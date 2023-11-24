ستساعدك المقالة التالية: 10 طرق مثالية لبناء سلوك الفوز

ليس هناك من ينكر أنك تحتاج إلى الموهبة والمهارة والعقول لتكون ناجحًا.

لكنني مؤمن بشدة بأساس متين مبني على الخير والشر موقف الفوزوقابلية التدريس والاستماع.

لا يمكنك أن تكون إيجابيًا دائمًا. في بعض الأحيان، تحتاج إلى التوقف وقضاء بعض الوقت – أحيانًا دقائق، وأحيانًا أسبوع أو حتى سنوات – للتأمل في كيفية التعافي من أي شيء يسبب تحول الموقف.

لماذا الموقف مهم جدا؟

لقد تعلمت الكثير من المشي في مسارات مختلفة في الحياة. يعشق الناس الرياضيين المحترفين لأنهم يقومون بأشياء مذهلة. يفعلون ذلك بالتركيز والرؤية والتصور، وعادةً باستخدام الموقف العقلي الإيجابي (PMA).

العمل لا يختلف. إذا كنت ترغب في إحداث تأثير، فقد يكون من الجيد أن تدع الآخرين يعرفون أنك مشغول وتحتاج إلى بعض المساحة – إذا كنت في مناسبة لا تشعر فيها بالتفاعل أو التحدي من خلال مهمة تقوم بها، فما عليك سوى الحد من تفاعلاتك معهم حتى تنفتح الأمور مرة أخرى.

من الجيد تمامًا أن تقول “بصراحة أنا مدفون الآن” بينما في الواقع قد يكون هناك الكثير من العمل لشخص واحد وحده.

الموقف يشبه أيضًا في طبيعته احترام الذات. لا يمكن لأحد أن يعطيها لك. عليك أن تبنيها بنفسك. انها وحيدا وعلمت ذاتيا.

كيف يمكنك تعليم نفسك تطوير موقف الفوز؟

بناء موقف الفوز:

1. ركز على شغفك:

اقضِ بعض الوقت في اكتشاف ما تحب القيام به. من الأسهل بكثير الحفاظ على موقف إيجابي عند القيام بشيء يثير اهتمامك. لست متأكدا ما هو شغفك ربما؟

2. فكر بإيجابية:

قد يكون هذا أسهل بالنسبة لي للكتابة من القيام به. ابدأ صغيرًا، وكرر ذلك، وفكر مرة أخرى في حياتك. هل نجحت بشكل عام؟

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تسمح للتفكير في مستقبل وهمي غير قابل للتصديق أن يمنعك من التفكير بشكل إيجابي في اللحظة الحالية؟ من المرجح في الواقع أن كل شيء سوف يسير على ما يرام! جربه-إنه يعمل

3. إبطاء سرعة عواطفك:

عندما تجد نفسك تفكر بشكل سلبي، التنفس بعمق لتهدئة نفسك! أنت بحاجة إلى التدرب على أن تصبح أكثر وعيًا بأفكارك المتسارعة لأن هذه السلوكيات التلقائية أصبحت للأسف تلقائية.

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4. حدد أهدافًا عالية وراقب التقدم بدلاً من تحقيق نتائج محددة:

كن واقعيا مع نفسك. حدد أهدافًا أعلى مما تتخيل – قد يبدو هذا مخالفًا لتربية الإيجابية، لكنه سيكون كذلك إذا كان كل ما تركز عليه هو نتائج محاولتك.

ضع في اعتبارك ما تنجزه بدلاً من الهدف الذي حددته لنفسك. من المهم أن نتذكر ليس فقط ما حدث، ولكن أيضًا مقدار الجهد والوقت المبذولين لتحقيق تلك النتائج أيضًا! ادخل في العملية واخرج من النتيجة.

5. تأكد من أنه يمكنك الالتزام بما يلي:

ربما يكون تحديد أهداف عالية لنفسك هو أهم خطوة للوصول إلى النجاح. ومع ذلك، يتطلب الأمر أيضًا النظر إلى ما ستحتاج إلى التخلي عنه أو التضحية به حتى تتمكن من تحقيق هدفك.

6. لا تستسلم أبدًا – كن صادقًا مع نفسك:

يستطيع الفائزون تحديد الوقت المناسب لهم، ويختارون ما يريدون القيام به في حياتهم. وما زالوا يتركون أشياء معينة في الأوقات المناسبة أيضًا – وفي بعض الأحيان يتركون شيئًا خلفهم حتى لا يكون هناك أي ندم.

إنها حياتك؛ تذكر هذا! لا تخف من ترك أي شيء إذا كنت لا تحبه أو تشعر بالرغبة في القيام به بعد الآن.

7. لا تقدم أي أعذار:

أنت مسؤول عن كل ما تفعله وكل ما يحدث لك. ربما تكون قد تجاهلت النقاط الثلاث عشرة الأخرى في هذه القائمة، لكن قبولها بنفسك يكفي للمضي قدمًا.

8. أحط نفسك بالأشخاص المناسبين:

الأشخاص الخمسة الذين تقضي معهم معظم الوقت هم نظام الدعم الشخصي الخاص بك. لا ينبغي لهم أبدًا أن يجعلوك ضحية، بل يجب عليهم تمكينك والمساعدة في تطوير ما تريد أن تكون عليه. إذا كانت هناك علاقة لا تحقق لك ذلك، فقد حان الوقت للابتعاد عن تلك العلاقة.

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9. كن ممتنًا:

الامتنان هو أحد أفضل الطرق للحصول على سلوك جيد. من المستحيل ألا يكون لديك موقف إيجابي عندما تكون ممتنًا لكل ما حدث في حياتك ولمن حولك الذين قد لا يحصلون أبدًا على ما تفعله اليوم.

10. الإيمان بنفسك:

سواء كنت تؤمن بنفسك أم لا، حدسك صحيح. سواء كنت تعتقد أن كل شيء سيكون دائمًا مثاليًا أم لا، لم أقابل أبدًا شخصًا شعر بالندم على اتباع المسار الذي اختاره. إذا كنت أثق في قدرات وإمكانيات شخص ما، فيجب عليه ذلك أيضًا!

كما هو الحال دائمًا، أود أن أسمع منك: ما هي الأساليب التي تستخدمها لبناء سلوك الفوز؟