ستساعدك المقالة التالية: 10+ طرق شرعية للحصول على بطاقة هدايا مجانية من شي إن

عندما يتعلق الأمر بالعثور على أزياء ميسورة التكلفة ، فلا أحد ينكر أن موقع Shein هو أحد أشهر بائعي التجزئة على الإنترنت.

تشتهر شي إن أيضًا بمظهرها الأنيق بدون ثمن. ولكن إذا كنت تبحث عن صفقات لزيادة ميزانية التسوق الخاصة بك على موقع شي إن ، فأنت لست وحدك.

يوجد بالفعل العديد من الطرق للحصول على ملابس مجانية من موقع شي إن. وأحد أفضل الطرق لتوفير المال مع عملاق الملابس هذا هو استخدام بطاقة هدايا مجانية من شي إن في رحلة التسوق التالية.

لذا في هذا المنشور ، أشارك بعض النصائح والحيل للحصول على بطاقة هدايا مجانية من Shein يمكنك استخدامها للتوفير في مجموعة الملابس التالية.

دعنا نذهب اليها.

كيفية الحصول على بطاقات هدايا شي إن المجانية

هل تتطلع إلى شيء مميز على موقع شي إن وترغب في التوفير أكثر عند شرائك؟ حسنًا ، الخبر السار هو أن هناك الكثير من الاختراقات المجانية لبطاقات الهدايا من Shein والتي يمكنك استخدامها لجعل عملية الشراء التالية مجانية أو مخفضة بشكل كبير.

لقد اختبرنا أيضًا هذه الأساليب في This Online World ، لذا فهي مشروعة. وعلى الرغم من أن العديد من هذه الأفكار تتضمن صخبًا جانبيًا ، إلا أنها من أفضل الطرق للحصول على بطاقات هدايا مجانية من موقع Shein.

1. المسوحات ذات العلامات التجارية

من أسهل الطرق للحصول على بطاقة هدايا مجانية من شي إن مشاركة رأيك المسوحات ذات العلامات التجارية.

يعد موقع الاستطلاع الرائد هذا طريقة شائعة لكسب بطاقات الهدايا وأموال PayPal المجانية. كل ما عليك فعله هو التسجيل ، واستكمال الاستطلاعات ، وبعد ذلك يمكنك صرف النقود بعد كسب 5 دولارات فقط.

التسجيل مجاني تمامًا ، والاستطلاعات ذات العلامات التجارية متاحة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة.

الآن ، لا تقدم استطلاعات العلامات التجارية بطاقات هدايا مجانية من Shein مباشرة. ولكن نظرًا لأن موقع Shein يقبل الدفع النقدي عبر PayPal ، يمكنك استخدام أموال PayPal لتغطية رحلة التسوق التالية على موقع شي إن.

بشكل عام ، تعد الاستطلاعات ذات العلامات التجارية وسيلة ممتعة وسهلة لكسب المال عبر الإنترنت. وهو اختراق مجاني لبطاقة الهدايا من Shein أيضًا.

ابدأ في الكسب من خلال الاستبيانات ذات العلامات التجارية!

2. أدخل هدايا شي إن على وسائل التواصل الاجتماعي

هناك طريقة أخرى محتملة للحصول على بطاقة هدايا مجانية من Shein وهي إدخال هدايا على وسائل التواصل الاجتماعي لبطاقات الهدايا هذه وملابس Shein المجانية.

تدير Shein أيضًا هذه الأنواع من الهدايا طوال الوقت. على سبيل المثال ، هذا واحد وجدته Instagram حيث يقدم موقع Shein ست بطاقات هدايا بقيمة 500 دولار من Shein مجانًا!

اليانصيب هي أيضا ممتعة ومثيرة للدخول. وعلى الرغم من أن احتمالات فوزك قد تكون ضئيلة ، إلا أن الناس يفوزون.

فزت أنا وزوجي بعدة آلاف من الدولارات سنويًا عند الدخول في المسابقات وبطاقات الهدايا والجوائز الأخرى تحدث فرقًا كبيرًا لعائلتنا. إنها تساعد على زيادة ميزانيتنا وتساعدنا على القيام بالأنشطة وشراء الأشياء التي لن نتمكن من تحمل تكاليفها بخلاف ذلك.

يمكنك التحقق من موقع شي إن للعثور على أحدث الهدايا. متابعة العلامة التجارية على Twitterو Instagram، و TikTok هي أيضًا طريقة جيدة لمواكبة أحدث المسابقات.

3. Swagbucks

مثل الاستبيانات ذات العلامات التجارية ، هناك طريقة أخرى للحصول على بطاقة هدايا مجانية من موقع Shein وهي ربح المكافآت من خلالها Swagbucks.

تعتبر Swagbucks واحدة من الأشياء المفضلة لدي منذ فترة طويلة ، وهي طريقة سهلة لكسب بطاقات هدايا Shein بالإضافة إلى أموال PayPal وبطاقات الهدايا لتجار التجزئة الآخرين.

يوفر موقع الويب الشهير هذا أيضًا طرقًا متعددة للمستخدمين لكسب أموال مجانية من خلال إكمال المهام ، بما في ذلك:

يمكنك صرف النقود عبر PayPal مقابل 5 دولارات فقط ، لذا يمكن لـ Swagbucks مساعدتك في تغطية مشترياتك القادمة من Shein. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي موقع الويب أحيانًا على كوبونات شي إن وعروض استرداد نقدي مجانية ، بحيث يمكنك الحصول على أموال مقابل التسوق مع عملية الشراء التالية.

ولتحسين الصفقة ، غالبًا ما تحصل Swagbucks على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات للأعضاء الجدد.

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4. AttaPoll

AttaPoll هو تطبيق استطلاع رائد ، وهو طريقة أخرى سهلة للحصول على بطاقة هدايا مجانية من Shein.

يتيح لك تطبيق Android و iOS هذا كسب مبالغ نقدية صغيرة من خلال الإجابة على الأسئلة والاستطلاعات. يمكنك بعد ذلك صرف النقود عبر PayPal بمبلغ 3 دولارات أو باستخدام العشرات من بطاقات الهدايا المختلفة بسعر 2.50 دولارًا فقط.

تتوفر بطاقات هدايا شي إن أحيانًا في المخزون ، بالإضافة إلى بطاقات هدايا لشركات مثل Amazon وول مارت.

أنا أيضًا أحب هذه الحفلة الجانبية للهاتف لأنها تتيح لك كسب المال أثناء التنقل. وأجد أن التطبيق سهل الاستخدام ويمكنه تحقيق ما يقرب من 5 دولارات إلى 20 دولارًا إضافيًا شهريًا دون أي جهد تقريبًا.

جرب AttaPoll!

5. تسوق مع Rakuten

بالحديث عن الحصول على أموال مقابل التسوق ، هناك طريقة أخرى للحصول على بطاقات هدايا وخصومات مجانية من Shein وهي القيام بالتسوق مع Rakuten.

يمنحك امتداد التسوق الشهير وتطبيق المكافآت هذا نقودًا حقيقية مقابل التسوق لدى الآلاف من تجار التجزئة. وهي إحدى الطرق التي يوفر بها توم المال كلما كان يتسوق عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك ، في وقت كتابة هذا التقرير ، كان Rakuten يدفع لك أيضًا استردادًا نقديًا بنسبة 2٪ مقابل التسوق في Shein.

صحيح ، هذا ليس جيدًا مثل الحصول على بطاقة هدايا مجانية من Shein. ولكن لا يزال بإمكانك توفير المال باستخدام أدوات مثل Rakuten ، كما تحتوي المنصة أحيانًا على كوبونات Shein أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأعضاء الجدد الاستمتاع بمكافأة تسجيل بقيمة 30 دولارًا عندما ينفقون 30 دولارًا على الأقل على عرض تسوق مؤهل. لذلك ، يمكنك أخذ هذه المكافأة النقدية واستخدامها بنفس الطريقة التي تستخدم بها بطاقة هدايا شي إن المجانية.

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6. اكسب نقاط شي إن

هل تعلم أنه يمكنك ربح بطاقات هدايا مجانية من شي إن وملابس من خلال برنامج مكافآت شي إن؟

يقدم موقع Shein برنامج المتسوق الخاص هذا لمكافأة العملاء المخلصين. لذلك ، كلما تسوقت أكثر في شي إن ، كلما حصلت على المزيد من الامتيازات والملابس المجانية.

فيما يلي بعض الطرق لربح نقاط شي إن لاستخدامها في عمليات الشراء.

التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني

إجراء عمليات شراء من موقع شي إن

كتابة مراجعات المنتج على موقع شي إن

تسجيل الدخول إلى حسابك على شي إن يومياً

مشاهدة عروض شي إن الحية

الدخول في مسابقات وهدايا شي إن

تكسب 100 نقطة فقط مقابل التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني. وستحصل أيضًا على نقطة واحدة مقابل كل دولار تنفقه على مشتريات شي إن المؤهلة.

الآن ، عليك أن تنفق الأموال بهذه الطريقة. ولكن يمكنك تكديس برنامج المكافآت هذا بطرق أخرى للحصول على بطاقات هدايا شي إن المجانية لزيادة المدخرات.

7. شراء بطاقات هدايا شي إن المخفضة

بالإضافة إلى ربح بطاقات هدايا شي إن المجانية ، هل تعلم أنه يمكنك أحيانًا شرائها بسعر مخفض؟

صحيح؛ تقدم مواقع الويب الخاصة بخصم بطاقات الهدايا بشكل متكرر وفورات كبيرة على بطاقات الهدايا الرقمية والمادية التي يمكنك استخدامها لتوفير المال.

تتضمن بعض المواقع الإلكترونية الأكثر شيوعًا التي تبيع بطاقات هدايا شي إن المخفضة:

يمكن أن تساعدك مواقع الويب هذه بشكل عام في توفير 1٪ إلى 5٪ على بطاقات الهدايا والبطاقات من شي إن لتجار التجزئة الآخرين.

لذلك ، بينما قد لا تتمكن من الحصول على مشتريات شي إن مجانًا ، يمكن أن تساعدك بطاقات الهدايا المخفضة هذه على توفير المال ، وكل دولار مهم!

8. InboxDollars

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية الحصول على بطاقات هدايا مجانية من شي إن ، فيمكنك دائمًا محاولة جني الأموال عبر الإنترنت InboxDollars.

مثل Swagbucks ، يدفع لك InboxDollars مقابل إكمال المهام القصيرة عبر الإنترنت. يمكنك صرف النقود عن طريق بطاقات الهدايا أو أموال PayPal ثم إنفاق هذه الأموال في Shein.

ما هو لطيف في InboxDollars هو أنه يوفر طرقًا عديدة لكسب المال ، بما في ذلك:

لدى Inbox Dollars أيضًا مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات للمستخدمين الجدد. والمنصة سهلة الاستخدام للغاية ، لذا فهي طريقة شائعة لكسب المال عبر الإنترنت للمبتدئين.

لن تجعلك مواقع مثل InboxDollars ثريًا بالطبع. ولكن للحصول على بطاقة هدايا مجانية من Shein أو الشراء ، فإنها تنجز المهمة.

اشترك في InboxDollars!

9. PrizeRebel

اختراق بطاقة هدايا شي إن مجاني آخر يمكنك تجربته يتضمن كسب المال باستخدامه PrizeRebel، وهو موقع رائد لاستطلاع الرأي مدفوع الأجر.

مثل المواقع الأخرى في هذه القائمة ، يتيح لك PrizeRebel صرف النقود من PayPal النقدي وأحيانًا بطاقات هدايا Shein. هذا يعني أنه يمكنك إجراء بعض الاستطلاعات والعروض المدفوعة ومن ثم الحصول على بعض الملابس المجانية.

لقد صرف توم النقود عدة مرات من خلال موقع beermoney هذا. ويتيح لك جني الأموال بعدة طرق ، بما في ذلك:

مشاهدة فيديوهات

استكمال الاستطلاعات

الاشتراك في العروض الخاصة

يلعب ألعابا

مكافأة الإحالة

تبدأ العديد من المكافآت بسعر 5 دولارات فقط أيضًا ، لذا يمكنك كسب المال بسرعة باستخدام هذا الموقع دون انتظار صرف الأموال إلى الأبد.

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10. Kaskick

إذا كنت ترغب في كسب المال من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، فإن موقع ويب آخر يمكنك استخدامه هو كشقك.

مثل الأفكار الأخرى في هذه القائمة ، يتيح لك Kashkick الإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب لكسب أموال PayPal. لذلك ، يمكنك صرف النقود عبر PayPal ثم إنفاق الأموال على ملابس Shein.

لدى Kashkick حد أدنى قدره 10 دولارات من النقد ، وهو أمر يمكن تحقيقه بعد إكمال عدد قليل من العروض. والموقع شرعي ويدفع لمستخدميه في الوقت المحدد.

يمكن أن تكون عروض الألعاب مربحة للغاية على Kashkick. لذلك ، قد تتمكن من تغطية عملية شراء Shein بالكامل باستخدام هذا الموقع فقط.

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11. نقاطي

طريقة أخيرة للحصول على بطاقة هدايا مجانية من شي إن هي استخدامها نقاطي، وهي شركة شقيقة لـ Swagbucks و InboxDollars.

يدفع لك هذا الموقع مقابل الإجابة على الاستطلاعات وإكمال المهام الصغيرة المختلفة. ويمكنك صرف أموال PayPal مقابل رحلة التسوق القادمة على موقع شي إن.

تدفع MyPoints أيضًا للأعضاء الجدد مكافأة ترحيبية بقيمة 5 دولارات Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة هدايا Visa مسبقة الدفع. لذلك ، يمكنك اختيار بطاقة هدايا Visa مسبقة الدفع ثم استخدام هذه الأموال عند التسوق في Shein.

هذا الموقع لن يجعلك 100 دولار في اليوم أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن إذا قضيت بعض الوقت في الإجابة على الاستطلاعات ، يمكنك كسب بعض المال الجانبي الجيد.

جرب MyPoints اليوم أو اقرأ تقييم MyPoints الخاص بي للحصول على جميع التفاصيل.

نصائح للحصول على بطاقات هدايا مجانية من شي إن

الآن بعد أن تعرفت على بعض الطرق للحصول على بطاقة هدايا مجانية من شي إن ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لزيادة مدخراتك:

اختبر عدة طرق: يعد استخدام العديد من المواقع وعمليات الاختراق طريقة جيدة للعثور على أفضل ما يناسبك. لذا ، جرب مواقع مثل المسوحات ذات العلامات التجارية أو Swagbucks، أو التسوق عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات المكافآت المختلفة. الاستفادة من مكافآت التسجيل: هناك الكثير من مكافآت التسجيل الفوري التي يمكنك استخدامها والتي تدفع لك نقدًا من PayPal. غالبًا ما تكون هذه المكافآت صغيرة ، ولكن الجمع بينها يمكن أن يحدث فرقًا في توفير المزيد من المال. كومة التوفير: كدس المدخرات كلما استطعت لتعظيم كل دولار تنفقه. قد يعني هذا استخدام بطاقة ائتمان للمكافآت وتطبيقات التسوق ومواقع المكافآت في وقت واحد.

قراءة إضافية – أفضل مكافآت تسجيل بقيمة 25 دولارًا مع السحب الفوري.

أسئلة مكررة

هل هناك أي أدوات مجانية للحصول على بطاقات هدايا شي إن؟

لا ، لا توجد أي عمليات اختراق مجانية لبطاقات هدايا شي إن تمنحك بطاقات هدايا مجانية للشركة دون إنفاق أي وقت أو مال. إذا رأيت إعلانات لمولدات أكواد بطاقات الهدايا من Shein أو شركات مماثلة ، فاعلم أنه من المحتمل أن تكون عملية احتيال تحاول سرقة معلوماتك الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك ، كن حذرًا من العروض الجيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

على سبيل المثال ، تمتلك كل من شركات مثل Flash Rewards و Rewards Giant عروض بطاقة هدايا بقيمة 750 دولارًا من Shein على موقعها على الويب. لكن هذه العروض جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ويكاد يكون من المستحيل استردادها فعليًا.

ما مقدار الملابس المجانية التي يمكنني الحصول عليها؟

باستخدام طرق بطاقات هدايا شي إن المجانية الواردة في هذه المقالة ، يمكنك على الأرجح الحصول على قطعة أو قطعتين من الملابس المجانية كل شهر أو شهرين. يعتمد المبلغ الذي تكسبه حقًا على مقدار الوقت الذي تقضيه في مواقع وتطبيقات المكافآت المختلفة.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول الحصول على بطاقات هدايا مجانية لشي إن على الاستمتاع ببعض الاكتشافات العصرية الجديدة دون إجهاد محفظتك.

لقد كنت أحصل على بطاقات هدايا مجانية لأكثر من عقد حتى الآن ، وهي توفر لعائلتي عدة مئات من الدولارات شهريًا وغالبًا أكثر. أنا وزوجي نستخدم تطبيقات ومواقع توفير المال بشكل شبه يومي ، وتساعد بطاقات الهدايا هذه على زيادة ميزانيتنا وتمنحنا القدرة على التسوق وتناول الطعام أكثر مما نستطيع.

في حين أن العديد من بطاقات الهدايا التي نربحها تُستخدم لتناول الطعام والترفيه ، فإننا نربح أيضًا بطاقات هدايا مجانية لموقع شي إن ، Amazonو Walmart وتجار التجزئة الرئيسيين الآخرين. يساعد ذلك في تقليل نفقاتنا عند شراء الأشياء التي نحتاجها ونريدها عبر الإنترنت.

طالما أنك على استعداد لبذل القليل من الجهد مع هذه الحيل والحيل الجانبية عبر الإنترنت ، فإن كسب بطاقات الهدايا المجانية عبر الإنترنت هو في الواقع أمر سهل للغاية.

شكرا للقراءة!

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