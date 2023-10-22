ستساعدك المقالة التالية: 10 سنوات من LookSmart – الجدول الزمني المرئي

10 سنوات من LookSmart – الجدول الزمني المرئي

إذا سألك شخص ما عن محركات البحث أو الأدلة التي كانت تعمل في مجال الأعمال خلال السنوات العشر الماضية وما زالت قوية، فماذا ستكون إجابتك؟ جوجل؟ لا، عمر Google يتراوح بين 7 إلى 8 سنوات تقريبًا.

سأعطيك بعض القرائن. بدأت شركة البحث هذه كدليل محرر لمواقع الويب. وبعد بضع سنوات، تم طرحها للعامة، واستحوذت على دليل آخر، ثم تقنية محرك بحث، وأطلقت خدمة إعلانات البحث عن الدفع لكل نقرة، ثم استحوذت على واحدة من أولى خدمات الإشارات المرجعية ووضع العلامات على الويب.

لقد ركزوا مؤخرًا على البوابات المتخصصة التي تعتمد على المحتوى، ووضع العلامات والتطبيقات الاجتماعية، وأمن الإنترنت، ويقومون بتوسيع عرض البحث المدفوع الخاص بهم إلى ما هو أبعد من محركات البحث (كان MSN أحد شركائهم السابقين في إعلانات البحث) وفي السياق.

إذا كنت قد خمنت ياهو!، فأنت مخطئ. وإذا خمنت تبدو ذكية (أو كنت تعرف ذلك بالفعل بسبب العنوان الرئيسي) – أنت على حق في تحقيق الهدف.

صدق أو لا تصدق، LookSmart كان موجودًا تقريبًا طوال فترة وجود Yahoo وما زال على قيد الحياة وينطلق باتجاهه الجديد في البوابات المتخصصة وإعلانات الدفع مقابل النقرة. بنفس الطريقة التي اتبعتها Yahoo وAsk.com، قررت أن أضع جدولًا زمنيًا مرئيًا لـ LookSmart، احتفالاً بمرور 10 أعوام على تقديم خدمات البحث وغيرها من الخدمات لمستخدمي الويب.

LookSmart في عام 1996: دليل ارتباطات أساسي جدًا بدون مربع بحث، ولكن علامة تبويب بحث و”المفضلة”. لاحظ أن شعارهم لم يخضع لأية تغييرات منذ إطلاقه الأولي.

في عام 1998، أضاف LookSmart مربع بحث، والبحث عن الأشخاص، والصفحات الصفراء، والمناقشات، والبحث عن التسوق. تشمل علامات التبويب الأخرى الموجودة على الموقع الدردشة والبريد الإلكتروني والإعلانات المبوبة والطقس والشخصيات والأخبار.

1999 يجلب تصميمًا أكثر أناقة وانسيابية إلى LookSmart – تأثير Google؟ تقوم شركة LookSmart أيضًا بتصغير الأحرف الموجودة في شعارها.

أصبح LookSmart غير تقليدي بعض الشيء في عام 2000 مع محاذاة الجانب الأيسر لفئات الدليل الخاصة بهم مع شعار العلامة التجارية والعروض في أسفل الصفحة. هل كان هذا لأغراض تحسين محركات البحث؟ تذكر الأيام الخوالي في عام 2000 عندما كانت الروابط الموجودة في الجزء العلوي الأيسر من موقع الويب ستوفر لك قوائم ممتازة ذات حركة مرور عالية في Altavista وExcite!

في عام 2001، شهدنا تحولًا من المعلومات إلى حلول الأعمال حيث قامت LookSmart بالترويج بشكل كبير لبرنامج التسويق عبر البحث المدفوع لقوائم LookSmart جنبًا إلى جنب مع الدلائل الدولية وأدلة المدن المحلية وتسويق تكنولوجيا البحث الخاصة بها لمزودي خدمات الإنترنت والبوابات.

أدخل عام 2004 مع إعادة تصميم أنيقة للغاية مع التركيز على مربع البحث الكبير ومحركات البحث المبوبة وحلول الأعمال التي يتم تسويقها في أسفل الصفحة. لاحظ أن شركة LookSmart بدأت في تسويق استحواذها على Net Nanny. هممم… أين الحماس؟

في نفس العام، ولكن لاحظ أنه تم استبدال Net Nanny الآن برسالة تسويقية حول furl.net – الإشارات المرجعية والبحث الاجتماعي وعروض العلامات الخاصة بـ LookSmart والتي كانت تحت جناحهم قبل أن تصبح Yahoo Flickr’ing وتتذوق del.icio.us (الباقي هو التاريخ…).

في عام 2006، أعادت LookSmart رسملة اسمها وإعادة تسميتها كمقالة متخصصة تعتمد على المحتوى وكيان للبحث الاجتماعي. يجد. يبحث. يحفظ.

وبعيدًا عن المحتوى والبحث الرأسي، ما زالوا يعرضون أقوى عروضهم؛ الإشارات المرجعية الاجتماعية لـ furl.net وحلول الإعلانات والناشرين من LookSmart.

السؤال هو بالطبع، ما هو مستقبل LookSmart في عالم البحث سريع الحركة هذا. يبدو أن لديهم الأدوات الموجودة في حزام المرافق الخاص بهم، لكنهم فقدوا القليل من الأرض خلال السنوات القليلة الماضية.

مع الشركاء الحاليين مثل New York Times وLocal.com، يبدو أن الإشارات المرجعية الاجتماعية يمكن أن تكون الأساس للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال إعلاناتهم قوية، ويقوم الرئيس التنفيذي ديفيد هيلز بوضع الشركة في مكانة لتحقيق أداء قوي وربحية.

أين ترى LookSmart في عام 2007؟