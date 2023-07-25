ستساعدك المقالة التالية: 10 صراعات جانبية فريدة وممتعة لكسب أموال إضافية

إذا كنت تقرأ This Online World لفترة من الوقت ، فأنت تعلم أنني معجب كبير بالنشاطات الجانبية.

ومع ذلك ، يمكن أن تشعر العديد من الأعمال الجانبية وكأنها عمل وليس متعة على الإطلاق. هذا جيد تمامًا إذا كنت تبحث فقط عن زيادة دخلك ، ولكن إضافة بعض التسلية إلى هذا المزيج بالتأكيد يمكن أن تجعل الأمور أكثر متعة.

وباعتباري شخصًا كان يحاول باستمرار الصخب على مدى السنوات الخمس الماضية ، دعني أخبرك: كل شيء يكون أفضل عندما تستمتع.

لذلك ، يغطي هذا المنشور بعضًا من أفضل الأنشطة الجانبية الممتعة التي يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية بينما تقضي وقتًا ممتعًا أيضًا.

أفضل مزاجات جانبية ممتعة لكسب أموال إضافية

قبل أن ننتقل إلى بعض الأفكار الجانبية الممتعة التي يمكنك استخدامها لكسب نقود إضافية ، أريد أن أوضح ما يمكن اعتباره صخبًا “ممتعًا”.

في الأساس ، ستكون هذه صراعات تنطوي إما على هواية أو اهتمام قد يكون لدى شخص ما.

هذا يعني أنني سألقي نظرة على أفكار العمل الممتعة والنشاطات الجانبية الفريدة ، وليس دور DoorDash العادي أو نوع الحفلة المستقل عبر الإنترنت.

دعنا نذهب اليها!

1. التدوين

يجب أن يحتل التدوين المرتبة الأولى في قائمتي لأكثر الأنشطة الجانبية متعةً لأنه شيء كنت أقوم به منذ أكثر من 4 سنوات وأنا أحبه كل يوم..

الجزء الجميل في التدوين هو أنه يمكنك التدوين حول أي مكان تريده تقريبًا. يتيح لك هذا الكتابة عن الأشياء التي تكون متحمسًا لها وعلى دراية بها ، وهو أمر ممتع جدًا إذا سألتني!

كما أنني أستمتع حقًا بجانب الأرقام في التدوين ؛ تعد زيادة حركة المرور والإيرادات والروابط الخلفية إلى موقع الويب تحديًا ممتعًا للغاية يجب مواجهته.

بالإضافة إلى ذلك ، كعمل جانبي ، يمكن أن يكون التدوين مربحًا بشكل لا يصدق. على سبيل المثال ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 92000 دولار في عامه الرابع وهو في طريقه لتجاوز 200000 دولار في عام 2022.

تأتي معظم عائدات التدوين الخاصة بي من إعلانات Mediavine والتسويق التابع لها. ولكن يمكنك أيضًا التفرع إلى تدفقات الدخل مثل:

المشاركات الدعائية

بيع المنتجات أو الكتب الإلكترونية

بيع التدريب عبر الإنترنت

وأفضل جزء هو أنه يمكنك دائمًا إعادة استثمار بعض أرباحك للمساعدة في تحويل مدونتك إلى مصدر دخل أكثر سلبية.

باختصار ، التدوين هو عمل جانبي ممتع بشكل لا يصدق مع بعض الدخل المرتفع للغاية. وشخصيًا ، أعتقد أنه سيكون لدي دائمًا نوع من المدونات أثناء التنقل لبقية حياتي.

2. YouTube

مثل المدونات ، YouTube هو صخب جانبي ممتع آخر يتيح لك التعبير عن جانبك الأكثر إبداعًا أثناء جني الأموال في نفس الوقت!

هذه أيضًا وظيفة جانبية ممتعة لدي خبرة بها. بدأت لي YouTube قناة مرة أخرى في عام 2020. منذ ذلك الحين ، تجاوز عدد المشتركين 15000 مشترك وأصبح أحد الأنشطة الجانبية المفضلة لدي.

ما يعجبني فيه YouTube هو أنها تحقق أرباحًا إلى حد كبير من الطيار الآلي بمجرد أن يتم تشغيله وتشغيله ؛ لا تزال مقاطع الفيديو التي تم التقاطها منذ عامين تحقق عائدات من الإعلانات كل يوم.

في الواقع ، تحقق قناتي 50 دولارًا في اليوم أو نحو ذلك من عائدات الإعلانات ، وأنا أنشر مقطع فيديو كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

منح ، كسب المال على YouTube يستغرق الأمر بعض الوقت لأنك تحتاج إلى الوصول إلى 1000 مشترك و 4000 ساعة من وقت المشاهدة لتمكين الإعلانات.

ومع ذلك ، أعتقد YouTube أمر ممتع للغاية ، ومن الصعب التفكير في مواضيع الفيديو الجديدة والصور المصغرة الجذابة والعناوين الجيدة.

يمكنك أيضًا بدء قناة بسعر رخيص جدًا. هنا ما ميزانيتي YouTube الإعداد يبدو:

مرة أخرى ، قد يستغرق استثمار قناتك بضعة أشهر أو حتى سنوات. ولكن يمكنك تعلم بعض المهارات القيمة والحصول على الكثير من المرح على طول الطريق.

3. بيع Etsy

البيع على Etsy هو مثال آخر على صخب جانبي ممتع ، وهو فرصة لاستعراض عضلاتك الإبداعية إذا كنت تحب العمل بيديك.

Etsy هو إلى حد كبير سوق الذهاب إلى بيع أي شيء عتيق أو مصنوع يدويًا. تشمل بعض الفئات الأكثر شيوعًا للبيع في ظلها:

ثياب

عمل فني

لوازم الحرف والحرف

التنزيلات الرقمية

السلع المنزلية

مجوهرات

ملصقات

وما يجعل البيع على Etsy رائعًا هو أنه يتم التعامل مع جميع الأعمال التقنية من أجلك. تحتاج فقط إلى إطلاق متجرك المجاني وإنشاءه وإدراجه وبيعه.

لقد حاولت في الواقع بيع منتجات مطبوعة عند الطلب على Etsy مرة أخرى كواحدة من الأعمال الجانبية في الكلية. واسمحوا لي أن أخبركم ، كانت العملية مرحة وسهل الإعداد والتشغيل. كانت هذه الأكواب التي بعتها واستخدمتها Instagram لتسويق المتجر.

لقد حاولت بالفعل جني الأموال باستخدام الميمات عن طريق بيع أكواب ميم ، وحصلت على متجري مباشرًا في غضون أيام قليلة دون خبرة.

ميزة أخرى لبيع Etsy هي أنك تبيع في سوق نشط ، لذلك لا يتعين عليك الخروج والعثور على العملاء بمفردك.

بشكل عام ، أعتقد أن Etsy هو عمل جانبي ممتع للغاية للبدء ، وهو أيضًا صخب جانبي رائع للأزواج يمكنك تجربته مع شريك!

قراءة إضافية – أفضل شركاء الطباعة عند الطلب Etsy.

4. العب الألعاب مقابل المال

إذا أخبرك شخص ما أنه من الممكن ممارسة ألعاب الفيديو مقابل المال ، فقد تعتقد أنه مجنون. ومع ذلك ، هناك بالفعل العديد من مواقع الويب والتطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب التي تتيح لك القيام بذلك.

تطبيقات مكافأة الألعاب هي عشرة سنتات في هذه الأيام. تعمل هذه التطبيقات من خلال الدفع لك من خلال PayPal نقدًا وبطاقات هدايا لتنزيل العديد من ألعاب الهاتف المحمول ولعبها.

تتضمن بعض منصات مكافآت الألعاب المفضلة التي اختبرتها واستخدمتها:

خطأ : تطبيق ألعاب رائد يدفع لك ببطاقات هدايا لتجربة ألعاب Android الجديدة.

: تطبيق ألعاب رائد يدفع لك ببطاقات هدايا لتجربة ألعاب Android الجديدة. اللعب بمكافأة : تطبيق شائع آخر مثل Mistplay يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية للعب مئات الألعاب المختلفة.

: تطبيق شائع آخر مثل Mistplay يتيح لك كسب بطاقات هدايا مجانية للعب مئات الألعاب المختلفة. جميح : يتيح لك كسب ألعاب Steam وبطاقات الهدايا والجلود داخل اللعبة والمزيد مجانًا لممارسة ألعاب الكمبيوتر.

: يتيح لك كسب ألعاب Steam وبطاقات الهدايا والجلود داخل اللعبة والمزيد مجانًا لممارسة ألعاب الكمبيوتر. فقط إلعب : تطبيق مكافآت ألعاب Android شهير آخر يتيح لك كسب أموال PayPal مجانية.

: تطبيق مكافآت ألعاب Android شهير آخر يتيح لك كسب أموال PayPal مجانية. برتقالي : يتيح لك كسب مكافآت سلبية مقابل الوقت الذي تقضيه في اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

: يتيح لك كسب مكافآت سلبية مقابل الوقت الذي تقضيه في اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الزرافة النقدية: تطبيق ألعاب Android آخر مع العديد من مكافآت بطاقات الهدايا المجانية.

هذه التطبيقات لن تربح آلاف الدولارات. ولكن إذا كنت تقضي وقتًا في اللعب بالفعل ، فهي في الأساس عبارة عن صخب جانبي ممتع وسلبي يمكنك تجربته.

خطأ و اللعب بمكافأة هما المفضلان لدي لأن لدي هاتف يعمل بنظام Android ، ولكن يمكنك تجربة مجموعة متنوعة من تطبيقات الألعاب لكسب مكافآت.

5. طباعة البيع عند الطلب

عند الحديث عن الطباعة عند الطلب ، ليس عليك فقط البيع على Etsy إذا كنت تحب نموذج الأعمال POD.

بالنسبة للمبتدئين ، يمكنك استخدام الكثير من أسواق POD الأخرى التي تتيح لك تحميل تصميماتك الفريدة على منتجات مختلفة لبدء البيع.

Redbubble هو المثال المثالي ، وهو أحد أكثر أسواق POD شهرة في العالم ولديه كتالوج يضم أكثر من 100 منتج عالي الجودة.

يبدأ الكثير من الأشخاص البيع على Redbubble ثم يسردون تصميماتهم في بعض أسواق POD البديلة مثل Society6 و CafePress و Zazzle و TeeSpring.

هذه هي أسرع طريقة للوصول إلى المزيد من العملاء أيضًا لأنك تبيع مرة أخرى في سوق وليس متجرك عبر الإنترنت.

يتمثل الجانب السلبي الرئيسي لبيع POD في أن الهوامش الخاصة بك عادة ما تكون أقل قليلاً لأنك تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية للتصنيع.

ولكن إذا كنت تحب تصميم المنتجات ، فإن بيع POD هو بالتأكيد صخب جانبي ممتع ، ويمكن أن يحقق التصميم الفيروسي الواحد الكثير من المال!

6. التدريب والتحكيم الرياضي

بدأت لعب كرة القدم عندما كان عمري حوالي 5 أو 6 سنوات ، وانتهى بي المطاف باللعب لمدينتي.

على طول الطريق ، انتهى الأمر بأحد زملائي في الفريق بالحصول على شهادة التحكيم من خلال إكمال دورة قصيرة. ثم كسبوا المال كل صيف عن طريق التدريب أو تحكيم مباريات الدوري الصغيرة.

التحكيم الرياضي هو عمل جانبي رائع وممتع ومثالي للمراهقين وأطفال الجامعات وأي شخص يحب الرياضة.

يمكنك أيضًا كسب المال ؛ ليس من غير المألوف أن يربح حكام الهوكي وكرة القدم ما بين 20 إلى 25 دولارًا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك ، تكسب المزيد تدريجيًا كلما دربت المزيد من البطولات التنافسية.

أعتقد أنها وظيفة صيفية رائعة للطلاب أيضًا ، وإذا كنت تحب رياضة معينة ، فعليك بالتأكيد البحث عن بعض فرص التدريب أو التحكيم.

7. ابدأ أحد متاجر التجارة الإلكترونية

مثل البيع في أسواق Etsy أو POD ، هناك وظيفة جانبية ممتعة أخرى لتجربتها وهي إطلاق متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك.

هذا أيضًا شيء حاولت العودة إليه في الكلية عندما جربت دروبشيبينغ. ولكن هذا مجرد نموذج عمل واحد ، ولا شيء يمنعك من إنشاء وبيع المنتجات ذات العلامات التجارية الخاصة بك عبر الإنترنت.

كل ما تحتاجه هو فكرة لبيع منتج مادي أو رقمي ، واجهة متجر بسيطة ، والعمل على بناء جمهور وعلامة تجارية تدريجيًا.

لكن الخبر السار هو أن الجانب التقني لمتاجر التجارة الإلكترونية بسيط للغاية.

كنت في الواقع أعمل مع Shopify المتاجر لوظيفتي اليومية عندما كنت أعمل في وكالة إعلانات ، ويمكنك إعداد واحدة والبدء في البيع دون أي خبرة سابقة.

سيلفي هو منشئ متجر للتجارة الإلكترونية سهل الاستخدام للغاية استخدمته في الماضي. يستغرق إعداد متجرك عبر الإنترنت حوالي 5 دقائق ، ولدى Sellfy أيضًا كتالوج POD يمكنك إضافة تصميماتك إليه.

مرة أخرى ، الجزء الصعب والممتع من التجارة الإلكترونية هو كيفية تنمية علامتك التجارية. ولكن إذا قمت بالعمل ، فلن تعرف أبدًا إلى أين قد ينتهي بك الأمر.

وإلى جانب ذلك ، هذا هو نوع المشروع الذي يمكن أن تفتخر به ، وإمكانات الدخل عالية للغاية.

8. الكلب يمشي ويجلس

هل تحب الحيوانات والكلاب؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن أحد الأنشطة الجانبية الممتعة التي يمكنك تجربتها هو بدء عملك الخاص في المشي والجلوس مع كلبك.

يحتاج الناس إلى المساعدة في مشاهدة كلابهم أو تمشيها طوال الوقت. وإذا كانت لديك خبرة في التعامل مع الحيوانات الأليفة وكلاب الحب ، فيمكنك تقديم هذه الخدمة للناس وكسب بعض المال بسرعة.

إن أبسط طريقة لبدء هذا الزحام الجانبي هي رسم مدينتك أو تقديم خدماتك للأصدقاء والعائلة. هذه أيضًا وظيفة مراهقة رائعة إذا كنت تبحث عن بعض المال بدون وظيفة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك الاشتراك في تطبيقات gig مثل Rover التي تساعد في توصيل مشاة الكلاب والمربيات بأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يحتاجون إلى المساعدة.

Rover هو الوسيط المثالي لأنه يوفر عليك عناء البحث عن العملاء بمفردك.

ويمكن للمشاة والمربيات في Rover تحديد الأسعار والجداول الزمنية الخاصة بهم وحتى نوع وحجم الحيوانات التي يعملون معها. مقابل الدفع ، ليس من غير المألوف أن تكسب من 15 إلى 25 دولارًا في الساعة.

يمكنك قراءة منشوراتنا حول أفضل عناوين Rover إذا كنت تريد المساعدة في إعداد ملف تعريف Rover الخاص بك! ومنشوري حول أفضل الأفكار الجانبية التي تدفع أسبوعيًا المزيد من الأفكار التي يمكنك التحقق منها.

9. مصور الحدث

مثال رائع آخر على صخب جانبي ممتع هو أن تصبح مصورًا للأحداث.

بالطبع ، يجب أن تكون لديك عين للتصوير الفوتوغرافي والمعدات المناسبة لهذه الوظيفة الجانبية. ولكن إذا كان هذا يصفك ، فقد يكون هذا النشاط الجانبي مثاليًا لكسب بعض المال السريع أثناء حضور الأحداث الممتعة أيضًا.

تعتبر حفلات الزفاف وحفلات أعياد الميلاد وأحداث الشركات وجمع التبرعات من الأمثلة الشائعة على الحفلات التي قد ينتهي بك الأمر فيها.

ومع ذلك ، يعني هذا عادةً أنك تحصل على بعض الطعام المجاني ، والاستماع إلى الموسيقى اللائقة ، ويمكنك أيضًا التواصل والتعرف على أشخاص جدد.

هذه وظيفة جانبية ممتعة إذا كنت شخصًا ، وهي أيضًا طريقة رائعة لتحويل هوايتك إلى مصدر دخل محتمل.

10. بوسكينج

صخب جانب واحد أخير وممتع يمكنك تجربته هو العمل. يُعرف هذا أيضًا باسم “أداء الشارع” ، ويمكنك في الأساس أن تأخذ أي مهارة فريدة خاصة بك والتوجه إلى الشوارع لمحاولة كسب بعض المال!

عادة ما يفعل الناس ذلك بأدوات مثل الجيتار أو الكمان أو حتى آلات مثل الساكسفون التي يمكنك حملها بسهولة.

ويمكنك كسب بعض المال اللائق إذا كنت تعرف ما تفعله وتجذب جمهورًا لائقًا.

على سبيل المثال ، في هذا YouTube فيديو، يشارك موقع YouTube Tim Newman كيف جنى حوالي 135 دولارًا بعد يوم من العمل والعزف على الجيتار.

ينجذب الناس أيضًا إلى مهارات مثل الشعوذة والرقص والخدع السحرية. ولكن طالما يمكنك التباهي وتأسر الحشد ، فمن المحتمل أن تتمكن من جني بعض المال.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 500 دولار في اليوم.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمتنا التي تضم أفضل الأنشطة الجانبية الممتعة على زيادة دخلك أثناء الاستمتاع أيضًا بهذه العملية.

بصراحة ، هناك العديد من الطرق لكسب أموال إضافية ، بدءًا من الأفكار عبر الإنترنت وحتى العربات الشخصية. لكن العديد من الأعمال المزدحمة يمكن أن تبدو وكأنها طاحنة ، خاصة إذا استمررت فيها لبضعة أشهر.

ومع ذلك ، بصفتي شخصًا قام بالتدوين يوميًا ، بشكل أو بآخر ، خلال السنوات القليلة الماضية ، يمكنني أن أخبرك على وجه اليقين أن بعض الأعمال الجانبية ممتعة ومجزية للغاية.

نأمل أن تنتهي إحدى العربات الجانبية الممتعة في هذه المقالة بالعمل من أجلك أيضًا!

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