باستضافته قبل وقت قصير من الإطلاق أو في يوم الإطلاق. اجعله أكثر جاذبية من خلال إطلاقه أثناء الندوة عبر الويب وتقديم نظرة أولى لجميع الحاضرين على الكتاب الإلكتروني.

في المثال أدناه، أوراق العمل الخاصة بي تعلن عن ندوة عبر الإنترنت لإطلاق كتابها الإلكتروني الجديد ومشاركة تحديثات المنتج.

قم بإنشاء شرائح الندوة عبر الويب والمواد الترويجية داخل لوحة معلومات Wix الخاصة بك. إذا قمت بإنشاء الكتاب الإلكتروني باستخدام Wix، فستكون جميع الأصول متاحة، ويمكنك إعادة توظيفها في محتوى ندوة عبر الإنترنت جديد. أثناء الندوة عبر الويب، قم بتقديم شرائح Wix الخاصة بك بسهولة في وضع العرض التقديمي. قبل الموعد، استخدم وضع مقدم العرض لإنشاء مقاطع فيديو ترويجية لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

10. اكتب وشارك بيانًا صحفيًا

انشر الكلمة على نطاق أوسع من خلال بيان صحفي يتم إرساله عبر رسائل البريد الإلكتروني إلى المجلات والمطبوعات والمنصات الصحفية الأخرى. أخبرهم بكل الأشياء الجيدة عن كتابك الإلكتروني ولماذا يستحق التنزيل. شارك مخططًا مثيرًا للاهتمام يعرض الموضوعات وادع أي شخص لزيارة موقع Wix والحصول على الكتاب الإلكتروني.

إن البيان الصحفي الموجود في مستند Google أو داخل رسالة بريد إلكتروني ليس شيئًا يستحق الاتصال به. حاول إرسال بيان صحفي مرئي يلفت انتباههم عند فتح هذا البريد الإلكتروني. لدى Wix عدد من قوالب البيانات الصحفية لمساعدتك على البدء على الفور.

استراتيجيات التسويق بعد إطلاق الكتاب الإلكتروني

بمجرد إطلاق كتابك الإلكتروني، فإنه يدخل في فترة شهر العسل ويتباطأ بمرور الوقت. مباشرة بعد الإطلاق، استمر في إرسال رسائل البريد الإلكتروني ومناقشتها بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي. اجعل الأشخاص يزورون تلك الصفحة المقصودة. بعد فترة من الوقت، يبدأ تحسين محركات البحث (SEO) وتأتي التنزيلات من اتجاهات أكثر.

11. عرض فصول مجانية مقابل البريد الإلكتروني

تعتبر الكتب الإلكترونية المجانية مقابل البريد الإلكتروني أمرًا شائعًا. ولكن يمكنك الاستفادة من هذه التقنية من خلال كتابك الإلكتروني المدفوع أيضًا. بدلاً من تقديم الكتاب بأكمله مقابل رسالة بريد إلكتروني، قم بتقديم فصل واحد أو فصلين فقط.

إذا استمتع القارئ بفصلك وحصل على قيمة منه، فقد يفكر في شرائه. اجعل الأمر سهلاً عليهم من خلال زر إلى الصفحة المقصودة أو نموذج مضمن إذا كان كتابك الإلكتروني تفاعليًا.

هناك أسلوب آخر يمكنك تنفيذه باستخدام الفصول المجانية وهو إرسالها إلى قائمة بريدك الإلكتروني. قم بإغرائهم بإلقاء نظرة خاطفة على المحتوى الذي سيجعلهم يريدون المزيد. اجعل زر الشراء مرئيًا حتى يتمكنوا من الشراء أو اتخاذ الإجراء المطلوب عند الانتهاء من القراءة.

12. استمر في مشاركة الكتاب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي

لا تتوقف عن الترويج للكتاب الإلكتروني بعد إطلاقه؛ لا يزال لديك العديد من الفرص للمشاركة. الاستفادة من تقنيات إعادة استخدام المحتوى واستخدام الكتاب الإلكتروني لإنشاء مقاطع فيديو TikTok، Instagram دوارات ومقاطع فيديو للمناقشة والمزيد.

عندما أطلقت Ventroduce كتابها الإلكتروني على ProductHunt، لاقت استجابة كبيرة. وللاستفادة من النتائج الإيجابية، أنشأت Ventroduce منشور شكر على LinkedIn يتضمن رابط الكتاب الإلكتروني.

13. بناء مكتبة الكتب الإلكترونية

عندما يكون لديك أكثر من كتابين إلكترونيين، يكون لديك مكتبة إلكترونية. أضف إلى الترويج الفردي المستمر وإعادة استخدام المحتوى الذي يحدث مع الكتب الإلكترونية وابدأ في الترويج للمكتبة نفسها.

إذا كانت كتبك الإلكترونية مجانية، فيمكن أيضًا الوصول إلى المكتبة. ال مؤسسة جوتنبرج لديه مكتبات كتب إلكترونية مجانية مذهلة يمكن لأي شخص قراءتها.

لدى Wix أيضًا مكتبة مجانية من الكتب الإلكترونية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العروض التقديمية والتسويق والتصميمات والاتصالات المرئية والمزيد.

إذا كانت كتبك الإلكترونية غير مكلفة، فقم بإنشاء رسوم عضوية أو اشتراك لقراءة وتنزيل أي من الكتب في أي وقت، بما في ذلك الكتب القادمة.

14. اكتب تدوينة حول الكتاب الإلكتروني

هناك طريقة رائعة أخرى لمشاركة كتابك الإلكتروني وهي نشر تدوينة على موقع الويب الخاص بك أو حسابك على Medium حيث تقدم الكتاب الإلكتروني لقرائك. أخبر قصة سبب كتابتك للكتاب الإلكتروني ورؤيتك لكيفية مساعدة القراء في عملهم أو حياتهم.

قم بتضمين صور وصور للعملية والتحديات التي واجهتها أثناء إنشائها وكيف تغلبت عليها. أخيرًا، قم بدعوة القارئ لقراءة الكتاب بعد ترك بريده الإلكتروني في نموذج مضمن. صمم النماذج الإبداعية لمواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات الرقمية بسهولة باستخدام Wix.

15. أضف عبارات الحث على اتخاذ إجراء مرئية في مقالات المدونة

قم بإنشاء عبارات حث على اتخاذ إجراء مرئية باستخدام نماذج بالحجم الطبيعي أو عناصر مرئية أخرى لإلهام القراء لمراجعة كتابك الإلكتروني. تعمل هذه التقنية بشكل أفضل عندما يكون محتوى الكتاب الإلكتروني والمقالة مرتبطين. على سبيل المثال، في نفس عمود المحتوى الخاص باستراتيجية تسويق المحتوى.

تعد عبارات الحث على اتخاذ إجراء المرئية متعددة الاستخدامات؛ جعلها كيفما تريد. جرّب الصناديق التي تحتوي على نسخة جذابة وزر تنزيل مباشر واحد، أو جرّب نموذجًا متعدد الحقول يحتوي على بريد إلكتروني أو تسجيل عضوية. ومع ذلك، استخدم إرشادات العلامة التجارية ومرئيات الكتب الإلكترونية في انسجام تام لإنشاء تركيبة متماسكة تتلاءم بشكل جيد مع مدونتك.

لقد رأيت ذلك في منشورات مدونتنا؛ هنا واحدة لتنشيط ذاكرتك.

كتاب استراتيجيات التسويق Wix

قم بتنزيل كتابنا الإلكتروني المجاني المليء بالاستراتيجيات القابلة للتنفيذ التي استخدمناها لتنمية Wix إلى أكثر من 4 ملايين مستخدم.

تحميل مجاني

قم بإنشاء وتسويق كتابك الإلكتروني بسهولة كما لم يحدث من قبل مع Wix

“لو أنشأتها سيأتون.” ألن يكون رائعًا لو تم تطبيق منطق الأفلام على تسويق الكتب الإلكترونية؟ لكن الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. تحتاج إلى بناء استراتيجية تسويقية، وإلا فسوف يفشل كتابك الإلكتروني. في هذا الدليل، تعلمت 15 أسلوبًا إبداعيًا لتسويق الكتب الإلكترونية للارتقاء بكتابك الإلكتروني إلى المستوى التالي.

وهنا واحد آخر. باستخدام الكتب الإلكترونية التفاعلية المباشرة التي تم إنشاؤها باستخدام Wix، يمكنك تتبع مرات المشاهدة وفتحات كتابك الإلكتروني. يمكنك أيضًا إضافة إدخال محمي بكلمة مرور أو نموذج تسجيل للوصول.

يعد إنشاء الكتب الإلكترونية باستخدام Wix أمرًا سهلاً وبدون مجهود. باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي، يمكنك تخصيص القوالب المصممة بشكل احترافي في دقائق. يمكنك الوصول إلى أكثر من مليون مقطع فيديو وصورة مخزنة، وآلاف من عناصر التصميم المتحركة الفريدة ومولد صور يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر.

هل لديك فكرة الكتاب الاليكتروني؟ تواصل مع فريق التسويق الخاص بك وقم ببناء شيء ما معًا. باستخدام مساحة عمل Wix بشكل تعاوني، يمكنك إنشاء كتاب إلكتروني تفاعلي وجميع المواد التسويقية التي تحتاجها للترويج له على نطاق واسع.

تتضمن خيارات المشاركة روابط مباشرة وHMTL5 للكتب الإلكترونية التفاعلية وتنزيلات PDF للطباعة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى خيار إرسال الكتاب الإلكتروني إلى التخزين السحابي لحفظه.

ابدأ مع Wix اليوم.