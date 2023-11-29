ستساعدك المقالة التالية: 10 دقائق Twitter استراتيجيات لتحقيق أرباح الأعمال الصغيرة

Twitter هي الشبكة الاجتماعية الوحيدة التي يتردد طلابي وعملائي في الانضمام إليها. إنه فقط للمشاهير مثل أليسا ميلانو وتشارلي شينيقولون. أو مثل المتدرب الصيفي مات، يشعرون أنهم بحاجة إلى Twitter-إلى قاموس اللغة الإنجليزية لفك تغريدات الناس. وذكر بوضوح، Twitter ليس للجبناء. يستغرق المثابرة والجرأة. يجد العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة أن عملائهم غير موجودين Twitter، فلماذا تهتم؟

بسبب ال المؤثرين في الصناعة الخاصة بك تستخدم Twitter والحصول على المزيد من الاعتراف كل يوم بسبب ذلك. هذه فرصة ضائعة بالنسبة لك. بمجرد أن تتعلم كيفية الاستخدام Twitter، لا يتطلب الأمر سوى القليل من الوقت للتحديث وإعلام الأشخاص بما يحدث في عملك. وهذا في تناقض صارخ مع Facebookأو مدونة أو حتى LinkedIn، والتي تستغرق وقتًا أطول بكثير لإعدادها وصيانتها.

فيما يلي استراتيجيات مدتها 10 دقائق يمكنك استخدامها للتعلم بسرعة Twitterوكيفية استخدامها بفعالية وتحقيق أرباح أكبر لشركتك:

إنشاء بسيطة Twitter اسم. لك Twitter سيساعد الاسم الأشخاص في تحديد ما إذا كانوا يريدون متابعتك أم لا. عندما كنت @WRMedia، لم أكن أحصل على الكثير من المتابعين. بمجرد أن تغيرت إلى @SM_OnlineClass، اكتسبت على الفور المزيد من المتابعين، لأنهم عرفوا على الفور ما فعلته بالضبط. لذا فكر: اسمك الشخصي أم اسم عملك؟ (SM هو أيضًا اختصار لـ Twitter لوسائل التواصل الاجتماعي، مرة أخرى تحديد ما فعلته على الفور)

استخدم لقطة رأسك بدلاً من الشعار. أحد العيوب الرئيسية لوسائل التواصل الاجتماعي هو أنها يمكن أن تكون غير شخصية، ولا تتفاعل أبدًا وجهًا لوجه مع متابعيك. ساعدهم في التعرف عليك عن طريق تحميل صورة لك بدلاً من شعارك. أنا أحب شعاري، لكن الناس يريدون التعامل معي، وليس التصميم الجرافيكي.

استمع أولاً، ثم قم بالتغريد. تحصل على 140 حرفًا فقط في ملف Twitter نشر، أو تغريدة. حقًا، أنت تكتب عنوانًا رئيسيًا، وهذا فن. تعرف على كيفية قيام الآخرين بالتغريد، خاصة في مجال عملك، من خلال متابعة 10 أشخاص من القادة في مجالك. شاهد كيف يغردون، وما الذي يغردون عنه، وابدأ في التحدث معهم Twitter.

استخدم علامات التصنيف للبحث والتميز. الهاشتاج هو اختصار يسبقه علامة الجنيه، مثل #sm لوسائل التواصل الاجتماعي، و#smallbiz للشركات الصغيرة، و#pr للعلاقات العامة. تتيح لك علامات التصنيف العثور بسهولة على المحتوى الذي يهمك من خلال البحث Twitter لعلامة تصنيف معينة، كما أنها تتيح لتغريداتك أن تبرز للأشخاص الذين يبحثون عن موضوعك أيضًا. يمكنك العثور على علامات تصنيف لكل صناعة، وستبدأ في رؤيتها بمجرد متابعة الأشخاص والاستماع إليهم.

ابدأ بالطريق الصحيح Twitter باستخدام هذه التقنيات. لمعرفة المزيد، راجع موقعنا Twitter 101 : تسويق عملك على Twitter دورة. دوراتنا متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفقًا لجدولك الخاص، والمدربون لدينا موجودون هنا للرد على أسئلتك كل يوم. ونحن نتطلع إلى رؤيتكم في الدرجة!