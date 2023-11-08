ستساعدك المقالة التالية: 10 فرص امتياز لمتجر العصائر وبار العصير

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل توفر قدرًا كبيرًا من المرونة والكثير من إمكانات النمو، فقد ترغب في التفكير في الاستثمار في حانات العصائر أو امتيازات العصائر.

هناك العشرات من امتيازات العصائر الرائعة المتاحة للاختيار من بينها، ولكننا قمنا بتجميع قائمة تضم 10 من أفضل الفرص بالنسبة لك. استمر في القراءه لتتعلم المزيد!

ما هو متجر العصائر أو امتياز بار العصير؟

متجر العصائر أو متجر العصير هو عمل تجاري متخصص في بيع العصائر والعصائر الطازجة. بالإضافة إلى العصائر وعصائر الموز اللذيذة، تقدم العديد من هذه المتاجر أيضًا مواد غذائية صحية أخرى مثل الزبادي المجمد والمخفوقات البديلة للوجبات والسلطات واللفائف وأوعية الأكاي.

صناعة العصائر والعصائر في عام 2022

ومن المتوقع أن تصل صناعة العصائر والعصائر إلى 7.09 مليار دولار في عام 2022.

ويعود هذا النمو السريع إلى الشعبية المتزايدة للأغذية النيئة والعصائر الباردة، بالإضافة إلى الطلب على الزبادي المجمد الأصلي والفواكه الطازجة. وينمو سوق العصائر العالمية أيضًا بسرعة ومن المتوقع أن يصل إلى 12.42 مليار دولار بحلول عام 2028.

لماذا يجب عليك التفكير في بار العصائر وامتياز العصائر

يتمتع أصحاب الامتياز بالعديد من المزايا خاصة عندما يستخدمون جميع الأنظمة الموجودة بالفعل لإدارة أعمالهم. فيما يلي خمسة أسباب لبدء امتيازك في عام 2022:

نموذج عمل مثبت: عندما تستثمر في امتيازات العصائر والعصائر، فإنك تشتري نظامًا أثبت نجاحه في العديد من الأسواق. وهذا يعني أنه يمكنك البدء بسرعة وتجنب العديد من الأخطاء التي ترتكبها الشركات الجديدة.

التعرف على العلامة التجارية: سيكون للعلامة التجارية ذات الامتياز الراسخة اسم معروف بالفعل في السوق. وفي هذه الصناعة، يسهل هذا جذب العملاء الذين يتطلعون إلى عيش نمط حياة صحي من خلال الأكل الصحي.

عملية تسليم المفتاح: الامتياز هو عملية تسليم المفتاح، مما يعني أن كل ما تحتاجه للبدء موجود بالفعل. ويشمل ذلك التدريب والمواد التسويقية والدعم التشغيلي.

المساعدة التمويلية: يقدم العديد من أصحاب الامتياز المساعدة المالية لمساعدتك في بدء أعمالك وتشغيلها. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للبدء دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من رأس المال الخاص بك.

الحجم والنطاق: تتمتع الامتيازات بميزة الحجم والنطاق. وهذا يعني أنه يمكنهم في كثير من الأحيان التفاوض على صفقات أفضل مع الموردين وتقديم أسعار أكثر تنافسية للعملاء.

1. عصير الملك

عصير الملك تتراوح رسوم الامتياز من 25.000 دولار إلى 30.000 دولار مع نطاق استثمار أولي إجمالي يتراوح بين 320.301 دولارًا إلى 1.184.865 دولارًا.

يجب أن يكون لديك قيمة صافية لا تقل عن 300000 دولار ورأس مال سائل لا يقل عن 100000 دولار. يجب أن تكون درجة الائتمان الخاصة بك أيضًا 700 أو أعلى.

2. مقهى تروبيكال سموثي

مقهى تروبيكال سموثي فرصة الامتياز لديه استثمار أولي يتراوح بين 277000 دولار و584000 دولار مع رسوم ملكية قدرها 6%.

تبلغ رسوم التسويق الوطنية 3-4%، لذا سيتعين عليك دفع هذا المبلغ أيضًا. ستحتاج أيضًا إلى المساهمة بنسبة 2% من مبيعاتك في تعاونية إعلانية محلية.

3. عصير الكوكب

عصير الكوكب هي فرصة امتياز تتطلب حدًا أدنى لصافي القيمة يبلغ 250 ألف دولار أمريكي ورأس مال سائل بحد أدنى 125 ألف دولار أمريكي.

تتراوح رسوم الامتياز الأولية من 12.000 دولار إلى 25.000 دولار، ويتراوح إجمالي الاستثمار الأولي بين 81.150 دولارًا و421.500 دولار. سيتعين عليك أيضًا دفع رسوم حقوق ملكية بنسبة 5% من إجمالي المبيعات والمساهمة بنسبة 2% من إجمالي المبيعات في صندوق التسويق الوطني.

4. عصائر روبيكس الطازجة

ال امتياز روبيكس للعصائر الطازجة الفرصة مثالية لرواد الأعمال الذين يبحثون عن عمل يقدم أوعية العصائر وأوعية الآكاي.

وتتراوح رسوم الامتياز من 12500 دولار إلى 25000 دولار، ويتراوح إجمالي الاستثمار الأولي من 183500 دولار إلى 232000 دولار. الحد الأدنى لصافي القيمة المطلوبة هو 300000 دولار، والحد الأدنى لرأس المال السائل المطلوب هو 100000 دولار.

5. مصنع العصائر

ال مصنع عصير هي فرصة امتياز تتطلب حدًا أدنى لصافي القيمة قدره 200000 دولار أمريكي ورأس مال سائل قدره 50000 دولار أمريكي.

رسوم الامتياز 5% من إجمالي المبيعات، ورسوم الإعلان 2%. يقدم The Smoothie Factory منتجًا فريدًا مثاليًا للمستهلكين المهتمين بالصحة.

6. عصير جامبا

عصير جامبا هي فرصة امتياز تتطلب استثمارًا أوليًا يقدر بـ 378.650 دولارًا إلى 843.000 دولارًا.

الحد الأدنى لمتطلبات القيمة الصافية هو 300000 دولار والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال السائل 120000 دولار.

7. عصير نظيف

ال فرصة امتياز العصير النظيف تتراوح تكلفة بدء التشغيل من 279.500 دولار إلى 523.000 دولار. الحد الأدنى لصافي القيمة المطلوبة هو 500,000 دولار أمريكي، مع حد أدنى لرأس المال السائل يبلغ 120,000 دولار أمريكي. تبلغ رسوم حقوق الملكية 6%، ورسوم تسويق العلامة التجارية 2%.

8. بار عصير نيكتر

ال امتياز نيكتر جوس بار تتراوح الرسوم من 35.000 دولار إلى 140.000 دولار، بإجمالي استثمار أولي يتراوح بين 216.000 دولار و622.100 دولار.

للتأهل للحصول على امتياز Nekter Juice Bar، يجب أن يكون لديك قيمة صافية لا تقل عن 400000 دولار ورأس مال سائل لا يقل عن 100000 دولار.

9. ماوي واوي

ال امتياز ماوي ووي يمكن أن يتراوح الاستثمار الأولي من 28,900 دولار إلى 1,074,000 دولار، والحد الأدنى لصافي القيمة المطلوبة هو 100,000 دولار.

متطلبات رأس المال السائل هي 50000 دولار فقط. وهذا يجعل Maui Wowi خيارًا يسهل الوصول إليه نسبيًا لأولئك الذين يتطلعون إلى امتلاك أعمالهم الخاصة.

10. عصير اللب والعصائر

ال عصير اللب وبار العصير تمتلك سلسلة العصائر رسوم امتياز تبلغ 20.000 دولارًا أمريكيًا، ويتراوح إجمالي الاستثمار الأولي المقدر من 74.150 دولارًا أمريكيًا إلى 214.700 دولارًا أمريكيًا. رسوم حقوق الملكية هي 5٪ من إجمالي المبيعات.

كيفية اختيار أفضل امتياز لإنشاء متجر العصائر ومتجر العصائر الخاص بك

إذا كنت تفكر في بدء مشروع تجاري للعصائر أو العصائر، فستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث للعثور على أفضل امتياز يناسب احتياجاتك. فيما يلي أربعة عوامل رئيسية يجب مراعاتها:

وثيقة الإفصاح عن الامتياز

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات مهمة حول الامتياز، بما في ذلك رسوم الامتياز والإتاوات وتكاليف التسويق. تأكد من قراءتها بعناية قبل التوقيع على أي اتفاقية امتياز.

أفضل تذوق عصير

لا يتم إنشاء جميع العصائر على قدم المساواة. تأكد من تجربة عصائر الامتياز قبل الالتزام.

نوع نموذج الامتياز

هل الامتياز عبارة عن مطعم متكامل الخدمات أم مطعم للطلبات الخارجية؟ ما هو نوع العملاء الذي تلبيه؟

موقع الامتياز

هل يتمتع الامتياز بموقع متميز يجذب العملاء؟ هل هو قريب من الشركات الأخرى التي يتردد عليها السوق المستهدف؟

ما هي تكلفة فتح متجر العصائر وامتياز العصير؟

تختلف التكلفة اعتمادًا على الامتياز، ولكن يمكنك أن تتوقع استثمار ما بين 75000 دولار و1.2 مليون دولار. تبلغ رسوم الامتياز عادة 20 ألف دولار أو أكثر مع عائدات مستمرة تتراوح بين 5% و10%. تكاليف التسويق عادة ما تكون حوالي 2٪ من إجمالي المبيعات.

هل امتيازات العصائر والعصائر مربحة؟

نعم، يمكن أن تكون الامتيازات مربحة. يبحث الناس دائمًا عن بدائل صحية للوجبات السريعة. العصائر وألواح العصير هي خيارات رائعة. ولكن مثل أي عمل تجاري، هناك مخاطر تنطوي عليها. تأكد من بذل العناية الواجبة قبل الاستثمار في الامتياز.

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